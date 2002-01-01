Agendamento
Reduzir o não comparecimento com lembretes e pagamentos para treinadores de bem-estar
Read Time: 6 minutes
Quando um cliente perde uma sessão, você perde receita, impulso e, muitas vezes, seu foco. Isso atrapalha sua agenda, sua energia e o fluxo da semana.
A boa notícia é que você pode resolver esse problema.
Com a combinação certa de lembretes e pagamentos simples, seus clientes aparecerão com mais frequência, preparados e comprometidos. Este artigo mostra como você pode usar o Doodle e o Stripe para automatizar as coisas difíceis, manter o cronograma e proteger seu tempo.
O desafio que os coaches de bem-estar enfrentam
Você quer ajudar - e não passar o dia atrás de confirmações ou faturas não pagas. Mas as sessões perdidas são um problema comum:
As chamadas de descoberta são marcadas e depois esquecidas
As sessões matinais são puladas porque os clientes se esquecem de programar um alarme
As aulas em grupo ficam lotadas, mas metade das esteiras fica vazia
Os eventos corporativos de bem-estar precisam de vários lembretes apenas para entrar no radar
Os lembretes manuais ajudam, mas consomem seu tempo. Pedir o pagamento pode parecer estranho. Se você fizer isso corretamente, os lembretes e as políticas de pagamento resolverão os dois problemas sem estresse.
Por que isso é importante para sua empresa
O não comparecimento não é apenas irritante - ele custa a você:
Perda de receita
Perda de progresso para o cliente
Programação menos previsível
Carga mental extra para você
Quando você tem um sistema, os clientes permanecem no caminho certo, e você também. Você parece mais profissional, suas sessões são mais tranquilas e sua agenda funciona como deveria.
Crie um sistema de lembretes que realmente funcione
Lembretes inteligentes reduzem o não comparecimento. Eles ajudam o cliente a se preparar e protegem seu tempo sem que você precise enviar outra mensagem.
Defina um ritmo de lembretes de três toques
Aqui está uma estrutura de tempo simples que funciona para a maioria dos coaches de bem-estar:
Horário
Objetivo do lembrete
No agendamento
Enviar confirmação com convite do calendário, local/link de vídeo e notas preparatórias
24 horas
Compartilhar lista de verificação e link para reagendamento
2 horas
Envie o link de participação e um rápido empurrãozinho
Você está realizando sessões de manhã cedo? Adicione um lembrete às 18 horas na noite anterior.
No Doodle, tudo isso é automático quando você usa a Booking Page ou o agendamento 1:1. Os clientes recebem o convite, os lembretes e os links, sem administração extra para você.
Use mensagens claras e amigáveis
Aqui estão alguns modelos curtos que você pode inserir nos seus lembretes do Doodle:
No momento do agendamento: Você está confirmado para a sua sessão de coaching de 60 minutos na terça-feira às 10h. Aqui está o link do Zoom e a lista de verificação de preparação.
24 horas antes: Lembrete: Você tem uma sessão amanhã às 10h. Traga água e seu diário. Você precisa remarcar? Use este link.
2 horas antes: Vejo você em breve! Sua sessão começa às 10h. Participe aqui: [Link do Zoom]
Usando o Doodle Pro, você pode gerar descrições de reuniões em seu tom automaticamente.
Facilite o reagendamento
Se for difícil cancelar ou mudar uma sessão, os clientes vão se arrepender. Todo evento do Doodle inclui um link para reagendamento. Você não precisará enviar e-mails estranhos, nem deixar o calendário desorganizado. Apenas um novo horário - escolhido por eles.
Conecte sua agenda (Google, Outlook ou Apple) para mostrar apenas os horários livres. Os clientes nunca verão suas informações particulares nem farão uma reserva dupla para você.
Use pagamentos para aumentar o comprometimento
Quando as pessoas pagam, elas comparecem. Ponto final. Um pequeno passo inicial aumenta o acompanhamento e torna os cancelamentos mais respeitosos.
Combine o pagamento com o tipo de sessão
Aqui está um guia simples:
Tipo de sessão
Dica de pagamento
Chamada de descoberta
Gratuito ou pequeno depósito reembolsável
Primeira sessão
Pagamento integral ou depósito de 50%
Pacotes contínuos
Pagamento adiantado para 4-6 sessões
Aulas/eventos em grupo
Pague integralmente ao se registrar
O Doodle trabalha com o Stripe, para que você possa cobrar o pagamento diretamente no fluxo de reservas - sem e-mails de acompanhamento, sem faturas de perseguição.
