Agendamento
Como você pode fazer com que as aulas completas funcionem com uma única página de reserva
Read Time: 8 minutes
Se você ministra aulas em grupo na área da saúde, seu calendário é preenchido com mais do que sessões. Você também gerencia perguntas de admissão, detalhes de seguro ou pagamento em dinheiro, lembretes e alterações de última hora. Cada e-mail ou ligação telefônica extra significa menos pessoas na aula e mais tempo perdido.
Há uma maneira mais simples de manter sua lista de alunos cheia. Com uma Booking Page, você pode compartilhar um único link em todos os lugares, permitir que os pacientes escolham um horário adequado e cobrar o pagamento quando necessário. Adicione lembretes inteligentes e você verá menos lacunas e melhores resultados.
Neste guia, você aprenderá a configurar uma Booking Page para seus programas de grupo, usá-la como link central e combiná-la com as ferramentas do Doodle que o manterão organizado.
Esse manual funciona para educação sobre diabetes, aulas pré-natais, grupos de reabilitação cardíaca, cessação do tabagismo e workshops de prevenção de quedas. Você obterá etapas claras, dicas de privacidade e exemplos que podem ser copiados hoje mesmo.
O desafio enfrentado pelos profissionais de instrutores de aulas em grupo
Sua semana é uma mistura de ensino e administração. As partes mais difíceis geralmente vêm do agendamento.
Os pacientes ligam para você para perguntar sobre horários e preços
Os provedores de referência querem uma maneira simples de enviar pessoas para você
O não comparecimento interrompe seu fluxo e reduz a receita
Você precisa proteger a privacidade dos participantes e evitar o compartilhamento de PHI
Você quer ferramentas simples que sua equipe possa usar sem treinamento
Sem um caminho único e fácil de inscrição, é fácil para as pessoas desistirem. Você também pode fazer overbooking ou underfill porque não consegue ver sua capacidade real em um só lugar.
Por que isso é importante para o instrutor de aulas em grupo
Preencher as turmas não se trata apenas de números - isso afeta os resultados dos pacientes e os seus resultados financeiros.
Grupos completos criam apoio de colegas e melhoram a adesão
Menos lacunas significam mais receita por hora
Uma programação clara gera confiança entre os provedores e os pacientes
Menos administração dá a você tempo para preparação, documentação e descanso
Uma única página de agendamento direciona as pessoas para a sessão certa, sem idas e vindas. Adicione regras e avisos simples e suas turmas ficarão cheias.
Crie uma Booking Page como centro de suas aulas
Sua Booking Page é o único link que você compartilha em seu website, folhetos e referências. Configure-a uma vez e deixe-a trabalhar para você todos os dias.
Etapa 1: Conecte seu calendário
Conecte o Google Calendar, o Microsoft Outlook ou o Apple Calendar
Escolha qual calendário o Doodle deve verificar para ver se você está ocupado
Mantenha os eventos pessoais em sigilo e bloqueie o agendamento desses horários
Você nunca oferecerá uma vaga que entre em conflito com o horário da clínica ou outras sessões.
Etapa 2: Mapeie a disponibilidade de suas aulas
Adicione blocos recorrentes que correspondam à sua programação de aulas, como terças e quintas das 17h às 18h.
Defina uma janela de reserva (por exemplo, 14 dias de antecedência) para gerenciar a demanda
Acrescente um tempo de espera antes e depois das aulas para a preparação da sala e anotações
Se você alternar os tópicos, acrescente isso ao título do bloco de tempo (por exemplo, noções básicas de pré-natal ou planejamento de refeições para diabetes).
Etapa 3: Escreva detalhes claros e amigáveis ao paciente
O Doodle Pro inclui descrições de reuniões geradas por IA. Use-a para redigir instruções e, em seguida, edite o tom para que corresponda à sua voz.
Mantenha o título curto e claro (por exemplo, Aula de Educação sobre Diabetes)
Inclua o que você deve levar e a quem a aula se destina
Adicione notas sobre estacionamento ou acessibilidade para sessões presenciais
A clareza diminui a ansiedade e reduz as perguntas.
