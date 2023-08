Como configurar reuniões recorrentes no Microsoft Teams

As reuniões recorrentes são um elemento básico no mundo dos negócios atual, permitindo que as equipes mantenham um cronograma consistente para discussões e atualizações.

O Microsoft Teams oferece uma maneira direta de criar reuniões recorrentes, simplificando a colaboração e aumentando a produtividade. Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a configurar reuniões recorrentes no Microsoft Teams:

Agendar uma nova reunião

Abra o Microsoft Teams e navegue até o canal ou bate-papo desejado onde você deseja realizar a reunião recorrente. Clique na guia "Calendário" no lado esquerdo.

Clique no botão "+ Nova Reunião" para criar uma nova reunião.

Digite o título, a data, a hora de início e a duração da reunião, como faria em uma reunião normal.

Alternar a opção de recorrência

Para tornar a reunião recorrente, ative a opção "Recurring meeting" (Reunião recorrente).

Escolha com que frequência você deseja que a reunião se repita - diariamente, semanalmente, mensalmente etc. Em seguida, você pode definir a data final da recorrência. Se a reunião for recorrente semanalmente, você poderá selecionar os dias e horários específicos em que ela deverá ocorrer.

Quando estiver satisfeito com as configurações de recorrência, clique em "Salvar". Em seguida, você pode adicionar participantes e enviar convites.

Ao usar reuniões recorrentes no Microsoft Teams, você pode garantir que sua equipe permaneça conectada e informada sem a necessidade de configurar repetidamente novas reuniões. Esse recurso é particularmente útil para atualizações de status, check-ins de equipe e atualizações regulares de projetos.

Lembre-se de que as reuniões recorrentes no Microsoft Teams vêm sempre com o mesmo link e detalhes da reunião, simplificando o processo tanto para os anfitriões quanto para os participantes. Se desejar, você também pode definir as configurações da reunião para permitir a gravação automática, garantindo que nenhuma discussão crucial seja perdida.