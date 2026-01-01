बिना बार-बार पूछताछ के कोहोर्ट प्रशिक्षण कैसे शेड्यूल करें

ईमेल पिंग-पोंग के बिना अपने कार्यक्रम का नक्शा बनाकर, प्रत्येक चरण के लिए सही उपकरण आवंटित करके, समय-सीमाएँ निर्धारित करके और अनुस्मारक स्वचालित करके कोहोर्ट प्रशिक्षण अनुसूची करें।

प्रशिक्षक पेशेवरों के सामने चुनौती

कोहोर्ट प्रशिक्षण में कई चलती-फिरती चीज़ें होती हैं। आम बाधाओं में समय क्षेत्रों के पार बड़े समूह, सीटों की सीमा, पूर्व-कार्य सत्र, कार्यालय समय, भुगतान संग्रह, और पुनर्निर्धारण की आवश्यकता वाले शिक्षार्थी शामिल हैं। ईमेल के माध्यम से इन सभी का प्रबंधन करने का प्रयास भ्रम, संदेशों के छूटने और आधे भरे कमरों का कारण बनता है। यह सामग्री बनाने और शिक्षार्थियों का समर्थन करने के लिए भी समय लेता है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

प्रशिक्षक के लिए यह क्यों मायने रखता है

आपका कैलेंडर आपके व्यवसाय का इंजन है। जितना अधिक समय आप शेड्यूलिंग में लगाते हैं, उतना ही कम समय आप पढ़ाने, कोचिंग देने या बेचने में खर्च करते हैं। खराब शेड्यूलिंग से सीखने वाले के अनुभव को भी नुकसान पहुँचता है। यदि लोग सही समय नहीं ढूंढ पाते या गलत सत्र में शामिल हो जाते हैं, तो संतुष्टि घट जाती है।

सुव्यवस्थित समय-निर्धारण समय पर शुरुआत, पूरे सत्र, कम अनुपस्थितियाँ, बेहतर रिपोर्टिंग और गहन कार्य के लिए आपके सप्ताह में अधिक समय सुनिश्चित करता है।

सीखने वालों को आमंत्रित करने से पहले अपने कोहोर्ट शेड्यूल की योजना बनाएँ।

सबसे पहले अपने प्रोग्राम की संरचना का नक्शा तैयार करें, फिर चुनें कि कौन सा Doodle टूल प्रत्येक भाग को संभालता है।

प्रवाह को परिभाषित करें

सप्ताह 0: पूर्व-कार्य वेबिनार + प्रश्नोत्तर

सप्ताह 1–3: सीमित सीटों के साथ लाइव कार्यशालाएँ

साप्ताहिक: छोटे समूहों या एक-से-एक मुलाकातों के लिए कार्यालय समय

अंतिम सप्ताह: कैपस्टोन प्रस्तुति

अपने ट्रेनर का समय ब्लॉक करें

अपने कैलेंडर में संरक्षित प्रशिक्षण ब्लॉक जोड़ें

Google कैलेंडर, Microsoft Outlook कैलेंडर या Apple कैलेंडर को कनेक्ट करें ताकि Doodle व्यस्त समय छिपा सके।

प्रत्येक चरण के लिए सही Doodle टूल चुनें

समूह चरण सर्वश्रेष्ठ Doodle टूल क्यों पूर्व-कार्य वेबिनार ग्रुप पोल समय क्षेत्रों के पार एक समय खोजें सीटों की सीमा वाली कार्यशालाएँ साइन-अप शीट क्षमता लागू करता है और स्लॉट्स को समान रूप से भरता है निरंतर कार्यालय समय बुकिंग पेज स्व-सेवा बुकिंग + बफ़र्स कोचिंग चेक-इन्स एक-से-एक व्यक्तियों को चयनित समय प्रदान करें कैपस्टोन्स साइन-अप शीट प्रस्तुति स्लॉट और वैकल्पिक दर्शक सीटों का प्रबंधन करता है

Pro टिप: स्पष्टता के लिए सत्रों को नाम दें।

साफ-सुथरे, स्कैन करने योग्य पैटर्न का उपयोग करें:

समूह 14 कार्यशाला A

कोहोर्ट 14 कार्यालय समय – सप्ताह 2

समूह 14 कैपस्टोन प्रस्तुति

Doodle Pro में, आप AI-जनित मीटिंग विवरणों का उपयोग लक्ष्य, तैयारी नोट्स और सामग्री जोड़ने के लिए कर सकते हैं।

प्रशिक्षण के क्षण के अनुसार उपकरण मिलाएँ।

लाइव किकऑफ़ निर्धारित करने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें।

