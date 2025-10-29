Reduziere No-Shows mit smarten Erinnerungen und einfachen Zahlungen für Wellness-Coaches

Wenn ein Kunde eine Sitzung verpasst, verlierst du Einnahmen, Schwung und oft auch deinen Fokus. Das wirft deinen Kalender, deine Energie und den Wochenablauf durcheinander.

Die gute Nachricht: No-Shows sind machbar.

Mit der richtigen Mischung aus Erinnerungen und einfachen Zahlungen werden deine Kunden öfter kommen, vorbereitet und engagiert. In diesem Artikel erfährst du, wie du Doodle und Stripe nutzen kannst, um die schwierigen Dinge zu automatisieren, deinen Zeitplan einzuhalten und deine Zeit zu schützen.

Doodle ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Die Herausforderung für Wellness-Coaches

Du willst helfen - und nicht deinen Tag damit verbringen, Bestätigungen oder unbezahlten Rechnungen nachzujagen. Aber verpasste Sitzungen sind ein häufiges Problem:

Erkundungstermine werden gebucht und dann vergessen

Morgensitzungen werden übersprungen, weil die Kunden vergessen haben, den Wecker zu stellen

Gruppenkurse füllen sich, und die Hälfte der Matten bleibt leer

Wellness-Events in Unternehmen müssen mehrfach erinnert werden, nur um auf dem Radar zu erscheinen

Manuelle Erinnerungen sind zwar hilfreich, kosten aber auch Zeit. Eine Zahlungsaufforderung kann sich unangenehm anfühlen. Richtig gemacht, lösen Erinnerungen und Zahlungsrichtlinien beide Probleme, ohne den Stress.

Warum dies für dein Unternehmen wichtig ist

Nichterscheinen ist nicht nur ärgerlich - es kostet dich auch:

Verlorene Einnahmen

Verpasster Fortschritt für den Kunden

Weniger vorhersehbare Terminplanung

Zusätzliche mentale Belastung für dich

Wenn du ein System hast, bleiben nicht nur deine Kunden auf dem richtigen Weg, sondern auch du. Du siehst professioneller aus, deine Sitzungen verlaufen reibungsloser und dein Kalender läuft wie er soll.

Erstelle ein Erinnerungssystem, das tatsächlich funktioniert

Intelligente Erinnerungen reduzieren die Zahl der Nicht-Termine. Sie helfen deinem Kunden bei der Vorbereitung und schützen deine Zeit, ohne dass du eine weitere SMS schicken musst.

Lege einen Erinnerungsrhythmus mit drei Berührungen fest

Hier ist eine einfache Zeitstruktur, die für die meisten Wellness-Coaches funktioniert:

Zeit Zweck der Erinnerung Bei der Buchung Sende eine Bestätigung mit Kalendereinladung, Ort/Videolink und Vorbereitungsnotizen 24 Stunden Checkliste und Link zur Terminverschiebung teilen 2 Stunden Beitrittslink und kurzen Anstoß senden

Du hast eine Sitzung am frühen Morgen? Füge am Vorabend eine Erinnerung für 18 Uhr hinzu.

In Doodle geschieht das alles automatisch, wenn du die Buchungsseite oder die 1:1-Terminplanung nutzt. Die Kunden erhalten die Einladungen, Erinnerungen und Links - kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand für dich.

Verwende klare, freundliche Nachrichten

Hier sind kurze Vorlagen, die du in deine Doodle-Erinnerungen einfügen kannst:

Bei der Buchung: Du hast eine Bestätigung für deine 60-minütige Coaching-Sitzung am Dienstag um 10 Uhr. Hier ist dein Zoom-Link und deine Vorbereitungs-Checkliste.

24 Stunden vorher: Erinnerung: Deine Sitzung ist morgen um 10 Uhr. Bring Wasser und dein Tagebuch mit. Du musst den Termin verschieben? Nutze diesen Link.

2 Stunden vorher: Wir sehen uns bald! Deine Sitzung beginnt um 10.00 Uhr. Melde dich hier an: [Zoom-Link]

Mit Doodle Pro kannst du Sitzungsbeschreibungen automatisch in deinem Ton erstellen.

Mach das Verschieben einfach

Wenn es schwer ist, eine Sitzung abzusagen oder zu verschieben, sind die Kunden sauer. Jedes Doodle-Ereignis enthält einen Link zur Terminverschiebung. Keine unangenehmen E-Mails, kein Kalenderchaos. Einfach ein neuer Termin, den du selbst auswählst.

Verbinde deinen Kalender (Google, Outlook oder Apple), um nur freie Termine anzuzeigen. Kunden sehen nie deine privaten Daten und buchen dich nicht doppelt.

Nutze Zahlungen, um das Engagement zu erhöhen

Wenn die Leute bezahlen, kommen sie auch. Punkt. Ein kleiner Schritt im Voraus erhöht das Engagement und macht Stornierungen respektvoller.

Pass die Zahlung an die Art der Sitzung an

Hier ist ein einfacher Leitfaden:

Sitzungsart Tipp zur Bezahlung Schnuppergespräch Kostenlos, oder kleine erstattungsfähige Kaution Erste Sitzung Volle Bezahlung oder 50% Anzahlung Laufende Pakete Vorauszahlung für 4-6 Sitzungen Gruppenunterricht/Veranstaltungen Vollständige Zahlung bei der Anmeldung

Doodle arbeitet mit Stripe zusammen, so dass du die Zahlung direkt im Buchungsprozess eintreiben kannst - ohne Nachfass-E-Mails und ohne Rechnungen zu erhalten.

