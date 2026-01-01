Jak zaplanować szkolenie grupowe bez ciągłych uzgodnień
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Zaplanuj szkolenia grupowe bez niekończącej się wymiany e-maili, tworząc schemat programu, przypisując odpowiednie narzędzie do każdego etapu, ustalając terminy i automatyzując przypomnienia.
Wyzwania stojące przed specjalistami ds. szkoleń
Szkolenia grupowe wiążą się z wieloma zmiennymi czynnikami. Do typowych przeszkód należą: duże grupy rozrzucone po różnych strefach czasowych, ograniczenia dotyczące liczby miejsc, sesje przygotowawcze, godziny dyżurów, pobieranie opłat oraz uczestnicy, którzy muszą zmienić termin. Próba zarządzania tym wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej prowadzi do nieporozumień, pominiętych wiadomości i połowicznie zapełnionych sal. Odbiera to również czas, który można by poświęcić na tworzenie treści i wspieranie uczestników.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Dlaczego ma to znaczenie dla trenera
Twój kalendarz to siła napędowa Twojej działalności. Im więcej czasu poświęcasz na planowanie, tym mniej czasu masz na nauczanie, coaching czy sprzedaż. Nieodpowiednie planowanie negatywnie wpływa również na wrażenia uczestników. Jeśli uczestnicy nie mogą znaleźć odpowiedniego terminu lub trafiają na niewłaściwą sesję, spada ich zadowolenie.
Przejrzyste planowanie pozwala na punktualne rozpoczęcie zajęć, pełne wykorzystanie sesji, zmniejszenie liczby nieobecności, lepsze raportowanie oraz zapewnienie większej ilości czasu w ciągu tygodnia na pracę wymagającą głębokiego skupienia.
Zaplanuj harmonogram grupy, zanim zaprosisz uczestników
Zacznij od sporządzenia schematu struktury programu, a następnie wybierz, które narzędzie Doodle będzie obsługiwać poszczególne części.
Określ przebieg procesu
Tydzień 0: Webinarium przygotowawcze + sesja pytań i odpowiedzi
Tygodnie 1–3: Warsztaty na żywo z ograniczoną liczbą miejsc
Co tydzień: Godziny przyjęć dla małych grup lub spotkań indywidualnych
Ostatni tydzień: Prezentacje podsumowujące
Zarezerwuj czas na trening
Dodaj chronione bloki treningowe do swojego kalendarza
Połącz Kalendarz Google, Kalendarz Microsoft Outlook lub Kalendarz Apple, aby Doodle pomijało terminy, w których jesteś zajęty
Wybierz odpowiednie narzędzie Doodle na każdym etapie
Krok kohortowy
Najlepsze narzędzie do Doodle
Dlaczego
Webinarium przygotowawcze
Group Poll
Wyszukuje zdarzenie, które miało miejsce tylko raz w różnych strefach czasowych
Warsztaty z ograniczoną liczbą miejsc
Sign-up Sheet
Zapewnia wykorzystanie mocy produkcyjnych i równomierne wypełnianie slotów
Aktualne godziny przyjęć
Booking Page
Rezerwacja samodzielna + rezerwy czasowe
Spotkania kontrolne w ramach coachingu
1:1
Zaproponuj osobom indywidualnym odpowiednio dobrane terminy
Kamienie zwieńczające
Sign-up Sheet
Zarządza terminami prezentacji i opcjonalnymi miejscami dla publiczności
Wskazówka dla profesjonalistów: nadaj sesjom nazwy, które zapewniają przejrzystość
Stosuj przejrzyste, łatwe do skanowania wzory:
Grupa 14 – Warsztaty A
Godziny przyjęć dla grupy 14 – tydzień 2
Prezentacje końcowe 14. grupy
W aplikacji Doodle Pro możesz korzystać z opisów spotkań generowanych przez sztuczną inteligencję, aby dodawać cele, notatki przygotowawcze i materiały.
Dopasuj narzędzie do danego etapu szkolenia
Skorzystaj z Group Poll, aby ustalić datę rozpoczęcia na żywo
Cel: wybrać termin, w którym większość uczestników będzie mogła wziąć udział w zajęciach na żywo.
