Jak prowadzić zajęcia z pełną liczbą uczestników za pomocą jednej Booking Page
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Jeśli prowadzisz zajęcia grupowe w sektorze opieki zdrowotnej, Twój kalendarz wypełnia się nie tylko samymi sesjami. Musisz też zajmować się pytaniami osób zapisujących się na zajęcia, szczegółami dotyczącymi ubezpieczenia lub płatności gotówkowych, przypomnieniami oraz zmianami w ostatniej chwili. Każdy dodatkowy e-mail lub telefon oznacza mniej osób na zajęciach i więcej straconego czasu.
Istnieje prostszy sposób na zapewnienie pełnego harmonogramu wizyt. Dzięki jednej Booking Page możesz udostępniać wszędzie ten sam link, umożliwiać pacjentom wybór dogodnego terminu oraz pobierać opłaty w razie potrzeby. Dodaj inteligentne przypomnienia, a zauważysz mniej luk w harmonogramie i lepsze wyniki.
W tym przewodniku dowiesz się, jak skonfigurować Booking Page dla swoich programów grupowych, wykorzystać ją jako główny punkt kontaktowy oraz połączyć ją z narzędziami Doodle, które pomogą Ci zachować porządek.
Ten przewodnik sprawdzi się podczas edukacji diabetologicznej, zajęć dla kobiet w ciąży, grup rehabilitacji kardiologicznej, programów rzucania palenia oraz warsztatów dotyczących zapobiegania upadkom. Znajdziesz w nim jasno określone kroki, wskazówki dotyczące ochrony prywatności oraz przykłady, z których możesz skorzystać już dziś.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Wyzwania stojące przed profesjonalnymi instruktorami zajęć grupowych
Twój tydzień to połączenie zajęć dydaktycznych i obowiązków administracyjnych. Największe trudności wiążą się zazwyczaj z planowaniem harmonogramu.
Pacjenci dzwonią, aby zapytać o godziny przyjęć i ceny
Lekarze kierujący pacjentów poszukują prostego sposobu na skierowanie ich do Ciebie
Niepojawienie się klientów zakłóca płynność pracy i zmniejsza przychody
Należy chronić prywatność uczestników i unikać ujawniania danych medycznych (PHI)
Potrzebujesz prostych narzędzi, z których Twój zespół będzie mógł korzystać bez konieczności szkolenia
Bez jednej, prostej ścieżki rejestracji ludzie łatwo rezygnują. Może się też zdarzyć, że przyjmiesz zbyt wiele rezerwacji lub nie zapełnisz miejsc, ponieważ nie masz w jednym miejscu wglądu w rzeczywistą pojemność.
Dlaczego ma to znaczenie dla instruktora prowadzącego zajęcia grupowe
Zapełnianie grup to nie tylko kwestia liczb — ma to wpływ zarówno na wyniki leczenia pacjentów, jak i na wyniki finansowe.
Pełne grupy sprzyjają wzajemnemu wsparciu i poprawiają przestrzeganie zaleceń
Mniej przestojów oznacza większy przychód na godzinę
Przejrzysty harmonogram buduje zaufanie zarówno wśród świadczeniodawców, jak i pacjentów
Mniej obowiązków administracyjnych daje Ci czas na przygotowania, dokumentację i odpoczynek
Jedna Booking Page kieruje uczestników do odpowiedniej sesji bez konieczności ciągłego przełączania się między stronami. Wystarczy dodać proste zasady i wskazówki, a Twoje zajęcia będą zawsze pełne.
Stwórz jedną Booking Page, która posłuży jako centrum Twoich zajęć
Twoja Booking Page to jedyny link, który udostępniasz na swojej stronie internetowej, w ulotkach i w ramach poleceń. Skonfiguruj ją raz, a potem pozwól jej pracować dla Ciebie każdego dnia.
