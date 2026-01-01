वेलनेस कोचों के लिए रिमाइंडर और भुगतान के साथ अनुपस्थितियों को कम करें

जब कोई क्लाइंट सत्र मिस करता है, तो आप राजस्व, गति और अक्सर अपना ध्यान खो देते हैं। यह आपके कैलेंडर, ऊर्जा और सप्ताह के प्रवाह को गड़बड़ कर देता है।

अच्छी खबर: अनुपस्थितियों को ठीक किया जा सकता है।

सही अनुस्मारकों और सरल भुगतानों के संयोजन से, आपके ग्राहक अधिक बार, तैयार और प्रतिबद्ध होकर उपस्थित होंगे। यह लेख दिखाता है कि Doodle और Stripe का उपयोग करके कठिन कामों को स्वचालित कैसे करें, समय-सारिणी का पालन कैसे करें, और अपने समय की रक्षा कैसे करें।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

वेलनेस कोचों के सामने चुनौती

आप मदद करना चाहते हैं—न कि अपना दिन पुष्टि या बिना भुगतान किए गए चालानों के पीछे भागते हुए बिताना। लेकिन छूटे हुए सत्र एक आम समस्या हैं:

खोज कॉल बुक हो जाती हैं, फिर भुला दी जाती हैं।

ग्राहक अलार्म सेट करना भूल जाते हैं, इसलिए सुबह के सत्र छूट जाते हैं।

ग्रुप क्लासें भर जाती हैं, फिर आधे मैट खाली रह जाते हैं।

कॉर्पोरेट वेलनेस कार्यक्रमों को ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बार याद दिलाना पड़ता है।

मैन्युअल रिमाइंडर मदद करते हैं, लेकिन आपका समय बर्बाद करते हैं। भुगतान मांगना अजीब लग सकता है। सही तरीके से किया जाए तो रिमाइंडर और भुगतान नीतियाँ बिना तनाव के दोनों समस्याओं का समाधान कर देती हैं।

यह आपके व्यवसाय के लिए क्यों मायने रखता है

नॉन-शो सिर्फ परेशान करने वाले नहीं हैं—वे आपको महंगे पड़ते हैं:

आय में हानि

क्लाइंट की प्रगति छूट गई

कम पूर्वानुमेय समय-निर्धारण

आपके लिए अतिरिक्त मानसिक भार

जब आपके पास एक सिस्टम होता है, तो क्लाइंट्स सही राह पर बने रहते हैं, और आप भी। आप अधिक पेशेवर दिखते हैं, आपके सत्र सुचारू रूप से चलते हैं, और आपका कैलेंडर वैसे ही चलता है जैसा चलना चाहिए।

एक ऐसा रिमाइंडर सिस्टम बनाएं जो वाकई काम करे।

स्मार्ट रिमाइंडर अनुपस्थितियों को कम करते हैं। ये आपके क्लाइंट को तैयार होने में मदद करते हैं और बिना आपको एक और टेक्स्ट भेजे आपके समय की रक्षा करते हैं।

तीन स्पर्श की अनुस्मारक लय सेट करें

यहाँ एक सरल समय-निर्धारण संरचना है जो अधिकांश वेलनेस कोचों के लिए काम करती है:

समय उद्देश्य की याद आरक्षण के समय कैलेंडर निमंत्रण, स्थान/वीडियो लिंक और तैयारी नोट्स के साथ पुष्टि भेजें। 24 घंटे चेकलिस्ट साझा करें और पुनः निर्धारित लिंक 2 घंटे जॉइन लिंक भेजें और एक त्वरित अनुस्मारक भेजें

क्या आप सुबह जल्दी सत्र आयोजित करते हैं? एक रात पहले शाम 6 बजे का रिमाइंडर जोड़ें।

Doodle में, जब आप बुकिंग पेज या 1:1 शेड्यूलिंग का उपयोग करते हैं तो यह सब स्वचालित हो जाता है। क्लाइंट्स को निमंत्रण, रिमाइंडर और लिंक मिलते हैं—आपको कोई अतिरिक्त एडमिन काम नहीं करना पड़ता।

स्पष्ट और मैत्रीपूर्ण संदेशों का उपयोग करें

यहाँ कुछ संक्षिप्त टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप अपने Doodle रिमाइंडर्स में जोड़ सकते हैं:

बुक करते समय: आपकी मंगलवार सुबह 10 बजे की 60 मिनट की कोचिंग सत्र की पुष्टि हो गई है। यह रहा आपका ज़ूम लिंक और तैयारी की चेकलिस्ट।

24 घंटे पहले: स्मरण: आपका सत्र कल सुबह 10 बजे है। पानी और अपना जर्नल साथ लाएँ। क्या आपको पुनर्निर्धारण करना है? इस लिंक का उपयोग करें।

2 घंटे पहले: जल्द मिलते हैं! आपका सत्र सुबह 10 बजे शुरू होगा। यहाँ जुड़ें: [ज़ूम लिंक]

Doodle Pro का उपयोग करके, आप अपने टोन में स्वचालित रूप से मीटिंग विवरण उत्पन्न कर सकते हैं।

पुनः निर्धारित करना आसान बनाएं

अगर किसी सत्र को रद्द करना या स्थानांतरित करना मुश्किल हो, तो क्लाइंट्स गायब हो जाते हैं। हर Doodle इवेंट में एक पुनर्निर्धारण लिंक शामिल होता है। कोई अजीब ईमेल नहीं, कोई कैलेंडर की उलझन नहीं। बस एक नया समय—जिसका चुनाव वे खुद करते हैं।

केवल खाली स्लॉट दिखाने के लिए अपना कैलेंडर (Google, Outlook, या Apple) कनेक्ट करें। क्लाइंट्स आपकी निजी जानकारी कभी नहीं देख सकते और आपको दोहरी बुकिंग नहीं कर सकते।

प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए भुगतान का उपयोग करें

जब लोग भुगतान करते हैं, तो वे उपस्थित होते हैं। बस। एक छोटा सा अग्रिम कदम अनुपालन बढ़ाता है और रद्दीकरण को अधिक सम्मानजनक बनाता है।

भुगतान को सत्र प्रकार से मिलाएँ

यहाँ एक सरल मार्गदर्शिका है:

सत्र का प्रकार भुगतान टिप खोज कॉल मुफ्त, या छोटी वापसी योग्य जमा पहला सत्र पूर्ण भुगतान या 50% जमा चलरहे पैकेज 4–6 सत्रों के लिए अग्रिम भुगतान करें समूह कक्षाएं/कार्यक्रम पंजीकरण करते समय पूरा भुगतान करें

Doodle Stripe के साथ काम करता है, इसलिए आप बुकिंग प्रक्रिया में ही सीधे भुगतान प्राप्त कर सकते हैं—कोई फॉलो-अप ईमेल नहीं, कोई चालान का पीछा नहीं।

एक स्पष्ट रद्दीकरण नीति साझा करें

इसे सरल रखें:

24 घंटे पहले तक रद्द/पुनर्निर्धारण करें = निःशुल्क

24 घंटों के भीतर = सत्र शुल्क लिया गया

प्रत्येक तिमाही एक अनुग्रह पास

हर पुष्टि में अपनी नीति जोड़ें। Doodle के साथ, आप इसे एक बार लिखें और यह हर इवेंट विवरण या रिमाइंडर में दिखाई देगी।

लचीले भुगतान विकल्प प्रदान करें

अपने ग्राहकों को वहीं मिलें जहाँ वे हैं। आप प्रदान कर सकते हैं:

स्लाइडिंग स्केल दरें

उच्च-लागत सत्रों के लिए जमा राशि

पैकेज बुकिंग पर छूट

Stripe इन सभी का प्रबंधन करना आसान बनाता है। ग्राहक कार्ड से सुरक्षित रूप से भुगतान करते हैं, और यदि आवश्यक हो तो आप रिफंड कर सकते हैं।

आपके सत्रों के लिए कौन सा सेटअप सबसे अच्छा काम करता है

यहाँ विभिन्न कोचिंग प्रारूपों में Doodle कैसे अनुपस्थितियों को कम करने में मदद करता है, इसका एक त्वरित अवलोकन है:

स्वरूप इस Doodle टूल का उपयोग करें लाभ एक-एक क्लाइंट सत्र बुकिंग पेज या 1:1 स्वचालित अनुस्मारक, पुनः निर्धारित लिंक, वैकल्पिक भुगतान पैकेज (4–6 सत्र) एक-से-एक साप्ताहिक रूप से चयनित समय प्रदान करें नि:शुल्क खोज कॉल बिना भुगतान का बुकिंग पेज स्वचालित अनुस्मारक और पुनः निर्धारित करना शामिल है। समूह कक्षाएं (जैसे श्वास-प्रश्वास अभ्यास) साइन-अप शीट + स्ट्राइप सीट सीमाएँ, प्रतीक्षा सूचियाँ, अग्रिम भुगतान कॉर्पोरेट वेलनेस सत्र ग्रुप पोल + बुकिंग पेज समूह को समय चुनने दें, फिर बुक करें और भुगतान करें।