Gib eine klare Stornierungsrichtlinie an

Halte es einfach:

Stornieren/Verschieben bis zu 24 Stunden vorher = kostenlos

Innerhalb von 24 Stunden = Sitzung wird berechnet

Eine Kulanzzeit pro Quartal

Füge deine Richtlinien zu jeder Bestätigung hinzu. Mit Doodle kannst du sie einmal schreiben und sie wird in jeder Veranstaltungsbeschreibung oder Erinnerung angezeigt.

Biete flexible Zahlungsoptionen an

Triff deine Kunden dort, wo sie sind. Du kannst anbieten:

Gleitende Tarife

Anzahlungen für teurere Sitzungen

Rabatte für Paketbuchungen

Mit Stripe ist das alles ganz einfach zu handhaben. Kunden zahlen sicher mit Karte und du kannst bei Bedarf Geld zurückerstatten.

Welches Setup eignet sich am besten für deine Sitzungen?

Hier ist ein kurzer Überblick darüber, wie Doodle hilft, die Zahl der Absagen für verschiedene Coaching-Formate zu reduzieren:

Format Dieses Doodle-Tool verwenden Profitiere von 1:1 Kundensitzungen Buchungsseite oder 1:1 Automatische Erinnerungen, Link zur Terminverschiebung, optionale Bezahlung Pakete (4-6 Sitzungen) 1:1 Wöchentlich kuratierte Zeiten anbieten Kostenlose Schnupperanrufe Buchungsseite ohne Zahlung Inklusive automatischer Erinnerungen und Terminverschiebungen Gruppenunterricht (z.B. Atemarbeit) Anmeldeformular + Stripe Platzbeschränkungen, Wartelisten, Bezahlung im Voraus Wellness-Sitzungen für Unternehmen Gruppenumfrage + Buchungsseite Die Gruppe wählt eine Zeit aus, bucht und bezahlt dann

Beispiele aus der Praxis

Erstes Gespräch mit Coach Lena

Kostenlose 20-minütige Entdeckungsgespräche über die Buchungsseite und Erinnerungen. Ihre Anwesenheitsrate verbesserte sich, als sie einen klaren Link und eine Richtlinie zur Terminverschiebung hinzufügte.

4-Sitzungen Energie-Coaching mit Coach Amir

Nutzt 1:1, um 3 Zeitoptionen pro Woche zu teilen. Erhebt die Zahlung im Voraus über Stripe. Keine doppelten Buchungen oder unbezahlten Sitzungen mehr.

Gruppen-Atemarbeit mit Coach Jess

Anmeldeformular mit 15 Plätzen. Sendet die Playlist und Anweisungen 48 Stunden im Voraus. Der Platz wird automatisch freigegeben, wenn jemand absagt.

Firmenworkshop mit Coach Devon

Gruppenumfrage, um einen Termin für alle 200 Mitarbeiter zu finden. Sobald der Termin feststeht, teilt er ein Anmeldeformular und fügt Erinnerungen hinzu. Die Anwesenheit hat sich verbessert, der Verwaltungsaufwand ist gesunken.

Frühmorgendliche Sitzungen mit Coach Priya

6 Uhr morgens Sitzungen zur Gewohnheitsbildung. Schickt eine Erinnerung um 18 Uhr am Vorabend und eine weitere um 5:30 Uhr morgens.

Nachrichtenskripte, die du heute verwenden kannst

Buchungsbestätigung: Du bist für deine 60-minütige Sitzung am [Datum] um [Uhrzeit] gebucht. Hier ist dein Zoom-Link. Hier kannst du unsere 24-Stunden-Regeln einsehen. Willst du die Zeit ändern? Verwende diesen Link. Bring Wasser und ein Tagebuch mit.

24-Stunden-Erinnerung: Hallo [Name], deine Sitzung ist morgen um [Uhrzeit]. Antworte hier, um den Termin bei Bedarf zu verschieben. Ich freue mich darauf!

2-Stunden-Erinnerung: Erinnerung: Die Sitzung beginnt um [Uhrzeit]. Melde dich über diesen Link an. Wir sehen uns bald.

Zahlungsbedingungen: Die Zahlung ist fällig, wenn du buchst. Du kannst bis zu 24 Stunden im Voraus stornieren oder umbuchen. Innerhalb von 24 Stunden wird die Sitzung gezählt oder berechnet. Ein Kulanzpass pro Quartal.

Wichtigste Erkenntnisse

Nutze Erinnerungen und Zahlungen, um die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren.

Sende mindestens 3 Erinnerungen: Buchung, 24 Stunden und 2 Stunden

Ziehe die Zahlung mit Stripe direkt in Doodle ein

Passe die Zahlung und die Richtlinien an die Art der Sitzung an

Füge immer einen Link zur Terminverschiebung hinzu

Wähle das richtige Tool für dein Format: Buchungsseite, 1:1, Anmeldeformular oder Gruppenumfrage

Los geht's

Du trainierst besser, wenn du dich nicht mit No-Shows herumschlagen musst. Überlasse Doodle und Stripe die Verwaltung, während du dich auf deine Kunden konzentrierst. Füge Erinnerungen hinzu. Ziehe Zahlungen ein. Binde verlässlichere Sitzungen ein - automatisch.