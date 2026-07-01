Så här planerar du grupputbildningar utan att behöva gå fram och tillbaka

Planera grupputbildningar utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka genom att kartlägga ditt program, tilldela rätt verktyg till varje steg, fastställa tidsfrister och automatisera påminnelser.

Den utmaning som tränare står inför

Kohortutbildningar innebär många rörliga delar. Vanliga hinder är bland annat stora grupper som sträcker sig över olika tidszoner, begränsat antal platser, förberedande sessioner, kontorstider, betalningshantering och deltagare som behöver boka om sina tider. Att försöka hantera allt detta via e-post leder till förvirring, missade meddelanden och halvfulla kursrum. Det tar också tid från att skapa innehåll och stödja deltagarna.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Varför detta är viktigt för Trainer

Din kalender är motorn i din verksamhet. Ju mer tid du lägger på schemaläggning, desto mindre tid har du över till att undervisa, coacha eller sälja. Dålig schemaläggning påverkar också deltagarnas upplevelse negativt. Om deltagarna inte kan hitta en passande tid eller hamnar i fel session sjunker deras nöjdhet.

En välplanerad schemaläggning bidrar till att möten börjar i tid, att sessionerna genomförs i sin helhet, färre uteblivna deltagare, bättre rapportering och mer utrymme i din vecka för koncentrerat arbete.

Planera schemat för din grupp innan du bjuder in deltagarna

Börja med att kartlägga programmets struktur och välj sedan vilket Doodle-verktyg som ska hantera respektive del.

Definiera flödet

Vecka 0: Förberedande webbinarium + frågestund

Vecka 1–3: Live-workshops med begränsat antal platser

Varje vecka: Mottagningstider för smågrupper eller 1:1-samtal

Sista veckan: Slutpresentationer

Boka in tid med din tränare

Lägg till skyddade träningspass i din kalender

Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook-kalendern eller Apple Kalender så att Doodle döljer tider då du är upptagen

Välj rätt Doodle-verktyg för varje steg

Kohortsteg Det bästa verktyget för att rita Doodle Varför Webinar inför arbetet Group Poll Hittar en förekomst över olika tidszoner Workshops med begränsat antal platser Sign-up Sheet Säkerställer kapaciteten och fyller tidsluckorna jämnt Löpande mottagningstider Booking Page Självbetjäningsbokning + buffertar Uppföljningssamtal inom coaching 1:1 Erbjuda skräddarsydda tider till enskilda personer Avslutningsprojekt Sign-up Sheet Hanterar presentationsplatser och valfria publikplatser

Proffstips: Ge sessionerna tydliga namn

Använd tydliga, lättläsbara mönster:

Kohort 14, workshop A

Kohort 14:s mottagningstider – vecka 2

Slutpresentationer för årskull 14

I Doodle Pro kan du använda AI-genererade mötesbeskrivningar för att lägga till mål, förberedelseanteckningar och material.

Anpassa verktyget efter utbildningssituationen

Använd Group Poll för att bestämma tidpunkten för den direktsända avsparken

Mål: Välj en tidpunkt då de flesta deltagarna kan delta.

Skapa en Group Poll med 5–7 tidsalternativ

Ange en tidsfrist för svaren

Skicka till upp till 1 000 deltagare

Aktivera automatiska påminnelser

Fastställ det slutgiltiga resultatet när omröstningen avslutas

På så sätt slipper man gissa och behöva jaga svar via e-post.

Använd Sign-up Sheets för workshops med begränsat antal platser

Mål: att fylla flera olika sessionsalternativ utan att överboka.

Lägg till alla workshopplatser

Ange antal platser per session

Dölj deltagaruppgifterna vid behov

Lägg till förberedelseanteckningar och material

Dela en länk med alla deltagare

Deltagarna väljer en tidpunkt och Doodle ser till att antalet deltagare inte överskrider kapaciteten.

Använd en Booking Page för löpande mottagningstider

Mål: att låta deltagarna boka utifrån din faktiska kalender.

Anslut din kalender så att tider då du är upptagen döljs

Fastställa tidsintervall för veckovisa mottagningstider

Lägg till buffertar och bokningsgränser

Anslut till Zoom, Teams, Meet eller Webex

Ta betalt via Stripe vid behov

När det väl är klart bokar deltagarna själva utan att behöva gå fram och tillbaka.

Använd 1:1 när du vill ha utvalda tider

Mål: att erbjuda en kort lista med noggrant utvalda alternativ.

Lägg till några utvalda tidpunkter

Låt Doodle sköta bekräftelser och tidszoner

Använd Stripe för betalda privata recensioner vid behov

Användbart vid utvärderingar, återkopplingscykler eller särskilda coachningssessioner.