Etapa 4: Adicione as perguntas de admissão corretas
Colete apenas o que você precisa para colocar alguém no grupo certo - evite informações de saúde protegidas.
Pergunte o nome, o sobrenome, o telefone e o e-mail
Inclua uma pergunta de segurança, como "Alguma preocupação com mobilidade?"
Adicione um campo de observação curto para necessidades especiais (por exemplo, solicitação de intérprete)
Armazene as informações clínicas em seu EHR, não no Doodle.
Etapa 5: Ative o pagamento quando necessário
Se a sua aula for paga em dinheiro ou exigir um depósito, conecte o Stripe na sua página de reservas.
Defina uma taxa ou valor de depósito para reduzir o não comparecimento
Ofereça opções de pagamento flexíveis por meio do Stripe
Inclua uma política de reembolso ou cancelamento na descrição
Você também pode usar 1:1 para avaliações pagas e manter a mesma conta do Stripe.
Etapa 6: Use lembretes e prazos
Defina lembretes automáticos por e-mail 24 horas e 2 horas antes da aula
Adicione um prazo de reserva (por exemplo, 2 horas antes do horário de início)
Envie um agradecimento de acompanhamento com as próximas etapas ou folhetos
Os lembretes reduzem o não comparecimento. Os prazos ajudam você a planejar os materiais e o layout da sala.
Etapa 7: adicione seu local e ferramentas
Para telessaúde, conecte o Zoom, o Google Meet, o Microsoft Teams ou o Cisco Webex
Para reuniões presenciais, adicione o endereço e o número da sala
Inclua um link de mapa ou instruções de estacionamento, se necessário
O Doodle adiciona automaticamente o link ou o local da reunião ao convite.
Transforme um link em uma lista completa
Você não precisa de uma dúzia de links. Você não precisa de uma dúzia de links. Uma Booking Page pode preencher todas as suas turmas - se for fácil de encontrar.
Coloque seu link em todos os lugares que os pacientes procurarem
No site: Adicione um botão "Reserve uma aula".
Pôsteres e folhetos: Use um código QR
Assinaturas de e-mail: Adicione a sua assinatura e a da recepção
Biografias de mídia social
Folhetos do provedor
Facilite para os encaminhadores
Envie sua página de reservas por e-mail para clínicas locais ou gerentes de atendimento
Dê a eles uma linha única que eles possam copiar nas instruções de alta
Crie um código curto que a equipe possa ler para os pacientes por telefone
Acompanhe o que funciona
Use tags UTM para sua Booking Page em seu site e anúncios
Verifique quais fontes geram o maior número de reservas
Concentre-se nos canais com melhor desempenho
Gerencie a capacidade, a privacidade e a conformidade
As sessões em grupo têm necessidades exclusivas. Esses recursos ajudam você a gerenciá-las com eficiência.
Controle os assentos por sessão com o Sign-up Sheet
Sua página de reservas atrai as pessoas. Use uma folha de inscrição para controlar a capacidade da sessão.
Crie eventos, adicione intervalos de tempo e defina limites de assentos
Vincule a folha de inscrição na descrição ou confirmação da página de reserva
Interrompa novas inscrições automaticamente quando estiverem cheias
Mantenha os nomes privados nas configurações do grupo
Use o recurso Ocultar detalhes dos participantes (Doodle Pro) para manter a privacidade.
Somente seu nome é exibido publicamente
Os participantes ficam visíveis apenas para você
Se você estiver imprimindo, use iniciais ou números de identificação
Proteja informações confidenciais
Não colete PHI (diagnósticos, seguro) nas páginas de reserva
Use o seu EHR para uma entrada segura
O Doodle usa padrões de segurança e conformidade de nível empresarial
Reduza o não comparecimento e as faltas de última hora
Use pequenas mudanças para melhorar o comparecimento:
Exigir um depósito via Stripe
Defina regras claras de cancelamento na descrição
Ative lembretes por e-mail + lembretes por SMS com o Zapier
Ofereça listas de espera usando folhas de registro
Adicione horários alternativos de sessão em seu e-mail de confirmação
Você pode administrar aulas híbridas e de telessaúde sem dores de cabeça
Você pode gerenciar aulas on-line e presenciais em uma única página de reservas.
