Cómo programar la formación de cohortes sin idas y venidas
Programa la formación de cohortes sin ping-pong de correos electrónicos trazando tu programa, asignando la herramienta adecuada a cada paso, estableciendo plazos y automatizando los recordatorios.
El reto de los profesionales de la formación
La formación de cohortes tiene partes móviles. Entre los obstáculos más comunes están los grupos grandes en distintas zonas horarias, los límites de plazas, las sesiones de trabajo previo, las horas de oficina, el cobro de los pagos y los alumnos que necesitan cambiar la fecha. Intentar gestionar todo esto a través del correo electrónico provoca confusión, mensajes perdidos y salas a medio llenar. También resta tiempo a la creación de contenidos y al apoyo a los alumnos.
Por qué es importante para el formador
Tu calendario es el motor de tu negocio. Cuanto más tiempo dediques a programar, menos tiempo dedicarás a enseñar, formar o vender. Una mala programación también perjudica la experiencia del alumno. Si la gente no encuentra el momento adecuado o se apunta a la sesión equivocada, la satisfacción disminuye.
Una programación limpia favorece la puntualidad, sesiones completas, menos ausencias, mejores informes y más espacio en tu semana para el trabajo en profundidad.
Planifica el horario de tu cohorte antes de invitar a los alumnos
Empieza por trazar la estructura de tu programa, y luego elige qué herramienta Doodle se encarga de cada parte.
Define el flujo
Semana 0: seminario web previo al trabajo + preguntas y respuestas
Semana 1-3: Talleres en directo con límite de plazas
Semanalmente: Horas de oficina para grupos pequeños o 1:1
Última semana: Presentaciones finales
Bloquea tu tiempo de formador
Añade bloques de formación protegidos a tu calendario
Conecta Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar o Apple Calendar para que Doodle oculte las horas ocupadas
Elige la herramienta Doodle adecuada para cada paso
Paso de cohorte
Mejor herramienta Doodle
Por qué
Seminario web previo al trabajo
Encuesta de grupo
Encuentra una hora a través de zonas horarias
Talleres con límite de plazas
Hoja de inscripción
Aplica la capacidad y llena las plazas de manera uniforme
Horario de oficina continuo
Página de reservas
Reserva en autoservicio + topes
Comprobaciones de coaching
1:1
Ofrecer horarios personalizados a particulares
Capstones
Hoja de inscripción
Gestiona las franjas horarias de las presentaciones y los asientos opcionales para el público
Consejo profesional: pon nombre a las sesiones para mayor claridad
Utiliza patrones limpios y escaneables
Taller A de la Cohorte 14
Horas de oficina de la Cohorte 14 - Semana 2
Presentaciones finales de la Cohorte 14
En Doodle Pro, puedes utilizar descripciones de reuniones generadas por IA para añadir objetivos, notas de preparación y materiales.
Adapta la herramienta al momento de la formación
Utiliza las Encuestas de Grupo para establecer el inicio en directo
Objetivo: elige una hora en directo a la que puedan asistir la mayoría de los alumnos.
Crea una Encuesta de Grupo con 5-7 horas candidatas
Fija una fecha límite para las respuestas
Envíala a un máximo de 1000 participantes
Activa los recordatorios automáticos
Bloquea la hora final una vez cerrada la votación
Esto elimina las conjeturas y la persecución por correo electrónico.
Utiliza Hojas de Inscripción para talleres con límite de plazas
Objetivo: llenar múltiples opciones de sesiones sin overbooking.
Añade todas las plazas de los talleres
Establece un límite de plazas por sesión
Oculta los datos de los participantes si es necesario
Añade notas y materiales de preparación
Comparte un enlace con todos los alumnos
Los alumnos eligen una hora y Doodle refuerza la capacidad.
Utiliza una página de reservas para las horas de oficina
Objetivo: dejar que los alumnos reserven en función de tu calendario real.
Conecta tu calendario para ocultar las horas ocupadas
Establece ventanas semanales de horas de oficina
Añade topes y límites de reserva
Conecta Zoom, Teams, Meet o Webex
Recoge el pago con Stripe si es necesario
Una vez configurado, los alumnos se reservan a sí mismos sin tener que ir de un lado a otro.
Utiliza 1:1 cuando quieras tiempos curados
Objetivo: ofrecer una breve lista de opciones seleccionadas a mano.
Añade algunas horas seleccionadas
Deja que Doodle se encargue de las confirmaciones y las zonas horarias
Utiliza Stripe para las revisiones privadas de pago si es necesario
Útil para recuperaciones, ciclos de feedback o sesiones especiales de coaching.