Praktiska tips för att hålla kohorterna på rätt spår

Ange svarstider för Group Polls och Sign-up Sheets

Lägg in pauser (10–15 minuter) mellan mötena

Erbjud morgon- och eftermiddagsprogram för olika tidszoner

Aktivera automatiska påminnelser (24 timmar och 60 minuter före)

Lägg till material direkt i bekräftelserna

Se till att din Booking Page endast är tillgänglig under vissa tidsperioder

Ta betalt i förskott när det är lämpligt

Skicka inbjudningar direkt från Doodle till stora grupper

Använd varumärkesprofilering för att skapa förtroende i företagsmiljöer

Automatisera system med hjälp av Zapier-integrationer

Vanliga misstag som man bör undvika

Att erbjuda för många tidsalternativ

Byte av verktyg mitt i kohorten

Att glömma tidszoner

Hoppa över buffertar

Betalning efter bokning

Användning av otydliga sessionsnamn

Att skicka inbjudningar i sista minuten

Offentliggörande av deltagarlistor inom företagsgrupper

Verktyg och lösningar som utbildare kan lita på

Group Poll

Ta reda på vilken tid som passar bäst för stora grupper.

Sign-up Sheets

Lägg till flera tidsintervall med platsbegränsningar och förhindra överbokning.

Booking Page

Låt deltagarna själva boka mottagningstider, lägga till buffertar, koppla ihop kalendrar och ta emot betalningar via Stripe.

1:1

Erbjud utvalda tider för enskilda personer med automatiska bekräftelser.

Kalenderintegrationer

Se till att tillgänglighetsuppgifterna stämmer överens i Google Kalender, Outlook och Apple Kalender.

Videokonferenser

Lägg automatiskt till länkar till Zoom, Teams, Google Meet eller Cisco Webex.

Funktioner för Pro och Teams

AI-beskrivningar, anpassad varumärkesprofilering, möjlighet att dölja deltagaruppgifter, skicka till stora grupper samt säkerhet i företagsklass.

Automatisering med Zapier

Överför bokningar till ditt CRM-system, LMS, e-postsystem eller Slack.

En enkel handbok som du kan följa

Innan anmälan

Skapa din schemakarta

Skapa en Group Poll i gruppen inför uppstarten

Förbered Sign-up Sheets till workshopparna

Under anmälningsperioden

Skicka en Group Poll med svarstid

Dela länken till Sign-up Sheet-listan

Öppna mottagningstider via Booking Page

Efter bekräftelse

Fastställ tidpunkten för avspark

Aktivera påminnelser

Lägg till material med AI-beskrivningar

Under förlossningen

Övervaka Sign-up Sheets

Använd 1:1 för smink

Automatisk synkronisering av videolänkar och kalendrar

Efter kohorten

Använd en Sign-up Sheet som en textbaserad enkät

Exportera närvarouppgifter

Uppdatera mallarna för nästa grupp

Exempel från verkligheten hämtade från träningsscenarier

Stöd för företagsförsäljning i tre regioner

Start via Group Poll

Veckovisa workshops via Sign-up Sheets

Coachning av chefer via Booking Page

Betalning är valfri såvida man inte driver offentliga kohorter

Träningsakademi med betalda privatlektioner

Workshops via Sign-up Sheet

45 minuters privat coaching via Booking Page + Stripe

1:1-länkar för ersättningsprov

Utbildare i programvaruintroduktion för kunder

Förfrågningar via Booking Page

Rollbaserade workshops via Sign-up Sheet

Avslutningsprojekt med dolda deltagaruppgifter

Viktiga slutsatser

Kartlägg din kohort i ett tidigt skede

Använd Group Poll, Sign-up Sheet, Booking Page och 1:1 på ett genomtänkt sätt

Automatisera påminnelser och tidsfrister

Lägg till buffertar och använd tydliga namn

Koppla ihop kalendrar och videoverktyg

Ta betalt med Stripe när antalet sessioner är begränsat

Kom igång med bättre schemaläggning

Du behöver inte ett dussin verktyg för att planera grupputbildningar utan krångel. Med Doodle kan du anpassa varje del av ditt program till rätt schemaläggningsmetod, hålla din kalender uppdaterad och ge deltagarna en smidig upplevelse. Group Poll sätter igång din kickoff, Sign-up Sheet hanterar sessioner med begränsat antal platser, Booking Page sköter kontorstider och 1:1 möjliggör skräddarsydda val.

Är du redo att göra det enklare att driva din nästa kursgrupp? Skapa en Doodle och se hur kursledare sparar flera timmar varje vecka samtidigt som de ser till att kurserna blir fullbokade och håller tidsschemat.