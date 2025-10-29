Lorsqu'un client manque une séance, tu perds des revenus, de l'élan et, souvent, ton attention. Cela perturbe ton calendrier, ton énergie et le déroulement de la semaine.

Bonne nouvelle : il est possible de remédier aux absences.

Avec la bonne combinaison de rappels et de paiements simples, tes clients se présenteront plus souvent, préparés et engagés. Cet article montre comment utiliser Doodle et Stripe pour automatiser les choses difficiles, rester dans les temps et protéger ton temps.

Le défi auquel sont confrontés les coachs en bien-être

Tu veux aider - et non passer ta journée à courir après des confirmations ou des factures impayées. Mais les sessions manquées sont un problème courant :

Les appels de découverte sont réservés, puis oubliés

Les séances du matin sont sautées parce que les clients oublient de mettre leur réveil.

Les cours collectifs se remplissent, puis la moitié des tapis restent vides.

Les événements de bien-être en entreprise nécessitent de nombreux rappels juste pour être pris en compte.

Les rappels manuels sont utiles, mais ils te font perdre du temps. Demander un paiement peut être gênant. Lorsqu'ils sont bien faits, les rappels et les politiques de paiement résolvent les deux problèmes sans le stress.

Pourquoi c'est important pour ton entreprise

Les absences ne sont pas seulement ennuyeuses - elles te coûtent cher :

Des pertes de revenus

Des progrès manqués pour le client

Une programmation moins prévisible

Une charge mentale supplémentaire pour toi

Lorsque tu as un système, les clients restent sur la bonne voie, et toi aussi. Tu as l'air plus professionnel, tes séances sont plus fluides et ton calendrier fonctionne comme il se doit.

Construis un système de rappel qui fonctionne vraiment

Les rappels intelligents réduisent les absences. Ils aident ton client à se préparer et protègent ton temps sans que tu aies à envoyer un autre texte.

Établis un rythme de rappel à trois touches

Voici une structure temporelle simple qui fonctionne pour la plupart des coachs en bien-être :

Heure Objectif du rappel Au moment de la réservation Envoyer la confirmation avec l'invitation au calendrier, le lien vers le lieu et la vidéo, et les notes de préparation. 24 heures Partager la liste de contrôle et le lien de reprogrammation 2 heures Envoie le lien de participation et un petit coup de pouce

Tu organises des sessions tôt le matin ? Ajoute un rappel à 18 heures la veille au soir.

Dans Doodle, tout cela est automatique lorsque tu utilises la page de réservation ou la planification 1:1. Les clients reçoivent l'invitation, les rappels et les liens - pas d'administration supplémentaire pour toi.

Utilise des messages clairs et conviviaux

Voici de courts modèles que tu peux insérer dans tes rappels Doodle :

Au moment de la réservation : Tu es confirmé pour ta séance de coaching de 60 minutes le mardi à 10 h. Voici ton lien Zoom et ta liste de préparation.

24 heures avant : Rappel : Ta séance a lieu demain à 10 h. Apporte de l'eau et ton journal. Besoin de reporter la séance ? Utilise ce lien.

2 heures avant : À bientôt ! Ta séance commence à 10 h. Rejoins-nous ici : [lien Zoom]

Grâce à Doodle Pro, tu peux générer automatiquement des descriptions de réunions dans ton ton.

Facilite la reprogrammation

S'il est difficile d'annuler ou de déplacer une session, les clients fantômes. Chaque événement Doodle comprend un lien de reprogrammation. Pas de courriels gênants, pas de chaos dans le calendrier. Juste un nouvel horaire, choisi par eux.

Connecte ton calendrier (Google, Outlook ou Apple) pour n'afficher que les créneaux libres. Les clients ne verront jamais tes informations privées et ne te réserveront jamais deux fois.

Utilise les paiements pour stimuler l'engagement

Lorsque les gens paient, ils viennent. Un point c'est tout. Une petite étape préalable augmente le suivi et rend les annulations plus respectueuses.

Fais correspondre le paiement au type de séance

Voici un guide simple :

Type de session Conseil de paiement Appel de découverte Gratuit, ou petit dépôt remboursable Première séance Paiement intégral ou acompte de 50 Forfaits continus Paie d'avance pour 4 à 6 séances Cours/événements de groupe Paye en totalité lors de l'inscription

Doodle travaille avec Stripe, tu peux donc collecter le paiement directement dans le flux de réservation - pas d'emails de suivi, pas de factures à suivre.