लक्ष्य: एक ऐसा समय चुनें जब अधिकांश शिक्षार्थी उपस्थित हो सकें।

5–7 संभावित समयों के साथ एक ग्रुप पोल बनाएँ

प्रतिक्रियाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित करें

1000 प्रतिभागियों तक भेजें

स्वचालित अनुस्मारक चालू करें

मतदान बंद होने के बाद अंतिम समय लॉक करें

यह अनुमान लगाने और ईमेल के पीछे भागने की झंझट को समाप्त कर देता है।

सीट सीमा वाली कार्यशालाओं के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें

लक्ष्य: ओवरबुकिंग किए बिना कई सत्र विकल्प भरना।

सभी कार्यशाला स्लॉट जोड़ें

प्रत्येक सत्र के लिए सीट कैप सेट करें

आवश्यक होने पर प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ

तैयारी के नोट्स और सामग्री जोड़ें

सभी शिक्षार्थियों के साथ एक लिंक साझा करें

सीखने वाले एक समय चुनते हैं और Doodle क्षमता लागू करता है।

चलर रहे कार्यालय समय के लिए बुकिंग पेज का उपयोग करें।

लक्ष्य: सीखने वालों को आपके वास्तविक कैलेंडर के अनुसार बुक करने की अनुमति दें।

अपना कैलेंडर कनेक्ट करें ताकि व्यस्त समय छिपा रहे।

साप्ताहिक कार्यालय समय-सीमाएँ निर्धारित करें

बफ़र्स और बुकिंग सीमाएँ जोड़ें

ज़ूम, टीम्स, मीट, या वेबएक्स कनेक्ट करें

आवश्यकता पड़ने पर Stripe के साथ भुगतान एकत्र करें।

एक बार सेट हो जाने पर, सीखने वाले बिना किसी चैट-चैट के खुद को बुक कर लेते हैं।

जब आप क्यूरेट किए गए समय चाहते हैं तो 1:1 का उपयोग करें।

लक्ष्य: हाथ से चुने गए विकल्पों की एक संक्षिप्त सूची प्रदान करना।

कुछ चुनिंदा समय जोड़ें

पुष्टिकरण और समय क्षेत्रों को Doodle संभालने दें।

यदि आवश्यक हो तो सशुल्क निजी समीक्षाओं के लिए Stripe का उपयोग करें।

मेकअप, फीडबैक चक्रों, या विशेष कोचिंग सत्रों के लिए उपयोगी।

समूहों को सही रास्ते पर बनाए रखने के व्यावहारिक सुझाव

ग्रुप पोल और साइन-अप शीट्स पर प्रतिक्रिया की समयसीमा निर्धारित करें

बैठकों के बीच बफ़र्स (10–15 मिनट) जोड़ें।

विभिन्न समय क्षेत्रों के लिए सुबह और दोपहर के ट्रैक प्रदान करें।

स्वचालित अनुस्मारक चालू करें (24 घंटे + 60 मिनट पहले)

पुष्टियों के अंदर सीधे सामग्री जोड़ें

अपने बुकिंग पेज को निर्धारित समय-खण्डों तक सीमित रखें।

उचित होने पर अग्रिम भुगतान एकत्र करें।

Doodle से सीधे बड़े समूहों को निमंत्रण भेजें

कॉर्पोरेट परिवेश में विश्वास बनाने के लिए ब्रांडिंग जोड़ें

ज़ेपियर इंटीग्रेशन का उपयोग करके सिस्टम स्वचालित करें

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

बहुत अधिक समय विकल्प प्रदान करना

समूह के बीच उपकरण बदलना

समय क्षेत्रों को भूलना

बफ़र्स को छोड़ना

बुक करने के बाद भुगतान लेना

अस्पष्ट सत्र नामों का उपयोग

अंतिम समय में निमंत्रण भेजना

कॉर्पोरेट समूहों में उपस्थितों की सूचियाँ उजागर करना

टूल और समाधान जिन पर प्रशिक्षक भरोसा कर सकते हैं

ग्रुप पोल

बड़े समूहों के लिए सबसे उपयुक्त समय निर्धारित करें।

साइन-अप शीट्स

सीट सीमाओं के साथ कई समय स्लॉट जोड़ें और ओवरबुकिंग को रोकें।

बुकिंग पेज

सीखने वालों को स्वयं कार्यालय समय बुक करने, बफ़र जोड़ने, कैलेंडर जोड़ने और Stripe से भुगतान एकत्र करने दें।

एक-से-एक

स्वचालित पुष्टि के साथ व्यक्तियों के लिए चयनित समय प्रदान करें।

कैलेंडर एकीकरण

Google Calendar, Outlook और Apple Calendar में उपलब्धता सटीक रखें।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