Krok 1: Podłącz swój kalendarz
Połącz Kalendarz Google, Microsoft Outlook lub Kalendarz Apple
Wybierz, w którym kalendarzu Doodle ma sprawdzać, czy dany termin jest zajęty
Zachowaj prywatność wydarzeń osobistych, blokując te terminy przed rezerwacją
Nigdy nie zaproponujesz terminu, który koliduje z godzinami pracy kliniki lub innymi sesjami.
Krok 2: Określ dostępność zajęć
Dodaj cykliczne bloki zgodne z harmonogramem zajęć, np. we wtorki i czwartki w godz. 17:00–18:00.
Ustal okres rezerwacji (np. z 14-dniowym wyprzedzeniem), aby zarządzać popytem
Należy przewidzieć czas rezerwowy przed i po zajęciach na przygotowanie sali i sporządzenie notatek
Jeśli poruszasz różne tematy, dodaj tę informację do tytułu bloku czasowego (np. „Podstawy opieki prenatalnej” lub „Planowanie posiłków dla osób z cukrzycą”).
Krok 3: Opisz wszystko jasno i w sposób przyjazny dla pacjenta
Aplikacja Doodle Pro zawiera opisy spotkań generowane przez sztuczną inteligencję. Wykorzystaj je do stworzenia szkicu instrukcji, a następnie dostosuj ich ton, aby pasowały do Twojego stylu wypowiedzi.
Tytuł powinien być krótki i jasny (np. Kurs edukacyjny dotyczący cukrzycy)
Podaj, co należy zabrać ze sobą oraz dla kogo przeznaczone są zajęcia
Dodaj informacje dotyczące parkingu lub dostępności dla sesji stacjonarnych
Jasność zmniejsza niepokój i ogranicza liczbę pytań.
Krok 4: Dodaj odpowiednie pytania wstępne
Zbieraj tylko te dane, które są niezbędne do przypisania danej osoby do odpowiedniej grupy — unikaj gromadzenia chronionych danych dotyczących zdrowia.
Poproś o imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail
Należy dodać jedno pytanie dotyczące bezpieczeństwa, np. „Czy występują jakieś problemy z poruszaniem się?”.
Dodaj pole na krótką notatkę dotyczącą specjalnych potrzeb (np. prośba o tłumacza)
Przechowuj informacje kliniczne w systemie EHR, a nie w Doodle.
Krok 5: W razie potrzeby włącz opcję płatności
Jeśli Twoje zajęcia są płatne gotówką lub wymagają wpłaty zaliczki, podłącz usługę Stripe na swojej Booking Page.
Ustal wysokość opłaty lub kaucji, aby ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu
Oferuj elastyczne opcje płatności za pośrednictwem Stripe
W opisie należy zamieścić informacje dotyczące zasad zwrotu kosztów lub anulowania rezerwacji
Możesz również korzystać z opcji 1:1 w przypadku płatnych ocen i zachować to samo konto Stripe.
Krok 6: Korzystaj z przypomnień i terminów
Ustaw automatyczne przypomnienia e-mailowe na 24 godziny i 2 godziny przed zajęciami
Ustal termin zakończenia rezerwacji (np. 2 godziny przed godziną rozpoczęcia)
Wyślij kolejną wiadomość z podziękowaniem, w której przedstawisz dalsze kroki lub załączniki
Przypomnienia ograniczają liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniu. Terminy pomagają zaplanować materiały i rozkład sali.
Krok 7: Dodaj swoją lokalizację i narzędzia
W przypadku telezdrowia należy połączyć się za pomocą aplikacji Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub Cisco Webex
W przypadku spotkania osobistego proszę podać adres i numer sali
W razie potrzeby dodaj link do mapy lub wskazówki dotyczące parkowania
Aplikacja Doodle automatycznie dodaje do zaproszenia link do spotkania lub jego lokalizację.
Zmień jedno ogniwo w pełny skład
Nie potrzebujesz tuzina linków. Jedna Booking Page może zapewnić pełne obłożenie wszystkich twoich zajęć — o ile łatwo ją znaleźć.
