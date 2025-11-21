Wie man Kohortentraining ohne Hin und Her plant

Plane Kohortenschulungen ohne E-Mail-Pingpong, indem du dein Programm abbildest, jedem Schritt das richtige Werkzeug zuordnest, Fristen setzt und Erinnerungen automatisierst.

Die Herausforderung für Trainer/innen

Kohortentraining ist mit vielen Hindernissen verbunden. Zu den häufigsten Hindernissen gehören große Gruppen in verschiedenen Zeitzonen, begrenzte Sitzplätze, Vorbesprechungen, Bürozeiten, Zahlungseingänge und Lernende, die einen neuen Termin vereinbaren müssen. Der Versuch, all dies per E-Mail zu verwalten, führt zu Verwirrung, verpassten Nachrichten und halb gefüllten Räumen. Außerdem wird dadurch Zeit für die Erstellung von Inhalten und die Unterstützung der Lernenden verloren.

Doodle ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Warum dies für Trainer/innen wichtig ist

Dein Kalender ist der Motor deines Unternehmens. Je mehr Zeit du mit der Planung verbringst, desto weniger Zeit hast du für Unterricht, Coaching oder Verkauf. Schlechte Planung schadet auch dem Lernerlebnis. Wenn die Teilnehmer/innen nicht die richtige Zeit finden oder an der falschen Sitzung teilnehmen, sinkt ihre Zufriedenheit.

Eine saubere Planung sorgt für einen pünktlichen Beginn, volle Sitzungen, weniger Absagen, bessere Berichte und mehr Platz in deiner Woche für intensive Arbeit.

Plane den Zeitplan deiner Kohorte, bevor du die Lernenden einlädst

Beginne damit, deine Programmstruktur abzubilden und wähle dann aus, welches Doodle-Tool für jeden Teil zuständig ist.

Lege den Ablauf fest

Woche 0: Webinar zur Vorbereitung + Q&A

Woche 1-3: Live-Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl

Wöchentlich: Sprechstunden für kleine Gruppen oder 1:1s

Letzte Woche: Capstone-Präsentationen

Blockiere deine Trainerzeit

Füge geschützte Trainingsblöcke zu deinem Kalender hinzu

Verbinde Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar oder Apple Calendar, damit Doodle belegte Zeiten ausblendet

Wähle das richtige Doodle-Tool für jeden Schritt

Schritt der Kohorte Bestes Doodle-Werkzeug Warum Webinar vor der Arbeit Gruppenumfrage Findet eine Zeit über Zeitzonen hinweg Workshops mit Sitzplatzbegrenzung Anmeldeformular Setzt die Kapazität durch und füllt die Plätze gleichmäßig Laufende Bürozeiten Buchungsseite Selbstbedienungsbuchung + Puffer Coaching-Check-ins 1:1 Biete kuratierte Zeiten für Einzelpersonen an Capstones Anmeldeformular Verwaltet Präsentationszeiten und optionale Zuschauerplätze

Pro-Tipp: Benenne die Sitzungen, um Klarheit zu schaffen

Verwende saubere, einsehbare Muster:

Kohorte 14 Workshop A

Kohorte 14 Sprechstunde - Woche 2

Kohorte 14 Schlussstein-Präsentationen

In Doodle Pro kannst du KI-generierte Sitzungsbeschreibungen verwenden, um Ziele, Vorbereitungsnotizen und Materialien hinzuzufügen.

Passe das Tool an den Schulungszeitpunkt an

Verwende Gruppenumfragen, um den Live-Auftakt festzulegen

Ziel: Wähle einen Live-Termin, an dem die meisten Lernenden teilnehmen können.

Erstelle eine Gruppenumfrage mit 5-7 möglichen Terminen

Lege eine Frist für die Antworten fest

Sende sie an bis zu 1000 Teilnehmer/innen

Schalte automatische Erinnerungen ein

Sperre die endgültige Zeit, sobald die Abstimmung abgeschlossen ist

So entfällt das Rätselraten und die E-Mail-Jagd.

Verwende Anmeldeformulare für Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl

Ziel: Fülle mehrere Sitzungsoptionen ohne Überbuchung.

Füge alle Workshop-Slots hinzu

Lege Sitzplatzobergrenzen pro Sitzung fest

Verstecke bei Bedarf Teilnehmerdetails

Vorbereitungsnotizen und Materialien hinzufügen

Einen Link mit allen Lernenden teilen

Die Lernenden wählen eine Zeit und Doodle setzt die Kapazität durch.

Verwende eine Buchungsseite für laufende Sprechstunden

Ziel: Lass die Lernenden auf Basis deines aktuellen Kalenders buchen.

Verbinde deinen Kalender, so dass belegte Zeiten ausgeblendet werden

Lege wöchentliche Zeitfenster für die Sprechstunde fest

Füge Puffer und Buchungslimits hinzu

Verbinde Zoom, Teams, Meet oder Webex

Ziehe die Zahlung bei Bedarf mit Stripe ein

Einmal eingestellt, buchen sich die Lernenden selbst, ohne hin und her zu gehen.

Nutze 1:1, wenn du kuratierte Zeiten willst

Ziel: Biete eine kurze Liste mit handverlesenen Optionen an.

Füge ein paar ausgewählte Zeiten hinzu

Überlasse Doodle die Bestätigungen und Zeitzonen

Verwende Stripe für bezahlte private Bewertungen, falls nötig

Nützlich für Wiederholungen, Feedback-Zyklen oder spezielle Coaching-Sitzungen.