वास्तविक दुनिया के उदाहरण

कोच लेना के साथ पहली बार कॉल

बुकिंग पेज और रिमाइंडर का उपयोग करके 20 मिनट की मुफ्त डिस्कवरी कॉल। जब उसने एक स्पष्ट पुनर्निर्धारण लिंक और नीति जोड़ी, तो उसकी उपस्थिति दर में सुधार हुआ।

कोच आमिर के साथ 4-सत्रों की ऊर्जा कोचिंग

प्रति सप्ताह 3 बार विकल्प साझा करने के लिए 1:1 का उपयोग करता है। Stripe के माध्यम से अग्रिम भुगतान एकत्र करता है। अब कोई दोहरी बुकिंग या बिना भुगतान वाले सत्र नहीं होंगे।

कोच जेस के साथ सामूहिक श्वास अभ्यास

15-सीट साइन-अप शीट। प्लेलिस्ट और निर्देश 48 घंटे पहले भेजता है। यदि कोई रद्द करता है तो सीट स्वचालित रूप से रिलीज़ हो जाती है।

कोच डेवॉन के साथ कॉर्पोरेट कार्यशाला

ग्रुप पोल का उपयोग 200 कर्मचारियों के बीच एक समय तय करने के लिए किया जाता था। एक बार समय चुनने के बाद, वह एक साइन-अप शीट साझा करता है और रिमाइंडर जोड़ता है। उपस्थिति में सुधार हुआ, प्रशासनिक बोझ कम हो गया।

कोच प्रिया के साथ सुबह-सुबह के सत्र

सुबह 6 बजे की आदत-निर्माण सत्र। पहले दिन की रात 6 बजे और अगले दिन सुबह 5:30 बजे रिमाइंडर भेजा जाता है। स्लॉट आरक्षित करने के लिए भुगतान आवश्यक है।

संदेश स्क्रिप्ट्स जिन्हें आप आज उपयोग कर सकते हैं

बुकिंग की पुष्टि: आपकी [date] को [time] बजे 60 मिनट की सत्र बुक किया गया है। यहाँ आपका Zoom लिंक है। हमारी 24 घंटे की नीति यहाँ देखें। समय बदलना चाहते हैं? इस लिंक का उपयोग करें। पानी और एक जर्नल साथ लाएँ।

24 घंटे की याद: हाय [Name], आपका सत्र कल [समय] पर है। यदि आवश्यक हो तो पुनः निर्धारित करने के लिए यहां जवाब दें। इसके लिए उत्सुक हूँ!

2 घंटे की याद: स्मरण: सत्र [समय] बजे शुरू होगा। इस लिंक से जुड़ें। जल्द मिलते हैं।

भुगतान नीति: भुगतान बुकिंग करते समय देय है। 24 घंटे पहले तक रद्द या पुनर्निर्धारण करें। 24 घंटे के भीतर सत्र गिना या चार्ज किया जाएगा। प्रत्येक तिमाही एक छूट पास।

मुख्य बातें

उपस्थिति न होने की घटनाओं को कम करने के लिए अनुस्मारक और भुगतान का उपयोग करें।

कम से कम 3 रिमाइंडर भेजें: बुकिंग, 24 घंटे पहले, और 2 घंटे पहले

Doodle में ही स्ट्राइप से भुगतान प्राप्त करें

भुगतान और नीति को सत्र के प्रकार से मिलाएँ

हमेशा एक पुनर्निर्धारण लिंक शामिल करें

अपने प्रारूप के लिए सही उपकरण चुनें: बुकिंग पेज, 1:1, साइन-अप शीट, या ग्रुप पोल

शुरू करें

जब आप अनुपस्थित रहने वालों की पीछा नहीं कर रहे होते हैं, तो आप बेहतर कोचिंग कर सकते हैं। Doodle और Stripe को प्रशासनिक काम संभालने दें, जबकि आप अपने ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करें। रिमाइंडर जोड़ें। भुगतान एकत्र करें। अधिक विश्वसनीय सत्र स्वचालित रूप से लॉक करें।