Umieść swój link wszędzie tam, gdzie pacjenci szukają informacji
Strona internetowa: Dodaj przycisk „Zarezerwuj zajęcia”
Plakaty i ulotki: Skorzystaj z kodu QR
Podpisy w wiadomościach e-mail: dodaj je do swoich oraz do podpisów recepcji
Opisy w mediach społecznościowych
Materiały informacyjne dla dostawców usług
Ułatw to osobom polecającym
Wyślij e-mailem swoją Booking Page do lokalnych przychodni lub koordynatorów opieki
Podaj im krótką informację, którą będą mogli skopiować do instrukcji dotyczących wypisu ze szpitala
Utwórz krótki kod, który personel będzie mógł odczytać pacjentom przez telefon
Sprawdzaj, co się sprawdza
Używaj tagów UTM na Booking Page w swojej witrynie oraz w reklamach
Sprawdź, które źródła generują najwięcej rezerwacji
Skup się na kanałach, które przynoszą najlepsze wyniki
Zarządzanie wydajnością, ochroną prywatności i zgodnością z przepisami
Sesje grupowe wiążą się ze specyficznymi wymaganiami. Te funkcje pomogą Ci skutecznie nimi zarządzać.
Zarządzanie liczbą miejsc na sesję za pomocą Sign-up Sheet
Twoja Booking Page przyciąga ludzi. Skorzystaj z Sign-up Sheet, aby kontrolować liczbę miejsc na sesjach.
Tworzenie wydarzeń, dodawanie przedziałów czasowych i ustalanie limitu miejsc
Umieść link do Sign-up Sheet w opisie Booking Page lub w wiadomości z potwierdzeniem
Automatycznie wstrzymaj przyjmowanie nowych rejestracji, gdy limit zostanie wyczerpany
Ukrywanie nazwisk w grupach
Aby zapewnić prywatność, skorzystaj z opcji „Ukryj dane uczestników” (Doodle Pro).
Publicznie widoczne jest tylko Twoje imię
Uczestnicy są widoczni tylko dla Ciebie
W przypadku drukowania należy używać inicjałów lub numerów identyfikacyjnych
Chroń poufne informacje
Nie należy gromadzić danych medycznych (diagnoz, informacji o ubezpieczeniu) na Booking Pages
Skorzystaj z systemu EHR, aby bezpiecznie wprowadzić dane pacjenta
Doodle stosuje standardy bezpieczeństwa i zgodności z przepisami na poziomie korporacyjnym
Ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, oraz luk w harmonogramie wynikających z rezygnacji w ostatniej chwili
Wprowadzaj drobne zmiany, aby poprawić frekwencję:
Wymagaj wpłaty zaliczki za pośrednictwem Stripe
W opisie należy jasno określić zasady anulowania rezerwacji
Włącz powiadomienia e-mailowe i SMS-owe za pomocą Zapier
Tworzenie list oczekujących na oferty za pomocą Sign-up Sheets
Dodaj alternatywne terminy sesji w wiadomości e-mail z potwierdzeniem
Prowadź zajęcia w trybie hybrydowym i zdalnym bez żadnych kłopotów
Z jednej strony Booking Page możesz zarządzać zarówno rezerwacjami online, jak i osobistymi.