Consejos prácticos para mantener las cohortes en el buen camino
Establece plazos de respuesta en las encuestas de grupo y en las hojas de inscripción
Añade intervalos (10-15 minutos) entre reuniones
Ofrece sesiones de mañana y tarde para diferentes zonas horarias
Activa los recordatorios automáticos (24 horas + 60 minutos antes)
Añade materiales directamente en las confirmaciones
Mantén tu Página de Reservas restringida a las ventanas establecidas
Cobra el pago por adelantado cuando proceda
Envía invitaciones directamente desde Doodle a grupos grandes
Añade marca para crear confianza en entornos corporativos
Automatiza sistemas utilizando integraciones Zapier
Errores comunes que debes evitar
Ofrecer demasiadas opciones de tiempo
Cambiar de herramienta a mitad de cohorte
Olvidar zonas horarias
Saltarse los buffers
Cobrar después de reservar
Utilizar nombres de sesión poco claros
Enviar invitaciones en el último momento
Exponer listas de asistentes en grupos corporativos
Herramientas y soluciones en las que pueden confiar los formadores
Encuestas de grupo
Identificar la mejor hora de directo para grupos grandes.
Hojas de inscripción
Añade varias franjas horarias con límite de plazas y evita el overbooking.
Página de reservas
Permite a los alumnos autorreservar horas de oficina, añadir topes, conectar calendarios y cobrar pagos de Stripe.
1:1
Ofrece horas personalizadas para individuos con confirmaciones automáticas.
Integración con calendarios
Mantén la disponibilidad exacta en Google Calendar, Outlook y Apple Calendar.
Videoconferencias
Añade automáticamente enlaces a Zoom, Teams, Google Meet o Cisco Webex.
Funciones Pro y Teams
Descripciones AI, marca personalizada, ocultar detalles de los participantes, enviar a grupos grandes y seguridad de nivel empresarial.
Automatización Zapier
Envía reservas a tu CRM, LMS, sistema de correo electrónico o Slack.
Un manual sencillo que puedes copiar
Antes de la inscripción
Construye tu mapa de horarios
Crea una encuesta de grupo inicial
Prepara hojas de inscripción para los talleres
Durante la inscripción
Envía una encuesta de grupo con un plazo de respuesta
Comparte el enlace a la hoja de inscripción
Abre el horario de oficina a través de la Página de Inscripción
Después de la confirmación
Bloquea la hora de inicio
Activa los recordatorios
Añade materiales con descripciones AI
Durante la entrega
Supervisar las hojas de inscripción
Utiliza 1:1 para las recuperaciones
Sincroniza automáticamente enlaces de vídeo y calendarios
Después de la cohorte
Utiliza una Hoja de Inscripción como encuesta de sólo texto
Exporta los datos de asistencia
Actualiza las plantillas para la siguiente cohorte
Ejemplos reales de escenarios de Formadores
Capacitación en ventas corporativas en tres regiones
Inicio mediante encuesta de grupo
Talleres semanales mediante hojas de inscripción
Formación de directivos a través de la página de reservas
Pagos opcionales a menos que se organicen cohortes públicas
Academia de coaching con sesiones privadas de pago
Talleres a través de la Hoja de Inscripción
Coaching privado de 45 minutos a través de la Página de Reservas + Stripe
Enlaces 1:1 para recuperaciones
Entrenador de software para clientes
Llamadas de descubrimiento a través de la Página de Reservas
Talleres basados en roles a través de la Hoja de Inscripción
Capstones con detalles ocultos de los participantes
Puntos clave
Traza el mapa de tu cohorte con antelación
Utiliza encuestas de grupo, hojas de inscripción, página de reservas y 1:1 intencionadamente
Automatiza los recordatorios y los plazos
Añade topes y nombres claros
Conecta calendarios y herramientas de vídeo
Cobra con Stripe cuando las sesiones sean limitadas
Empieza a programar mejor
No necesitas una docena de herramientas para programar la formación de cohortes sin idas y venidas. Con Doodle, puedes hacer coincidir cada parte de tu programa con el método de programación adecuado, mantener tu calendario preciso y ofrecer a los alumnos una experiencia sin problemas. Las encuestas de grupo establecen tu inicio, las hojas de inscripción gestionan las sesiones con plazas limitadas, la página de reservas gestiona las horas de oficina y el 1:1 permite opciones personalizadas.
¿Estás listo para que tu próxima cohorte sea más fácil de organizar? Crea un Doodle y comprueba cómo los Formadores ahorran horas cada semana, manteniendo las sesiones completas y a tiempo.
