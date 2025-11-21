Planification
Comment programmer une formation de cohorte sans faire de va-et-vient.
Temps de lecture : 10 minutes
Planifie la formation en cohorte sans ping-pong d'emails en cartographiant ton programme, en affectant le bon outil à chaque étape, en fixant des échéances et en automatisant les rappels.
Le défi auquel sont confrontés les professionnels de la formation
La formation en cohorte comporte des éléments mobiles. Les obstacles les plus courants sont les grands groupes répartis sur plusieurs fuseaux horaires, les limites de places, les sessions de travail préalables, les heures de bureau, la collecte des paiements et les apprenants qui ont besoin d'un nouveau rendez-vous. Essayer de gérer tout cela par courriel entraîne de la confusion, des messages manqués et des salles à moitié remplies. Cela prend également du temps pour créer du contenu et soutenir les apprenants.
Pourquoi c'est important pour Trainer
Ton calendrier est le moteur de ton entreprise. Plus tu passes de temps à planifier, moins tu passes de temps à enseigner, à coacher ou à vendre. Une mauvaise planification nuit également à l'expérience de l'apprenant. Si les gens ne trouvent pas le bon moment ou s'inscrivent à la mauvaise session, leur satisfaction diminue.
Une bonne planification permet de commencer à l'heure, d'avoir des sessions complètes, de réduire les absences, d'améliorer les rapports et d'avoir plus d'espace dans ta semaine pour un travail approfondi.
Planifie l'emploi du temps de ta cohorte avant d'inviter les apprenants
Commence par cartographier la structure de ton programme, puis choisis l'outil Doodle qui s'occupera de chaque partie.
Définis le flux
Semaine 0 : webinaire de préparation au travail + questions et réponses
Semaine 1-3 : Ateliers en direct avec un nombre de places limité
Chaque semaine : Heures de bureau pour les petits groupes ou les 1:1.
Dernière semaine : Présentations du projet Capstone
Bloque le temps de ton formateur
Ajoute des blocs de formation protégés à ton calendrier
Connecte le calendrier Google, le calendrier Microsoft Outlook ou le calendrier Apple pour que Doodle masque les périodes occupées.
Choisis le bon outil Doodle pour chaque étape
Étape de la cohorte
Meilleur outil Doodle
Pourquoi
Webinaire de préparation au travail
Sondage de groupe
Trouve une heure unique à travers les fuseaux horaires
Ateliers dont le nombre de places est limité
Feuille d'inscription
Fait respecter la capacité d'accueil et remplit les créneaux de façon homogène
Heures de bureau permanentes
Page de réservation
Réservation en libre-service + tampons
Coaching check-ins
1:1
Proposer des horaires fixes aux particuliers
Fondations
Feuille d'inscription
Gère les créneaux de présentation et les places optionnelles pour le public
Conseil de pro : nomme les sessions pour plus de clarté
Utilise des modèles propres et scannables :
Cohorte 14 Atelier A
Heures de bureau de la cohorte 14 - Semaine 2
Présentations de la cohorte 14
Dans Doodle Pro, tu peux utiliser des descriptions de réunions générées par l'IA pour ajouter des objectifs, des notes de préparation et du matériel.
Fais correspondre l'outil au moment de la formation
Utilise les sondages de groupe pour définir le coup d'envoi en direct.
Objectif : choisir un moment en direct auquel la plupart des apprenants peuvent assister.
Crée un sondage de groupe avec 5 à 7 heures pour les candidats
Fixe une date limite pour les réponses
Envoie le sondage à un maximum de 1000 participants
Active les rappels automatiques
Verrouille l'heure finale une fois le vote terminé
Cela permet d'éviter les devinettes et la chasse aux courriels.
Utilise les feuilles d'inscription pour les ateliers dont le nombre de places est limité
Objectif : remplir plusieurs options de session sans surbooking.
Ajoute tous les créneaux d'atelier
Fixe un nombre maximum de places par session
Cache les détails des participants si nécessaire
Ajoute des notes et du matériel de préparation
Partager un lien avec tous les apprenants
Les apprenants choisissent une heure et Doodle fait respecter la capacité d'accueil.
Utiliser une page de réservation pour les heures de bureau permanentes
Objectif : permettre aux apprenants de réserver en fonction de ton calendrier réel.
Connecte ton calendrier de façon à ce que les périodes occupées soient cachées
Définis des fenêtres hebdomadaires pour les heures de bureau
Ajoute des tampons et des limites de réservation
Connecte Zoom, Teams, Meet ou Webex
Recueille les paiements avec Stripe si nécessaire
Une fois les paramètres définis, les apprenants s'inscrivent eux-mêmes sans avoir à faire des allers-retours.
Utilise 1:1 quand tu veux des heures encadrées
Objectif : offrir une courte liste d'options triées sur le volet.
Ajoute quelques heures sélectionnées
Laisse Doodle gérer les confirmations et les fuseaux horaires.