Use links de vídeo incorporados (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Adicione uma observação: "Entre 5 minutos antes para verificar o áudio"
Para sessões híbridas, mostre informações de local e vídeo
Os fusos horários se ajustam automaticamente para participantes remotos
Anexe folhetos ou notas de preparação
Ferramentas e soluções que fazem isso funcionar
Aqui está uma tabela dos recursos do Doodle que dão suporte ao agendamento de aulas em grupo:
Ferramenta
O que ela ajuda você a fazer
Página de reserva
Compartilhe um link para que os pacientes agendem quando você estiver disponível
Pagamento com Stripe
Aceite depósitos ou pagamentos completos no momento da reserva
Sincronização de calendário
Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple
Links de vídeo
Adicione automaticamente Zoom, Teams, Meet ou Webex
Folha de registro
Defina limites de assentos por classe e feche as inscrições automaticamente
1:1
Ofereça consultas ou avaliações particulares antes das aulas em grupo
Enquete de grupo
Permita que os pacientes votem nos melhores horários antes de adicionar novas sessões
Descrições de IA
Esboce rapidamente os detalhes da aula com o tom certo
Marca personalizada
Adicione seu logotipo e cores para dar credibilidade a você
Lembretes e prazos
Reduza o número de não comparecimentos e melhore o planejamento
Oculte os detalhes dos participantes
Proteja a privacidade de grupos sensíveis
Zapier
Conecte-se ao seu CRM, formulários EHR ou ferramentas de SMS
Convites por e-mail
Envie para até 1.000 pessoas para lançamentos de programas
Use o que você precisa agora - dimensione depois.
Exemplos do mundo real
Série de educação sobre diabetes
Página de reservas: Terça-feira às 17h e sábado às 10h
Stripe: depósito de US$ 10 coletado
Folha de registro: 12 vagas por sessão
Resultados: Menos não comparecimentos, presença constante nas aulas
Educação e condicionamento físico pré-natal
Combinação de opções presenciais e por Zoom, claramente identificadas
Descrição da IA com tom correspondente à marca da clínica
Admissão: Apenas perguntas simples sobre mobilidade
Resultados: Aumento de indicações e inscrições rápidas via Instagram
Grupo de cessação do tabagismo
Enquete em grupo usada para escolher o horário ideal
Zapier envia SMS de lembrete na manhã do dia
Nomes dos participantes ocultos para fins de privacidade
Resultados: Grande participação e retorno de indicações de PCPs
Erros comuns a serem evitados
Compartilhar vários links de reserva - cria confusão
Solicitar PHI em páginas públicas de inscrição
Ocultar taxas ou política de reembolso até a última etapa
Pular lembretes
Fazer com que os referenciadores adivinhem como ajudar
Um link. Informações claras. Processo seguro.
Principais conclusões
Uma única página de reserva pode executar toda a programação do seu programa
Use o Stripe para reduzir o número de não comparecimentos e confirmar a presença
Combine com folhas de registro para gerenciar a capacidade
Proteja a privacidade ocultando os detalhes dos participantes
Mantenha seu sistema em conformidade e de fácil utilização pelos pacientes
Comece com um agendamento melhor
Você não precisa de um novo site ou de uma grande equipe de administração para preencher sua próxima turma. Você pode criar uma página de agendamento, conectar seu calendário e permitir que os pacientes escolham o melhor horário. O Doodle adiciona links de vídeo, cobra o pagamento e envia lembretes para que você possa se concentrar no atendimento.
Crie sua página de agendamento hoje mesmo:
Agendamento
Como os profissionais de medicina alternativa podem automatizar as reservas em minutosRead Article
Agendamento
Você pode organizar aulas em grupo rapidamente: Folhas de registro para workshops de bem-estarRead Article
Agendamento