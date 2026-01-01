Jak skonfigurować cykliczne spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Regularne spotkania są nieodłącznym elementem współczesnego świata biznesu, umożliwiając zespołom utrzymanie stałego harmonogramu rozmów i aktualizacji.

Aplikacja Microsoft Teams oferuje prosty sposób na tworzenie spotkań cyklicznych, usprawniając współpracę oraz zwiększanie wydajności . Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci skonfigurować cykliczne spotkania w aplikacji Microsoft Teams:

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Umów nowe spotkanie

Otwórz aplikację Microsoft Teams i przejdź do wybranego kanału lub czatu, w którym chcesz zorganizować cykliczne spotkanie. Kliknij kartę „Kalendarz” po lewej stronie.

Kliknij przycisk „+ Nowe spotkanie”, aby utworzyć nowe spotkanie.

Wprowadź tytuł spotkania, datę, godzinę rozpoczęcia i czas trwania tak samo, jak w przypadku zwykłego spotkania.

Włącz/wyłącz opcję powtarzania

Aby ustawić spotkanie jako cykliczne, włącz opcję „Spotkanie cykliczne”.

Wybierz, jak często ma się powtarzać spotkanie — codziennie, co tydzień, co miesiąc itp. Następnie możesz ustawić datę zakończenia cyklu powtarzania. Jeśli spotkanie powtarza się co tydzień, możesz wybrać konkretne dni i godziny, w których ma się odbywać.

Gdy ustawienia powtarzania będą już odpowiednie, kliknij „Zapisz”. Następnie możesz dodać uczestników i wysłać zaproszenia.

Korzystając z funkcji cyklicznych spotkań w aplikacji Microsoft Teams, możesz zadbać o to, by członkowie Twojego zespołu pozostawali w kontakcie i byli na bieżąco, bez konieczności wielokrotnego organizowania nowych spotkań. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku przekazywania informacji o postępach prac, spotkań podsumowujących pracę zespołu oraz regularnych aktualizacji dotyczących projektów.

Pamiętaj, że cykliczne spotkania w aplikacji Microsoft Teams za każdym razem mają ten sam link i te same szczegóły, co ułatwia organizację zarówno organizatorom, jak i uczestnikom. W razie potrzeby możesz również skonfigurować ustawienia spotkania tak, aby umożliwić automatyczne nagrywanie, dzięki czemu żadna ważna dyskusja nie zostanie pominięta.