स्वचालित रूप से ज़ूम, टीम्स, गूगल मीट, या सिस्को वेबएक्स लिंक जोड़ें।

Pro और टीम्स सुविधाएँ

एआई विवरण, कस्टम ब्रांडिंग, प्रतिभागी विवरण छिपाएँ, बड़े समूहों में भेजें, और एंटरप्राइज-ग्रेड सुरक्षा।

ज़ैपियर ऑटोमेशन

पुश बुकिंग्स को अपने CRM, LMS, ईमेल सिस्टम या स्लैक में भेजें।

एक सरल प्लेबुक जिसे आप कॉपी कर सकते हैं

नामांकन से पहले

अपना शेड्यूल मानचित्र बनाएँ

एक किकऑफ़ ग्रुप पोल बनाएँ

कार्यशालाओं के लिए पंजीकरण पत्रक तैयार करें

नामांकन के दौरान

प्रतिक्रिया की समयसीमा के साथ ग्रुप पोल भेजें

साइन-अप शीट का लिंक साझा करें

बुकिंग पेज के माध्यम से कार्यालय समय

पुष्टि के बाद

किकऑफ़ का समय लॉक करें

रिमाइंडर चालू करें

एआई विवरणों के साथ सामग्री जोड़ें

प्रसव के दौरान

पंजीकरण पत्रों की निगरानी करें

मेकअप के लिए 1:1 का उपयोग करें।

वीडियो लिंक और कैलेंडर स्वचालित रूप से सिंक करें

समूह के बाद

साइन-अप शीट का उपयोग केवल-टेक्स्ट सर्वेक्षण के रूप में करें

उपस्थिति डेटा निर्यात करें

अगली कोहोर्ट के लिए टेम्पलेट्स अपडेट करें

प्रशिक्षक परिदृश्यों से वास्तविक-विश्व उदाहरण

तीन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट बिक्री सक्षमकरण

ग्रुप पोल के माध्यम से किकऑफ़

साइन-अप शीट्स के माध्यम से साप्ताहिक कार्यशालाएँ

बुकिंग पेज के माध्यम से मैनेजर कोचिंग

सार्वजनिक समूह चलाने के अलावा भुगतान वैकल्पिक है।

भुगतान किए गए निजी सत्रों के साथ कोचिंग अकादमी

साइन-अप शीट के माध्यम से कार्यशालाएँ

बुकिंग पेज और स्ट्राइप के माध्यम से 45 मिनट का निजी कोचिंग

मेकअप के लिए 1:1 लिंक

ग्राहकों के लिए सॉफ़्टवेयर ऑनबोर्डिंग प्रशिक्षक

बुकिंग पेज के माध्यम से डिस्कवरी कॉल

साइन-अप शीट के माध्यम से भूमिका-आधारित कार्यशालाएँ

छिपी हुई प्रतिभागी जानकारी वाले कैपस्टोन

मुख्य बिंदु

अपने समूह का मानचित्रण जल्दी करें

ग्रुप पोल, साइन-अप शीट्स, बुकिंग पेज और 1:1 का जानबूझकर उपयोग करें।

रिमाइंडर और समय-सीमाओं को स्वचालित करें

बफ़र्स जोड़ें और नामकरण स्पष्ट करें।

कैलेंडर और वीडियो उपकरण कनेक्ट करें

जब सत्र सीमित हों, तब Stripe से भुगतान प्राप्त करें।

बेहतर शेड्यूलिंग के साथ शुरुआत करें

बिना बार-बार चैट-चैट किए कोहोर्ट ट्रेनिंग शेड्यूल करने के लिए आपको दर्जनों टूल्स की ज़रूरत नहीं है। Doodle के साथ, आप अपने प्रोग्राम के हर हिस्से को सही शेड्यूलिंग तरीके से मिला सकते हैं, अपना कैलेंडर सटीक रख सकते हैं, और शिक्षार्थियों को एक सहज अनुभव दे सकते हैं। ग्रुप पोल आपके कार्यक्रम की शुरुआत निर्धारित करते हैं, साइन-अप शीट्स सीमित सीटों वाले सत्रों को संभालते हैं, बुकिंग पेज ऑफिस आवर्स चलाता है, और 1:1 चयनित विकल्पों की अनुमति देता है।

क्या आप अपनी अगली कोहोर्ट को चलाना आसान बनाना चाहते हैं? एक Doodle बनाएँ और देखें कि ट्रेनर्स हर हफ्ते घंटों कैसे बचाते हैं, जबकि सेशन्स भरे और समय पर रहते हैं।