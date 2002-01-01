Como programar o treinamento de coorte sem ficar de um lado para o outro

Programe o treinamento de coorte sem ping-pong de e-mails mapeando seu programa, atribuindo a ferramenta certa para cada etapa, definindo prazos e automatizando lembretes.

O desafio enfrentado pelos profissionais de treinamento

O treinamento em grupo tem partes móveis. Os obstáculos comuns incluem grupos grandes em diferentes fusos horários, limites de assentos, sessões de pré-trabalho, horário de atendimento , cobrança de pagamentos e alunos que precisam reagendar. A tentativa de gerenciar tudo isso por e-mail gera confusão, mensagens perdidas e salas meio cheias. Além disso, você perde tempo na criação de conteúdo e no suporte aos alunos.

Experimente o Doodle Não é necessário cartão de crédito

Por que isso é importante para o Trainer

Seu calendário é o motor do seu negócio. Quanto mais tempo você gasta agendando, menos tempo você gasta ensinando, treinando ou vendendo. Uma programação ruim também prejudica a experiência do aluno. Se as pessoas não conseguem encontrar o horário certo ou participam da sessão errada, a satisfação cai.

Uma programação limpa permite que você comece no horário, tenha sessões completas, menos não comparecimentos, melhores relatórios e mais espaço na sua semana para um trabalho mais profundo.

Planeje a programação da coorte antes de convidar os alunos

Comece mapeando a estrutura do seu programa e, em seguida, escolha qual ferramenta do Doodle cuidará de cada parte.

Defina o fluxo

Semana 0: webinar de pré-trabalho + perguntas e respostas

Semana 1-3: Workshops ao vivo com limite de vagas

Semanalmente: Horário comercial para pequenos grupos ou reuniões individuais

Última semana: Apresentações do Capstone

Bloquear o tempo do instrutor

Adicione blocos de treinamento protegidos ao seu calendário

Conecte o Google Calendar, o Microsoft Outlook Calendar ou o Apple Calendar para que o Doodle oculte os horários de pico

Escolha a ferramenta Doodle certa para cada etapa

Etapa da coorte Melhor ferramenta Doodle Por quê? Webinar pré-trabalho Enquete em grupo Você encontra um horário em todos os fusos horários Workshops com limite de vagas Folha de registro Garante a capacidade e preenche as vagas de maneira uniforme Horário de funcionamento contínuo Página de reservas Reserva self-service + buffers Check-ins de treinamento 1:1 Oferecer horários selecionados para indivíduos Capstones Folha de registro Gerencie os espaços de apresentação e os assentos opcionais para o público

Dica profissional: nomeie as sessões para maior clareza

Use padrões limpos e fáceis de ler:

Workshop A da Coorte 14

Horário de expediente da Coorte 14 - Semana 2

Apresentações do Capstone da Coorte 14

No Doodle Pro, você pode usar as descrições de reuniões geradas por IA para adicionar metas, notas preparatórias e materiais.

Você pode combinar a ferramenta com o momento do treinamento

Use as enquetes de grupo para definir o pontapé inicial ao vivo

Objetivo: escolher um horário ao vivo em que a maioria dos alunos possa participar.

Crie uma enquete de grupo com 5 a 7 horários de candidatos

Defina um prazo para as respostas

Envie para até 1.000 participantes

Ative os lembretes automáticos

Bloqueie o horário final após o encerramento da votação

Isso elimina a adivinhação e a busca por e-mails.

Use folhas de registro para workshops com limite de vagas

Objetivo: preencher várias opções de sessão sem overbooking.

Adicione todos os espaços de workshop

Defina limites de assentos por sessão

Oculte os detalhes dos participantes, se necessário

Adicionar notas e materiais de preparação

Compartilhe um link com todos os alunos

Os alunos escolhem um horário e o Doodle impõe a capacidade.

Use uma página de reserva para o horário de expediente contínuo

Objetivo: permitir que os alunos façam reservas com base em seu calendário real.

Conecte seu calendário para que os horários de maior movimento fiquem ocultos

Defina janelas semanais de horário comercial

Adicione buffers e limites de reserva

Conecte o Zoom, o Teams, o Meet ou o Webex

Receba o pagamento com o Stripe, se necessário

Uma vez definido, os alunos fazem suas próprias reservas sem precisar de idas e vindas.

Use 1:1 quando você quiser horários com curadoria

Objetivo: oferecer uma pequena lista de opções escolhidas a dedo.

