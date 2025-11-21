Sådan planlægger du kohortetræning uden frem og tilbage

Planlæg kohortetræning uden e-mail-pingpong ved at kortlægge dit program, tildele det rigtige værktøj til hvert trin, sætte deadlines og automatisere påmindelser.

Udfordringen for professionelle undervisere

Kohorttræning kommer med bevægelige dele. Almindelige forhindringer omfatter store grupper på tværs af tidszoner, pladsbegrænsninger, forarbejde, kontortider, betalingsopkrævning og kursister, der har brug for en ny aftale. At forsøge at styre alt dette via e-mail fører til forvirring, ubesvarede beskeder og halvfyldte lokaler. Det tager også tid fra at skabe indhold og støtte kursisterne.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Hvorfor dette er vigtigt for undervisere

Din kalender er motoren i din virksomhed. Jo mere tid du bruger på at planlægge, jo mindre tid bruger du på at undervise, coache eller sælge. Dårlig planlægning skader også kursisternes oplevelse. Hvis folk ikke kan finde det rigtige tidspunkt eller deltager i den forkerte session, falder tilfredsheden.

En god planlægning understøtter rettidige starter, fulde sessioner, færre udeblivelser, bedre rapportering og mere plads i din uge til at arbejde i dybden.

Planlæg din kohorteplan, før du inviterer deltagere

Start med at kortlægge din programstruktur, og vælg derefter, hvilket Doodle-værktøj der skal håndtere hver del.

Definer flowet

Uge 0: Webinar før arbejdet + spørgsmål og svar

Uge 1-3: Live-workshops med begrænset antal pladser

Hver uge: Kontortid for små grupper eller 1:1'er

Sidste uge: Capstone-præsentationer

Bloker din trænertid

Tilføj beskyttede træningsblokke til din kalender

Forbind Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar eller Apple Calendar, så Doodle skjuler travle tider

Vælg det rigtige Doodle-værktøj til hvert trin

Trin i kohorten Bedste Doodle-værktøj Hvorfor? Webinar før arbejde Afstemning i gruppen Finder ét tidspunkt på tværs af tidszoner Workshops med begrænset antal pladser Tilmeldingsark Håndhæver kapacitet og udfylder pladser jævnt Løbende kontortid Booking-side Selvbetjent booking + buffere Coaching check-ins 1:1 Tilbyde kuraterede tider til enkeltpersoner Capstones Tilmeldingsark Administrerer præsentationstider og valgfrie publikumspladser

Pro tip: navngiv sessioner for at skabe klarhed

Brug rene mønstre, der kan scannes:

Cohort 14 Workshop A

Kontortider for kohorte 14 - uge 2

Cohort 14 Capstone-præsentationer

I Doodle Pro kan du bruge AI-genererede mødebeskrivelser til at tilføje mål, forberedelsesnoter og materialer.

Match værktøjet til træningsøjeblikket

Brug gruppeafstemninger til at fastsætte live kickoff

Mål: Vælg et tidspunkt, hvor de fleste kursister kan deltage.

Opret en gruppeafstemning med 5-7 kandidattidspunkter

Sæt en deadline for svar

Send til op til 1000 deltagere

Slå automatiske påmindelser til

Lås det sidste tidspunkt, når afstemningen er slut

Dette fjerner gætteriet og e-mailjagten.

Brug tilmeldingssedler til workshops med begrænset antal pladser

Mål: Fyld flere sessionsmuligheder uden overbooking.

Tilføj alle workshop-slots

Indstil antal pladser pr. session

Skjul deltageroplysninger, hvis det er nødvendigt

Tilføj forberedelsesnoter og materialer

Del et link med alle deltagere

Deltagerne vælger et tidspunkt, og Doodle håndhæver kapaciteten.

Brug en bookingside til løbende kontortid

Mål: Lad deltagerne booke baseret på din faktiske kalender.

Forbind din kalender, så travle tider skjules

Indstil ugentlige kontortidsvinduer

Tilføj buffere og bookinggrænser

Forbind Zoom, Teams, Meet eller Webex

Opkræv betaling med Stripe, hvis det er nødvendigt

Når det er indstillet, booker eleverne sig selv uden at gå frem og tilbage.

Brug 1:1, når du vil have kuraterede tider

Mål: Tilbyd en kort liste med håndplukkede muligheder.

Tilføj et par udvalgte tider

Lad Doodle håndtere bekræftelser og tidszoner

Brug Stripe til betalte private anmeldelser, hvis det er nødvendigt

Nyttigt til genoptagelser, feedback-cyklusser eller særlige coaching-sessioner.

