Comment organiser des réunions récurrentes dans Microsoft Teams ?

Les réunions récurrentes sont un élément essentiel du monde des affaires d'aujourd'hui, car elles permettent aux équipes de maintenir un calendrier cohérent pour les discussions et les mises à jour.

Microsoft Teams offre un moyen simple de créer des réunions récurrentes, de rationaliser la collaboration et de stimuler la productivité. Voici un guide étape par étape pour vous aider à mettre en place des réunions récurrentes dans Microsoft Teams :

Planifier une nouvelle réunion

Ouvrez Microsoft Teams et naviguez jusqu'au canal ou au chat où vous souhaitez organiser la réunion récurrente. Cliquez sur l'onglet "Calendrier" sur le côté gauche.

Cliquez sur le bouton "+ Nouvelle réunion" pour créer une nouvelle réunion.

Saisissez le titre, la date, l'heure de début et la durée de la réunion comme vous le feriez pour une réunion ordinaire.

Créer une page de réservation

Basculer l'option de récurrence

Pour que la réunion soit récurrente, activez l'option "Réunion récurrente".

Créer une page de réservation

Choisissez la fréquence de récurrence de la réunion - quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc. Vous pouvez ensuite définir la date de fin de la récurrence. Si votre réunion est récurrente chaque semaine, vous pouvez sélectionner les jours et heures spécifiques où elle doit avoir lieu.

Une fois que vous êtes satisfait des paramètres de récurrence, cliquez sur "Enregistrer". Vous pouvez ensuite ajouter des participants et envoyer des invitations.

En utilisant les réunions récurrentes dans Microsoft Teams, vous pouvez vous assurer que votre équipe reste connectée et informée sans avoir à organiser sans cesse de nouvelles réunions. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les mises à jour de statut, les vérifications d'équipe et les mises à jour régulières de projets.

N'oubliez pas que les réunions récurrentes dans Microsoft Teams sont toujours accompagnées du même lien et des mêmes détails, ce qui simplifie le processus pour les hôtes et les participants. Si vous le souhaitez, vous pouvez également configurer les paramètres de la réunion pour autoriser l'enregistrement automatique, ce qui permet de ne manquer aucune discussion cruciale.