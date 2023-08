Come impostare riunioni ricorrenti in Microsoft Teams

Le riunioni ricorrenti sono un punto fermo nel mondo del lavoro di oggi e consentono ai team di mantenere un programma coerente per le discussioni e gli aggiornamenti.

Microsoft Teams offre un modo semplice per creare riunioni ricorrenti, semplificando la collaborazione e aumentando la produttività. Ecco una guida passo passo che vi aiuterà a impostare le riunioni ricorrenti in Microsoft Teams:

Pianificare una nuova riunione

Aprire Microsoft Teams e navigare nel canale o nella chat desiderata dove si vuole tenere la riunione ricorrente. Fare clic sulla scheda "Calendario" sul lato sinistro.

Fare clic sul pulsante "+ Nuova riunione" per creare una nuova riunione.

Inserire il titolo della riunione, la data, l'ora di inizio e la durata come per una normale riunione.

Attivare l'opzione Ricorrenza

Per rendere la riunione ricorrente, attivare l'opzione "Riunione ricorrente".

Scegliere la frequenza con cui si desidera che la riunione si ripeta: giornaliera, settimanale, mensile, ecc. È quindi possibile impostare la data di fine della ricorrenza. Se la riunione si ripete settimanalmente, è possibile selezionare i giorni e gli orari specifici in cui deve svolgersi.

Una volta soddisfatti delle impostazioni di ricorrenza, fare clic su "Salva". È quindi possibile aggiungere partecipanti e inviare inviti.

Utilizzando le riunioni ricorrenti in Microsoft Teams, è possibile garantire che il team rimanga connesso e informato senza dover impostare ripetutamente nuove riunioni. Questa funzione è particolarmente utile per gli aggiornamenti di stato, i check-in del team e gli aggiornamenti regolari dei progetti.

Ricordate che le riunioni ricorrenti in Microsoft Teams hanno sempre lo stesso link e gli stessi dettagli, semplificando il processo sia per gli organizzatori che per i partecipanti. Se lo si desidera, è possibile configurare le impostazioni della riunione per consentire la registrazione automatica, in modo da non perdere nessuna discussione cruciale.