Come programmare una formazione di coorte senza il tira e molla

Pianifica la formazione di gruppo senza il ping-pong delle e-mail mappando il tuo programma, assegnando lo strumento giusto a ogni fase, fissando le scadenze e automatizzando i promemoria.

La sfida dei professionisti della formazione

La formazione di coorte è caratterizzata da parti in movimento. Tra gli ostacoli più comuni ci sono gruppi numerosi con fusi orari diversi, limiti di posti a sedere, sessioni di pre-lavoro, orari d'ufficio, riscossione dei pagamenti e discenti che devono riprogrammare. Cercare di gestire tutto questo via e-mail porta a confusione, messaggi mancati e sale mezze piene. Inoltre, si sottrae tempo alla creazione di contenuti e all'assistenza agli studenti.

Perché è importante per i formatori

Il tuo calendario è il motore della tua attività. Più tempo dedichi alla programmazione, meno tempo dedichi all'insegnamento, al coaching o alla vendita. Una cattiva programmazione danneggia anche l'esperienza dei discenti. Se le persone non riescono a trovare l'orario giusto o si iscrivono alla sessione sbagliata, la soddisfazione diminuisce.

Una programmazione corretta favorisce un inizio puntuale, sessioni complete, meno no-show, una migliore reportistica e più spazio nella tua settimana per un lavoro più approfondito.

Pianifica il programma della coorte prima di invitare gli studenti

Inizia a mappare la struttura del tuo programma, poi scegli quale strumento Doodle gestire per ogni parte.

Definisci il flusso

Settimana 0: webinar di pre-lavoro + Q&A

Settimana 1-3: Workshop dal vivo con posti limitati

Settimane: Orario d'ufficio per piccoli gruppi o 1:1

Settimana finale: Presentazioni di Capstone

Blocca il tempo del tuo formatore

Aggiungi blocchi di formazione protetti al tuo calendario

Collega Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar o Apple Calendar in modo che Doodle nasconda gli orari di lavoro.

Scegli lo strumento Doodle giusto per ogni fase

Fase di coorte Il miglior strumento Doodle Perché Webinar pre-lavoro Sondaggio di gruppo Trova un'unica ora attraverso i fusi orari Workshop con posti limitati Foglio di iscrizione Fa rispettare la capienza e riempie gli slot in modo uniforme Orari d'ufficio continui Pagina di prenotazione Prenotazione self-service + buffer Check-in di coaching 1:1 Offrire orari curati ai singoli Pietre miliari Foglio di iscrizione Gestisce gli slot per le presentazioni e i posti opzionali per il pubblico

Suggerimento: dai un nome alle sessioni per maggiore chiarezza

Usa schemi puliti e scansionabili:

Workshop A della Coorte 14

Orari d'ufficio della Coorte 14 - Settimana 2

Presentazioni della coorte 14

In Doodle Pro puoi utilizzare le descrizioni delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale per aggiungere obiettivi, note di preparazione e materiali.

Abbina lo strumento al momento formativo

Utilizza i sondaggi di gruppo per stabilire il calcio d'inizio in diretta

Obiettivo: scegliere un orario in cui la maggior parte dei partecipanti possa partecipare.

Crea un sondaggio di gruppo con 5-7 orari candidati

Imposta una scadenza per le risposte

Invia fino a 1000 partecipanti

Attiva i promemoria automatici

Blocca l'orario finale alla chiusura delle votazioni

In questo modo si eliminano le congetture e la caccia alle e-mail.

Usa i fogli di iscrizione per i workshop con posti limitati

Obiettivo: riempire le opzioni di più sessioni senza andare in overbooking.

Aggiungi tutti gli slot dei workshop

Imposta un limite di posti per sessione

Nascondi i dettagli dei partecipanti se necessario

Aggiungi note di preparazione e materiali

Condividi un link con tutti i partecipanti

I partecipanti scelgono l'orario e Doodle fa rispettare la capienza.

Utilizza una pagina di prenotazione per gli orari d'ufficio in corso

Obiettivo: permettere agli studenti di prenotare in base al tuo calendario.

Collega il tuo calendario in modo da nascondere gli orari di lavoro

Imposta finestre settimanali di ore d'ufficio

Aggiungi buffer e limiti di prenotazione

Connetti Zoom, Teams, Meet o Webex

Raccogli i pagamenti con Stripe, se necessario

Una volta impostati, gli studenti si prenotano da soli senza dover fare avanti e indietro.

Usa l'1:1 quando vuoi orari curati

Obiettivo: offrire un breve elenco di opzioni selezionate.

Aggiungi alcuni orari selezionati

Lascia che Doodle gestisca le conferme e i fusi orari

Usa Stripe per le recensioni private a pagamento, se necessario

Utile per i recuperi, i cicli di feedback o le sessioni di coaching speciali.

