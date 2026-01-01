Ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniach, dzięki przypomnieniom i opłatom dla trenerów wellness

Kiedy klient opuści sesję, tracisz dochody, tempo pracy, a często także – koncentrację. To zaburza Twój harmonogram, poziom energii i rytm tygodnia.

Dobra wiadomość: problem z osobami, które nie pojawiają się na spotkaniu, da się rozwiązać.

Dzięki odpowiedniemu połączeniu przypomnień i prostych płatności Twoi klienci będą pojawiać się częściej, lepiej przygotowani i bardziej zaangażowani. W tym artykule dowiesz się, jak korzystać z serwisów Doodle i Stripe, aby zautomatyzować najtrudniejsze zadania, dotrzymywać terminów i oszczędzać swój czas.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Wyzwania, przed którymi stają trenerzy wellness

Chcesz pomagać — a nie spędzać cały dzień na ściganiu potwierdzeń lub niezapłaconych faktur. Jednak nieobecności na sesjach to powszechny problem:

Umówione rozmowy wstępne są rezerwowane, a potem zapominane

Poranne sesje są pomijane, ponieważ klienci zapominają ustawić budzik

Zajęcia grupowe szybko się zapełniają, a potem połowa mat pozostaje pusta

Aby wydarzenia związane z promocją zdrowia w firmach w ogóle znalazły się w kręgu zainteresowań, trzeba o nich wielokrotnie przypominać

Ręczne przypomnienia są pomocne, ale pochłaniają czas. Proszenie o zapłatę może wydawać się krępujące. Odpowiednio zastosowane przypomnienia i zasady dotyczące płatności rozwiązują oba problemy bez dodatkowego stresu.

Dlaczego ma to znaczenie dla Twojej firmy

Niepojawienie się na spotkaniu to nie tylko irytacja — to także strata pieniędzy:

Utrata dochodów

Brak postępów w realizacji zlecenia dla klienta

Mniej przewidywalne harmonogramy

Dodatkowe obciążenie psychiczne dla Ciebie

Kiedy masz ustalony system, klienci trzymają się planu, a Ty również. Wyglądasz bardziej profesjonalnie, Twoje sesje przebiegają płynniej, a Twój kalendarz działa tak, jak powinien.

Stwórz system przypomnień, który naprawdę działa

Inteligentne przypomnienia ograniczają liczbę niepojawień się na spotkaniu. Pomagają klientowi przygotować się i chronią Twój czas, dzięki czemu nie musisz wysyłać kolejnego SMS-a.

Ustaw rytm przypomnienia z trzema dotknięciami

Oto prosty harmonogram, który sprawdza się w przypadku większości trenerów wellness:

Czas Cel przypomnienia W momencie rezerwacji Wyślij potwierdzenie wraz z zaproszeniem do kalendarza, linkiem do lokalizacji/wideokonferencji oraz wskazówkami dotyczącymi przygotowań 24 godziny Udostępnij listę kontrolną i link do zmiany terminu 2 godziny Wyślij link do dołączenia i krótką wiadomość przypominającą

Organizujesz zajęcia wczesnym rankiem? Ustaw sobie przypomnienie na godz. 18:00 poprzedniego wieczoru.

W serwisie Doodle wszystko to odbywa się automatycznie, gdy korzystasz z Booking Page lub funkcji umawiania spotkań 1:1. Klienci otrzymują zaproszenia, przypomnienia i linki — nie musisz zajmować się żadnymi dodatkowymi czynnościami administracyjnymi.

Używaj jasnych i przyjaznych komunikatów

Oto krótkie szablony, które możesz wykorzystać w swoich przypomnieniach w serwisie Doodle:

W momencie rezerwacji: Twoja 60-minutowa sesja coachingowa we wtorek o godz. 10:00 została potwierdzona. Oto link do spotkania na Zoomie oraz lista kontrolna dotycząca przygotowań.

24 godziny wcześniej: Przypomnienie: Wasze spotkanie odbędzie się jutro o godz. 10:00. Weźcie ze sobą wodę i dziennik. Chcecie zmienić termin? Skorzystajcie z tego linku.

2 godziny wcześniej: Do zobaczenia wkrótce! Sesja zaczyna się o godz. 10:00. Dołącz tutaj: [link do Zoom]

Dzięki Doodle Pro możesz automatycznie generować opisy spotkań w stylu odpowiadającym Twojemu tonowi wypowiedzi.

Ułatw zmianę terminu

Jeśli odwołanie lub zmiana terminu sesji jest utrudniona, klienci po prostu znikają. Każde wydarzenie w Doodle zawiera link do zmiany terminu. Żadnych niezręcznych e-maili, żadnego chaosu w kalendarzu. Po prostu nowy termin — wybrany przez nich samych.

Połącz swój kalendarz (Google, Outlook lub Apple), aby wyświetlać wyłącznie wolne terminy. Klienci nigdy nie mają wglądu w Twoje prywatne dane ani nie rezerwują Ci terminów w tym samym czasie.

Wykorzystaj system płatności, aby zwiększyć zaangażowanie

Kiedy ludzie płacą, pojawiają się na miejscu. Kropka. Niewielki krok z góry zwiększa prawdopodobieństwo dotrzymania zobowiązania i sprawia, że odwołania są bardziej uprzejme.

Dopasuj płatność do rodzaju sesji

Oto prosty przewodnik:

Typ sesji Wskazówka dotycząca płatności Rozmowa wstępna Bezpłatnie lub za niewielką kaucję podlegającą zwrotowi Pierwsza sesja Pełna kwota lub zaliczka w wysokości 50% Aktualne pakiety Zapłać z góry za 4–6 sesji Zajęcia grupowe/wydarzenia Należy uiścić pełną kwotę przy rejestracji

Doodle współpracuje z serwisem Stripe, dzięki czemu możesz pobierać opłaty bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji — bez konieczności wysyłania e-maili z przypomnieniem ani ścigania klientów w sprawie faktur.