Utilise Stripe pour les évaluations privées payantes si nécessaire.
Utile pour les rattrapages, les cycles de rétroaction ou les séances de coaching spéciales.
Conseils pratiques pour garder les cohortes sur la bonne voie
Fixe des délais de réponse pour les sondages de groupe et les feuilles d'inscription.
Ajoute des tampons (10-15 minutes) entre les réunions
Proposer des sessions le matin et l'après-midi en fonction des différents fuseaux horaires
Active les rappels automatiques (24 heures + 60 minutes avant)
Ajoute du matériel directement dans les confirmations
Limite ta page de réservation à des fenêtres déterminées
Percevoir le paiement à l'avance lorsque c'est approprié
Envoie des invitations directement à partir de Doodle à de grandes cohortes
Ajoute une image de marque pour créer un climat de confiance dans les entreprises
Automatise les systèmes à l'aide des intégrations Zapier
Erreurs courantes à éviter
Proposer trop d'options de temps
Changer d'outil au milieu de la cohorte
Oublier les fuseaux horaires
Sauter des tampons
Accepter le paiement après la réservation
Utiliser des noms de session peu clairs
Envoyer des invitations à la dernière minute
Exposer les listes de participants dans les groupes d'entreprises
Outils et solutions sur lesquels les formateurs peuvent compter
Sondages de groupe
Identifier la meilleure heure de direct pour les grands groupes.
Feuilles d'inscription
Ajoute plusieurs créneaux horaires avec des limites de places et empêche la surréservation.
Page de réservation
Permet aux apprenants de réserver eux-mêmes leurs heures de bureau, d'ajouter des tampons, de connecter des calendriers et de collecter des paiements Stripe.
1:1
Offre des heures curées pour les individus avec des confirmations automatisées.
Intégrations aux calendriers
Garde les disponibilités exactes dans Google Calendar, Outlook et Apple Calendar.
Vidéoconférence
Ajoute automatiquement des liens Zoom, Teams, Google Meet ou Cisco Webex.
Fonctionnalités Pro et Teams
Descriptions AI, marque personnalisée, masquer les détails des participants, envoyer à de grands groupes et sécurité de niveau entreprise.
Automatisation Zapier
Pousse les réservations vers ton système de gestion de la relation client, ton système de gestion de la formation continue, ton système de messagerie ou Slack.
Un playbook simple que tu peux copier
Avant l'inscription
Construis ton plan d'emploi du temps
Créer un sondage de groupe pour le coup d'envoi
Prépare des feuilles d'inscription pour les ateliers
Pendant l'inscription
Envoyer le sondage de groupe avec une date limite de réponse
Partager le lien de la feuille d'inscription
Ouvrir les heures de bureau via la page de réservation
Après la confirmation
Verrouiller l'heure de début
Activer les rappels
Ajouter du matériel avec des descriptions AI
Pendant la livraison
Surveille les feuilles d'inscription
Utiliser 1:1 pour les rattrapages
Synchroniser automatiquement les liens vidéo et les calendriers
Après la cohorte
Utiliser une feuille d'inscription comme un sondage en texte seul
Exporter les données de présence
Mettre à jour les modèles pour la cohorte suivante
Exemples réels de scénarios de formation
Formation à la vente en entreprise dans trois régions
Coup d'envoi via un sondage de groupe
Ateliers hebdomadaires via les feuilles d'inscription
Coaching des managers par le biais de la page de réservation
Paiements facultatifs, sauf si des cohortes publiques sont organisées
Académie de coaching avec sessions privées payantes
Ateliers via la feuille d'inscription
Coaching privé de 45 minutes via la page de réservation + Stripe
Liens 1:1 pour les rattrapages
Formateur d'intégration au logiciel pour les clients
Appels de découverte via la page de réservation
Ateliers basés sur les rôles via la feuille d'inscription
Capstones avec des détails cachés sur les participants
Points clés à retenir
Cartographier ta cohorte dès le début
Utilise les sondages de groupe, les feuilles d'inscription, la page de réservation et le 1:1 intentionnellement.
Automatise les rappels et les échéances
Ajouter des tampons et des noms clairs
Connecte les calendriers et les outils vidéo
Recueille les paiements avec Stripe lorsque les sessions sont limitées
Commence avec une meilleure planification
Tu n'as pas besoin d'une douzaine d'outils pour programmer une formation en cohorte sans aller-retour. Avec Doodle, tu peux faire correspondre chaque partie de ton programme à la bonne méthode de planification, garder ton calendrier précis et offrir aux apprenants une expérience fluide. Les sondages de groupe définissent le coup d'envoi, les feuilles d'inscription gèrent les sessions à places limitées, la page de réservation gère les heures de bureau, et 1:1 permet de faire des choix personnalisés.
Prêt à rendre ta prochaine cohorte plus facile à gérer ? Crée un Doodle et vois comment les formateurs économisent des heures chaque semaine tout en gardant les sessions pleines et à l'heure.