Suggerimenti pratici per mantenere le coorti in carreggiata

Stabilisci delle scadenze per le risposte nei sondaggi di gruppo e nei fogli di iscrizione.

Aggiungi dei buffer (10-15 minuti) tra un incontro e l'altro

Offrire corsi mattutini e pomeridiani per i diversi fusi orari

Attiva i promemoria automatici (24 ore + 60 minuti prima)

Aggiungi materiali direttamente nelle conferme

Limita la tua pagina di prenotazione a finestre prestabilite

Raccogli il pagamento anticipato quando è opportuno

Invia inviti direttamente da Doodle a grandi gruppi di persone

Aggiungi il marchio per creare fiducia in ambienti aziendali

Automatizza i sistemi utilizzando le integrazioni Zapier

Errori comuni da evitare

Offrire troppe opzioni di tempo

Cambiare strumento a metà cohort

Dimenticare i fusi orari

Saltare i buffer

Accettare il pagamento dopo la prenotazione

Usare nomi di sessione poco chiari

Inviare inviti all'ultimo minuto

Esporre gli elenchi dei partecipanti nei gruppi aziendali

Strumenti e soluzioni su cui i formatori possono contare

Sondaggi di gruppo

Identificano l'orario migliore per i gruppi numerosi.

Schede di iscrizione

Aggiungi più fasce orarie con limiti di posti ed evita l'overbooking.

Pagina di prenotazione

Consente agli studenti di prenotare autonomamente gli orari di ricevimento, aggiungere buffer, collegare calendari e raccogliere pagamenti con Stripe.

1:1

Offri orari curati per singoli individui con conferme automatiche.

Integrazioni di calendario

Mantieni la disponibilità accurata su Google Calendar, Outlook e Apple Calendar.

Videoconferenze

Aggiungi automaticamente collegamenti a Zoom, Teams, Google Meet o Cisco Webex.

Caratteristiche Pro e Teams

Descrizioni AI, branding personalizzato, nascondi i dettagli dei partecipanti, invio a gruppi numerosi e sicurezza di livello enterprise.

Automazione Zapier

Invia le prenotazioni al tuo CRM, LMS, sistema di posta elettronica o Slack.

Un semplice playbook che puoi copiare

Prima dell'iscrizione

Crea la mappa degli orari

Crea un sondaggio di gruppo iniziale

Prepara i fogli di iscrizione per i workshop

Durante l'iscrizione

Invia un sondaggio di gruppo con un termine di risposta

Condividi il link del foglio di iscrizione

Aprire gli orari di ufficio tramite la pagina di prenotazione

Dopo la conferma

Blocca l'orario d'inizio

Attiva i promemoria

Aggiungi materiali con descrizioni AI

Durante la consegna

Controlla i fogli di iscrizione

Usa l'1:1 per i recuperi

Auto-sincronizza i link ai video e i calendari

Dopo la coorte

Utilizzare un foglio di iscrizione come sondaggio di solo testo

Esporta i dati di presenza

Aggiorna i modelli per la coorte successiva

Esempi reali tratti dagli scenari dei trainer

Abilitazione alle vendite aziendali in tre regioni

Calcio d'inizio tramite sondaggio di gruppo

Workshop settimanali tramite fogli di iscrizione

Coaching dei manager tramite la pagina di prenotazione

Pagamenti opzionali a meno che non si gestiscano coorti pubbliche

Accademia di coaching con sessioni private a pagamento

Workshop tramite foglio di iscrizione

Coaching privato di 45 minuti tramite pagina di prenotazione + Stripe

Collegamenti 1:1 per i recuperi

Trainer per l'onboarding del software per i clienti

Chiamate di scoperta tramite la pagina di prenotazione

Workshop basati sui ruoli tramite foglio di iscrizione

Capsule con dettagli nascosti dei partecipanti

Risultati chiave

Mappa la tua coorte in anticipo

Utilizza sondaggi di gruppo, schede di iscrizione, pagina di prenotazione e 1:1 intenzionalmente

Automatizza i promemoria e le scadenze

Aggiungi dei buffer e una denominazione chiara

Collega i calendari e gli strumenti video

Raccogli i pagamenti con Stripe quando le sessioni sono limitate

Iniziare a programmare meglio

Non hai bisogno di una dozzina di strumenti per programmare una formazione di gruppo senza dover fare avanti e indietro. Con Doodle, puoi abbinare ogni parte del tuo programma al metodo di programmazione più adatto, mantenere il calendario preciso e offrire ai partecipanti un'esperienza senza problemi. I sondaggi di gruppo stabiliscono l'inizio del programma, i fogli di iscrizione gestiscono le sessioni a posti limitati, la pagina di prenotazione gestisce gli orari di ufficio e l'1:1 permette di fare delle scelte personalizzate.

Sei pronto a semplificare la gestione della tua prossima coorte? Crea un Doodle e scopri come i Trainers risparmiano ore ogni settimana mantenendo le sessioni piene e puntuali.