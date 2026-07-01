Så här planerar du grupputbildningar utan att behöva gå fram och tillbaka
Updated: 1 juli 2026
Planera grupputbildningar utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka genom att kartlägga ditt program, tilldela rätt verktyg till varje steg, fastställa tidsfrister och automatisera påminnelser.
Den utmaning som tränare står inför
Kohortutbildningar innebär många rörliga delar. Vanliga hinder är bland annat stora grupper som sträcker sig över olika tidszoner, begränsat antal platser, förberedande sessioner, kontorstider, betalningshantering och deltagare som behöver boka om sina tider. Att försöka hantera allt detta via e-post leder till förvirring, missade meddelanden och halvfulla kursrum. Det tar också tid från att skapa innehåll och stödja deltagarna.
Inget kreditkort krävs
Varför detta är viktigt för Trainer
Din kalender är motorn i din verksamhet. Ju mer tid du lägger på schemaläggning, desto mindre tid har du över till att undervisa, coacha eller sälja. Dålig schemaläggning påverkar också deltagarnas upplevelse negativt. Om deltagarna inte kan hitta en passande tid eller hamnar i fel session sjunker deras nöjdhet.
En välplanerad schemaläggning bidrar till att möten börjar i tid, att sessionerna genomförs i sin helhet, färre uteblivna deltagare, bättre rapportering och mer utrymme i din vecka för koncentrerat arbete.
Planera schemat för din grupp innan du bjuder in deltagarna
Börja med att kartlägga programmets struktur och välj sedan vilket Doodle-verktyg som ska hantera respektive del.
Definiera flödet
Vecka 0: Förberedande webbinarium + frågestund
Vecka 1–3: Live-workshops med begränsat antal platser
Varje vecka: Mottagningstider för smågrupper eller 1:1-samtal
Sista veckan: Slutpresentationer
Boka in tid med din tränare
Lägg till skyddade träningspass i din kalender
Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook-kalendern eller Apple Kalender så att Doodle döljer tider då du är upptagen
Välj rätt Doodle-verktyg för varje steg
Kohortsteg
Det bästa verktyget för att rita Doodle
Varför
Webinar inför arbetet
Group Poll
Hittar en förekomst över olika tidszoner
Workshops med begränsat antal platser
Sign-up Sheet
Säkerställer kapaciteten och fyller tidsluckorna jämnt
Löpande mottagningstider
Booking Page
Självbetjäningsbokning + buffertar
Uppföljningssamtal inom coaching
1:1
Erbjuda skräddarsydda tider till enskilda personer
Avslutningsprojekt
Sign-up Sheet
Hanterar presentationsplatser och valfria publikplatser
Proffstips: Ge sessionerna tydliga namn
Använd tydliga, lättläsbara mönster:
Kohort 14, workshop A
Kohort 14:s mottagningstider – vecka 2
Slutpresentationer för årskull 14
I Doodle Pro kan du använda AI-genererade mötesbeskrivningar för att lägga till mål, förberedelseanteckningar och material.
Anpassa verktyget efter utbildningssituationen
Använd Group Poll för att bestämma tidpunkten för den direktsända avsparken
Mål: Välj en tidpunkt då de flesta deltagarna kan delta.
Skapa en Group Poll med 5–7 tidsalternativ
Ange en tidsfrist för svaren
Skicka till upp till 1 000 deltagare
Aktivera automatiska påminnelser
Fastställ det slutgiltiga resultatet när omröstningen avslutas
På så sätt slipper man gissa och behöva jaga svar via e-post.
Använd Sign-up Sheets för workshops med begränsat antal platser
Mål: att fylla flera olika sessionsalternativ utan att överboka.
Lägg till alla workshopplatser
Ange antal platser per session
Dölj deltagaruppgifterna vid behov
Lägg till förberedelseanteckningar och material
Dela en länk med alla deltagare
Deltagarna väljer en tidpunkt och Doodle ser till att antalet deltagare inte överskrider kapaciteten.
Använd en Booking Page för löpande mottagningstider
Mål: att låta deltagarna boka utifrån din faktiska kalender.
Anslut din kalender så att tider då du är upptagen döljs
Fastställa tidsintervall för veckovisa mottagningstider
Lägg till buffertar och bokningsgränser
Anslut till Zoom, Teams, Meet eller Webex
Ta betalt via Stripe vid behov
När det väl är klart bokar deltagarna själva utan att behöva gå fram och tillbaka.
Använd 1:1 när du vill ha utvalda tider
Mål: att erbjuda en kort lista med noggrant utvalda alternativ.
Lägg till några utvalda tidpunkter
Låt Doodle sköta bekräftelser och tidszoner
Använd Stripe för betalda privata recensioner vid behov
Användbart vid utvärderingar, återkopplingscykler eller särskilda coachningssessioner.