Przedstaw jasne zasady anulowania rezerwacji

Nie komplikuj:

Anulowanie lub zmiana terminu do 24 godzin przed terminem = bezpłatnie

W ciągu 24 godzin = naliczono opłatę za sesję

Jedno zwolnienie z kary na kwartę

Dodaj swoje zasady do każdego potwierdzenia. Dzięki Doodle wystarczy je wpisać tylko raz, a pojawią się one w opisie każdego wydarzenia lub w przypomnieniu.

Zapewnij elastyczne opcje płatności

Wychodź naprzeciw potrzebom swoich klientów. Możesz zaoferować:

Stawki według ruchomej skali

Opłaty za sesje o wyższej cenie

Zniżki przy rezerwacji pakietów

Dzięki Stripe zarządzanie tym wszystkim jest proste. Klienci płacą bezpiecznie kartami, a w razie potrzeby możesz dokonać zwrotu środków.

Która konfiguracja najlepiej sprawdza się podczas Twoich sesji?

Oto krótki przegląd tego, w jaki sposób Doodle pomaga ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniach, w przypadku różnych form coachingu:

Format Skorzystaj z tego narzędzia Doodle Korzyść Indywidualne sesje z klientami w formacie 1:1 Booking Page lub rozmowa indywidualna Automatyczne przypomnienia, link do zmiany terminu, opcjonalna płatność Pakiety (4–6 sesji) 1:1 Co tydzień proponujemy starannie dobrane terminy Bezpłatne rozmowy wstępne Booking Page bez opcji płatności Zawiera automatyczne przypomnienia i możliwość zmiany terminu Zajęcia grupowe (np. ćwiczenia oddechowe) Sign-up Sheet + Stripe Ograniczenia dotyczące miejsc, listy oczekujących, przedpłata Zajęcia z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy Group Poll + Booking Page Niech grupa wybierze termin, a następnie dokona rezerwacji i zapłaty

Przykłady z życia wzięte

Pierwsza rozmowa z trenerką Leną

Bezpłatne 20-minutowe rozmowy wstępne z wykorzystaniem Booking Page oraz przypomnień. Jej wskaźnik obecności poprawił się, gdy dodała przejrzysty link do zmiany terminu oraz zasady dotyczące rezerwacji.

4 sesje coachingu energetycznego z trenerem Amirem

Wykorzystuje system 1:1, aby udostępniać 3 terminy w tygodniu. Pobiera opłatę z góry za pośrednictwem Stripe. Koniec z podwójnymi rezerwacjami i niezapłaconymi sesjami.

Zajęcia z oddychania w grupie z trenerką Jess

Sign-up Sheet na 15 miejsc. Playlista i instrukcje wysyłane są 48 godzin wcześniej. W przypadku rezygnacji miejsca zostają automatycznie zwolnione.

Warsztaty dla firm z trenerem Devonem

Wykorzystano Group Poll, aby ustalić dogodny termin dla 200 pracowników. Po wybraniu terminu udostępnił Sign-up Sheet i dodał przypomnienia. Frekwencja wzrosła, a nakład pracy administracyjnej zmniejszył się.

Poranne sesje z trenerką Priyą

Sesje kształtujące nawyki o godz. 6:00 rano. Przypomnienie wysyłane jest o godz. 18:00 poprzedniego dnia oraz o godz. 5:30 rano. Aby zarezerwować termin, wymagana jest opłata.

Skrypty wiadomości, z których możesz skorzystać już dziś

Potwierdzenie rezerwacji: Zarezerwowano dla Ciebie 60-minutową sesję w dniu [data] o godz. [godzina]. Oto link do spotkania na Zoomie. Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi rezygnacji w ciągu 24 godzin tutaj. Chcesz zmienić godzinę? Skorzystaj z tego linku. Weź ze sobą wodę i dziennik.

Przypomnienie na 24 godziny przed: Cześć [Imię], Twoja sesja odbędzie się jutro o [godzina]. Jeśli chcesz zmienić termin, odpowiedz na tę wiadomość. Nie mogę się doczekać!

Przypomnienie na 2 godziny przed: Przypomnienie: Sesja rozpocznie się o [godzina]. Dołączcie, korzystając z tego linku. Do zobaczenia wkrótce.

Zasady dotyczące płatności: Płatność należy uiścić w momencie rezerwacji. Anulowanie lub zmiana terminu są możliwe najpóźniej na 24 godziny przed sesją. W przypadku anulowania w ciągu 24 godzin przed sesją zostanie ona zaliczona lub naliczona. W każdym kwartale przysługuje jeden bezpłatny odwołanie.

Najważniejsze wnioski

Wykorzystaj przypomnienia i płatności, aby ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach

Wyślij co najmniej 3 przypomnienia: w momencie rezerwacji, na 24 godziny przed i na 2 godziny przed

Pobieraj opłaty za pomocą Stripe bezpośrednio w Doodle

Dostosuj opłatę i zasady do rodzaju sesji

Zawsze należy dołączyć link umożliwiający zmianę terminu

Wybierz narzędzie odpowiednie dla danego formatu: Booking Page, rozmowa indywidualna, Sign-up Sheet lub Group Poll

Zacznij

Będziesz lepiej prowadzić sesje, jeśli nie będziesz musiał gonić za osobami, które nie pojawiły się na spotkaniu. Pozwól, by Doodle i Stripe zajęły się sprawami administracyjnymi, a Ty skup się na swoich klientach. Dodawaj przypomnienia. Pobieraj opłaty. Zapewnij sobie bardziej niezawodne sesje — automatycznie.