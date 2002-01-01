Agendamento
Como programar o treinamento de coorte sem ficar de um lado para o outro
Read Time: 10 minutes
Programe o treinamento de coorte sem ping-pong de e-mails mapeando seu programa, atribuindo a ferramenta certa para cada etapa, definindo prazos e automatizando lembretes.
O desafio enfrentado pelos profissionais de treinamento
O treinamento em grupo tem partes móveis. Os obstáculos comuns incluem grupos grandes em diferentes fusos horários, limites de assentos, sessões de pré-trabalho, horário de atendimento, cobrança de pagamentos e alunos que precisam reagendar. A tentativa de gerenciar tudo isso por e-mail gera confusão, mensagens perdidas e salas meio cheias. Além disso, você perde tempo na criação de conteúdo e no suporte aos alunos.
Por que isso é importante para o Trainer
Seu calendário é o motor do seu negócio. Quanto mais tempo você gasta agendando, menos tempo você gasta ensinando, treinando ou vendendo. Uma programação ruim também prejudica a experiência do aluno. Se as pessoas não conseguem encontrar o horário certo ou participam da sessão errada, a satisfação cai.
Uma programação limpa permite que você comece no horário, tenha sessões completas, menos não comparecimentos, melhores relatórios e mais espaço na sua semana para um trabalho mais profundo.
Planeje a programação da coorte antes de convidar os alunos
Comece mapeando a estrutura do seu programa e, em seguida, escolha qual ferramenta do Doodle cuidará de cada parte.
Defina o fluxo
Semana 0: webinar de pré-trabalho + perguntas e respostas
Semana 1-3: Workshops ao vivo com limite de vagas
Semanalmente: Horário comercial para pequenos grupos ou reuniões individuais
Última semana: Apresentações do Capstone
Bloquear o tempo do instrutor
Adicione blocos de treinamento protegidos ao seu calendário
Conecte o Google Calendar, o Microsoft Outlook Calendar ou o Apple Calendar para que o Doodle oculte os horários de pico
Escolha a ferramenta Doodle certa para cada etapa
Etapa da coorte
Melhor ferramenta Doodle
Por quê?
Webinar pré-trabalho
Enquete em grupo
Você encontra um horário em todos os fusos horários
Workshops com limite de vagas
Folha de registro
Garante a capacidade e preenche as vagas de maneira uniforme
Horário de funcionamento contínuo
Página de reservas
Reserva self-service + buffers
Check-ins de treinamento
1:1
Oferecer horários selecionados para indivíduos
Capstones
Folha de registro
Gerencie os espaços de apresentação e os assentos opcionais para o público
Dica profissional: nomeie as sessões para maior clareza
Use padrões limpos e fáceis de ler:
Workshop A da Coorte 14
Horário de expediente da Coorte 14 - Semana 2
Apresentações do Capstone da Coorte 14
No Doodle Pro, você pode usar as descrições de reuniões geradas por IA para adicionar metas, notas preparatórias e materiais.
Você pode combinar a ferramenta com o momento do treinamento
Use as enquetes de grupo para definir o pontapé inicial ao vivo
Objetivo: escolher um horário ao vivo em que a maioria dos alunos possa participar.
Crie uma enquete de grupo com 5 a 7 horários de candidatos
Defina um prazo para as respostas
Envie para até 1.000 participantes
Ative os lembretes automáticos
Bloqueie o horário final após o encerramento da votação
Isso elimina a adivinhação e a busca por e-mails.
Use folhas de registro para workshops com limite de vagas
Objetivo: preencher várias opções de sessão sem overbooking.
Adicione todos os espaços de workshop
Defina limites de assentos por sessão
Oculte os detalhes dos participantes, se necessário
Adicionar notas e materiais de preparação
Compartilhe um link com todos os alunos
Os alunos escolhem um horário e o Doodle impõe a capacidade.
Use uma página de reserva para o horário de expediente contínuo
Objetivo: permitir que os alunos façam reservas com base em seu calendário real.
Conecte seu calendário para que os horários de maior movimento fiquem ocultos
Defina janelas semanais de horário comercial
Adicione buffers e limites de reserva
Conecte o Zoom, o Teams, o Meet ou o Webex
Receba o pagamento com o Stripe, se necessário
Uma vez definido, os alunos fazem suas próprias reservas sem precisar de idas e vindas.
Use 1:1 quando você quiser horários com curadoria
Objetivo: oferecer uma pequena lista de opções escolhidas a dedo.
