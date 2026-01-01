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माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आवर्ती मीटिंग्स कैसे सेट अप करें

पढ़ने का समय: 3 मिनट

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

MS Teams

आज की व्यावसायिक दुनिया में आवर्ती बैठकें एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो टीमों को चर्चाओं और अपडेट्स के लिए एक सुसंगत कार्यक्रम बनाए रखने की अनुमति देती हैं।

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आवर्ती बैठकों को बनाने का एक सरल तरीका प्रदान करता है, जिससे सहयोग सुगम होता है और उत्पादकता बढ़ाना. यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आवर्ती मीटिंग्स सेट अप करने में आपकी मदद के लिए एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दी गई है:

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

नई बैठक निर्धारित करें

Microsoft Teams खोलें और उस वांछित चैनल या चैट पर जाएँ जहाँ आप आवर्ती बैठक आयोजित करना चाहते हैं। बाईं ओर "Calendar" टैब पर क्लिक करें।

नई मीटिंग बनाने के लिए "+ New Meeting" बटन पर क्लिक करें।

बैठक का शीर्षक, तिथि, आरंभ समय और अवधि सामान्य बैठक की तरह दर्ज करें।

पुनरावृत्ति विकल्प टॉगल करें

मीटिंग को आवर्ती बनाने के लिए, "Recurring meeting" विकल्प चालू करें।

चुनें कि आप बैठक कितनी बार दोहराना चाहते हैं – दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि। फिर आप पुनरावृत्ति की समाप्ति तिथि निर्धारित कर सकते हैं। यदि आपकी बैठक साप्ताहिक रूप से दोहराई जाती है, तो आप उन विशिष्ट दिनों और समयों का चयन कर सकते हैं जब यह होनी चाहिए।

एक बार जब आप आवृत्ति सेटिंग्स से संतुष्ट हो जाएँ, तो "Save." पर क्लिक करें। फिर आप प्रतिभागियों को जोड़ सकते हैं और निमंत्रण भेज सकते हैं।

Microsoft Teams में आवर्ती बैठकों का उपयोग करके, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी टीम बार-बार नई बैठकें निर्धारित किए बिना जुड़ी और सूचित रहे। यह सुविधा विशेष रूप से स्थिति अपडेट, टीम चेक-इन और नियमित परियोजना अपडेट के लिए उपयोगी है।

याद रखें, Microsoft Teams में आवर्ती बैठकों के लिए हर बार एक ही लिंक और बैठक विवरण भेजे जाते हैं, जिससे होस्ट और प्रतिभागियों दोनों के लिए प्रक्रिया सरल हो जाती है। यदि आवश्यक हो, तो आप बैठक सेटिंग्स को स्वचालित रिकॉर्डिंग की अनुमति देने के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा छूट न जाए।

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