Praktiska tips för att hålla kohorterna på rätt spår
Ange svarstider för Group Polls och Sign-up Sheets
Lägg in pauser (10–15 minuter) mellan mötena
Erbjud morgon- och eftermiddagsprogram för olika tidszoner
Aktivera automatiska påminnelser (24 timmar och 60 minuter före)
Lägg till material direkt i bekräftelserna
Se till att din Booking Page endast är tillgänglig under vissa tidsperioder
Ta betalt i förskott när det är lämpligt
Skicka inbjudningar direkt från Doodle till stora grupper
Använd varumärkesprofilering för att skapa förtroende i företagsmiljöer
Automatisera system med hjälp av Zapier-integrationer
Vanliga misstag som man bör undvika
Att erbjuda för många tidsalternativ
Byte av verktyg mitt i kohorten
Att glömma tidszoner
Hoppa över buffertar
Betalning efter bokning
Användning av otydliga sessionsnamn
Att skicka inbjudningar i sista minuten
Offentliggörande av deltagarlistor inom företagsgrupper
Verktyg och lösningar som utbildare kan lita på
Group Poll
Ta reda på vilken tid som passar bäst för stora grupper.
Sign-up Sheets
Lägg till flera tidsintervall med platsbegränsningar och förhindra överbokning.
Booking Page
Låt deltagarna själva boka mottagningstider, lägga till buffertar, koppla ihop kalendrar och ta emot betalningar via Stripe.
1:1
Erbjud utvalda tider för enskilda personer med automatiska bekräftelser.
Kalenderintegrationer
Se till att tillgänglighetsuppgifterna stämmer överens i Google Kalender, Outlook och Apple Kalender.
Videokonferenser
Lägg automatiskt till länkar till Zoom, Teams, Google Meet eller Cisco Webex.
Funktioner för Pro och Teams
AI-beskrivningar, anpassad varumärkesprofilering, möjlighet att dölja deltagaruppgifter, skicka till stora grupper samt säkerhet i företagsklass.
Automatisering med Zapier
Överför bokningar till ditt CRM-system, LMS, e-postsystem eller Slack.
En enkel handbok som du kan följa
Innan anmälan
Skapa din schemakarta
Skapa en Group Poll i gruppen inför uppstarten
Förbered Sign-up Sheets till workshopparna
Under anmälningsperioden
Skicka en Group Poll med svarstid
Dela länken till Sign-up Sheet-listan
Öppna mottagningstider via Booking Page
Efter bekräftelse
Fastställ tidpunkten för avspark
Aktivera påminnelser
Lägg till material med AI-beskrivningar
Under förlossningen
Övervaka Sign-up Sheets
Använd 1:1 för smink
Automatisk synkronisering av videolänkar och kalendrar
Efter kohorten
Använd en Sign-up Sheet som en textbaserad enkät
Exportera närvarouppgifter
Uppdatera mallarna för nästa grupp
Exempel från verkligheten hämtade från träningsscenarier
Stöd för företagsförsäljning i tre regioner
Start via Group Poll
Veckovisa workshops via Sign-up Sheets
Coachning av chefer via Booking Page
Betalning är valfri såvida man inte driver offentliga kohorter
Träningsakademi med betalda privatlektioner
Workshops via Sign-up Sheet
45 minuters privat coaching via Booking Page + Stripe
1:1-länkar för ersättningsprov
Utbildare i programvaruintroduktion för kunder
Förfrågningar via Booking Page
Rollbaserade workshops via Sign-up Sheet
Avslutningsprojekt med dolda deltagaruppgifter
Viktiga slutsatser
Kartlägg din kohort i ett tidigt skede
Använd Group Poll, Sign-up Sheet, Booking Page och 1:1 på ett genomtänkt sätt
Automatisera påminnelser och tidsfrister
Lägg till buffertar och använd tydliga namn
Koppla ihop kalendrar och videoverktyg
Ta betalt med Stripe när antalet sessioner är begränsat
Kom igång med bättre schemaläggning
Du behöver inte ett dussin verktyg för att planera grupputbildningar utan krångel. Med Doodle kan du anpassa varje del av ditt program till rätt schemaläggningsmetod, hålla din kalender uppdaterad och ge deltagarna en smidig upplevelse. Group Poll sätter igång din kickoff, Sign-up Sheet hanterar sessioner med begränsat antal platser, Booking Page sköter kontorstider och 1:1 möjliggör skräddarsydda val.
Är du redo att göra det enklare att driva din nästa kursgrupp? Skapa en Doodle och se hur kursledare sparar flera timmar varje vecka samtidigt som de ser till att kurserna blir fullbokade och håller tidsschemat.
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