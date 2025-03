Automatiser det travle arbejde med Zapier

Ifølge en nylig undersøgelse bruger den gennemsnitlige medarbejder 35 apps og skifter mellem dem over 1000 gange om dagen. Uanset hvilken teknisk stak du har, er det klart, at moderne arbejdsgange bliver mere og mere komplicerede. Vi skifter alle frem og tilbage mellem e-mail, CRM-værktøjer, regneark, produktivitetsapps, sociale medier, videokonferencer og meget mere.

Heldigvis gør Zapier det muligt at integrere Doodle med over 1500+ almindelige arbejdsredskaber - og forvandler alle former for tidskrævende opgaver til ting, du ikke engang behøver at tænke på.

Øg din produktivitet med de bedste Doodle-integrationer

Salesforce

Salesforce er et af verdens førende CRM-programmer. Hvis du arrangerer møder eller planlægger demoer med potentielle kunder og har til hensigt at spore dem med Salesforce, kan du tilføje nye kundeemner eller opdatere eksisterende kundeemner, når disse kunder vælger tid valgmuligheder i din Doodle-afstemning. Hvis du ikke behøver at indtaste dataene manuelt, kan du spare mange timers tid.

Zendesk

Zendesk er et af de bedste webbaserede helpdesk-værktøjer, der hjælper tusindvis af virksomheder med at administrere deres supportprocesser. Hvis planlægning af møder eller coaching-sessioner med kunder er en del af dit arbejde, vil Doodle/Zendesk-integrationen øge din produktivitet drastisk. Når du planlægger møder med kunder, kan du oprette brugere eller billetter eller endda tilføje tags til billetter i Zendesk.

Slack

Hold dig opdateret om alt, hvad der sker i dine Doodle-afstemninger ved at sende notifikationer til Slack. Når gæster deltager i dine afstemninger, eller når du vælger den endelige dato for dit møde, kan du sende meddelelser til Slack. Du kan skrive til en hvilken som helst arbejdsplads-kanal, sende en DM til en kollega eller endda sende beskeder til dig selv. Du går aldrig glip af noget med denne fantastiske integration.

Mailchimp

Tag din e-mailmarkedsføring til det næste niveau ved at forbinde Doodle med din Mailchimp konto. Hver gang der tilføjes en ny deltager til en Doodle-afstemning, kan du tilføje dem til en målgruppe i Mailchimp. Du kan også koordinere udsendelse af e-mail-kampagner med afslutningen af dine Doodle-afstemninger for at kickstarte markedsføringsaktiviteter med dine mødedeltagere.

Trello

Bruger du Trello til at administrere dine projekter, to-do-lister eller begivenheder? Nu kan du holde din Trello opdateret alt efter, hvad der sker i din kalender. Du kan oprette tavler, lister, kort eller tilføje medlemmer til kort, afhængigt af hvem der deltager i forskellige afstemninger. Når du finder det bedste tidspunkt for dit møde, kan du endda oprette nye opgaver i Trello.

Hubspot

Bruger du Hubspot i din virksomhed? Du kan oprette nye kontakter eller tilføje kontakter til forskellige lister på samme måde som Doodle fungerer med Salesforce. Når du planlægger møder med nuværende kunder eller potentielle kunder, kan du fjerne det kedelige manuelle arbejde med at administrere kontakter i dit CRM.

Wunderlist

For dem, der foretrækker et mere vidunderligt program til at lave opgaver, kan du forbinde Doodle med Wunderlist for at automatisere opgavestyring omkring mødeplanlægning. Du kan oprette lister og opgaver i Wunderlist, når du opretter møder, eller når du deltagere tilføjes til dine afstemninger. Du kan også afslutte opgaver og underopgaver i Wunderlist, når du lukker dine Doodle-afstemninger.

Google Mail / Outlook

Opret brugerdefinerede mødemeddelelser, hvis du forbinder Doodle med din foretrukne e-mail-klient. Du kan sende e-mails fra din egen e-mailadresse i stedet for fra Doodle, og du kan tilpasse det indhold, der sendes til dem, der deltager i dine afstemninger, eller når du finder datoen for dit møde.

Google Sheets

Forbind Doodle med Google-ark, og tilføj automatisk mødedeltagere til en regneark i dit Google Drev. Det er en fantastisk måde at holde styr på kontakterne du planlægger møder med.

Gør planlægningen mere effektiv, og få mere at vide om, hvordan integrationer kan hjælpe dig.