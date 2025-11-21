Sådan planlægger du kohortetræning uden frem og tilbage

Planlæg kohortetræning uden e-mail-pingpong ved at kortlægge dit program, tildele det rigtige værktøj til hvert trin, sætte deadlines og automatisere påmindelser.
Udfordringen for professionelle undervisere
Kohorttræning kommer med bevægelige dele. Almindelige forhindringer omfatter store grupper på tværs af tidszoner, pladsbegrænsninger, forarbejde, kontortider, betalingsopkrævning og kursister, der har brug for en ny aftale. At forsøge at styre alt dette via e-mail fører til forvirring, ubesvarede beskeder og halvfyldte lokaler. Det tager også tid fra at skabe indhold og støtte kursisterne.
Hvorfor dette er vigtigt for undervisere
Din kalender er motoren i din virksomhed. Jo mere tid du bruger på at planlægge, jo mindre tid bruger du på at undervise, coache eller sælge. Dårlig planlægning skader også kursisternes oplevelse. Hvis folk ikke kan finde det rigtige tidspunkt eller deltager i den forkerte session, falder tilfredsheden.
En god planlægning understøtter rettidige starter, fulde sessioner, færre udeblivelser, bedre rapportering og mere plads i din uge til at arbejde i dybden.
Planlæg din kohorteplan, før du inviterer deltagere
Start med at kortlægge din programstruktur, og vælg derefter, hvilket Doodle-værktøj der skal håndtere hver del.
Definer flowet
Uge 0: Webinar før arbejdet + spørgsmål og svar
Uge 1-3: Live-workshops med begrænset antal pladser
Hver uge: Kontortid for små grupper eller 1:1'er
Sidste uge: Capstone-præsentationer
Bloker din trænertid
Tilføj beskyttede træningsblokke til din kalender
Forbind Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar eller Apple Calendar, så Doodle skjuler travle tider
Vælg det rigtige Doodle-værktøj til hvert trin
Trin i kohorten
Bedste Doodle-værktøj
Hvorfor?
Webinar før arbejde
Afstemning i gruppen
Finder ét tidspunkt på tværs af tidszoner
Workshops med begrænset antal pladser
Tilmeldingsark
Håndhæver kapacitet og udfylder pladser jævnt
Løbende kontortid
Booking-side
Selvbetjent booking + buffere
Coaching check-ins
1:1
Tilbyde kuraterede tider til enkeltpersoner
Capstones
Tilmeldingsark
Administrerer præsentationstider og valgfrie publikumspladser
Pro tip: navngiv sessioner for at skabe klarhed
Brug rene mønstre, der kan scannes:
Cohort 14 Workshop A
Kontortider for kohorte 14 - uge 2
Cohort 14 Capstone-præsentationer
I Doodle Pro kan du bruge AI-genererede mødebeskrivelser til at tilføje mål, forberedelsesnoter og materialer.
Match værktøjet til træningsøjeblikket
Brug gruppeafstemninger til at fastsætte live kickoff
Mål: Vælg et tidspunkt, hvor de fleste kursister kan deltage.
Opret en gruppeafstemning med 5-7 kandidattidspunkter
Sæt en deadline for svar
Send til op til 1000 deltagere
Slå automatiske påmindelser til
Lås det sidste tidspunkt, når afstemningen er slut
Dette fjerner gætteriet og e-mailjagten.
Brug tilmeldingssedler til workshops med begrænset antal pladser
Mål: Fyld flere sessionsmuligheder uden overbooking.
Tilføj alle workshop-slots
Indstil antal pladser pr. session
Skjul deltageroplysninger, hvis det er nødvendigt
Tilføj forberedelsesnoter og materialer
Del et link med alle deltagere
Deltagerne vælger et tidspunkt, og Doodle håndhæver kapaciteten.
Brug en bookingside til løbende kontortid
Mål: Lad deltagerne booke baseret på din faktiske kalender.
Forbind din kalender, så travle tider skjules
Indstil ugentlige kontortidsvinduer
Tilføj buffere og bookinggrænser
Forbind Zoom, Teams, Meet eller Webex
Opkræv betaling med Stripe, hvis det er nødvendigt
Når det er indstillet, booker eleverne sig selv uden at gå frem og tilbage.
Brug 1:1, når du vil have kuraterede tider
Mål: Tilbyd en kort liste med håndplukkede muligheder.
Tilføj et par udvalgte tider
Lad Doodle håndtere bekræftelser og tidszoner
Brug Stripe til betalte private anmeldelser, hvis det er nødvendigt
Nyttigt til genoptagelser, feedback-cyklusser eller særlige coaching-sessioner.
