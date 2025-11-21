Opret en Doodle

Sådan planlægger du kohortetræning uden frem og tilbage

Read Time: 10 minutes

Limara Schellenberg
Opdateret: 21. nov. 2025

Trainer standing at a whiteboard.

Table of Contents

    Planlæg kohortetræning uden e-mail-pingpong ved at kortlægge dit program, tildele det rigtige værktøj til hvert trin, sætte deadlines og automatisere påmindelser.

    Udfordringen for professionelle undervisere

    Kohorttræning kommer med bevægelige dele. Almindelige forhindringer omfatter store grupper på tværs af tidszoner, pladsbegrænsninger, forarbejde, kontortider, betalingsopkrævning og kursister, der har brug for en ny aftale. At forsøge at styre alt dette via e-mail fører til forvirring, ubesvarede beskeder og halvfyldte lokaler. Det tager også tid fra at skabe indhold og støtte kursisterne.

    Hvorfor dette er vigtigt for undervisere

    Din kalender er motoren i din virksomhed. Jo mere tid du bruger på at planlægge, jo mindre tid bruger du på at undervise, coache eller sælge. Dårlig planlægning skader også kursisternes oplevelse. Hvis folk ikke kan finde det rigtige tidspunkt eller deltager i den forkerte session, falder tilfredsheden.

    En god planlægning understøtter rettidige starter, fulde sessioner, færre udeblivelser, bedre rapportering og mere plads i din uge til at arbejde i dybden.

    Planlæg din kohorteplan, før du inviterer deltagere

    Start med at kortlægge din programstruktur, og vælg derefter, hvilket Doodle-værktøj der skal håndtere hver del.

    Definer flowet

    • Uge 0: Webinar før arbejdet + spørgsmål og svar

    • Uge 1-3: Live-workshops med begrænset antal pladser

    • Hver uge: Kontortid for små grupper eller 1:1'er

    • Sidste uge: Capstone-præsentationer

    Bloker din trænertid

    • Tilføj beskyttede træningsblokke til din kalender

    • Forbind Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar eller Apple Calendar, så Doodle skjuler travle tider

    Vælg det rigtige Doodle-værktøj til hvert trin

    Trin i kohorten

    Bedste Doodle-værktøj

    Hvorfor?

    Webinar før arbejde

    Afstemning i gruppen

    Finder ét tidspunkt på tværs af tidszoner

    Workshops med begrænset antal pladser

    Tilmeldingsark

    Håndhæver kapacitet og udfylder pladser jævnt

    Løbende kontortid

    Booking-side

    Selvbetjent booking + buffere

    Coaching check-ins

    1:1

    Tilbyde kuraterede tider til enkeltpersoner

    Capstones

    Tilmeldingsark

    Administrerer præsentationstider og valgfrie publikumspladser

    Pro tip: navngiv sessioner for at skabe klarhed

    Brug rene mønstre, der kan scannes:

    • Cohort 14 Workshop A

    • Kontortider for kohorte 14 - uge 2

    • Cohort 14 Capstone-præsentationer

    I Doodle Pro kan du bruge AI-genererede mødebeskrivelser til at tilføje mål, forberedelsesnoter og materialer.

    Match værktøjet til træningsøjeblikket

    Brug gruppeafstemninger til at fastsætte live kickoff

    Mål: Vælg et tidspunkt, hvor de fleste kursister kan deltage.

    • Opret en gruppeafstemning med 5-7 kandidattidspunkter

    • Sæt en deadline for svar

    • Send til op til 1000 deltagere

    • Slå automatiske påmindelser til

    • Lås det sidste tidspunkt, når afstemningen er slut

    Dette fjerner gætteriet og e-mailjagten.

    Brug tilmeldingssedler til workshops med begrænset antal pladser

    Mål: Fyld flere sessionsmuligheder uden overbooking.

    • Tilføj alle workshop-slots

    • Indstil antal pladser pr. session

    • Skjul deltageroplysninger, hvis det er nødvendigt

    • Tilføj forberedelsesnoter og materialer

    • Del et link med alle deltagere

    Deltagerne vælger et tidspunkt, og Doodle håndhæver kapaciteten.

    Brug en bookingside til løbende kontortid

    Mål: Lad deltagerne booke baseret på din faktiske kalender.

    • Forbind din kalender, så travle tider skjules

    • Indstil ugentlige kontortidsvinduer

    • Tilføj buffere og bookinggrænser

    • Forbind Zoom, Teams, Meet eller Webex

    • Opkræv betaling med Stripe, hvis det er nødvendigt

    Når det er indstillet, booker eleverne sig selv uden at gå frem og tilbage.

    Brug 1:1, når du vil have kuraterede tider

    Mål: Tilbyd en kort liste med håndplukkede muligheder.

    • Tilføj et par udvalgte tider

    • Lad Doodle håndtere bekræftelser og tidszoner

    • Brug Stripe til betalte private anmeldelser, hvis det er nødvendigt

    Nyttigt til genoptagelser, feedback-cyklusser eller særlige coaching-sessioner.

