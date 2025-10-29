Reducer udeblivelser med påmindelser og betaling for wellness-trænere

Når en klient udebliver fra en session, mister du omsætning, momentum og ofte også dit fokus. Det ødelægger din kalender, din energi og ugens flow.

Den gode nyhed er, at udeblivelser kan løses.

Med den rette blanding af påmindelser og enkle betalinger vil dine klienter dukke op oftere, forberedte og engagerede. Denne artikel viser, hvordan du bruger Doodle og Stripe til at automatisere de svære ting, holde tidsplanen og beskytte din tid.

Udfordringen for wellness-trænere

Du vil gerne hjælpe - ikke bruge din dag på at jagte bekræftelser eller ubetalte fakturaer. Men glemte sessioner er et almindeligt problem:

Opdagelsessamtaler bliver booket og derefter glemt

Morgensessioner bliver sprunget over, fordi klienter glemmer at sætte en alarm

Gruppeklasser fyldes op, og så står halvdelen af måtterne tomme

Wellness-arrangementer for virksomheder kræver flere påmindelser bare for at komme på radaren

Manuelle påmindelser hjælper, men tager tid. Det kan føles akavet at bede om betaling. Hvis det gøres rigtigt, løser påmindelser og betalingspolitikker begge problemer uden stress.

Hvorfor dette er vigtigt for din virksomhed

Udeblivelser er ikke bare irriterende - de koster dig:

Tabt indtægt

Glemte fremskridt for kunden

Mindre forudsigelig planlægning

Ekstra mental belastning for dig

Når du har et system, holder klienterne sig på sporet, og det gør du også. Du ser mere professionel ud, dine sessioner forløber mere gnidningsfrit, og din kalender kører, som den skal.

Opbyg et påmindelsessystem, der rent faktisk virker

Smarte påmindelser reducerer antallet af udeblivelser. De hjælper din klient med at forberede sig og beskytter din tid, uden at du behøver at sende endnu en sms.

Indstil en rytme med tre påmindelser

Her er en enkel tidsstruktur, som fungerer for de fleste wellness-coaches:

Tidspunkt Formål med påmindelse Ved booking Send bekræftelse med kalenderinvitation, sted/videolink og forberedelsesnoter 24 timer Del tjekliste og link til ny tid 2 timer Send link til deltagelse og et hurtigt skub

Kører du sessioner tidligt om morgenen? Tilføj en påmindelse kl. 18 aftenen før.

I Doodle sker alt dette automatisk, når du bruger Booking Page eller 1:1-planlægning. Kunderne får invitationen, påmindelser og links - ingen ekstra administration for dig.

Brug klare, venlige beskeder

Her er korte skabeloner, som du kan sætte ind i dine Doodle-påmindelser:

Ved booking: Du er bekræftet til din 60-minutters coachingsession på tirsdag kl. 10. Her er dit Zoom-link og din forberedelsestjekliste.

24 timer før: Påmindelse: Din session er i morgen kl. 10. Medbring vand og din dagbog. Har du brug for en ny tid? Brug dette link.

2 timer før: Vi ses snart! Din session starter kl. 10.00. Deltag her: [Zoom-link]

Med Doodle Pro kan du automatisk generere mødebeskrivelser i din tone.

Gør det nemt at omplanlægge

Hvis det er svært at aflyse eller flytte en session, bliver kunderne kede af det. Hver Doodle-begivenhed indeholder et link til omlægning. Ingen akavede e-mails, intet kalenderkaos. Bare et nyt tidspunkt - valgt af dem.

Tilslut din kalender (Google, Outlook eller Apple) for kun at vise ledige tider. Kunderne ser aldrig dine private oplysninger eller dobbeltbooker dig.

Brug betalinger til at øge engagementet

Når folk betaler, dukker de op. Punktum. Et lille skridt på forhånd øger opfølgningen og gør aflysninger mere respektfulde.

Match betaling til sessionstype

Her er en simpel guide:

Sessionstype Tip til betaling Opdagende opkald Gratis eller lille refunderbart depositum Første session Fuld betaling eller 50 % depositum Løbende pakker Betal på forhånd for 4-6 sessioner Gruppeklasser/arrangementer Betal fuldt ud ved tilmelding

Doodle arbejder med Stripe, så du kan opkræve betaling direkte i bookingflowet - ingen opfølgende e-mails, ingen jagt på fakturaer.

