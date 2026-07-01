När en klient uteblir från ett träningspass går du miste om intäkter, drivkraft och ofta även ditt fokus. Det stör din kalender, din energi och veckans rytm.

Goda nyheter: uteblivna besök går att åtgärda.

Med rätt kombination av påminnelser och smidiga betalningar kommer dina kunder att dyka upp oftare, väl förberedda och engagerade. Den här artikeln visar hur du använder Doodle och Stripe för att automatisera de krångliga delarna, hålla tidsplanen och spara tid.

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Den utmaning som hälsocoacher står inför

Du vill hjälpa till – inte ägna dagen åt att jaga bekräftelser eller obetalda fakturor. Men uteblivna sessioner är ett vanligt problem:

Inledande samtal bokas in, men glöms sedan bort

Morgonpassen uteblir eftersom klienterna glömmer att ställa in väckarklockan

Gruppklasserna blir fullbokade, men hälften av mattorna står tomma

Det krävs flera påminnelser för att företagshälsoevenemang överhuvudtaget ska hamna på radarn

Manuella påminnelser hjälper, men tar upp tid. Det kan kännas obekvämt att be om betalning. Om man gör det på rätt sätt löser påminnelser och betalningsvillkor båda problemen utan stress.

Varför detta är viktigt för ditt företag

Att kunder uteblir är inte bara irriterande – det kostar dig pengar:

Inkomstbortfall

Uteblivna framsteg för kunden

Mindre förutsägbar schemaläggning

En extra psykisk belastning för dig

När du har ett system håller kunderna sig till planen – och det gör du också. Du framstår som mer professionell, dina sessioner flyter smidigare och din kalender fungerar som den ska.

Skapa ett påminnelsesystem som verkligen fungerar

Smarta påminnelser minskar antalet uteblivna besök. De hjälper dina kunder att förbereda sig och ser till att du får den tid du behöver, utan att du behöver skicka ytterligare ett sms.

Ställ in en påminnelserytm med tre tryck

Här är en enkel tidsplan som fungerar för de flesta hälsocoacher:

Tid Syfte med påminnelsen Vid bokningen Skicka en bekräftelse med en kalenderinbjudan, platsuppgifter/videolänk och förberedelseanvisningar 24 timmar Dela checklistan och länken för att boka om 2 timmar Skicka inbjudningslänk och en snabb påminnelse

Håller du träningar tidigt på morgonen? Ställ in en påminnelse kl. 18.00 kvällen innan.

I Doodle sker allt detta automatiskt när du använder Booking Page eller 1:1-bokningen. Kunderna får inbjudningar, påminnelser och länkar – utan att du behöver lägga ner extra tid på administration.

Använd tydliga och vänliga meddelanden

Här är några korta mallar som du kan använda i dina Doodle-påminnelser:

Vid bokningen: Din 60-minuters coachingsession på tisdag kl. 10.00 är nu bekräftad. Här är din Zoom-länk och din förberedelselista.

24 timmar före: Påminnelse: Ert möte är imorgon kl. 10. Ta med vatten och er dagbok. Behöver ni boka om? Använd den här länken.

2 timmar tidigare: Vi ses snart! Ditt möte börjar kl. 10.00. Klicka här för att ansluta: [Zoom-länk]

Med Doodle Pro kan du automatiskt skapa mötesbeskrivningar i din egen ton.

Gör det enkelt att boka om

Om det är svårt att avboka eller flytta ett möte, så drar kunderna sig undan. Varje Doodle-evenemang innehåller en länk för ombokning. Inga besvärliga mejl, inget kalenderkaos. Bara en ny tid – som de själva väljer.

Anslut din kalender (Google, Outlook eller Apple) så att endast lediga tider visas. Kunderna ser aldrig dina privata uppgifter och kan inte boka dig två gånger samtidigt.

Använd betalningar för att öka engagemanget

När folk betalar, så kommer de. Punkt. Ett litet steg i förväg ökar sannolikheten att man fullföljer och gör avbokningar mer respektfulla.

Anpassa betalningen efter sessionstyp

Här är en enkel guide:

Sessionstyp Betalningstips Introduktionssamtal Gratis, eller en liten återbetalningsbar deposition Första sessionen Full betalning eller 50 % i handpenning Pågående paket Betala i förskott för 4–6 sessioner Gruppkurser/evenemang Betala hela beloppet vid anmälan

Doodle samarbetar med Stripe, så att du kan ta emot betalningar direkt i bokningsprocessen – inga uppföljningsmejl, inget krångel med fakturor.

