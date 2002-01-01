Crea un Doodle

Tempo di lettura: 6 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 29 ott 2025

Healthcare wellness coach client session

    Quando un cliente salta una sessione, perdi fatturato, slancio e spesso anche concentrazione. Questo manda all'aria il tuo calendario, la tua energia e il flusso della settimana.

    Una buona notizia: i no-show sono risolvibili.

    Con il giusto mix di promemoria e pagamenti semplici, i tuoi clienti si presenteranno più spesso, preparati e impegnati. Questo articolo mostra come utilizzare Doodle e Stripe per automatizzare le cose difficili, rispettare gli orari e proteggere il tuo tempo.

    La sfida dei coach del benessere

    Vuoi aiutare, non passare la giornata a rincorrere conferme o fatture non pagate. Ma le sessioni perse sono un problema comune:

    • Le chiamate di scoperta vengono prenotate e poi dimenticate

    • Le sessioni mattutine vengono saltate perché i clienti dimenticano di mettere la sveglia.

    • I corsi di gruppo si riempiono e poi metà dei tappetini rimangono vuoti.

    • Gli eventi di benessere aziendale necessitano di molteplici promemoria solo per essere notati.

    I promemoria manuali aiutano, ma ti rubano tempo. Chiedere il pagamento può risultare imbarazzante. Se fatti bene, i promemoria e le politiche di pagamento risolvono entrambi i problemi senza stress.

    Perché questo è importante per la tua attività

    I no-show non sono solo fastidiosi: ti costano:

    • Perdita di guadagno

    • Mancati progressi per il cliente

    • Programmazione meno prevedibile

    • Un carico mentale in più per te

    Quando hai un sistema, i clienti rimangono in linea con i tempi e lo stesso vale per te. Hai un aspetto più professionale, le sessioni sono più fluide e il tuo calendario funziona come dovrebbe.

    Crea un sistema di promemoria che funzioni davvero

    I promemoria intelligenti riducono i no-show. Aiutano il cliente a prepararsi e a proteggere il tuo tempo senza che tu debba inviare un altro messaggio.

    Imposta un ritmo di promemoria a tre tocchi

    Ecco una semplice struttura temporale che funziona per la maggior parte dei wellness coach:

    Ora

    Scopo del promemoria

    Alla prenotazione

    Invia la conferma con l'invito al calendario, il link al luogo e al video e le note di preparazione.

    24 ore

    Condividi la lista di controllo e il link per la riprogrammazione

    2 ore

    Invia il link per l'iscrizione e una rapida esortazione

    Sessioni mattutine? Aggiungi un promemoria alle 18:00 la sera prima.

    In Doodle, tutto questo è automatico quando utilizzi la pagina di prenotazione o la programmazione 1:1. I clienti ricevono l'invito, il promemoria e i link, senza bisogno di ulteriori informazioni. I clienti ricevono l'invito, i promemoria e i link, senza che tu debba gestire altro.

    Usa messaggi chiari e amichevoli

    Ecco dei brevi modelli che puoi inserire nei tuoi promemoria Doodle:

    • Alla prenotazione: Sei confermato per la sessione di coaching di 60 minuti di martedì alle 10. Ecco il link a Zoom e la lista di controllo per la preparazione.

    • 24 ore prima: Promemoria: La tua sessione è domani alle 10. Porta con te acqua e il tuo diario. Hai bisogno di rimandare? Usa questo link.

    • 2 ore prima: Ci vediamo presto! La sessione inizia alle 10. Iscriviti qui: [link Zoom]

    Utilizzando Doodle Pro, puoi generare automaticamente le descrizioni delle riunioni nel tuo tono.

    Rendi facile la riprogrammazione

    Se è difficile cancellare o spostare una sessione, i clienti sono un fantasma. Ogni evento Doodle include un link per la riprogrammazione. Niente email imbarazzanti, niente caos sul calendario. Solo un nuovo orario scelto da loro.

    Collega il tuo calendario (Google, Outlook o Apple) per mostrare solo gli orari liberi. I clienti non vedranno mai le tue informazioni private e non faranno mai una doppia prenotazione.

    Usa i pagamenti per aumentare l'impegno

    Quando le persone pagano, si presentano. Punto. Un piccolo passo in avanti aumenta l'impegno e rende le cancellazioni più rispettose.

    Abbina il pagamento al tipo di sessione

    Ecco una semplice guida:

    Tipo di sessione

    Suggerimento per il pagamento

    Chiamata di scoperta

    Gratuito o piccolo deposito rimborsabile

    Prima sessione

    Pagamento completo o deposito del 50%.

    Pacchetti continuativi

    Pagamento anticipato per 4-6 sessioni

    Corsi/eventi di gruppo

    Pagamento completo al momento dell'iscrizione

    Doodle collabora con Stripe, in modo da poter raccogliere il pagamento direttamente nel flusso di prenotazione: niente email di follow-up, niente fatture da rincorrere.

