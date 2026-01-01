Cómo configurar reuniones periódicas en Microsoft Teams

Las reuniones periódicas son un elemento básico en el mundo empresarial actual, ya que permiten a los equipos mantener un calendario coherente de debates y actualizaciones.

Microsoft Teams ofrece una forma sencilla de crear reuniones periódicas, agilizando la colaboración y impulsando la productividad. Aquí tienes una guía paso a paso para ayudarte a configurar reuniones recurrentes en Microsoft Teams:

Programar una nueva reunión

Abra Microsoft Teams y navegue hasta el canal o chat deseado donde desee celebrar la reunión periódica. Haga clic en la pestaña "Calendario" de la parte izquierda.

Haga clic en el botón "+ Nueva reunión" para crear una nueva reunión.

Introduzca el título de la reunión, la fecha, la hora de inicio y la duración como lo haría para una reunión ordinaria.

Crear una página de reservas

Activar la opción de recurrencia

Para que la reunión sea periódica, active la opción "Reunión periódica".

Crear una página de reservas

Elija la frecuencia con la que desea que se repita la reunión: diaria, semanal, mensual, etc. A continuación, puede establecer la fecha de finalización de la repetición. Si su reunión se repite semanalmente, puede seleccionar los días y horas específicos en los que debe celebrarse.

Cuando estés satisfecho con la configuración de la repetición, haz clic en "Guardar". A continuación, podrás añadir asistentes y enviar invitaciones.

Mediante el uso de reuniones recurrentes en Microsoft Teams, puede asegurarse de que su equipo se mantiene conectado e informado sin necesidad de configurar repetidamente nuevas reuniones. Esta función es especialmente útil para actualizaciones de estado, comprobaciones de equipo y actualizaciones periódicas de proyectos.

Recuerde que las reuniones recurrentes en Microsoft Teams vienen siempre con el mismo enlace y los mismos detalles de la reunión, lo que simplifica el proceso tanto para los anfitriones como para los participantes. Si lo desea, también puede configurar los ajustes de la reunión para permitir la grabación automática, garantizando que no se pierda ninguna discusión crucial.