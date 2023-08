Sådan opretter du tilbagevendende møder i Microsoft Teams

Tilbagevendende møder er en fast bestanddel i nutidens forretningsverden og giver teams mulighed for at opretholde en konsekvent tidsplan for diskussioner og opdateringer.

Microsoft Teams tilbyder en ligetil måde at oprette tilbagevendende møder på, strømline samarbejdet og booste produktiviteten. Her er en trin-for-trin-guide, der hjælper dig med at oprette tilbagevendende møder i Microsoft Teams:

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Planlæg et nyt møde

Åbn Microsoft Teams, og naviger til den ønskede kanal eller chat, hvor du vil afholde det tilbagevendende møde. Klik på fanen "Kalender" i venstre side.

Klik på knappen "+ Nyt møde" for at oprette et nyt møde.

Indtast mødets titel, dato, starttidspunkt og varighed, som du ville gøre ved et almindeligt møde.

Slå muligheden for gentagelse til

For at gøre mødet tilbagevendende skal du slå indstillingen "Tilbagevendende møde" til.

Vælg, hvor ofte du vil have mødet til at gentage sig - dagligt, ugentligt, månedligt osv. Du kan derefter indstille slutdatoen for gentagelsen. Hvis dit møde gentages hver uge, kan du vælge de specifikke dage og tidspunkter, hvor det skal finde sted.

Når du er tilfreds med indstillingerne for gentagelse, skal du klikke på "Gem". Derefter kan du tilføje deltagere og sende invitationer ud.

Ved at bruge tilbagevendende møder i Microsoft Teams kan du sikre, at dit team forbliver forbundet og informeret, uden at det er nødvendigt at oprette nye møder gentagne gange. Denne funktion er især nyttig til statusopdateringer, team check-ins og regelmæssige projektopdateringer.

Husk, at tilbagevendende møder i Microsoft Teams kommer med det samme link og de samme mødedetaljer hver gang, hvilket forenkler processen for både værter og deltagere. Hvis det ønskes, kan du også konfigurere mødeindstillingerne til at tillade automatisk optagelse, så du sikrer, at ingen vigtige diskussioner går tabt.