Del en klar afbestillingspolitik

Hold det enkelt:

Aflys/omlæg op til 24 timer før = gratis

Inden for 24 timer = session opkrævet

En afdragsfri periode pr. kvartal

Tilføj din politik til hver bekræftelse. Med Doodle kan du skrive det én gang, og så vises det i alle eventbeskrivelser og påmindelser.

Tilbyd fleksible betalingsmuligheder

Mød dine kunder, hvor de er. Det kan du tilbyde:

Priser med glidende skala

Indskud til dyre sessioner

Rabatter til pakkebookinger

Stripe gør det nemt at administrere alt dette. Kunderne betaler sikkert med kort, og du kan refundere, hvis det er nødvendigt.

Hvilken opsætning fungerer bedst til dine sessioner

Her er en hurtig oversigt over, hvordan Doodle hjælper med at reducere antallet af udeblivelser for forskellige coachingformater:

Format Brug dette Doodle-værktøj Fordel 1:1-klientsessioner Bookingside eller 1:1 Automatiske påmindelser, link til omlægning af tid, valgfri betaling Pakker (4-6 sessioner) 1:1 Tilbud om kuraterede tider ugentligt Gratis opdagelsesopkald Bookingside uden betaling Inkluderer automatiske påmindelser og omplanlægning Gruppeklasser (f.eks. åndedrætsarbejde) Tilmeldingsark + Stripe Pladsbegrænsning, ventelister, betaling på forhånd Wellness-sessioner for virksomheder Gruppeafstemning + bookingside Lad gruppen vælge et tidspunkt, og book og betal derefter

Eksempler fra den virkelige verden

Førstegangsopkald med coach Lena

Gratis 20-minutters opdagelsesopkald ved hjælp af bookingside + påmindelser. Hendes fremmødeprocent blev forbedret, da hun tilføjede et tydeligt link og en politik for ombooking.

4-sessioners energicoaching med coach Amir

Bruger 1:1 til at dele 3 tidsmuligheder om ugen. Opkræver betaling på forhånd via Stripe. Ikke flere dobbeltbookinger eller ubetalte sessioner.

Åndedrætsarbejde i gruppe med Coach Jess

Tilmeldingsark med 15 pladser. Sender playliste og instruktioner 48 timer i forvejen. Pladsen frigives automatisk, hvis nogen aflyser.

Workshop for virksomheder med Coach Devon

Gruppeafstemning bruges til at finde et tidspunkt på tværs af 200 medarbejdere. Når det er valgt, deler han et tilmeldingsark og tilføjer påmindelser. Deltagerantallet steg, administrationen faldt.

Tidlige morgensessioner med Coach Priya

Vaneopbyggende sessioner kl. 6 om morgenen. Sender en påmindelse kl. 18 aftenen før og en anden kl. 5.30. Betaling kræves for at holde pladsen.

Besked-scripts, du kan bruge i dag

Bekræftelse af booking: Du er booket til din 60-minutters session den [dato] kl. [tid]. Her er dit Zoom-link. Se vores 24-timers politik her. Har du brug for at ændre tidspunktet? Brug dette link. Medbring vand og en dagbog.

24-timers påmindelse: Hej [navn], din session er i morgen kl. [tid]. Svar her for at ændre tid, hvis det er nødvendigt. Jeg ser frem til det!

2-timers påmindelse: Påmindelse: Sessionen starter kl. [tid]. Deltag med dette link. Vi ses snart igen.

Betalingspolitik: Betaling skal ske, når du booker. Du kan aflyse eller ombooke op til 24 timer i forvejen. Inden for 24 timer tælles eller opkræves sessionen. Én afdragsfri periode pr. kvartal.

Det vigtigste at tage med

Brug påmindelser + betalinger til at reducere udeblivelser

Send mindst 3 påmindelser: booking, 24 timer og 2 timer

Opkræv betaling med Stripe direkte i Doodle

Match betaling og politik til sessionstype

Inkluder altid et link til omlægning af tid

Vælg det rigtige værktøj til dit format: Bookingside, 1:1, tilmeldingsark eller gruppeafstemning

Kom godt i gang

Du træner bedre, når du ikke jagter udeblivelser. Lad Doodle og Stripe håndtere administrationen, mens du fokuserer på dine klienter. Tilføj påmindelser. Indsaml betalinger. Lås mere pålidelige sessioner - automatisk.