Praktiske tips til at holde kohorter på sporet

Sæt svarfrister på gruppeafstemninger og tilmeldingsark

Tilføj buffere (10-15 minutter) mellem møderne

Tilbyd morgen- og eftermiddagsspor til forskellige tidszoner

Slå automatiske påmindelser til (24 timer + 60 minutter før)

Tilføj materialer direkte i bekræftelser

Hold din bookingside begrænset til bestemte vinduer

Opkræv betaling på forhånd, når det er relevant

Send invitationer direkte fra Doodle til store grupper

Tilføj branding for at skabe tillid i virksomhedsmiljøer

Automatiser systemer ved hjælp af Zapier-integrationer

Almindelige fejl, der skal undgås

Tilbyde for mange tidsmuligheder

At skifte værktøj midt i kohorten

At glemme tidszoner

At springe buffere over

At tage betaling efter booking

Brug af uklare sessionsnavne

Sender invitationer i sidste øjeblik

Eksponering af deltagerlister i virksomhedsgrupper

Værktøjer og løsninger, som undervisere kan stole på

Afstemninger i grupper

Identificer den bedste live-tid for store grupper.

Tilmeldingsark

Tilføj flere tidsintervaller med pladsgrænser og undgå overbooking.

Booking-side

Lad eleverne selv booke kontortid, tilføje buffere, forbinde kalendere og indsamle Stripe-betalinger.

1:1

Tilbyd kuraterede tider til enkeltpersoner med automatiske bekræftelser.

Integration af kalendere

Hold tilgængeligheden nøjagtig på tværs af Google Kalender, Outlook og Apple Kalender.

Videokonferencer

Tilføj automatisk links til Zoom, Teams, Google Meet eller Cisco Webex.

Pro- og Teams-funktioner

AI-beskrivelser, brugerdefineret branding, skjul deltageroplysninger, send til store grupper og sikkerhed på virksomhedsniveau.

Zapier-automatisering

Skub bookinger til dit CRM, LMS, e-mailsystem eller Slack.

En simpel drejebog, du kan kopiere

Før tilmelding

Lav et kort over din tidsplan

Opret en kickoff-gruppeafstemning

Forbered tilmeldingsark til workshops

I løbet af indskrivningen

Send en gruppeafstemning med en svarfrist

Del linket til tilmeldingsarket

Åbn kontortid via bookingside

Efter bekræftelse

Lås starttidspunktet

Slå påmindelser til

Tilføj materialer med AI-beskrivelser

Under levering

Overvåg tilmeldingsark

Brug 1:1 til make-up

Auto-synkroniser videolinks og kalendere

Efter kohorten

Brug et tilmeldingsark som en ren tekstundersøgelse

Eksporter data om fremmøde

Opdater skabeloner til den næste kohorte

Eksempler fra den virkelige verden med træner-scenarier

Aktivering af virksomhedssalg på tværs af tre regioner

Kickoff via gruppeafstemning

Ugentlige workshops via tilmeldingsark

Ledercoaching via bookingside

Betalinger er valgfrie, medmindre der køres offentlige kohorter

Coaching-akademi med betalte private sessioner

Workshops via tilmeldingsark

45 minutters privat coaching via bookingside + Stripe

1:1 links til make-up

Software onboarding-træner til klienter

Opdagelsesopkald via bookingside

Rollebaserede workshops via tilmeldingsark

Capstones med skjulte deltageroplysninger

Det vigtigste at tage med

Kortlæg din kohorte tidligt

Brug gruppeafstemninger, tilmeldingsark, bookingside og 1:1 med vilje

Automatiser påmindelser og deadlines

Tilføj buffere og tydelig navngivning

Forbind kalendere og videoværktøjer

Opkræv betaling med Stripe, når sessionerne er begrænsede

Kom i gang med bedre planlægning

Du behøver ikke et dusin værktøjer for at planlægge kohortetræning uden frem og tilbage. Med Doodle kan du matche hver del af dit program med den rigtige planlægningsmetode, holde din kalender nøjagtig og give deltagerne en god oplevelse. Gruppeafstemninger sætter dit kickoff, tilmeldingsark håndterer sessioner med begrænset antal pladser, bookingsiden kører kontortid, og 1:1 giver mulighed for kuraterede valg.

Er du klar til at gøre din næste kohorte nemmere at køre? Opret en Doodle og se, hvordan undervisere sparer timer hver uge, mens de holder sessionerne fulde og til tiden.