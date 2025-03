Automatiser le travail avec Zapier

Selon une étude récente, l'employé moyen utilise 35 applications et passe de l'une à l'autre plus de 1000 fois par jour. Quelle que soit votre technologie, il est clair que les flux de travail modernes sont de plus en plus compliqués. Nous passons tous d'une messagerie à l'autre, d'un outil de CRM à un tableur, d'une application de productivité à l'autre, d'un média social à une vidéoconférence, etc.

Heureusement, Zapier permet d'intégrer Doodle à plus de 1 500 outils de travail courants, transformant toutes sortes de tâches fastidieuses en des choses auxquelles vous n'avez même pas besoin de penser.

Augmentez votre productivité avec les meilleures intégrations de Doodle.

Salesforce

Salesforce est l'une des principales applications CRM au monde. Si vous organisez des réunions ou planifiez des démonstrations avec des clients potentiels et que vous avez l'intention d'en assurer le suivi avec Salesforce, vous pouvez ajouter de nouvelles pistes ou mettre à jour les pistes existantes lorsque ces clients choisissent des options temporelles dans votre sondage Doodle. dans votre sondage Doodle. Le fait de ne pas avoir à saisir manuellement les données pourrait vous faire gagner des heures.

Zendesk

Zendesk est l'un des principaux outils d'assistance en ligne, qui aide des milliers d'entreprises à gérer leurs processus d'assistance. Si la planification de réunions ou de séances de coaching avec des clients fait partie de vos activités, l'intégration Doodle/Zendesk augmentera considérablement votre productivité. Lorsque vous planifiez des réunions avec des clients, vous pouvez créer des utilisateurs ou des tickets, voire ajouter des étiquettes aux tickets dans Zendesk.

Slack

Restez au courant de toutes les actions de vos sondages Doodle en envoyant des notifications à Slack. Lorsque les invités participent à vos sondages ou lorsque vous choisissez la date finale de votre réunion, vous pouvez envoyer des messages à Slack. Vous pouvez publier des messages sur n'importe quel canal du lieu de travail, envoyer des DM à n'importe quel collègue ou même vous envoyer des messages à vous-même. Vous ne manquerez jamais un moment avec cette intégration géniale.

Mailchimp

Passez à la vitesse supérieure en matière de marketing par courriel en connectant Doodle à votre compte Mailchimp. et Doodle. Chaque fois qu'un nouveau participant est ajouté à un sondage Doodle, vous pouvez l'ajouter à une audience dans Mailchimp. Vous pouvez également coordonner l'envoi de campagnes d'e-mailing avec la clôture de vos sondages Doodle pour lancer des activités de marketing avec les participants à vos réunions.

Trello

Vous utilisez Trello pour gérer vos projets, vos listes de tâches ou vos événements ? Vous pouvez désormais mettre à jour votre Trello en fonction de ce qui se passe dans votre calendrier. Vous pouvez créer des tableaux, des listes, des cartes ou ajouter des membres aux cartes, en fonction des participants aux différents scrutins. Lorsque vous trouvez le meilleur moment pour votre réunion, vous pouvez même créer de nouvelles tâches dans Trello.

Hubspot

Vous utilisez Hubspot dans votre entreprise ? Vous pouvez créer de nouveaux contacts ou ajouter des contacts à différentes listes de la même manière que Doodle fonctionne avec Salesforce. Lorsque vous planifiez des réunions avec des clients actuels ou potentiels, vous pouvez éliminer le travail manuel fastidieux de gestion des contacts dans votre CRM.

Wunderlist

Pour ceux qui préfèrent une application de tâches plus merveilleuse, vous pouvez connecter Doodle à Wunderlist pour automatiser la gestion des tâches liées à la planification des réunions. Vous pouvez créer des listes et des tâches dans Wunderlist lorsque vous créez des réunions ou lorsque des participants sont ajoutés à vos sondages. les participants sont ajoutés à vos sondages. Vous pouvez également terminer les tâches et sous-tâches dans Wunderlist lorsque vous fermez vos sondages Doodle.

Google Mail / Outlook

Créez des notifications de réunion personnalisées si vous connectez Doodle à votre client de messagerie préféré. Vous pouvez envoyer des e-mails à partir de votre propre adresse e-mail plutôt qu'à partir de Doodle et vous pouvez personnaliser le contenu envoyé à ceux qui participent à vos sondages ou lorsque vous trouvez la date de votre réunion.

Google Sheets

Connectez Doodle aux feuilles Google et ajoutez automatiquement les participants à la réunion à une feuille de calcul dans votre Google Drive. feuille de calcul dans votre Google Drive. Il s'agit d'un excellent moyen de garder une trace des contacts avec lesquels vous organisez des réunions.

Rendez la planification plus efficace et apprenez-en davantage sur la façon dont les intégrations peuvent vous aider.