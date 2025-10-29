Planlægning
Reducer udeblivelser med påmindelser og betaling for wellness-trænere
Når en klient udebliver fra en session, mister du omsætning, momentum og ofte også dit fokus. Det ødelægger din kalender, din energi og ugens flow.
Den gode nyhed er, at udeblivelser kan løses.
Med den rette blanding af påmindelser og enkle betalinger vil dine klienter dukke op oftere, forberedte og engagerede. Denne artikel viser, hvordan du bruger Doodle og Stripe til at automatisere de svære ting, holde tidsplanen og beskytte din tid.
Udfordringen for wellness-trænere
Du vil gerne hjælpe - ikke bruge din dag på at jagte bekræftelser eller ubetalte fakturaer. Men glemte sessioner er et almindeligt problem:
Opdagelsessamtaler bliver booket og derefter glemt
Morgensessioner bliver sprunget over, fordi klienter glemmer at sætte en alarm
Gruppeklasser fyldes op, og så står halvdelen af måtterne tomme
Wellness-arrangementer for virksomheder kræver flere påmindelser bare for at komme på radaren
Manuelle påmindelser hjælper, men tager tid. Det kan føles akavet at bede om betaling. Hvis det gøres rigtigt, løser påmindelser og betalingspolitikker begge problemer uden stress.
Hvorfor dette er vigtigt for din virksomhed
Udeblivelser er ikke bare irriterende - de koster dig:
Tabt indtægt
Glemte fremskridt for kunden
Mindre forudsigelig planlægning
Ekstra mental belastning for dig
Når du har et system, holder klienterne sig på sporet, og det gør du også. Du ser mere professionel ud, dine sessioner forløber mere gnidningsfrit, og din kalender kører, som den skal.
Opbyg et påmindelsessystem, der rent faktisk virker
Smarte påmindelser reducerer antallet af udeblivelser. De hjælper din klient med at forberede sig og beskytter din tid, uden at du behøver at sende endnu en sms.
Indstil en rytme med tre påmindelser
Her er en enkel tidsstruktur, som fungerer for de fleste wellness-coaches:
Tidspunkt
Formål med påmindelse
Ved booking
Send bekræftelse med kalenderinvitation, sted/videolink og forberedelsesnoter
24 timer
Del tjekliste og link til ny tid
2 timer
Send link til deltagelse og et hurtigt skub
Kører du sessioner tidligt om morgenen? Tilføj en påmindelse kl. 18 aftenen før.
I Doodle sker alt dette automatisk, når du bruger Booking Page eller 1:1-planlægning. Kunderne får invitationen, påmindelser og links - ingen ekstra administration for dig.
Brug klare, venlige beskeder
Her er korte skabeloner, som du kan sætte ind i dine Doodle-påmindelser:
Ved booking: Du er bekræftet til din 60-minutters coachingsession på tirsdag kl. 10. Her er dit Zoom-link og din forberedelsestjekliste.
24 timer før: Påmindelse: Din session er i morgen kl. 10. Medbring vand og din dagbog. Har du brug for en ny tid? Brug dette link.
2 timer før: Vi ses snart! Din session starter kl. 10.00. Deltag her: [Zoom-link]
Med Doodle Pro kan du automatisk generere mødebeskrivelser i din tone.
Gør det nemt at omplanlægge
Hvis det er svært at aflyse eller flytte en session, bliver kunderne kede af det. Hver Doodle-begivenhed indeholder et link til omlægning. Ingen akavede e-mails, intet kalenderkaos. Bare et nyt tidspunkt - valgt af dem.
Tilslut din kalender (Google, Outlook eller Apple) for kun at vise ledige tider. Kunderne ser aldrig dine private oplysninger eller dobbeltbooker dig.
Brug betalinger til at øge engagementet
Når folk betaler, dukker de op. Punktum. Et lille skridt på forhånd øger opfølgningen og gør aflysninger mere respektfulde.
Match betaling til sessionstype
Her er en simpel guide:
Sessionstype
Tip til betaling
Opdagende opkald
Gratis eller lille refunderbart depositum
Første session
Fuld betaling eller 50 % depositum
Løbende pakker
Betal på forhånd for 4-6 sessioner
Gruppeklasser/arrangementer
Betal fuldt ud ved tilmelding
Doodle arbejder med Stripe, så du kan opkræve betaling direkte i bookingflowet - ingen opfølgende e-mails, ingen jagt på fakturaer.