Adicione alguns horários selecionados
Deixe que o Doodle cuide das confirmações e dos fusos horários
Use o Stripe para avaliações privadas pagas, se necessário
Útil para reposições, ciclos de feedback ou sessões especiais de treinamento.
Dicas práticas para manter os grupos no caminho certo
Defina prazos de resposta para enquetes de grupo e planilhas de inscrição
Adicione intervalos (10 a 15 minutos) entre as reuniões
Ofereça trilhas pela manhã e à tarde para diferentes fusos horários
Ative os lembretes automáticos (24 horas + 60 minutos antes)
Adicionar materiais diretamente nas confirmações
Mantenha sua página de reservas restrita a janelas definidas
Receba o pagamento antecipado quando for apropriado
Envie convites diretamente do Doodle para grandes grupos
Adicione a marca para criar confiança em ambientes corporativos
Automatize os sistemas usando as integrações do Zapier
Erros comuns a serem evitados
Oferecer muitas opções de horário
Trocar de ferramenta no meio da coorte
Esquecer os fusos horários
Ignorar buffers
Aceitar pagamento após a reserva
Usar nomes de sessões pouco claros
Enviar convites de última hora
Expor listas de participantes em grupos corporativos
Ferramentas e soluções em que os instrutores podem confiar
Pesquisas de grupo
Identifique o melhor horário ao vivo para grupos grandes.
Folhas de registro
Adicione vários intervalos de tempo com limites de assentos e evite overbooking.
Página de reservas
Permita que os alunos reservem seu próprio horário de trabalho, adicionem amortecedores, conectem calendários e coletem pagamentos com o Stripe.
1:1
Ofereça horários selecionados para indivíduos com confirmações automáticas.
Integrações de calendário
Mantenha a disponibilidade precisa no Google Calendar, Outlook e Apple Calendar.
Videoconferência
Adicione automaticamente links do Zoom, Teams, Google Meet ou Cisco Webex.
Recursos Pro e Teams
Descrições de IA, marca personalizada, ocultação de detalhes dos participantes, envio para grupos grandes e segurança de nível empresarial.
Automação Zapier
Envie as reservas para seu CRM, LMS, sistema de e-mail ou Slack.
Um manual simples que você pode copiar
Antes da inscrição
Crie seu mapa de programação
Criar uma enquete de grupo inicial
Preparar folhas de inscrição para workshops
Durante a inscrição
Envie a enquete de grupo com um prazo de resposta
Compartilhe o link da folha de inscrição
Abra o horário de expediente por meio da página de reservas
Após a confirmação
Bloquear o horário de início
Ativar lembretes
Adicionar materiais com descrições de IA
Durante a entrega
Monitorar as folhas de registro
Use 1:1 para compensações
Sincronizar automaticamente links de vídeo e calendários
Após o grupo
Use uma folha de inscrição como uma pesquisa somente de texto
Exportar dados de presença
Atualizar modelos para o próximo grupo
Exemplos reais de cenários do Trainer
Capacitação de vendas corporativas em três regiões
Início via pesquisa de grupo
Workshops semanais por meio de folhas de registro
Treinamento de gerentes por meio da página de reservas
Pagamentos opcionais, a menos que você esteja realizando grupos públicos
Academia de coaching com sessões privadas pagas
Workshops via Folha de Registro
Treinamento particular de 45 minutos por meio da página de reservas + Stripe
Links 1:1 para maquiagem
Treinador de integração de software para clientes
Chamadas de descoberta por meio da página de reservas
Workshops baseados em funções via Folha de Inscrição
Capstones com detalhes ocultos dos participantes
Principais conclusões
Mapeie seu grupo com antecedência
Use enquetes de grupo, planilhas de inscrição, página de reservas e 1:1 intencionalmente
Automatize lembretes e prazos
Adicione amortecedores e nominações claras
Conecte calendários e ferramentas de vídeo
Receba pagamentos com o Stripe quando as sessões forem limitadas
Comece com um agendamento melhor
Você não precisa de uma dúzia de ferramentas para programar o treinamento de coorte sem idas e vindas. Com o Doodle, você pode combinar cada parte do seu programa com o método de agendamento correto, manter o calendário preciso e proporcionar aos alunos uma experiência tranquila. As enquetes de grupo definem o pontapé inicial, as planilhas de inscrição lidam com sessões com número limitado de vagas, a página de reservas administra o horário de expediente e o método 1:1 permite escolhas selecionadas.
Você está pronto para facilitar a condução de sua próxima turma? Crie um Doodle e veja como os instrutores economizam horas todas as semanas, mantendo as sessões completas e pontuais.
Agendamento