Partage une politique d'annulation claire

Reste simple :

Annule/planifie jusqu'à 24 heures avant = gratuit.

Moins de 24 heures avant = session facturée

Un laissez-passer par trimestre

Ajoute ta politique à chaque confirmation. Avec Doodle, tu peux l'écrire une fois et elle apparaît dans chaque description d'événement ou rappel.

Offre des options de paiement flexibles

Rencontre tes clients là où ils sont. Tu peux offrir :

des tarifs dégressifs

Des acomptes pour les séances les plus coûteuses

Des réductions pour les réservations de forfaits

Stripe facilite la gestion de tout cela. Les clients paient en toute sécurité par carte, et tu peux effectuer des remboursements si nécessaire.

Quelle configuration convient le mieux à tes sessions ?

Voici un aperçu rapide de la façon dont Doodle aide à réduire les absences pour les différents formats de coaching :

Format Utilise cet outil Doodle Avantages Séances de clients 1:1 Page de réservation ou 1:1 Rappels automatiques, lien de reprogrammation, paiement optionnel Forfaits (4 à 6 séances) 1:1 Offrir des séances hebdomadaires Appels de découverte gratuits Page de réservation sans paiement Comprend des rappels automatiques et une reprogrammation Cours de groupe (par exemple, travail sur la respiration) Feuille d'inscription + Stripe Limites de places, listes d'attente, paiement à l'avance Séances de bien-être en entreprise Sondage de groupe + page de réservation Laisse le groupe choisir une heure, puis réserver et payer

Exemples concrets

Premier appel avec le coach Lena

Appels de découverte gratuits de 20 minutes à l'aide de la page de réservation et de rappels. Son taux de participation s'est amélioré lorsqu'elle a ajouté un lien et une politique de report clairs.

Coaching énergétique en 4 séances avec le coach Amir

Utilise 1:1 pour partager 3 options de temps par semaine. Recueille le paiement à l'avance via Stripe. Plus de doubles réservations ou de séances non payées.

Travail de respiration en groupe avec le coach Jess

Feuille d'inscription de 15 places. Envoie la liste de lecture et les instructions 48 heures à l'avance. La place est automatiquement libérée si quelqu'un annule.

Atelier d'entreprise avec le coach Devon

Sondage de groupe utilisé pour trouver une heure parmi 200 employés. Une fois la date choisie, il partage une feuille d'inscription et ajoute des rappels. L'assiduité s'est améliorée, l'administration a baissé.

Séances matinales avec le coach Priya

Séances de renforcement des habitudes à 6 heures du matin. Envoi d'un rappel à 18 heures la veille et d'un autre à 5 h 30 du matin.

Scripts de messages que tu peux utiliser aujourd'hui

Confirmation de réservation : Tu es réservé pour ta session de 60 minutes le [date] à [heure]. Voici ton lien Zoom. Consulte notre politique des 24 heures ici. Tu as besoin de changer l'heure ? Utilise ce lien. Apporte de l'eau et un journal.

Rappel de 24 heures : Bonjour [Nom], ta séance est demain à [heure]. Réponds ici pour reporter la séance si nécessaire. J'ai hâte d'y être !

Rappel de 2 heures : Rappel : La session commence à [heure]. Rejoins-nous avec ce lien. À bientôt.

Politique de paiement : Le paiement est dû au moment de la réservation. Tu peux annuler ou reporter la session jusqu'à 24 heures à l'avance. En deçà de 24 heures, la session est comptée ou facturée. Un laissez-passer gracieux par trimestre.

Points clés

Utilise les rappels + les paiements pour réduire les absences.

Envoie au moins 3 rappels : réservation, 24h et 2h.

Recueille les paiements avec Stripe directement dans Doodle

Fais correspondre le paiement et la politique au type de session

Inclure toujours un lien de reprogrammation

Choisis l'outil qui convient à ton format : Page de réservation, 1:1, feuille d'inscription ou sondage de groupe.

Commence

Tu entraînes mieux quand tu n'es pas en train de courir après les absences. Laisse Doodle et Stripe s'occuper de l'administration pendant que tu te concentres sur tes clients. Ajoute des rappels. Recueille les paiements. Verrouille des sessions plus fiables - automatiquement.