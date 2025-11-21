Pianificazione
Come programmare una formazione di coorte senza il tira e molla
Pianifica la formazione di gruppo senza il ping-pong delle e-mail mappando il tuo programma, assegnando lo strumento giusto a ogni fase, fissando le scadenze e automatizzando i promemoria.
La sfida dei professionisti della formazione
La formazione di coorte è caratterizzata da parti in movimento. Tra gli ostacoli più comuni ci sono gruppi numerosi con fusi orari diversi, limiti di posti a sedere, sessioni di pre-lavoro, orari d'ufficio, riscossione dei pagamenti e discenti che devono riprogrammare. Cercare di gestire tutto questo via e-mail porta a confusione, messaggi mancati e sale mezze piene. Inoltre, si sottrae tempo alla creazione di contenuti e all'assistenza agli studenti.
Perché è importante per i formatori
Il tuo calendario è il motore della tua attività. Più tempo dedichi alla programmazione, meno tempo dedichi all'insegnamento, al coaching o alla vendita. Una cattiva programmazione danneggia anche l'esperienza dei discenti. Se le persone non riescono a trovare l'orario giusto o si iscrivono alla sessione sbagliata, la soddisfazione diminuisce.
Una programmazione corretta favorisce un inizio puntuale, sessioni complete, meno no-show, una migliore reportistica e più spazio nella tua settimana per un lavoro più approfondito.
Pianifica il programma della coorte prima di invitare gli studenti
Inizia a mappare la struttura del tuo programma, poi scegli quale strumento Doodle gestire per ogni parte.
Definisci il flusso
Settimana 0: webinar di pre-lavoro + Q&A
Settimana 1-3: Workshop dal vivo con posti limitati
Settimane: Orario d'ufficio per piccoli gruppi o 1:1
Settimana finale: Presentazioni di Capstone
Blocca il tempo del tuo formatore
Aggiungi blocchi di formazione protetti al tuo calendario
Collega Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar o Apple Calendar in modo che Doodle nasconda gli orari di lavoro.
Scegli lo strumento Doodle giusto per ogni fase
Fase di coorte
Il miglior strumento Doodle
Perché
Webinar pre-lavoro
Sondaggio di gruppo
Trova un'unica ora attraverso i fusi orari
Workshop con posti limitati
Foglio di iscrizione
Fa rispettare la capienza e riempie gli slot in modo uniforme
Orari d'ufficio continui
Pagina di prenotazione
Prenotazione self-service + buffer
Check-in di coaching
1:1
Offrire orari curati ai singoli
Pietre miliari
Foglio di iscrizione
Gestisce gli slot per le presentazioni e i posti opzionali per il pubblico
Suggerimento: dai un nome alle sessioni per maggiore chiarezza
Usa schemi puliti e scansionabili:
Workshop A della Coorte 14
Orari d'ufficio della Coorte 14 - Settimana 2
Presentazioni della coorte 14
In Doodle Pro puoi utilizzare le descrizioni delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale per aggiungere obiettivi, note di preparazione e materiali.
Abbina lo strumento al momento formativo
Utilizza i sondaggi di gruppo per stabilire il calcio d'inizio in diretta
Obiettivo: scegliere un orario in cui la maggior parte dei partecipanti possa partecipare.
Crea un sondaggio di gruppo con 5-7 orari candidati
Imposta una scadenza per le risposte
Invia fino a 1000 partecipanti
Attiva i promemoria automatici
Blocca l'orario finale alla chiusura delle votazioni
In questo modo si eliminano le congetture e la caccia alle e-mail.
Usa i fogli di iscrizione per i workshop con posti limitati
Obiettivo: riempire le opzioni di più sessioni senza andare in overbooking.
Aggiungi tutti gli slot dei workshop
Imposta un limite di posti per sessione
Nascondi i dettagli dei partecipanti se necessario
Aggiungi note di preparazione e materiali
Condividi un link con tutti i partecipanti
I partecipanti scelgono l'orario e Doodle fa rispettare la capienza.
Utilizza una pagina di prenotazione per gli orari d'ufficio in corso
Obiettivo: permettere agli studenti di prenotare in base al tuo calendario.
Collega il tuo calendario in modo da nascondere gli orari di lavoro
Imposta finestre settimanali di ore d'ufficio
Aggiungi buffer e limiti di prenotazione
Connetti Zoom, Teams, Meet o Webex
Raccogli i pagamenti con Stripe, se necessario
Una volta impostati, gli studenti si prenotano da soli senza dover fare avanti e indietro.
Usa l'1:1 quando vuoi orari curati
Obiettivo: offrire un breve elenco di opzioni selezionate.
Aggiungi alcuni orari selezionati
Lascia che Doodle gestisca le conferme e i fusi orari
Usa Stripe per le recensioni private a pagamento, se necessario
Utile per i recuperi, i cicli di feedback o le sessioni di coaching speciali.