Utwórz Group Poll z 5–7 proponowanymi terminami
Ustal termin na udzielenie odpowiedzi
Wyślij do maksymalnie 1000 uczestników
Włącz automatyczne przypomnienia
Po zakończeniu głosowania należy ustalić ostateczny termin
Dzięki temu nie trzeba już zgadywać ani ciągle przypominać o wiadomościach e-mail.
W przypadku warsztatów z ograniczoną liczbą miejsc należy korzystać z Sign-up Sheet
Cel: wypełnienie opcji dotyczących wielu sesji bez nadmiernej rezerwacji.
Dodaj wszystkie terminy warsztatów
Ustal liczbę limitów miejsc na sesję
W razie potrzeby ukryj dane uczestników
Dodaj notatki dotyczące przygotowań i materiały
Udostępnij wszystkim uczniom jeden link
Uczestnicy wybierają termin, a Doodle dba o to, by nie przekroczyć limitu miejsc.
Skorzystaj z Booking Page, aby umówić się na wizytę w ramach stałych godzin przyjęć
Cel: umożliwić uczniom rezerwację zajęć zgodnie z Twoim aktualnym kalendarzem.
Połącz swój kalendarz, aby ukryć okresy wzmożonej aktywności
Ustal tygodniowe przedziały godzin przyjęć
Dodaj bufory i limity rezerwacji
Połącz Zoom, Teams, Meet lub Webex
W razie potrzeby pobieraj opłaty za pomocą Stripe
Po ustaleniu terminu uczestnicy rezerwują sobie miejsca samodzielnie, bez konieczności wielokrotnych uzgodnień.
Użyj proporcji 1:1, jeśli chcesz uzyskać wyselekcjonowane czasy
Cel: przedstawienie krótkiej listy starannie dobranych opcji.
Dodaj kilka wybranych godzin
Pozwól, by Doodle zajął się potwierdzeniami i strefami czasowymi
W razie potrzeby skorzystaj z serwisu Stripe do obsługi płatnych recenzji prywatnych
Przydatne przy przygotowywaniu materiałów szkoleniowych, cyklach informacji zwrotnej lub specjalnych sesjach coachingowych.
Praktyczne wskazówki, jak utrzymać grupy na właściwej drodze
Ustal terminy udzielenia odpowiedzi w Group Polls i Sign-up Sheets
Należy przewidzieć przerwy (10–15 minut) między spotkaniami
Zaproponuj sesje poranne i popołudniowe dostosowane do różnych stref czasowych
Włącz automatyczne przypomnienia (24 godziny i 60 minut przed)
Dodaj materiały bezpośrednio w potwierdzeniach
Ogranicz dostęp do Booking Page do określonych przedziałów czasowych
W stosownych przypadkach należy pobierać opłatę z góry
Wysyłaj zaproszenia bezpośrednio z serwisu Doodle do dużych grup osób
Wykorzystaj elementy identyfikacji wizualnej, aby budować zaufanie w środowisku korporacyjnym
Automatyzacja systemów za pomocą integracji z Zapierem
Typowe błędy, których należy unikać
Zbyt duży wybór opcji czasowych
Zmiana narzędzi w trakcie trwania kohorty
Pomijanie stref czasowych
Pomijanie buforów
Pobieranie opłaty po dokonaniu rezerwacji
Używanie niejasnych nazw sesji
Wysyłanie zaproszeń w ostatniej chwili
Udostępnianie list uczestników w grupach korporacyjnych
Narzędzia i rozwiązania, na których mogą polegać trenerzy
Group Polls
Określ najlepszy termin na imprezę na żywo dla dużych grup.
Sign-up Sheets
Dodaj wiele przedziałów czasowych z limitami miejsc i zapobiegaj nadmiernej rezerwacji.
Booking Page
Pozwól uczniom samodzielnie rezerwować godziny konsultacji, dodawać rezerwy czasowe, synchronizować kalendarze oraz pobierać płatności za pośrednictwem Stripe.
