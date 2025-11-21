Wie man Kohortentraining ohne Hin und Her plant

Plane Kohortenschulungen ohne E-Mail-Pingpong, indem du dein Programm abbildest, jedem Schritt das richtige Werkzeug zuordnest, Fristen setzt und Erinnerungen automatisierst.
Die Herausforderung für Trainer/innen
Kohortentraining ist mit vielen Hindernissen verbunden. Zu den häufigsten Hindernissen gehören große Gruppen in verschiedenen Zeitzonen, begrenzte Sitzplätze, Vorbesprechungen, Bürozeiten, Zahlungseingänge und Lernende, die einen neuen Termin vereinbaren müssen. Der Versuch, all dies per E-Mail zu verwalten, führt zu Verwirrung, verpassten Nachrichten und halb gefüllten Räumen. Außerdem wird dadurch Zeit für die Erstellung von Inhalten und die Unterstützung der Lernenden verloren.
Warum dies für Trainer/innen wichtig ist
Dein Kalender ist der Motor deines Unternehmens. Je mehr Zeit du mit der Planung verbringst, desto weniger Zeit hast du für Unterricht, Coaching oder Verkauf. Schlechte Planung schadet auch dem Lernerlebnis. Wenn die Teilnehmer/innen nicht die richtige Zeit finden oder an der falschen Sitzung teilnehmen, sinkt ihre Zufriedenheit.
Eine saubere Planung sorgt für einen pünktlichen Beginn, volle Sitzungen, weniger Absagen, bessere Berichte und mehr Platz in deiner Woche für intensive Arbeit.
Plane den Zeitplan deiner Kohorte, bevor du die Lernenden einlädst
Beginne damit, deine Programmstruktur abzubilden und wähle dann aus, welches Doodle-Tool für jeden Teil zuständig ist.
Lege den Ablauf fest
Woche 0: Webinar zur Vorbereitung + Q&A
Woche 1-3: Live-Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl
Wöchentlich: Sprechstunden für kleine Gruppen oder 1:1s
Letzte Woche: Capstone-Präsentationen
Blockiere deine Trainerzeit
Füge geschützte Trainingsblöcke zu deinem Kalender hinzu
Verbinde Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar oder Apple Calendar, damit Doodle belegte Zeiten ausblendet
Wähle das richtige Doodle-Tool für jeden Schritt
Schritt der Kohorte
Bestes Doodle-Werkzeug
Warum
Webinar vor der Arbeit
Gruppenumfrage
Findet eine Zeit über Zeitzonen hinweg
Workshops mit Sitzplatzbegrenzung
Anmeldeformular
Setzt die Kapazität durch und füllt die Plätze gleichmäßig
Laufende Bürozeiten
Buchungsseite
Selbstbedienungsbuchung + Puffer
Coaching-Check-ins
1:1
Biete kuratierte Zeiten für Einzelpersonen an
Capstones
Anmeldeformular
Verwaltet Präsentationszeiten und optionale Zuschauerplätze
Pro-Tipp: Benenne die Sitzungen, um Klarheit zu schaffen
Verwende saubere, einsehbare Muster:
Kohorte 14 Workshop A
Kohorte 14 Sprechstunde - Woche 2
Kohorte 14 Schlussstein-Präsentationen
In Doodle Pro kannst du KI-generierte Sitzungsbeschreibungen verwenden, um Ziele, Vorbereitungsnotizen und Materialien hinzuzufügen.
Passe das Tool an den Schulungszeitpunkt an
Verwende Gruppenumfragen, um den Live-Auftakt festzulegen
Ziel: Wähle einen Live-Termin, an dem die meisten Lernenden teilnehmen können.
Erstelle eine Gruppenumfrage mit 5-7 möglichen Terminen
Lege eine Frist für die Antworten fest
Sende sie an bis zu 1000 Teilnehmer/innen
Schalte automatische Erinnerungen ein
Sperre die endgültige Zeit, sobald die Abstimmung abgeschlossen ist
So entfällt das Rätselraten und die E-Mail-Jagd.
Verwende Anmeldeformulare für Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl
Ziel: Fülle mehrere Sitzungsoptionen ohne Überbuchung.
Füge alle Workshop-Slots hinzu
Lege Sitzplatzobergrenzen pro Sitzung fest
Verstecke bei Bedarf Teilnehmerdetails
Vorbereitungsnotizen und Materialien hinzufügen
Einen Link mit allen Lernenden teilen
Die Lernenden wählen eine Zeit und Doodle setzt die Kapazität durch.
Verwende eine Buchungsseite für laufende Sprechstunden
Ziel: Lass die Lernenden auf Basis deines aktuellen Kalenders buchen.
Verbinde deinen Kalender, so dass belegte Zeiten ausgeblendet werden
Lege wöchentliche Zeitfenster für die Sprechstunde fest
Füge Puffer und Buchungslimits hinzu
Verbinde Zoom, Teams, Meet oder Webex
Ziehe die Zahlung bei Bedarf mit Stripe ein
Einmal eingestellt, buchen sich die Lernenden selbst, ohne hin und her zu gehen.
Nutze 1:1, wenn du kuratierte Zeiten willst
Ziel: Biete eine kurze Liste mit handverlesenen Optionen an.
Füge ein paar ausgewählte Zeiten hinzu
Überlasse Doodle die Bestätigungen und Zeitzonen
Verwende Stripe für bezahlte private Bewertungen, falls nötig
Nützlich für Wiederholungen, Feedback-Zyklen oder spezielle Coaching-Sitzungen.
