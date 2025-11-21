Crea un Doodle

Pianificazione

Come programmare una formazione di coorte senza il tira e molla

Tempo di lettura: 10 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 21 nov 2025

Trainer standing at a whiteboard.

Opzioni di lingua

endefresit

Indice dei contenuti

    Pianifica la formazione di gruppo senza il ping-pong delle e-mail mappando il tuo programma, assegnando lo strumento giusto a ogni fase, fissando le scadenze e automatizzando i promemoria.

    La sfida dei professionisti della formazione

    La formazione di coorte è caratterizzata da parti in movimento. Tra gli ostacoli più comuni ci sono gruppi numerosi con fusi orari diversi, limiti di posti a sedere, sessioni di pre-lavoro, orari d'ufficio, riscossione dei pagamenti e discenti che devono riprogrammare. Cercare di gestire tutto questo via e-mail porta a confusione, messaggi mancati e sale mezze piene. Inoltre, si sottrae tempo alla creazione di contenuti e all'assistenza agli studenti.

    Non è richiesta la carta di credito

    Perché è importante per i formatori

    Il tuo calendario è il motore della tua attività. Più tempo dedichi alla programmazione, meno tempo dedichi all'insegnamento, al coaching o alla vendita. Una cattiva programmazione danneggia anche l'esperienza dei discenti. Se le persone non riescono a trovare l'orario giusto o si iscrivono alla sessione sbagliata, la soddisfazione diminuisce.

    Una programmazione corretta favorisce un inizio puntuale, sessioni complete, meno no-show, una migliore reportistica e più spazio nella tua settimana per un lavoro più approfondito.

    Pianifica il programma della coorte prima di invitare gli studenti

    Inizia a mappare la struttura del tuo programma, poi scegli quale strumento Doodle gestire per ogni parte.

    Definisci il flusso

    • Settimana 0: webinar di pre-lavoro + Q&A

    • Settimana 1-3: Workshop dal vivo con posti limitati

    • Settimane: Orario d'ufficio per piccoli gruppi o 1:1

    • Settimana finale: Presentazioni di Capstone

    Blocca il tempo del tuo formatore

    • Aggiungi blocchi di formazione protetti al tuo calendario

    • Collega Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar o Apple Calendar in modo che Doodle nasconda gli orari di lavoro.

    Scegli lo strumento Doodle giusto per ogni fase

    Fase di coorte

    Il miglior strumento Doodle

    Perché

    Webinar pre-lavoro

    Sondaggio di gruppo

    Trova un'unica ora attraverso i fusi orari

    Workshop con posti limitati

    Foglio di iscrizione

    Fa rispettare la capienza e riempie gli slot in modo uniforme

    Orari d'ufficio continui

    Pagina di prenotazione

    Prenotazione self-service + buffer

    Check-in di coaching

    1:1

    Offrire orari curati ai singoli

    Pietre miliari

    Foglio di iscrizione

    Gestisce gli slot per le presentazioni e i posti opzionali per il pubblico

    Suggerimento: dai un nome alle sessioni per maggiore chiarezza

    Usa schemi puliti e scansionabili:

    • Workshop A della Coorte 14

    • Orari d'ufficio della Coorte 14 - Settimana 2

    • Presentazioni della coorte 14

    In Doodle Pro puoi utilizzare le descrizioni delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale per aggiungere obiettivi, note di preparazione e materiali.

    Abbina lo strumento al momento formativo

    Utilizza i sondaggi di gruppo per stabilire il calcio d'inizio in diretta

    Obiettivo: scegliere un orario in cui la maggior parte dei partecipanti possa partecipare.

    • Crea un sondaggio di gruppo con 5-7 orari candidati

    • Imposta una scadenza per le risposte

    • Invia fino a 1000 partecipanti

    • Attiva i promemoria automatici

    • Blocca l'orario finale alla chiusura delle votazioni

    In questo modo si eliminano le congetture e la caccia alle e-mail.

    Usa i fogli di iscrizione per i workshop con posti limitati

    Obiettivo: riempire le opzioni di più sessioni senza andare in overbooking.

    • Aggiungi tutti gli slot dei workshop

    • Imposta un limite di posti per sessione

    • Nascondi i dettagli dei partecipanti se necessario

    • Aggiungi note di preparazione e materiali

    • Condividi un link con tutti i partecipanti

    I partecipanti scelgono l'orario e Doodle fa rispettare la capienza.

    Utilizza una pagina di prenotazione per gli orari d'ufficio in corso

    Obiettivo: permettere agli studenti di prenotare in base al tuo calendario.

    • Collega il tuo calendario in modo da nascondere gli orari di lavoro

    • Imposta finestre settimanali di ore d'ufficio

    • Aggiungi buffer e limiti di prenotazione

    • Connetti Zoom, Teams, Meet o Webex

    • Raccogli i pagamenti con Stripe, se necessario

    Una volta impostati, gli studenti si prenotano da soli senza dover fare avanti e indietro.

    Usa l'1:1 quando vuoi orari curati

    Obiettivo: offrire un breve elenco di opzioni selezionate.

    • Aggiungi alcuni orari selezionati

    • Lascia che Doodle gestisca le conferme e i fusi orari

    • Usa Stripe per le recensioni private a pagamento, se necessario

    Utile per i recuperi, i cicli di feedback o le sessioni di coaching speciali.

    Suggerimenti pratici per mantenere le coorti in carreggiata

    • Stabilisci delle scadenze per le risposte nei sondaggi di gruppo e nei fogli di iscrizione.

