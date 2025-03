Automatizzare il lavoro con Zapier

Secondo un recente studio, un dipendente medio utilizza 35 app e passa da una all'altra più di 1000 volte al giorno. Qualunque sia il vostro stack tecnologico, è chiaro che i flussi di lavoro moderni stanno diventando sempre più complicati. Tutti noi passiamo dalla posta elettronica agli strumenti CRM, dai fogli di calcolo alle app di produttività, dai social media alle videoconferenze e altro ancora.

Fortunatamente, Zapier permette di integrare Doodle con oltre 1500 strumenti di lavoro comuni, trasformando tutti i tipi di attività che richiedono tempo in cose a cui non è necessario pensare.

Aumenta la tua produttività con le migliori integrazioni di Doodle

Salesforce

Salesforce è una delle applicazioni CRM più importanti al mondo. Se state organizzando riunioni o programmare dimostrazioni con i potenziali clienti e intendete seguirli con Salesforce, potete aggiungere nuovi contatti o aggiornare quelli esistenti quando questi clienti scelgono le opzioni di orario nel vostro sondaggio Doodle. Non dover inserire manualmente i dati potrebbe farvi risparmiare ore di tempo.

Zendesk

Zendesk è uno dei principali strumenti di help desk basati sul web, che aiuta migliaia di aziende a gestire i processi di assistenza. Se programmare riunioni o sessioni di coaching con i clienti fa parte delle vostre attività, l'integrazione Doodle/Zendesk aumenterà drasticamente la vostra produttività. Quando programmate le riunioni con i clienti, potete creare utenti o biglietti o persino aggiungere tag ai biglietti in Zendesk.

Slack

Rimanete aggiornati su tutte le azioni dei vostri sondaggi Doodle inviando notifiche a Slack. Quando gli ospiti partecipano ai vostri sondaggi o quando scegliete la data finale per la riunione, potete inviare messaggi a Slack. Potete inviare messaggi a qualsiasi canale del posto di lavoro, DM a qualsiasi collega o persino inviare messaggi a voi stessi. Con questa fantastica integrazione non perderete mai un colpo.

Mailchimp

Portate il vostro email marketing a un livello superiore collegando Doodle al vostro account Mailchimp. con il vostro account Mailchimp. Ogni volta che un nuovo partecipante viene aggiunto a un sondaggio Doodle, è possibile aggiungerlo a un pubblico in Mailchimp. Potete anche coordinare l'invio di campagne e-mail con la chiusura dei sondaggi Doodle per avviare attività di marketing con i partecipanti alle riunioni.

Trello

Utilizzate Trello per gestire progetti, liste di cose da fare o eventi? Ora potete tenere aggiornato Trello in base a ciò che accade nel vostro calendario. Potete creare lavagne, elenchi, schede o aggiungere membri alle schede, a seconda di chi sta partecipando ai diversi sondaggi. Quando trovate il momento migliore per la riunione, potete anche creare nuovi compiti in Trello.

Hubspot

Utilizzate Hubspot nella vostra azienda? È possibile creare nuovi contatti o aggiungere contatti a diversi elenchi nello stesso modo in cui Doodle funziona con Salesforce. Quando programmate le riunioni con i clienti attuali o potenziali, potete eliminare il noioso lavoro manuale di gestione dei contatti nel vostro CRM.

Wunderlist

Per coloro che preferiscono un'applicazione per le cose da fare più bella, è possibile connettere Doodle a Wunderlist per automatizzare la gestione delle attività relative alla programmazione delle riunioni. È possibile creare elenchi e attività in Wunderlist quando si creano riunioni o quando si aggiungono partecipanti ai sondaggi. quando i partecipanti vengono aggiunti ai sondaggi. È anche possibile completare attività e sottoattività in Wunderlist quando si chiudono i sondaggi di Doodle.

Google Mail / Outlook

Create notifiche di riunione personalizzate se collegate Doodle al vostro client di posta elettronica preferito. Potete inviare le e-mail dal vostro indirizzo di posta elettronica invece che da Doodle e potete personalizzare il contenuto inviato a chi partecipa ai vostri sondaggi o quando trovate la data della vostra riunione.

Fogli di Google

Collegate Doodle a Google Fogli e aggiungete automaticamente i partecipanti alla riunione a un foglio di foglio di calcolo in Google Drive. È un ottimo modo per tenere traccia dei contatti con cui con cui si pianificano le riunioni.

Rendete più efficiente la pianificazione e scoprite come le integrazioni possono aiutarvi.