Praktiske tips til at holde kohorter på sporet
Sæt svarfrister på gruppeafstemninger og tilmeldingsark
Tilføj buffere (10-15 minutter) mellem møderne
Tilbyd morgen- og eftermiddagsspor til forskellige tidszoner
Slå automatiske påmindelser til (24 timer + 60 minutter før)
Tilføj materialer direkte i bekræftelser
Hold din bookingside begrænset til bestemte vinduer
Opkræv betaling på forhånd, når det er relevant
Send invitationer direkte fra Doodle til store grupper
Tilføj branding for at skabe tillid i virksomhedsmiljøer
Automatiser systemer ved hjælp af Zapier-integrationer
Almindelige fejl, der skal undgås
Tilbyde for mange tidsmuligheder
At skifte værktøj midt i kohorten
At glemme tidszoner
At springe buffere over
At tage betaling efter booking
Brug af uklare sessionsnavne
Sender invitationer i sidste øjeblik
Eksponering af deltagerlister i virksomhedsgrupper
Værktøjer og løsninger, som undervisere kan stole på
Afstemninger i grupper
Identificer den bedste live-tid for store grupper.
Tilmeldingsark
Tilføj flere tidsintervaller med pladsgrænser og undgå overbooking.
Booking-side
Lad eleverne selv booke kontortid, tilføje buffere, forbinde kalendere og indsamle Stripe-betalinger.
1:1
Tilbyd kuraterede tider til enkeltpersoner med automatiske bekræftelser.
Integration af kalendere
Hold tilgængeligheden nøjagtig på tværs af Google Kalender, Outlook og Apple Kalender.
Videokonferencer
Tilføj automatisk links til Zoom, Teams, Google Meet eller Cisco Webex.
Pro- og Teams-funktioner
AI-beskrivelser, brugerdefineret branding, skjul deltageroplysninger, send til store grupper og sikkerhed på virksomhedsniveau.
Zapier-automatisering
Skub bookinger til dit CRM, LMS, e-mailsystem eller Slack.
En simpel drejebog, du kan kopiere
Før tilmelding
Lav et kort over din tidsplan
Opret en kickoff-gruppeafstemning
Forbered tilmeldingsark til workshops
I løbet af indskrivningen
Send en gruppeafstemning med en svarfrist
Del linket til tilmeldingsarket
Åbn kontortid via bookingside
Efter bekræftelse
Lås starttidspunktet
Slå påmindelser til
Tilføj materialer med AI-beskrivelser
Under levering
Overvåg tilmeldingsark
Brug 1:1 til make-up
Auto-synkroniser videolinks og kalendere
Efter kohorten
Brug et tilmeldingsark som en ren tekstundersøgelse
Eksporter data om fremmøde
Opdater skabeloner til den næste kohorte
Eksempler fra den virkelige verden med træner-scenarier
Aktivering af virksomhedssalg på tværs af tre regioner
Kickoff via gruppeafstemning
Ugentlige workshops via tilmeldingsark
Ledercoaching via bookingside
Betalinger er valgfrie, medmindre der køres offentlige kohorter
Coaching-akademi med betalte private sessioner
Workshops via tilmeldingsark
45 minutters privat coaching via bookingside + Stripe
1:1 links til make-up
Software onboarding-træner til klienter
Opdagelsesopkald via bookingside
Rollebaserede workshops via tilmeldingsark
Capstones med skjulte deltageroplysninger
Det vigtigste at tage med
Kortlæg din kohorte tidligt
Brug gruppeafstemninger, tilmeldingsark, bookingside og 1:1 med vilje
Automatiser påmindelser og deadlines
Tilføj buffere og tydelig navngivning
Forbind kalendere og videoværktøjer
Opkræv betaling med Stripe, når sessionerne er begrænsede
Kom i gang med bedre planlægning
Du behøver ikke et dusin værktøjer for at planlægge kohortetræning uden frem og tilbage. Med Doodle kan du matche hver del af dit program med den rigtige planlægningsmetode, holde din kalender nøjagtig og give deltagerne en god oplevelse. Gruppeafstemninger sætter dit kickoff, tilmeldingsark håndterer sessioner med begrænset antal pladser, bookingsiden kører kontortid, og 1:1 giver mulighed for kuraterede valg.
Er du klar til at gøre din næste kohorte nemmere at køre? Opret en Doodle og se, hvordan undervisere sparer timer hver uge, mens de holder sessionerne fulde og til tiden.
Planlægning