Praktische Tipps, um Kohorten auf Kurs zu halten
Lege Antwortfristen für Gruppenumfragen und Anmeldebögen fest
Füge Puffer (10-15 Minuten) zwischen den Treffen ein
Biete Morgen- und Nachmittagstreffen für unterschiedliche Zeitzonen an
Schalte automatische Erinnerungen ein (24 Stunden + 60 Minuten vorher)
Füge Materialien direkt in Bestätigungen ein
Beschränke deine Buchungsseite auf bestimmte Zeitfenster
Ziehe die Zahlung im Voraus ein, wenn es angebracht ist
Verschicke Einladungen direkt aus Doodle an große Gruppen
Füge ein Branding hinzu, um in Unternehmen Vertrauen zu schaffen
Automatisiere Systeme mit Zapier-Integrationen
Häufige Fehler, die du vermeiden solltest
Zu viele Zeitoptionen anbieten
Wechsel des Tools mitten in der Kohorte
Vergessen von Zeitzonen
Überspringen von Puffern
Zahlungen nach der Buchung entgegennehmen
Unklare Sitzungsnamen verwenden
Einladungen in letzter Minute verschicken
Offenlegung von Teilnehmerlisten in Unternehmensgruppen
Tools und Lösungen, auf die sich Trainer/innen verlassen können
Gruppenumfragen
Ermitteln Sie die beste Live-Zeit für große Gruppen.
Anmeldebögen
Füge mehrere Zeitfenster mit Sitzplatzbegrenzungen hinzu und verhindere Überbuchungen.
Buchungsseite
Lasse Lernende selbst Sprechzeiten buchen, füge Puffer hinzu, verbinde Kalender und sammle Stripe-Zahlungen.
1:1
Biete kuratierte Zeiten für Einzelpersonen mit automatischen Bestätigungen an.
Kalenderintegrationen
Halte die Verfügbarkeit in Google Calendar, Outlook und Apple Calendar genau fest.
Videokonferenzen
Füge automatisch Links zu Zoom, Teams, Google Meet oder Cisco Webex hinzu.
Pro- und Teams-Funktionen
KI-Beschreibungen, individuelles Branding, Ausblenden von Teilnehmerdetails, Senden an große Gruppen und Sicherheit auf Unternehmensniveau.
Zapier-Automatisierung
Schicke Buchungen an dein CRM, LMS, E-Mail-System oder Slack.
Ein einfaches Playbook, das du kopieren kannst
Vor der Einschreibung
Erstelle deinen Stundenplan
Erstelle eine Gruppenumfrage zum Start
Bereite Anmeldeformulare für Workshops vor
Während der Einschreibung
Versende eine Gruppenumfrage mit einer Antwortfrist
Veröffentliche den Link zum Anmeldungsformular
Bürozeiten über die Buchungsseite öffnen
Nach der Bestätigung
Sperre die Startzeit
Erinnerungen einschalten
Materialien mit KI-Beschreibungen hinzufügen
Während der Übergabe
Anmeldeformulare überwachen
1:1 für Nachholtermine verwenden
Automatische Synchronisierung von Videolinks und Kalendern
Nach der Kohorte
Ein Anmeldeformular als reine Textumfrage verwenden
Anwesenheitsdaten exportieren
Vorlagen für die nächste Kohorte aktualisieren
Beispiele aus der Praxis von Trainer-Szenarien
Verkaufsförderung für Unternehmen in drei Regionen
Kickoff über Gruppenumfrage
Wöchentliche Workshops über Anmeldeformulare
Manager-Coaching über die Buchungsseite
Zahlungen optional, es sei denn, es werden öffentliche Kohorten durchgeführt
Coaching-Akademie mit bezahlten Einzelsitzungen
Workshops über das Anmeldeformular
45-minütiges Privatcoaching über die Buchungsseite + Stripe
1:1 Links für Nachholtermine
Software Onboarding Trainer für Kunden
Discovery Calls über die Buchungsseite
Rollenbasierte Workshops über das Sign-up Sheet
Capstones mit versteckten Teilnehmerdetails
Wichtige Erkenntnisse
Plane deine Kohorte frühzeitig
Nutze Gruppenumfragen, Anmeldebögen, die Buchungsseite und 1:1 absichtlich
Automatisiere Erinnerungen und Fristen
Füge Puffer und klare Bezeichnungen hinzu
Verbinde Kalender und Video-Tools
Ziehe Zahlungen mit Stripe ein, wenn die Sitzungen begrenzt sind
Beginne mit einer besseren Terminplanung
Du brauchst nicht ein Dutzend Tools, um Kohortentrainings zu planen, ohne dass es ein Hin und Her gibt. Mit Doodle kannst du jeden Teil deines Programms auf die richtige Planungsmethode abstimmen, deinen Kalender genau halten und den Lernenden ein reibungsloses Erlebnis bieten. Mit Gruppenumfragen kannst du den Starttermin festlegen, mit Anmeldeformularen die Sitzungen mit begrenzter Teilnehmerzahl, mit der Buchungsseite die Sprechzeiten und mit 1:1 die Auswahlmöglichkeiten.
Bist du bereit, deine nächste Kohorte einfacher zu gestalten? Erstelle ein Doodle und sieh dir an, wie Ausbilder/innen jede Woche Stunden einsparen und dafür sorgen, dass die Sitzungen voll und pünktlich sind.
Terminplanung