Så här ställer du in återkommande möten i Microsoft Teams

Återkommande möten är en självklarhet i dagens affärsvärld och gör det möjligt för teamen att upprätthålla ett regelbundet schema för diskussioner och uppdateringar.

Microsoft Teams erbjuder ett enkelt sätt att skapa återkommande möten, vilket effektiviserar samarbetet och öka produktiviteten . Här följer en steg-för-steg-guide som hjälper dig att ställa in återkommande möten i Microsoft Teams:

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Boka ett nytt möte

Öppna Microsoft Teams och gå till den kanal eller chatt där du vill hålla det återkommande mötet. Klicka på fliken ”Kalender” till vänster.

Klicka på knappen ”+ Nytt möte” för att skapa ett nytt möte.

Ange mötets titel, datum, starttid och varaktighet på samma sätt som vid ett vanligt möte.

Aktivera/inaktivera alternativet för återkommande händelser

För att göra mötet återkommande, aktivera alternativet ”Återkommande möte”.

Välj hur ofta du vill att mötet ska återkomma – dagligen, veckovis, månadsvis osv. Du kan sedan ange slutdatum för återkommandet. Om mötet återkommer veckovis kan du välja vilka specifika dagar och tider det ska äga rum.

När du är nöjd med inställningarna för återkommande evenemang klickar du på ”Spara”. Därefter kan du lägga till deltagare och skicka ut inbjudningar.

Genom att använda återkommande möten i Microsoft Teams kan du se till att ditt team håller kontakten och håller sig uppdaterat utan att behöva boka nya möten om och om igen. Den här funktionen är särskilt användbar för statusuppdateringar, teammöten och regelbundna projektuppdateringar.

Kom ihåg att återkommande möten i Microsoft Teams alltid har samma länk och mötesuppgifter, vilket underlättar för både mötesledare och deltagare. Om du vill kan du också ställa in mötet så att det spelas in automatiskt, vilket säkerställer att inga viktiga diskussioner går förlorade.