Del en klar afbestillingspolitik
Hold det enkelt:
Aflys/omlæg op til 24 timer før = gratis
Inden for 24 timer = session opkrævet
En afdragsfri periode pr. kvartal
Tilføj din politik til hver bekræftelse. Med Doodle kan du skrive det én gang, og så vises det i alle eventbeskrivelser og påmindelser.
Tilbyd fleksible betalingsmuligheder
Mød dine kunder, hvor de er. Det kan du tilbyde:
Priser med glidende skala
Indskud til dyre sessioner
Rabatter til pakkebookinger
Stripe gør det nemt at administrere alt dette. Kunderne betaler sikkert med kort, og du kan refundere, hvis det er nødvendigt.
Hvilken opsætning fungerer bedst til dine sessioner
Her er en hurtig oversigt over, hvordan Doodle hjælper med at reducere antallet af udeblivelser for forskellige coachingformater:
Format
Brug dette Doodle-værktøj
Fordel
1:1-klientsessioner
Bookingside eller 1:1
Automatiske påmindelser, link til omlægning af tid, valgfri betaling
Pakker (4-6 sessioner)
1:1
Tilbud om kuraterede tider ugentligt
Gratis opdagelsesopkald
Bookingside uden betaling
Inkluderer automatiske påmindelser og omplanlægning
Gruppeklasser (f.eks. åndedrætsarbejde)
Tilmeldingsark + Stripe
Pladsbegrænsning, ventelister, betaling på forhånd
Wellness-sessioner for virksomheder
Gruppeafstemning + bookingside
Lad gruppen vælge et tidspunkt, og book og betal derefter
Eksempler fra den virkelige verden
Førstegangsopkald med coach Lena
Gratis 20-minutters opdagelsesopkald ved hjælp af bookingside + påmindelser. Hendes fremmødeprocent blev forbedret, da hun tilføjede et tydeligt link og en politik for ombooking.
4-sessioners energicoaching med coach Amir
Bruger 1:1 til at dele 3 tidsmuligheder om ugen. Opkræver betaling på forhånd via Stripe. Ikke flere dobbeltbookinger eller ubetalte sessioner.
Åndedrætsarbejde i gruppe med Coach Jess
Tilmeldingsark med 15 pladser. Sender playliste og instruktioner 48 timer i forvejen. Pladsen frigives automatisk, hvis nogen aflyser.
Workshop for virksomheder med Coach Devon
Gruppeafstemning bruges til at finde et tidspunkt på tværs af 200 medarbejdere. Når det er valgt, deler han et tilmeldingsark og tilføjer påmindelser. Deltagerantallet steg, administrationen faldt.
Tidlige morgensessioner med Coach Priya
Vaneopbyggende sessioner kl. 6 om morgenen. Sender en påmindelse kl. 18 aftenen før og en anden kl. 5.30. Betaling kræves for at holde pladsen.
Besked-scripts, du kan bruge i dag
Bekræftelse af booking: Du er booket til din 60-minutters session den [dato] kl. [tid]. Her er dit Zoom-link. Se vores 24-timers politik her. Har du brug for at ændre tidspunktet? Brug dette link. Medbring vand og en dagbog.
24-timers påmindelse: Hej [navn], din session er i morgen kl. [tid]. Svar her for at ændre tid, hvis det er nødvendigt. Jeg ser frem til det!
2-timers påmindelse: Påmindelse: Sessionen starter kl. [tid]. Deltag med dette link. Vi ses snart igen.
Betalingspolitik: Betaling skal ske, når du booker. Du kan aflyse eller ombooke op til 24 timer i forvejen. Inden for 24 timer tælles eller opkræves sessionen. Én afdragsfri periode pr. kvartal.
Det vigtigste at tage med
Brug påmindelser + betalinger til at reducere udeblivelser
Send mindst 3 påmindelser: booking, 24 timer og 2 timer
Opkræv betaling med Stripe direkte i Doodle
Match betaling og politik til sessionstype
Inkluder altid et link til omlægning af tid
Vælg det rigtige værktøj til dit format: Bookingside, 1:1, tilmeldingsark eller gruppeafstemning
Kom godt i gang
Du træner bedre, når du ikke jagter udeblivelser. Lad Doodle og Stripe håndtere administrationen, mens du fokuserer på dine klienter. Tilføj påmindelser. Indsaml betalinger. Lås mere pålidelige sessioner - automatisk.