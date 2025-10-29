Opret en Doodle

Planlægning

Reducer udeblivelser med påmindelser og betaling for wellness-trænere

Read Time: 6 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 29. okt. 2025

Healthcare wellness coach client session

Language options

endefresit

Table of Contents

    Når en klient udebliver fra en session, mister du omsætning, momentum og ofte også dit fokus. Det ødelægger din kalender, din energi og ugens flow.

    Den gode nyhed er, at udeblivelser kan løses.

    Med den rette blanding af påmindelser og enkle betalinger vil dine klienter dukke op oftere, forberedte og engagerede. Denne artikel viser, hvordan du bruger Doodle og Stripe til at automatisere de svære ting, holde tidsplanen og beskytte din tid.

    Intet kreditkort påkrævet

    Udfordringen for wellness-trænere

    Du vil gerne hjælpe - ikke bruge din dag på at jagte bekræftelser eller ubetalte fakturaer. Men glemte sessioner er et almindeligt problem:

    • Opdagelsessamtaler bliver booket og derefter glemt

    • Morgensessioner bliver sprunget over, fordi klienter glemmer at sætte en alarm

    • Gruppeklasser fyldes op, og så står halvdelen af måtterne tomme

    • Wellness-arrangementer for virksomheder kræver flere påmindelser bare for at komme på radaren

    Manuelle påmindelser hjælper, men tager tid. Det kan føles akavet at bede om betaling. Hvis det gøres rigtigt, løser påmindelser og betalingspolitikker begge problemer uden stress.

    Hvorfor dette er vigtigt for din virksomhed

    Udeblivelser er ikke bare irriterende - de koster dig:

    • Tabt indtægt

    • Glemte fremskridt for kunden

    • Mindre forudsigelig planlægning

    • Ekstra mental belastning for dig

    Når du har et system, holder klienterne sig på sporet, og det gør du også. Du ser mere professionel ud, dine sessioner forløber mere gnidningsfrit, og din kalender kører, som den skal.

    Opbyg et påmindelsessystem, der rent faktisk virker

    Smarte påmindelser reducerer antallet af udeblivelser. De hjælper din klient med at forberede sig og beskytter din tid, uden at du behøver at sende endnu en sms.

    Indstil en rytme med tre påmindelser

    Her er en enkel tidsstruktur, som fungerer for de fleste wellness-coaches:

    Tidspunkt

    Formål med påmindelse

    Ved booking

    Send bekræftelse med kalenderinvitation, sted/videolink og forberedelsesnoter

    24 timer

    Del tjekliste og link til ny tid

    2 timer

    Send link til deltagelse og et hurtigt skub

    Kører du sessioner tidligt om morgenen? Tilføj en påmindelse kl. 18 aftenen før.

    I Doodle sker alt dette automatisk, når du bruger Booking Page eller 1:1-planlægning. Kunderne får invitationen, påmindelser og links - ingen ekstra administration for dig.

    Brug klare, venlige beskeder

    Her er korte skabeloner, som du kan sætte ind i dine Doodle-påmindelser:

    • Ved booking: Du er bekræftet til din 60-minutters coachingsession på tirsdag kl. 10. Her er dit Zoom-link og din forberedelsestjekliste.

    • 24 timer før: Påmindelse: Din session er i morgen kl. 10. Medbring vand og din dagbog. Har du brug for en ny tid? Brug dette link.

    • 2 timer før: Vi ses snart! Din session starter kl. 10.00. Deltag her: [Zoom-link]

    Med Doodle Pro kan du automatisk generere mødebeskrivelser i din tone.

    Gør det nemt at omplanlægge

    Hvis det er svært at aflyse eller flytte en session, bliver kunderne kede af det. Hver Doodle-begivenhed indeholder et link til omlægning. Ingen akavede e-mails, intet kalenderkaos. Bare et nyt tidspunkt - valgt af dem.

    Tilslut din kalender (Google, Outlook eller Apple) for kun at vise ledige tider. Kunderne ser aldrig dine private oplysninger eller dobbeltbooker dig.

    Brug betalinger til at øge engagementet

    Når folk betaler, dukker de op. Punktum. Et lille skridt på forhånd øger opfølgningen og gør aflysninger mere respektfulde.

    Match betaling til sessionstype

    Her er en simpel guide:

    Sessionstype

    Tip til betaling

    Opdagende opkald

    Gratis eller lille refunderbart depositum

    Første session

    Fuld betaling eller 50 % depositum

    Løbende pakker

    Betal på forhånd for 4-6 sessioner

    Gruppeklasser/arrangementer

    Betal fuldt ud ved tilmelding

    Doodle arbejder med Stripe, så du kan opkræve betaling direkte i bookingflowet - ingen opfølgende e-mails, ingen jagt på fakturaer.

