De acordo com um estudo recente, o funcionário médio usa 35 aplicações e alterna entre elas mais de 1000 vezes por dia. Qualquer que seja sua pilha de tecnologia, é claro que os fluxos de trabalho modernos estão ficando cada vez mais complicados. Estamos todos alternando entre e-mail, ferramentas de CRM, planilhas, aplicativos de produtividade, mídia social, videoconferência e muito mais.

Felizmente, Zapier torna possível integrar o Doodle com mais de 1500 ferramentas comuns de trabalho - transformando todos os tipos de tarefas demoradas em coisas sobre as quais você nem precisa pensar.

Aumente sua produtividade com as principais integrações do Doodle

Salesforce

A Salesforce é uma das principais aplicações de CRM do mundo. Se você estiver organizando reuniões ou programar demonstrações com clientes potenciais e pretende rastreá-los com a Salesforce, você pode adicionar novos contatos ou atualizar os existentes quando esses clientes escolherem a hora opções em sua pesquisa Doodle. Não ter que inserir manualmente os dados que você poderia economizar horas de tempo.

Zendesk

Zendesk é uma das principais ferramentas de help desk baseadas na web, ajudando milhares de empresas a gerenciar seus processos de suporte. Se o agendamento de reuniões ou sessões de coaching com clientes é parte do que você faz, a integração Doodle/Zendesk irá aumentar drasticamente sua produtividade. Ao agendar reuniões com clientes, você pode criar usuários ou tickets ou até mesmo adicionar tags aos tickets em Zendesk.

Slack

Mantenha-se atualizado sobre todas as ações em suas pesquisas Doodle, enviando notificações para Slack. Quando convidados participam de suas pesquisas ou quando você escolhe a data final para sua reunião, você pode enviar mensagens para a Slack. Você pode postar para qualquer canal de trabalho, DM qualquer colega ou mesmo enviar mensagens para você mesmo. Você nunca perderá uma batida com esta integração fantástica.

Mailchimp

Leve seu e-mail marketing para o próximo nível conectando o Doodle com seu Mailchimp conta. Cada vez que um novo participante é adicionado a uma pesquisa do Doodle, você pode adicioná-los a uma audiência no Mailchimp. Você também pode coordenar o envio de campanhas de e-mail com o encerramento de suas pesquisas Doodle para iniciar atividades de marketing com os participantes de sua reunião.

Trello

Você usa Trello para gerenciar seus projetos, listas de afazeres ou eventos? Agora você pode manter sua Trello atualizada, dependendo do que está acontecendo em seu calendário. Você pode criar quadros, listas, cartões ou adicionar membros aos cartões, dependendo de quem está participando em diferentes pesquisas. Quando você encontrar o melhor momento para sua reunião, poderá até mesmo criar novas tarefas em Trello.

Hubspot

Usando o Hubspot em sua empresa? Você pode criar novos contatos ou adicionar contatos ao listas diferentes da mesma forma que a Doodle trabalha com a Salesforce. Ao agendar reuniões com clientes atuais ou potenciais, você pode eliminar o tedioso trabalho manual em torno do gerenciamento de contatos em seu CRM.

Wunderlist

Para aqueles que preferem uma aplicação mais maravilhosa, você pode conectar o Doodle à Wunderlist para automatizar o gerenciamento de tarefas em torno do agendamento de reuniões. Você pode criar listas e tarefas dentro do Wunderlist quando criar reuniões ou quando participantes são adicionados às suas urnas. Você também pode completar tarefas e subtarefas na Wunderlist quando fechar suas enquetes Doodle.

Google Mail / Outlook

Crie notificações de reuniões personalizadas se você conectar o Doodle com seu cliente de e-mail favorito. Você pode enviar e-mails de seu próprio endereço de e-mail em vez de do Doodle e pode personalizar o conteúdo enviado para aqueles que participam de suas pesquisas ou quando você encontrar a data de sua reunião.

Google Sheets

Conecte o Doodle às folhas do Google e adicione automaticamente os participantes da reunião a um planilha no seu Google Drive. É uma ótima maneira de manter um registro dos contatos com quem você está agendando reuniões.