Compartilhe uma política de cancelamento clara
Mantenha-a simples:
Cancelar/reagendar até 24 horas antes = gratuito
Dentro de 24 horas = sessão cobrada
Um passe de tolerância por trimestre
Adicione sua política a cada confirmação. Com o Doodle, você pode escrevê-la uma vez e ela aparecerá em todas as descrições ou lembretes de eventos.
Ofereça opções de pagamento flexíveis
Você pode atender seus clientes onde eles estão. Você pode oferecer:
Taxas de escala móvel
Depósitos para sessões de custo mais alto
Descontos para reservas de pacotes
O Stripe facilita o gerenciamento de tudo isso. Os clientes pagam com segurança com cartões, e você pode reembolsar se necessário.
Qual configuração funciona melhor para suas sessões?
Aqui está uma rápida visão geral de como o Doodle ajuda a reduzir as não comparências para diferentes formatos de coaching:
Formato
Use esta ferramenta do Doodle
Benefício
Sessões de clientes 1:1
Página de reserva ou 1:1
Lembretes automáticos, link para reagendamento, pagamento opcional
Pacotes (4-6 sessões)
1:1
Oferta de horários selecionados semanalmente
Chamadas de descoberta gratuitas
Página de reserva sem pagamento
Inclui lembretes automáticos e reagendamento
Aulas em grupo (por exemplo, trabalho de respiração)
Folha de registro + Stripe
Limites de vagas, listas de espera, pagamento adiantado
Sessões de bem-estar corporativo
Enquete de grupo + página de reserva
Permita que o grupo escolha um horário, depois reserve e pague
Exemplos do mundo real
Primeira chamada com a Coach Lena
Chamadas de descoberta gratuitas de 20 minutos usando a página de reservas + lembretes. Sua taxa de comparecimento melhorou quando ela adicionou um link e uma política de reagendamento claros.
Coaching de energia de 4 sessões com o Coach Amir
Usa 1:1 para compartilhar 3 opções de horário por semana. Coleta o pagamento antecipado via Stripe. Você não precisa mais fazer reservas duplas ou sessões não pagas.
Trabalho de respiração em grupo com a Coach Jess
Folha de registro de 15 lugares. Envia lista de reprodução e instruções com 48 horas de antecedência. A vaga é liberada automaticamente se alguém cancelar.
Workshop corporativo com o Coach Devon
Enquete em grupo usada para encontrar um horário entre 200 funcionários. Uma vez escolhido, ele compartilha uma folha de inscrição e adiciona lembretes. A participação melhorou, a administração diminuiu.
Sessões matinais com a Coach Priya
Sessões de desenvolvimento de hábitos às 6h da manhã. Você envia um lembrete às 18 horas da noite anterior e outro às 5h30 da manhã.
Scripts de mensagens que você pode usar hoje
Confirmação de reserva: Você está agendado para sua sessão de 60 minutos em [data] às [hora]. Aqui está o seu link do Zoom. Consulte nossa política de 24 horas aqui. Você precisa alterar o horário? Use este link. Você deve trazer água e um diário.
Lembrete de 24 horas: Oi [Nome], sua sessão é amanh�ã às [horas]. Responda aqui para remarcar, se necessário. Estou ansioso por você!
Lembrete de 2 horas: Lembrete: A sessão começa às [horas]. Você pode participar com este link. Vejo você em breve.
Política de pagamento: O pagamento é devido quando você faz a reserva. Você pode cancelar ou remarcar com até 24 horas de antecedência. Dentro de 24 horas, a sessão será contada ou cobrada. Um passe de tolerância por trimestre.
Principais conclusões
Use lembretes + pagamentos para reduzir o não comparecimento
Envie pelo menos três lembretes: reserva, 24 horas e 2 horas
Receba pagamentos com o Stripe diretamente no Doodle
Combine o pagamento e a política com o tipo de sessão
Sempre inclua um link para reagendamento
Escolha a ferramenta certa para o seu formato: Página de reserva, 1:1, planilha de inscrição ou enquete de grupo
Você pode começar
Você treina melhor quando não está correndo atrás de não comparecimentos. Deixe que o Doodle e o Stripe cuidem da administração enquanto você se concentra em seus clientes. Adicione lembretes. Receba pagamentos. Você pode marcar sessões mais confiáveis automaticamente.
Agendamento
Como os profissionais de medicina alternativa podem automatizar as reservas em minutosRead Article
Agendamento
Você pode organizar aulas em grupo rapidamente: Folhas de registro para workshops de bem-estarRead Article
Agendamento