Praktische Tipps, um Kohorten auf Kurs zu halten

Lege Antwortfristen für Gruppenumfragen und Anmeldebögen fest

Füge Puffer (10-15 Minuten) zwischen den Treffen ein

Biete Morgen- und Nachmittagstreffen für unterschiedliche Zeitzonen an

Schalte automatische Erinnerungen ein (24 Stunden + 60 Minuten vorher)

Füge Materialien direkt in Bestätigungen ein

Beschränke deine Buchungsseite auf bestimmte Zeitfenster

Ziehe die Zahlung im Voraus ein, wenn es angebracht ist

Verschicke Einladungen direkt aus Doodle an große Gruppen

Füge ein Branding hinzu, um in Unternehmen Vertrauen zu schaffen

Automatisiere Systeme mit Zapier-Integrationen

Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

Zu viele Zeitoptionen anbieten

Wechsel des Tools mitten in der Kohorte

Vergessen von Zeitzonen

Überspringen von Puffern

Zahlungen nach der Buchung entgegennehmen

Unklare Sitzungsnamen verwenden

Einladungen in letzter Minute verschicken

Offenlegung von Teilnehmerlisten in Unternehmensgruppen

Tools und Lösungen, auf die sich Trainer/innen verlassen können

Gruppenumfragen

Ermitteln Sie die beste Live-Zeit für große Gruppen.

Anmeldebögen

Füge mehrere Zeitfenster mit Sitzplatzbegrenzungen hinzu und verhindere Überbuchungen.

Buchungsseite

Lasse Lernende selbst Sprechzeiten buchen, füge Puffer hinzu, verbinde Kalender und sammle Stripe-Zahlungen.

1:1

Biete kuratierte Zeiten für Einzelpersonen mit automatischen Bestätigungen an.

Kalenderintegrationen

Halte die Verfügbarkeit in Google Calendar, Outlook und Apple Calendar genau fest.

Videokonferenzen

Füge automatisch Links zu Zoom, Teams, Google Meet oder Cisco Webex hinzu.

Pro- und Teams-Funktionen

KI-Beschreibungen, individuelles Branding, Ausblenden von Teilnehmerdetails, Senden an große Gruppen und Sicherheit auf Unternehmensniveau.

Zapier-Automatisierung

Schicke Buchungen an dein CRM, LMS, E-Mail-System oder Slack.

Ein einfaches Playbook, das du kopieren kannst

Vor der Einschreibung

Erstelle deinen Stundenplan

Erstelle eine Gruppenumfrage zum Start

Bereite Anmeldeformulare für Workshops vor

Während der Einschreibung

Versende eine Gruppenumfrage mit einer Antwortfrist

Veröffentliche den Link zum Anmeldungsformular

Bürozeiten über die Buchungsseite öffnen

Nach der Bestätigung

Sperre die Startzeit

Erinnerungen einschalten

Materialien mit KI-Beschreibungen hinzufügen

Während der Übergabe

Anmeldeformulare überwachen

1:1 für Nachholtermine verwenden

Automatische Synchronisierung von Videolinks und Kalendern

Nach der Kohorte

Ein Anmeldeformular als reine Textumfrage verwenden

Anwesenheitsdaten exportieren

Vorlagen für die nächste Kohorte aktualisieren

Beispiele aus der Praxis von Trainer-Szenarien

Verkaufsförderung für Unternehmen in drei Regionen

Kickoff über Gruppenumfrage

Wöchentliche Workshops über Anmeldeformulare

Manager-Coaching über die Buchungsseite

Zahlungen optional, es sei denn, es werden öffentliche Kohorten durchgeführt

Coaching-Akademie mit bezahlten Einzelsitzungen

Workshops über das Anmeldeformular

45-minütiges Privatcoaching über die Buchungsseite + Stripe

1:1 Links für Nachholtermine

Software Onboarding Trainer für Kunden

Discovery Calls über die Buchungsseite

Rollenbasierte Workshops über das Sign-up Sheet

Capstones mit versteckten Teilnehmerdetails

Wichtige Erkenntnisse

Plane deine Kohorte frühzeitig

Nutze Gruppenumfragen, Anmeldebögen, die Buchungsseite und 1:1 absichtlich

Automatisiere Erinnerungen und Fristen

Füge Puffer und klare Bezeichnungen hinzu

Verbinde Kalender und Video-Tools

Ziehe Zahlungen mit Stripe ein, wenn die Sitzungen begrenzt sind

Beginne mit einer besseren Terminplanung

Du brauchst nicht ein Dutzend Tools, um Kohortentrainings zu planen, ohne dass es ein Hin und Her gibt. Mit Doodle kannst du jeden Teil deines Programms auf die richtige Planungsmethode abstimmen, deinen Kalender genau halten und den Lernenden ein reibungsloses Erlebnis bieten. Mit Gruppenumfragen kannst du den Starttermin festlegen, mit Anmeldeformularen die Sitzungen mit begrenzter Teilnehmerzahl, mit der Buchungsseite die Sprechzeiten und mit 1:1 die Auswahlmöglichkeiten.

Bist du bereit, deine nächste Kohorte einfacher zu gestalten? Erstelle ein Doodle und sieh dir an, wie Ausbilder/innen jede Woche Stunden einsparen und dafür sorgen, dass die Sitzungen voll und pünktlich sind.