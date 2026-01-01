Come impostare riunioni ricorrenti in Microsoft Teams

Le riunioni ricorrenti sono un punto fermo nel mondo del lavoro di oggi e consentono ai team di mantenere un programma coerente per le discussioni e gli aggiornamenti.

Microsoft Teams offre un modo semplice per creare riunioni ricorrenti, semplificando la collaborazione e aumentando la produttività. Ecco una guida passo passo che vi aiuterà a impostare le riunioni ricorrenti in Microsoft Teams:

Pianificare una nuova riunione

Aprire Microsoft Teams e navigare nel canale o nella chat desiderata dove si vuole tenere la riunione ricorrente. Fare clic sulla scheda "Calendario" sul lato sinistro.

Fare clic sul pulsante "+ Nuova riunione" per creare una nuova riunione.

Inserire il titolo della riunione, la data, l'ora di inizio e la durata come per una normale riunione.

Crea una pagina di prenotazione

Attivare l'opzione Ricorrenza

Per rendere la riunione ricorrente, attivare l'opzione "Riunione ricorrente".

Crea una pagina di prenotazione

Scegliere la frequenza con cui si desidera che la riunione si ripeta: giornaliera, settimanale, mensile, ecc. È quindi possibile impostare la data di fine della ricorrenza. Se la riunione si ripete settimanalmente, è possibile selezionare i giorni e gli orari specifici in cui deve svolgersi.

Una volta soddisfatti delle impostazioni di ricorrenza, fare clic su "Salva". È quindi possibile aggiungere partecipanti e inviare inviti.

Utilizzando le riunioni ricorrenti in Microsoft Teams, è possibile garantire che il team rimanga connesso e informato senza dover impostare ripetutamente nuove riunioni. Questa funzione è particolarmente utile per gli aggiornamenti di stato, i check-in del team e gli aggiornamenti regolari dei progetti.

Ricordate che le riunioni ricorrenti in Microsoft Teams hanno sempre lo stesso link e gli stessi dettagli, semplificando il processo sia per gli organizzatori che per i partecipanti. Se lo si desidera, è possibile configurare le impostazioni della riunione per consentire la registrazione automatica, in modo da non perdere nessuna discussione cruciale.