Suggerimenti pratici per mantenere le coorti in carreggiata
Stabilisci delle scadenze per le risposte nei sondaggi di gruppo e nei fogli di iscrizione.
Aggiungi dei buffer (10-15 minuti) tra un incontro e l'altro
Offrire corsi mattutini e pomeridiani per i diversi fusi orari
Attiva i promemoria automatici (24 ore + 60 minuti prima)
Aggiungi materiali direttamente nelle conferme
Limita la tua pagina di prenotazione a finestre prestabilite
Raccogli il pagamento anticipato quando è opportuno
Invia inviti direttamente da Doodle a grandi gruppi di persone
Aggiungi il marchio per creare fiducia in ambienti aziendali
Automatizza i sistemi utilizzando le integrazioni Zapier
Errori comuni da evitare
Offrire troppe opzioni di tempo
Cambiare strumento a metà cohort
Dimenticare i fusi orari
Saltare i buffer
Accettare il pagamento dopo la prenotazione
Usare nomi di sessione poco chiari
Inviare inviti all'ultimo minuto
Esporre gli elenchi dei partecipanti nei gruppi aziendali
Strumenti e soluzioni su cui i formatori possono contare
Sondaggi di gruppo
Identificano l'orario migliore per i gruppi numerosi.
Schede di iscrizione
Aggiungi più fasce orarie con limiti di posti ed evita l'overbooking.
Pagina di prenotazione
Consente agli studenti di prenotare autonomamente gli orari di ricevimento, aggiungere buffer, collegare calendari e raccogliere pagamenti con Stripe.
1:1
Offri orari curati per singoli individui con conferme automatiche.
Integrazioni di calendario
Mantieni la disponibilità accurata su Google Calendar, Outlook e Apple Calendar.
Videoconferenze
Aggiungi automaticamente collegamenti a Zoom, Teams, Google Meet o Cisco Webex.
Caratteristiche Pro e Teams
Descrizioni AI, branding personalizzato, nascondi i dettagli dei partecipanti, invio a gruppi numerosi e sicurezza di livello enterprise.
Automazione Zapier
Invia le prenotazioni al tuo CRM, LMS, sistema di posta elettronica o Slack.
Un semplice playbook che puoi copiare
Prima dell'iscrizione
Crea la mappa degli orari
Crea un sondaggio di gruppo iniziale
Prepara i fogli di iscrizione per i workshop
Durante l'iscrizione
Invia un sondaggio di gruppo con un termine di risposta
Condividi il link del foglio di iscrizione
Aprire gli orari di ufficio tramite la pagina di prenotazione
Dopo la conferma
Blocca l'orario d'inizio
Attiva i promemoria
Aggiungi materiali con descrizioni AI
Durante la consegna
Controlla i fogli di iscrizione
Usa l'1:1 per i recuperi
Auto-sincronizza i link ai video e i calendari
Dopo la coorte
Utilizzare un foglio di iscrizione come sondaggio di solo testo
Esporta i dati di presenza
Aggiorna i modelli per la coorte successiva
Esempi reali tratti dagli scenari dei trainer
Abilitazione alle vendite aziendali in tre regioni
Calcio d'inizio tramite sondaggio di gruppo
Workshop settimanali tramite fogli di iscrizione
Coaching dei manager tramite la pagina di prenotazione
Pagamenti opzionali a meno che non si gestiscano coorti pubbliche
Accademia di coaching con sessioni private a pagamento
Workshop tramite foglio di iscrizione
Coaching privato di 45 minuti tramite pagina di prenotazione + Stripe
Collegamenti 1:1 per i recuperi
Trainer per l'onboarding del software per i clienti
Chiamate di scoperta tramite la pagina di prenotazione
Workshop basati sui ruoli tramite foglio di iscrizione
Capsule con dettagli nascosti dei partecipanti
Risultati chiave
Mappa la tua coorte in anticipo
Utilizza sondaggi di gruppo, schede di iscrizione, pagina di prenotazione e 1:1 intenzionalmente
Automatizza i promemoria e le scadenze
Aggiungi dei buffer e una denominazione chiara
Collega i calendari e gli strumenti video
Raccogli i pagamenti con Stripe quando le sessioni sono limitate
Iniziare a programmare meglio
Non hai bisogno di una dozzina di strumenti per programmare una formazione di gruppo senza dover fare avanti e indietro. Con Doodle, puoi abbinare ogni parte del tuo programma al metodo di programmazione più adatto, mantenere il calendario preciso e offrire ai partecipanti un'esperienza senza problemi. I sondaggi di gruppo stabiliscono l'inizio del programma, i fogli di iscrizione gestiscono le sessioni a posti limitati, la pagina di prenotazione gestisce gli orari di ufficio e l'1:1 permette di fare delle scelte personalizzate.
Sei pronto a semplificare la gestione della tua prossima coorte? Crea un Doodle e scopri come i Trainers risparmiano ore ogni settimana mantenendo le sessioni piene e puntuali.