Ange tydliga avbokningsvillkor

Håll det enkelt:

Avbokning/ombokning senast 24 timmar före = kostnadsfritt

Inom 24 timmar = avgift för sessionen debiteras

Ett frispark per kvartal

Lägg till dina regler i varje bekräftelse. Med Doodle kan du skriva in dem en gång, så visas de i varje evenemangsbeskrivning eller påminnelse.

Erbjud flexibla betalningsalternativ

Möt dina kunder där de befinner sig. Du kan erbjuda:

Trappstegsavgifter

Förskott för dyrare sessioner

Rabatter vid paketbokningar

Med Stripe blir det enkelt att hantera allt detta. Kunderna betalar säkert med kort, och du kan göra återbetalningar vid behov.

Vilken konfiguration fungerar bäst för dina sessioner?

Här följer en kort översikt över hur Doodle bidrar till att minska antalet uteblivna besök för olika coachningsformer:

Format Använd det här Doodle-verktyget Fördel 1:1-samtal med klienter Booking Page eller 1:1 Automatiska påminnelser, länk för ombokning, valfri betalning Paket (4–6 sessioner) 1:1 Erbjuder utvalda tider varje vecka Gratis inledande samtal Booking Page utan betalning Inkluderar automatiska påminnelser och ombokning Gruppklasser (t.ex. andningsövningar) Sign-up Sheet + Stripe Antal platser, väntelistor, förskottsbetalning Hälso- och friskvårdsprogram för företag Group Poll + Booking Page Låt gruppen välja en tid, och sedan boka och betala

Exempel från verkligheten

Första samtalet med coach Lena

Gratis 20-minuterssamtal för att lära känna varandra via Booking Page + påminnelser. Hennes uppmötandeförbättrades när hon lade till en tydlig länk för ombokning och en tydlig policy för detta.

4 sessioner med energicoaching med coach Amir

Använder 1:1 för att erbjuda tre tidsalternativ per vecka. Tar betalt i förskott via Stripe. Inga fler dubbelbokningar eller obetalda sessioner.

Gruppövningar i andningsteknik med Coach Jess

Sign-up Sheet för 15 platser. Spellista och instruktioner skickas ut 48 timmar i förväg. Platsen frigörs automatiskt om någon avbokar.

Företagsworkshop med coach Devon

In Group Poll användes för att hitta en tid som passade alla 200 anställda. När tiden väl var bestämd delade han ut en Sign-up Sheet och lade till påminnelser. Närvaron förbättrades och det administrativa arbetet minskade.

Träningspass tidigt på morgonen med tränare Priya

Vanor att bygga upp kl. 06.00. Påminnelse skickas kl. 18.00 kvällen före och ytterligare en kl. 05.30. Betalning krävs för att boka tiden.

Meddelandemallar som du kan använda redan idag

Bokningsbekräftelse: Du är bokad för en 60-minuterssession den [datum] kl. [tid]. Här är din Zoom-länk. Läs mer om vår 24-timmarsregel här. Behöver du ändra tiden? Använd den här länken. Ta med dig vatten och en anteckningsbok.

24-timmarspåminnelse: Hej [Namn], ditt möte är imorgon kl. [tid]. Svara här om du behöver boka om. Jag ser fram emot det!

Påminnelse om 2 timmar: Påminnelse: Mötet börjar kl. [tid]. Klicka på den här länken för att delta. Vi ses snart.

Betalningsvillkor: Betalning ska erläggas vid bokningen. Avbokning eller ombokning kan göras senast 24 timmar i förväg. Om avbokningen sker senare än 24 timmar före bokad tid räknas sessionen som genomförd och debiteras. Ett undantag per kvartal.

Viktiga slutsatser

Använd påminnelser och betalningar för att minska antalet uteblivna besök

Skicka minst tre påminnelser: vid bokningen, 24 timmar före och 2 timmar före

Ta emot betalningar med Stripe direkt i Doodle

Anpassa betalning och villkor efter typ av session

Se alltid till att inkludera en länk för ombokning

Välj rätt verktyg för ditt format: Booking Page, 1:1, Sign-up Sheet eller Group Poll

Kom igång

Du blir en bättre coach när du slipper jaga kunder som uteblir. Låt Doodle och Stripe sköta administrationen medan du fokuserar på dina kunder. Skicka påminnelser. Ta emot betalningar. Säkerställ mer pålitliga sessioner – helt automatiskt.