Korzystaj z wbudowanych linków do wideokonferencji (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Dodaj notatkę: „Przyjdź 5 minut wcześniej, aby sprawdzić dźwięk”
W przypadku sesji hybrydowych należy wyświetlać zarówno informacje o lokalizacji, jak i o transmisji wideo
Strefy czasowe dostosowują się automatycznie do uczestników zdalnych
Załącz materiały informacyjne lub notatki przygotowawcze
Narzędzia i rozwiązania, które to umożliwiają
Poniżej znajduje się tabela funkcji serwisu Doodle, które umożliwiają planowanie zajęć grupowych:
Narzędzie
W czym to pomaga
Booking Page
Udostępnij jeden link, aby pacjenci mogli umówić się na wizytę, gdy masz wolne terminy
Płatność przez Stripe
Przyjmuj zaliczki lub pełne opłaty w momencie rezerwacji
Synchronizacja kalendarza
Połącz kalendarze Google, Microsoft lub Apple
Linki do filmów
Automatyczne dodawanie Zoom, Teams, Meet lub Webex
Sign-up Sheet
Ustal limity miejsc w poszczególnych zajęciach i automatycznie zamykaj zapisy
1:1
Oferuj prywatne konsultacje lub oceny przed zajęciami grupowymi
Group Poll
Przed dodaniem nowych sesji należy zapytać pacjentów o dogodne terminy
Opisy dotyczące sztucznej inteligencji
Szybko sporządź opis zajęć, zachowując odpowiedni ton
Indywidualne oznakowanie
Dodaj swoje logo i kolory, aby wzbudzić zaufanie
Przypomnienia i terminy
Ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, i usprawnij planowanie
Ukryj dane uczestników
Ochrona prywatności wrażliwych grup społecznych
Zapier
Połącz się ze swoim systemem CRM, formularzami EHR lub narzędziami do wysyłania SMS-ów
Zaproszenia e-mailowe
Wyślij do maksymalnie 1000 osób z okazji premiery programu
Skorzystaj z tego, czego potrzebujesz teraz — skaluj później.
Przykłady z życia wzięte
Cykl edukacyjny poświęcony cukrzycy
Booking Page: wtorek o godz. 17:00 i sobota o godz. 10:00
Stripe: pobrano depozyt w wysokości 10 dolarów
Sign-up Sheet: 12 miejsc na sesję
Wyniki: Mniejsza liczba osób, które nie stawiły się na zajęcia, oraz regularna frekwencja na zajęciach
Ćwiczenia fizyczne i edukacja w okresie ciąży
Połączenie zajęć stacjonarnych i przez Zoom, z wyraźnym oznaczeniem
Opis sztucznej inteligencji dostosowany do tonu marki kliniki
Zgłoszenie: Tylko proste pytanie dotyczące mobilności
Wyniki: Więcej poleceń i szybka rejestracja za pośrednictwem Instagrama
Grupa wsparcia dla osób rzucających palenie
Group Poll służąca do wyboru idealnego terminu
Zapier wysyła SMS-a z przypomnieniem rano w dniu wydarzenia
Nazwiska uczestników zostały ukryte ze względu na ochronę prywatności
Wyniki: Duża liczba pacjentów oraz skierowania od lekarzy pierwszego kontaktu
Typowe błędy, których należy unikać
Udostępnianie wielu linków do rezerwacji — powoduje zamieszanie
Proszenie o podanie danych medycznych (PHI) na publicznych stronach rejestracji
Ukrywanie informacji o opłatach lub zasadach zwrotu aż do ostatniego etapu
Pominięcie przypomnień
Sprawić, by osoby polecające zastanawiały się, jak mogą pomóc
Jeden link. Przejrzyste informacje. Bezpieczny proces.
Najważniejsze wnioski
Jedna Booking Page może obsługiwać cały harmonogram programu
Skorzystaj z serwisu Stripe, aby ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniu, i potwierdzić obecność
W połączeniu z Sign-up Sheet pozwala zarządzać liczbą miejsc
Chroń prywatność dzięki funkcji „Ukryj dane uczestników”
Zadbaj o zgodność systemu z przepisami i jego przyjazność dla pacjentów
Zacznij od lepszego planowania
Nie potrzebujesz nowej strony internetowej ani dużego zespołu administracyjnego, aby zapełnić kolejną grupę. Utwórz jedną Booking Page, połącz ją ze swoim kalendarzem i pozwól pacjentom wybrać dogodny termin. Doodle dodaje linki do filmów, pobiera opłaty i wysyła przypomnienia, dzięki czemu możesz skupić się na opiece nad pacjentami.
Stwórz swoją Booking Page już dziś:
Nie jest wymagana karta kredytowa