    Del en klar afbestillingspolitik

    Hold det enkelt:

    • Aflys/omlæg op til 24 timer før = gratis

    • Inden for 24 timer = session opkrævet

    • En afdragsfri periode pr. kvartal

    Tilføj din politik til hver bekræftelse. Med Doodle kan du skrive det én gang, og så vises det i alle eventbeskrivelser og påmindelser.

    Tilbyd fleksible betalingsmuligheder

    Mød dine kunder, hvor de er. Det kan du tilbyde:

    • Priser med glidende skala

    • Indskud til dyre sessioner

    • Rabatter til pakkebookinger

    Stripe gør det nemt at administrere alt dette. Kunderne betaler sikkert med kort, og du kan refundere, hvis det er nødvendigt.

    Hvilken opsætning fungerer bedst til dine sessioner

    Her er en hurtig oversigt over, hvordan Doodle hjælper med at reducere antallet af udeblivelser for forskellige coachingformater:

    Format

    Brug dette Doodle-værktøj

    Fordel

    1:1-klientsessioner

    Bookingside eller 1:1

    Automatiske påmindelser, link til omlægning af tid, valgfri betaling

    Pakker (4-6 sessioner)

    1:1

    Tilbud om kuraterede tider ugentligt

    Gratis opdagelsesopkald

    Bookingside uden betaling

    Inkluderer automatiske påmindelser og omplanlægning

    Gruppeklasser (f.eks. åndedrætsarbejde)

    Tilmeldingsark + Stripe

    Pladsbegrænsning, ventelister, betaling på forhånd

    Wellness-sessioner for virksomheder

    Gruppeafstemning + bookingside

    Lad gruppen vælge et tidspunkt, og book og betal derefter

    Eksempler fra den virkelige verden

    Førstegangsopkald med coach Lena

    Gratis 20-minutters opdagelsesopkald ved hjælp af bookingside + påmindelser. Hendes fremmødeprocent blev forbedret, da hun tilføjede et tydeligt link og en politik for ombooking.

    4-sessioners energicoaching med coach Amir

    Bruger 1:1 til at dele 3 tidsmuligheder om ugen. Opkræver betaling på forhånd via Stripe. Ikke flere dobbeltbookinger eller ubetalte sessioner.

    Åndedrætsarbejde i gruppe med Coach Jess

    Tilmeldingsark med 15 pladser. Sender playliste og instruktioner 48 timer i forvejen. Pladsen frigives automatisk, hvis nogen aflyser.

    Workshop for virksomheder med Coach Devon

    Gruppeafstemning bruges til at finde et tidspunkt på tværs af 200 medarbejdere. Når det er valgt, deler han et tilmeldingsark og tilføjer påmindelser. Deltagerantallet steg, administrationen faldt.

    Tidlige morgensessioner med Coach Priya

    Vaneopbyggende sessioner kl. 6 om morgenen. Sender en påmindelse kl. 18 aftenen før og en anden kl. 5.30. Betaling kræves for at holde pladsen.

    Besked-scripts, du kan bruge i dag

    Bekræftelse af booking: Du er booket til din 60-minutters session den [dato] kl. [tid]. Her er dit Zoom-link. Se vores 24-timers politik her. Har du brug for at ændre tidspunktet? Brug dette link. Medbring vand og en dagbog.

    24-timers påmindelse: Hej [navn], din session er i morgen kl. [tid]. Svar her for at ændre tid, hvis det er nødvendigt. Jeg ser frem til det!

    2-timers påmindelse: Påmindelse: Sessionen starter kl. [tid]. Deltag med dette link. Vi ses snart igen.

    Betalingspolitik: Betaling skal ske, når du booker. Du kan aflyse eller ombooke op til 24 timer i forvejen. Inden for 24 timer tælles eller opkræves sessionen. Én afdragsfri periode pr. kvartal.

    Det vigtigste at tage med

    • Brug påmindelser + betalinger til at reducere udeblivelser

    • Send mindst 3 påmindelser: booking, 24 timer og 2 timer

    • Opkræv betaling med Stripe direkte i Doodle

    • Match betaling og politik til sessionstype

    • Inkluder altid et link til omlægning af tid

    • Vælg det rigtige værktøj til dit format: Bookingside, 1:1, tilmeldingsark eller gruppeafstemning

    Kom godt i gang

    Du træner bedre, når du ikke jagter udeblivelser. Lad Doodle og Stripe håndtere administrationen, mens du fokuserer på dine klienter. Tilføj påmindelser. Indsaml betalinger. Lås mere pålidelige sessioner - automatisk.

    Intet kreditkort påkrævet

    Relateret indhold

    Alternative medicine practitioner in a client session

    Planlægning

    Hvordan alternative behandlere kan automatisere bookinger på få minutter

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

    Planlægning

    Opret hurtigt gruppetimer: Tilmeldingsark til wellness-workshops

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

    Planlægning

    Færre udeblivelser med påmindelser og betaling for holistisk pleje

    by Limara Schellenberg

    Read Article

    Løs scheduling ligningen med Doodle