ज़ेपियर से व्यर्थ के कामों को स्वचालित करें

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, औसत कर्मचारी प्रतिदिन 35 ऐप्स का उपयोग करता है और उनमें 1000 से अधिक बार स्विच करता है। आपका टेक स्टैक जो भी हो, यह स्पष्ट है कि आधुनिक वर्कफ़्लो दिन-ब-दिन और अधिक जटिल होते जा रहे हैं। हम सभी ईमेल, CRM टूल्स, स्प्रेडशीट्स, उत्पादकता ऐप्स, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य के बीच बार-बार स्विच करते रहते हैं।

सौभाग्य से, Zapier Doodle को 1500+ से अधिक सामान्य कार्यस्थल उपकरणों के साथ एकीकृत करना संभव बनाता है – जिससे सभी प्रकार के समय-साध्य कार्य ऐसे काम बन जाते हैं जिनके बारे में आपको सोचना भी नहीं पड़ता।

शीर्ष Doodle इंटीग्रेशन के साथ अपनी उत्पादकता बढ़ाएँ

सेल्सफोर्स

सेल्सफोर्स दुनिया के अग्रणी CRM एप्लिकेशनों में से एक है। यदि आप संभावित ग्राहकों के साथ बैठकें आयोजित कर रहे हैं या डेमो शेड्यूल कर रहे हैं और उनका सेल्सफोर्स के साथ ट्रैक रखने का इरादा रखते हैं, तो जब ये ग्राहक आपके Doodle पोल में समय विकल्प चुनते हैं, तो आप नए लीड्स जोड़ सकते हैं या मौजूदा लीड्स को अपडेट कर सकते हैं। डेटा को मैन्युअल रूप से दर्ज न करना आपको घंटों का समय बचा सकता है।

ज़ेनडेस्क

Zendesk वेब-आधारित हेल्प डेस्क टूल्स में से एक है, जो हजारों व्यवसायों को उनकी सहायता प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने में मदद करता है। यदि ग्राहकों के साथ बैठकें या कोचिंग सत्र निर्धारित करना आपके कार्य का हिस्सा है, तो Doodle/Zendesk एकीकरण आपकी उत्पादकता में भारी वृद्धि करेगा। जब आप ग्राहकों के साथ बैठकें निर्धारित करते हैं, तो आप Zendesk में उपयोगकर्ता या टिकट बना सकते हैं या टिकटों में टैग भी जोड़ सकते हैं।

धीमा

अपने Doodle पोल में होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी Slack पर नोटिफिकेशन भेजकर प्राप्त करें। जब मेहमान आपके पोल में भाग लेते हैं या आप अपनी मीटिंग की अंतिम तारीख चुनते हैं, तब आप Slack में संदेश भेज सकते हैं। आप किसी भी वर्कप्लेस चैनल में पोस्ट कर सकते हैं, किसी भी सहकर्मी को डीएम कर सकते हैं या खुद को संदेश भेज सकते हैं। इस शानदार इंटीग्रेशन के साथ आप कभी भी कोई अपडेट मिस नहीं करेंगे।

मेलचिम्प

Doodle को अपने Mailchimp खाते से कनेक्ट करके अपने ईमेल मार्केटिंग को अगले स्तर पर ले जाएँ। हर बार जब किसी Doodle पोल में कोई नया प्रतिभागी जुड़ता है, तो आप उन्हें Mailchimp में एक ऑडियंस में जोड़ सकते हैं। आप अपनी Doodle पोल के बंद होने के साथ ईमेल अभियान भेजने का समन्वय भी कर सकते हैं, ताकि अपनी मीटिंग के प्रतिभागियों के साथ मार्केटिंग गतिविधियों को शुरू किया जा सके।

ट्रेलो

क्या आप Trello का उपयोग अपने प्रोजेक्ट्स, टू-डू लिस्ट या इवेंट्स को मैनेज करने के लिए करते हैं? अब आप अपने कैलेंडर में जो कुछ भी हो रहा है उसके आधार पर अपने Trello को अपडेट रख सकते हैं। आप बोर्ड, सूचियाँ, कार्ड बना सकते हैं या कार्ड में सदस्यों को जोड़ सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न पोल में कौन भाग ले रहा है। जब आप अपनी मीटिंग के लिए सबसे अच्छा समय ढूंढ लेते हैं, तो आप Trello में नए कार्य भी बना सकते हैं।

हबस्पॉट

क्या आप अपनी कंपनी में Hubspot का उपयोग करते हैं? आप नए संपर्क बना सकते हैं या संपर्कों को विभिन्न सूचियों में उसी तरह जोड़ सकते हैं जैसे Doodle, Salesforce के साथ काम करता है। जैसे ही आप मौजूदा या संभावित ग्राहकों के साथ बैठकें निर्धारित करते हैं, आप अपने CRM में संपर्कों के प्रबंधन के आसपास की थकाऊ मैन्युअल कार्य को समाप्त कर सकते हैं।

वंडरलस्ट

जो लोग एक बेहतर टू-डू ऐप पसंद करते हैं, वे मीटिंग शेड्यूलिंग के आसपास कार्य प्रबंधन को स्वचालित करने के लिए Doodle को वंडरलিস্ট से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप मीटिंग बनाते हैं या जब आपके पोल में प्रतिभागी जोड़े जाते हैं, तो आप वंडरलিস্ট में सूचियाँ और कार्य बना सकते हैं। जब आप अपने Doodle पोल बंद करते हैं, तो आप वंडरलিস্ট में कार्य और उप-कार्य भी पूरा कर सकते हैं।

गूगल मेल / आउटलुक

यदि आप Doodle को अपने पसंदीदा ईमेल क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं, तो आप कस्टम मीटिंग सूचनाएं बना सकते हैं। आप Doodle के बजाय अपने स्वयं के ईमेल पते से ईमेल भेज सकते हैं, और आप उन लोगों को भेजे जाने वाले सामग्री को अनुकूलित कर सकते हैं जो आपके पोल में भाग लेते हैं या जब आप अपनी मीटिंग की तारीख तय करते हैं।

गूगल शीट्स

Doodle को गूगल शीट्स से कनेक्ट करें और अपने गूगल ड्राइव में एक स्प्रेडशीट में मीटिंग प्रतिभागियों को स्वचालित रूप से जोड़ें। यह उन संपर्कों का रिकॉर्ड रखने का एक शानदार तरीका है, जिनके साथ आप मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं।

शेड्यूलिंग को और अधिक कुशल बनाएँ और जानें कि इंटीग्रेशन आपकी कैसे मदद कर सकते हैं।