1:1
Zaproponuj wybrane terminy dla poszczególnych osób wraz z automatycznymi potwierdzeniami.
Integracje z kalendarzami
Dbaj o spójność informacji o dostępności w Kalendarzu Google, programie Outlook i Kalendarzu Apple.
Wideokonferencje
Automatycznie dodawaj linki do Zoom, Teams, Google Meet lub Cisco Webex.
Funkcje wersji Pro i Teams
Opisy generowane przez sztuczną inteligencję, spersonalizowane elementy brandingowe, ukrywanie danych uczestników, wysyłanie wiadomości do dużych grup oraz zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym.
Automatyzacja za pomocą Zapier
Przesyłaj rezerwacje do systemu CRM, LMS, systemu poczty elektronicznej lub Slacka.
Prosty przewodnik, z którego możesz skorzystać
Przed zapisaniem się
Stwórz mapę harmonogramu
Utwórz Group Poll na rozpoczęcie projektu
Przygotuj Sign-up Sheets na warsztaty
W trakcie rejestracji
Wyślij Group Poll z terminem udzielenia odpowiedzi
Udostępnij link do Sign-up Sheet
Godziny przyjęć – rezerwacja przez Booking Page
Po potwierdzeniu
Ustal godzinę rozpoczęcia meczu
Włącz przypomnienia
Dodaj materiały z opisami generowanymi przez sztuczną inteligencję
Podczas porodu
Sign-up Sheets for classes
Stosuj w proporcji 1:1 do makijażu
Automatyczna synchronizacja linków do filmów i kalendarzy
Po zakończeniu badania kohortowego
Wykorzystaj Sign-up Sheet jako ankietę zawierającą wyłącznie tekst
Eksportuj dane dotyczące frekwencji
Zaktualizuj szablony dla kolejnej grupy uczestników
Przykłady z życia wzięte z scenariuszy szkoleniowych
Wsparcie sprzedaży korporacyjnej w trzech regionach
Rozpoczęcie poprzez Group Poll
Cotygodniowe warsztaty – zapisy na Sign-up Sheet
Coaching menedżerski za pośrednictwem Booking Page
Płatności są opcjonalne, chyba że prowadzone są grupy publiczne
Akademia coachingowa oferująca płatne sesje indywidualne
Warsztaty – zapis na Sign-up Sheet
45-minutowa prywatna sesja coachingowa za pośrednictwem Booking Page + Stripe
Linki 1:1 do produktów do makijażu
Trener ds. wdrażania oprogramowania dla klientów
Rozmowy w ramach usługi „Discovery” za pośrednictwem Booking Page
Warsztaty oparte na rolach – zapis przez Sign-up Sheet
Prace dyplomowe z ukrytymi danymi uczestników
Najważniejsze wnioski
Zidentyfikuj swoją grupę docelową na wczesnym etapie
Korzystaj z Group Poll, Sign-up Sheet, Booking Page oraz rozmów indywidualnych w sposób przemyślany
Zautomatyzuj przypomnienia i terminy
Dodaj bufory i uporządkuj nazewnictwo
Połącz kalendarze i narzędzia do wideokonferencji
Pobieraj opłaty za pomocą Stripe, gdy liczba sesji jest ograniczona
Zacznij od lepszego planowania
Nie potrzebujesz tuzina narzędzi, aby zaplanować szkolenie grupowe bez niekończących się uzgodnień. Dzięki Doodle możesz dopasować każdą część programu do odpowiedniej metody planowania, zadbać o dokładność kalendarza i zapewnić uczestnikom płynny przebieg szkolenia. Group Polls pomogą Ci ustalić termin rozpoczęcia, Sign-up Sheets obsługują sesje z ograniczoną liczbą miejsc, Booking Page służy do prowadzenia dyżurów, a opcja 1:1 umożliwia spersonalizowane wybory.
Chcesz ułatwić sobie prowadzenie kolejnej grupy? Utwórz ankietę w Doodle i przekonaj się, jak trenerzy oszczędzają wiele godzin tygodniowo, a jednocześnie zapewniają pełne obłożenie i punktualność sesji.
Nie jest wymagana karta kredytowa