Adicione alguns horários selecionados

Deixe que o Doodle cuide das confirmações e dos fusos horários

Use o Stripe para avaliações privadas pagas, se necessário

Útil para reposições, ciclos de feedback ou sessões especiais de treinamento.

Dicas práticas para manter os grupos no caminho certo

Defina prazos de resposta para enquetes de grupo e planilhas de inscrição

Adicione intervalos (10 a 15 minutos) entre as reuniões

Ofereça trilhas pela manhã e à tarde para diferentes fusos horários

Ative os lembretes automáticos (24 horas + 60 minutos antes)

Adicionar materiais diretamente nas confirmações

Mantenha sua página de reservas restrita a janelas definidas

Receba o pagamento antecipado quando for apropriado

Envie convites diretamente do Doodle para grandes grupos

Adicione a marca para criar confiança em ambientes corporativos

Automatize os sistemas usando as integrações do Zapier

Erros comuns a serem evitados

Oferecer muitas opções de horário

Trocar de ferramenta no meio da coorte

Esquecer os fusos horários

Ignorar buffers

Aceitar pagamento após a reserva

Usar nomes de sessões pouco claros

Enviar convites de última hora

Expor listas de participantes em grupos corporativos

Ferramentas e soluções em que os instrutores podem confiar

Pesquisas de grupo

Identifique o melhor horário ao vivo para grupos grandes.

Folhas de registro

Adicione vários intervalos de tempo com limites de assentos e evite overbooking.

Página de reservas

Permita que os alunos reservem seu próprio horário de trabalho, adicionem amortecedores, conectem calendários e coletem pagamentos com o Stripe.

1:1

Ofereça horários selecionados para indivíduos com confirmações automáticas.

Integrações de calendário

Mantenha a disponibilidade precisa no Google Calendar, Outlook e Apple Calendar.

Videoconferência

Adicione automaticamente links do Zoom, Teams, Google Meet ou Cisco Webex.

Recursos Pro e Teams

Descrições de IA, marca personalizada, ocultação de detalhes dos participantes, envio para grupos grandes e segurança de nível empresarial.

Automação Zapier

Envie as reservas para seu CRM, LMS, sistema de e-mail ou Slack.

Um manual simples que você pode copiar

Antes da inscrição

Crie seu mapa de programação

Criar uma enquete de grupo inicial

Preparar folhas de inscrição para workshops

Durante a inscrição

Envie a enquete de grupo com um prazo de resposta

Compartilhe o link da folha de inscrição

Abra o horário de expediente por meio da página de reservas

Após a confirmação

Bloquear o horário de início

Ativar lembretes

Adicionar materiais com descrições de IA

Durante a entrega

Monitorar as folhas de registro

Use 1:1 para compensações

Sincronizar automaticamente links de vídeo e calendários

Após o grupo

Use uma folha de inscrição como uma pesquisa somente de texto

Exportar dados de presença

Atualizar modelos para o próximo grupo

Exemplos reais de cenários do Trainer

Capacitação de vendas corporativas em três regiões

Início via pesquisa de grupo

Workshops semanais por meio de folhas de registro

Treinamento de gerentes por meio da página de reservas

Pagamentos opcionais, a menos que você esteja realizando grupos públicos

Academia de coaching com sessões privadas pagas

Workshops via Folha de Registro

Treinamento particular de 45 minutos por meio da página de reservas + Stripe

Links 1:1 para maquiagem

Treinador de integração de software para clientes

Chamadas de descoberta por meio da página de reservas

Workshops baseados em funções via Folha de Inscrição

Capstones com detalhes ocultos dos participantes

Principais conclusões

Mapeie seu grupo com antecedência

Use enquetes de grupo, planilhas de inscrição, página de reservas e 1:1 intencionalmente

Automatize lembretes e prazos

Adicione amortecedores e nominações claras

Conecte calendários e ferramentas de vídeo

Receba pagamentos com o Stripe quando as sessões forem limitadas

Comece com um agendamento melhor

Você não precisa de uma dúzia de ferramentas para programar o treinamento de coorte sem idas e vindas. Com o Doodle, você pode combinar cada parte do seu programa com o método de agendamento correto, manter o calendário preciso e proporcionar aos alunos uma experiência tranquila. As enquetes de grupo definem o pontapé inicial, as planilhas de inscrição lidam com sessões com número limitado de vagas, a página de reservas administra o horário de expediente e o método 1:1 permite escolhas selecionadas.

Você está pronto para facilitar a condução de sua próxima turma? Crie um Doodle e veja como os instrutores economizam horas todas as semanas, mantendo as sessões completas e pontuais.