    • Aggiungi dei buffer (10-15 minuti) tra un incontro e l'altro

    • Offrire corsi mattutini e pomeridiani per i diversi fusi orari

    • Attiva i promemoria automatici (24 ore + 60 minuti prima)

    • Aggiungi materiali direttamente nelle conferme

    • Limita la tua pagina di prenotazione a finestre prestabilite

    • Raccogli il pagamento anticipato quando è opportuno

    • Invia inviti direttamente da Doodle a grandi gruppi di persone

    • Aggiungi il marchio per creare fiducia in ambienti aziendali

    • Automatizza i sistemi utilizzando le integrazioni Zapier

    Errori comuni da evitare

    • Offrire troppe opzioni di tempo

    • Cambiare strumento a metà cohort

    • Dimenticare i fusi orari

    • Saltare i buffer

    • Accettare il pagamento dopo la prenotazione

    • Usare nomi di sessione poco chiari

    • Inviare inviti all'ultimo minuto

    • Esporre gli elenchi dei partecipanti nei gruppi aziendali

    Strumenti e soluzioni su cui i formatori possono contare

    • Sondaggi di gruppo

    Identificano l'orario migliore per i gruppi numerosi.

    • Schede di iscrizione

    Aggiungi più fasce orarie con limiti di posti ed evita l'overbooking.

    • Pagina di prenotazione

    Consente agli studenti di prenotare autonomamente gli orari di ricevimento, aggiungere buffer, collegare calendari e raccogliere pagamenti con Stripe.

    • 1:1

    Offri orari curati per singoli individui con conferme automatiche.

    • Integrazioni di calendario

    Mantieni la disponibilità accurata su Google Calendar, Outlook e Apple Calendar.

    • Videoconferenze

    Aggiungi automaticamente collegamenti a Zoom, Teams, Google Meet o Cisco Webex.

    • Caratteristiche Pro e Teams

    Descrizioni AI, branding personalizzato, nascondi i dettagli dei partecipanti, invio a gruppi numerosi e sicurezza di livello enterprise.

    • Automazione Zapier

    Invia le prenotazioni al tuo CRM, LMS, sistema di posta elettronica o Slack.

    Un semplice playbook che puoi copiare

    Prima dell'iscrizione

    • Crea la mappa degli orari

    • Crea un sondaggio di gruppo iniziale

    • Prepara i fogli di iscrizione per i workshop

    Durante l'iscrizione

    • Invia un sondaggio di gruppo con un termine di risposta

    • Condividi il link del foglio di iscrizione

    • Aprire gli orari di ufficio tramite la pagina di prenotazione

    Dopo la conferma

    • Blocca l'orario d'inizio

    • Attiva i promemoria

    • Aggiungi materiali con descrizioni AI

    Durante la consegna

    • Controlla i fogli di iscrizione

    • Usa l'1:1 per i recuperi

    • Auto-sincronizza i link ai video e i calendari

    Dopo la coorte

    • Utilizzare un foglio di iscrizione come sondaggio di solo testo

    • Esporta i dati di presenza

    • Aggiorna i modelli per la coorte successiva

    Esempi reali tratti dagli scenari dei trainer

    Abilitazione alle vendite aziendali in tre regioni

    • Calcio d'inizio tramite sondaggio di gruppo

    • Workshop settimanali tramite fogli di iscrizione

    • Coaching dei manager tramite la pagina di prenotazione

    • Pagamenti opzionali a meno che non si gestiscano coorti pubbliche

    Accademia di coaching con sessioni private a pagamento

    • Workshop tramite foglio di iscrizione

    • Coaching privato di 45 minuti tramite pagina di prenotazione + Stripe

    • Collegamenti 1:1 per i recuperi

    Trainer per l'onboarding del software per i clienti

    • Chiamate di scoperta tramite la pagina di prenotazione

    • Workshop basati sui ruoli tramite foglio di iscrizione

    • Capsule con dettagli nascosti dei partecipanti

    Risultati chiave

    • Mappa la tua coorte in anticipo

    • Utilizza sondaggi di gruppo, schede di iscrizione, pagina di prenotazione e 1:1 intenzionalmente

    • Automatizza i promemoria e le scadenze

    • Aggiungi dei buffer e una denominazione chiara

    • Collega i calendari e gli strumenti video

    • Raccogli i pagamenti con Stripe quando le sessioni sono limitate

    Iniziare a programmare meglio

    Non hai bisogno di una dozzina di strumenti per programmare una formazione di gruppo senza dover fare avanti e indietro. Con Doodle, puoi abbinare ogni parte del tuo programma al metodo di programmazione più adatto, mantenere il calendario preciso e offrire ai partecipanti un'esperienza senza problemi. I sondaggi di gruppo stabiliscono l'inizio del programma, i fogli di iscrizione gestiscono le sessioni a posti limitati, la pagina di prenotazione gestisce gli orari di ufficio e l'1:1 permette di fare delle scelte personalizzate.

    Sei pronto a semplificare la gestione della tua prossima coorte? Crea un Doodle e scopri come i Trainers risparmiano ore ogni settimana mantenendo le sessioni piene e puntuali.

    Non è richiesta la carta di credito

    Articolo correlato

    Wellness/mindfulness group session

    Pianificazione

    Strumento di pianificazione per i coach del benessere: la guida completa

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo
    Trainer teaching or presenting a structured plan.

    Pianificazione

    5 modelli di pagine di prenotazione per sessioni di coaching a pagamento

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo
    Trainer wearing a headset while pointing at a whiteboard.

    Pianificazione

    Ridurre i no-show: promemoria e strategie di pagamento per i formatori

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo

    Risolvi il problema della programmazione con Doodle