    Condividi una politica di cancellazione chiara

    Non complicare le cose:

    • Cancella/riprogramma fino a 24 ore prima = gratis

    • Entro 24 ore = addebito della sessione

    • Una sola cancellazione per trimestre

    Aggiungi la tua politica ad ogni conferma. Con Doodle, puoi scriverla una volta sola e la vedrai in ogni descrizione dell'evento o promemoria.

    Offri opzioni di pagamento flessibili

    Vieni incontro ai tuoi clienti dove si trovano. Puoi offrire:

    • Tariffe a scalare

    • Acconti per le sessioni più costose

    • Sconti per le prenotazioni di pacchetti

    Stripe semplifica la gestione di tutto questo. I clienti pagano in modo sicuro con le carte e tu puoi rimborsare se necessario.

    Qual è la configurazione migliore per le tue sessioni

    Ecco una rapida panoramica di come Doodle aiuta a ridurre i no-show per i diversi formati di coaching:

    Formato

    Usa questo strumento Doodle

    Benefici

    Sessioni 1:1 con i clienti

    Pagina di prenotazione o 1:1

    Promemoria automatici, link per la riprogrammazione, pagamento opzionale

    Pacchetti (4-6 sessioni)

    1:1

    Offerta di orari curati settimanalmente

    Chiamate di scoperta gratuite

    Pagina di prenotazione senza pagamento

    Include promemoria e riprogrammazione automatici

    Classi di gruppo (ad esempio, esercizi di respirazione)

    Foglio di iscrizione + Stripe

    Limiti di posti, liste d'attesa, pagamenti anticipati

    Sessioni di benessere aziendale

    Sondaggio di gruppo + Pagina di prenotazione

    Lascia che sia il gruppo a scegliere l'orario, poi prenota e paga

    Esempi dal mondo reale

    Prima chiamata con la Coach Lena

    Chiamate gratuite di scoperta di 20 minuti utilizzando la pagina di prenotazione e i promemoria. Il suo tasso di partecipazione è migliorato quando ha aggiunto un chiaro link e una politica di riprogrammazione.

    4 sessioni di coaching energetico con il Coach Amir

    Utilizza la formula 1:1 per condividere 3 opzioni di orario a settimana. Raccoglie il pagamento anticipato tramite Stripe. Niente più doppie prenotazioni o sessioni non pagate.

    Respirazione di gruppo con il Coach Jess

    Foglio di iscrizione da 15 posti. Invia la playlist e le istruzioni 48 ore prima. I posti si liberano automaticamente se qualcuno cancella.

    Workshop aziendale con il Coach Devon

    Sondaggio di gruppo per trovare un orario tra 200 dipendenti. Una volta scelto, condivide un foglio di iscrizione e aggiunge dei promemoria. La partecipazione è migliorata e l'amministrazione è diminuita.

    Sessioni mattutine con il Coach Priya

    Sessioni di costruzione dell'abitudine alle 6 del mattino. Invia un promemoria alle 18:00 della sera precedente e un altro alle 5:30. È richiesto il pagamento per mantenere il posto.

    Messaggi che puoi utilizzare oggi

    Conferma della prenotazione: Sei prenotato per la tua sessione di 60 minuti il [data] a [ora]. Ecco il tuo link a Zoom. Consulta la nostra politica sulle 24 ore qui. Hai bisogno di cambiare l'orario? Usa questo link. Porta con te acqua e un diario.

    Promemoria di 24 ore: Ciao [Nome], la tua sessione è domani a [ora]. Rispondi qui per riprogrammare se necessario. Non vedo l'ora!

    Promemoria di 2 ore: Promemoria: La sessione inizia a [ora]. Iscriviti con questo link. Ci vediamo presto.

    Politica di pagamento: Il pagamento è dovuto al momento della prenotazione. Puoi cancellare o riprogrammare la sessione fino a 24 ore prima. Entro le 24 ore, la sessione viene conteggiata o addebitata. Un solo passaggio di tolleranza per trimestre.

    Aspetti fondamentali

    • Usa i promemoria e i pagamenti per ridurre i no show

    • Invia almeno 3 promemoria: prenotazione, 24 ore e 2 ore.

    • Raccogli i pagamenti con Stripe direttamente in Doodle

    • Abbina il pagamento e la politica al tipo di sessione

    • Includi sempre un link per la riprogrammazione

    • Scegli lo strumento giusto per il tuo formato: Pagina di prenotazione, 1:1, foglio di iscrizione o sondaggio di gruppo

    Iniziare

    Fai coaching meglio quando non sei a caccia di no-show. Lascia che Doodle e Stripe si occupino dell'amministrazione mentre tu ti concentri sui tuoi clienti. Aggiungi promemoria. Raccogli i pagamenti. Blocca sessioni più affidabili in modo automatico.