    Praktiske tips til at holde kohorter på sporet

    • Sæt svarfrister på gruppeafstemninger og tilmeldingsark

    • Tilføj buffere (10-15 minutter) mellem møderne

    • Tilbyd morgen- og eftermiddagsspor til forskellige tidszoner

    • Slå automatiske påmindelser til (24 timer + 60 minutter før)

    • Tilføj materialer direkte i bekræftelser

    • Hold din bookingside begrænset til bestemte vinduer

    • Opkræv betaling på forhånd, når det er relevant

    • Send invitationer direkte fra Doodle til store grupper

    • Tilføj branding for at skabe tillid i virksomhedsmiljøer

    • Automatiser systemer ved hjælp af Zapier-integrationer

    Almindelige fejl, der skal undgås

    • Tilbyde for mange tidsmuligheder

    • At skifte værktøj midt i kohorten

    • At glemme tidszoner

    • At springe buffere over

    • At tage betaling efter booking

    • Brug af uklare sessionsnavne

    • Sender invitationer i sidste øjeblik

    • Eksponering af deltagerlister i virksomhedsgrupper

    Værktøjer og løsninger, som undervisere kan stole på

    • Afstemninger i grupper

    Identificer den bedste live-tid for store grupper.

    • Tilmeldingsark

    Tilføj flere tidsintervaller med pladsgrænser og undgå overbooking.

    • Booking-side

    Lad eleverne selv booke kontortid, tilføje buffere, forbinde kalendere og indsamle Stripe-betalinger.

    • 1:1

    Tilbyd kuraterede tider til enkeltpersoner med automatiske bekræftelser.

    • Integration af kalendere

    Hold tilgængeligheden nøjagtig på tværs af Google Kalender, Outlook og Apple Kalender.

    • Videokonferencer

    Tilføj automatisk links til Zoom, Teams, Google Meet eller Cisco Webex.

    • Pro- og Teams-funktioner

    AI-beskrivelser, brugerdefineret branding, skjul deltageroplysninger, send til store grupper og sikkerhed på virksomhedsniveau.

    • Zapier-automatisering

    Skub bookinger til dit CRM, LMS, e-mailsystem eller Slack.

    En simpel drejebog, du kan kopiere

    Før tilmelding

    • Lav et kort over din tidsplan

    • Opret en kickoff-gruppeafstemning

    • Forbered tilmeldingsark til workshops

    I løbet af indskrivningen

    • Send en gruppeafstemning med en svarfrist

    • Del linket til tilmeldingsarket

    • Åbn kontortid via bookingside

    Efter bekræftelse

    • Lås starttidspunktet

    • Slå påmindelser til

    • Tilføj materialer med AI-beskrivelser

    Under levering

    • Overvåg tilmeldingsark

    • Brug 1:1 til make-up

    • Auto-synkroniser videolinks og kalendere

    Efter kohorten

    • Brug et tilmeldingsark som en ren tekstundersøgelse

    • Eksporter data om fremmøde

    • Opdater skabeloner til den næste kohorte

    Eksempler fra den virkelige verden med træner-scenarier

    Aktivering af virksomhedssalg på tværs af tre regioner

    • Kickoff via gruppeafstemning

    • Ugentlige workshops via tilmeldingsark

    • Ledercoaching via bookingside

    • Betalinger er valgfrie, medmindre der køres offentlige kohorter

    Coaching-akademi med betalte private sessioner

    • Workshops via tilmeldingsark

    • 45 minutters privat coaching via bookingside + Stripe

    • 1:1 links til make-up

    Software onboarding-træner til klienter

    • Opdagelsesopkald via bookingside

    • Rollebaserede workshops via tilmeldingsark

    • Capstones med skjulte deltageroplysninger

    Det vigtigste at tage med

    • Kortlæg din kohorte tidligt

    • Brug gruppeafstemninger, tilmeldingsark, bookingside og 1:1 med vilje

    • Automatiser påmindelser og deadlines

    • Tilføj buffere og tydelig navngivning

    • Forbind kalendere og videoværktøjer

    • Opkræv betaling med Stripe, når sessionerne er begrænsede

    Kom i gang med bedre planlægning

    Du behøver ikke et dusin værktøjer for at planlægge kohortetræning uden frem og tilbage. Med Doodle kan du matche hver del af dit program med den rigtige planlægningsmetode, holde din kalender nøjagtig og give deltagerne en god oplevelse. Gruppeafstemninger sætter dit kickoff, tilmeldingsark håndterer sessioner med begrænset antal pladser, bookingsiden kører kontortid, og 1:1 giver mulighed for kuraterede valg.

    Er du klar til at gøre din næste kohorte nemmere at køre? Opret en Doodle og se, hvordan undervisere sparer timer hver uge, mens de holder sessionerne fulde og til tiden.

