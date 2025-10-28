Doodle erstellen

Terminplanung

Wie du Gruppenkurse mit nur einer Booking Page füllst

Lesezeit: 8 Minuten

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aktualisiert: 28. Okt. 2025

Participants in a group yoga class seated on mats in a bright, peaceful studio. The instructor leads the session calmly.

Sprachoptionen

endefresit

Inhaltsübersicht

    Wenn du Gruppenunterricht im Gesundheitswesen gibst, füllt sich dein Kalender nicht nur mit Sitzungen. Du kümmerst dich auch um Fragen zur Anmeldung, Details zu Versicherung oder Barzahlung, Erinnerungen und Änderungen in letzter Minute. Jede zusätzliche E-Mail oder jeder zusätzliche Telefonanruf bedeutet weniger Teilnehmer und mehr Zeitaufwand.

    Es gibt einen einfacheren Weg, deinen Dienstplan voll zu halten. Mit einer Buchungsseite kannst du einen einzigen Link für alle freigeben, deine Kunden einen passenden Termin wählen lassen und bei Bedarf die Zahlung einfordern. Füge intelligente Erinnerungen hinzu, und du wirst weniger Lücken und bessere Ergebnisse sehen.

    In diesem Leitfaden erfährst du, wie du eine Buchungsseite für deine Gruppenprogramme einrichtest, sie als zentralen Link verwendest und sie mit Doodle-Tools kombinierst, die für Ordnung sorgen.

    Dieses Handbuch eignet sich für Diabetesaufklärung, Geburtsvorbereitungskurse, Herz-Reha-Gruppen, Raucherentwöhnung und Workshops zur Sturzprävention. Du bekommst klare Schritte, Tipps zum Datenschutz und Beispiele, die du heute schon nachmachen kannst.

    Keine Kreditkarte erforderlich

    Die Herausforderung für Gruppenkursleiter/innen

    Deine Woche ist eine Mischung aus Unterricht und Verwaltung. Das Schwierigste ist meist die Terminplanung.

    • Patienten rufen an und fragen nach Zeiten und Preisen

    • Überweisende Anbieter wollen eine einfache Möglichkeit, Leute zu dir zu schicken

    • Unentschuldigtes Fernbleiben unterbricht deinen Fluss und schmälert deine Einnahmen

    • Du musst die Privatsphäre der Teilnehmer schützen und die Weitergabe von PHI vermeiden

    • Du willst einfache Tools, die dein Team ohne Schulung nutzen kann

    Ohne einen einzigen, einfachen Anmeldepfad ist es für die Teilnehmer leicht, abzubrechen. Außerdem kann es zu Über- oder Unterbelegungen kommen, weil du deine tatsächliche Kapazität nicht auf einen Blick sehen kannst.

    Warum das für Gruppenkursleiter/innen wichtig ist

    Bei vollen Kursen geht es nicht nur um Zahlen - sie wirken sich auch auf das Ergebnis für die Patienten und deinen Gewinn aus.

    • Volle Gruppen fördern die gegenseitige Unterstützung und verbessern die Therapietreue

    • Weniger Lücken bedeuten mehr Einnahmen pro Stunde

    • Eine klare Terminplanung schafft Vertrauen bei Anbietern und Patienten

    • Weniger Verwaltungsaufwand gibt dir Zeit für die Vorbereitung, Dokumentation und Erholung

    Eine einzige Buchungsseite führt die Teilnehmer ohne langes Hin und Her in die richtige Sitzung. Füge einfache Regeln und Aufforderungen hinzu, und deine Kurse bleiben voll.

    Erstelle eine Buchungsseite als Drehscheibe für deine Kurse

    Deine Buchungsseite ist der einzige Link, den du auf deiner Website, in Flyern und auf Empfehlungsschreiben verwendest. Richte sie einmal ein und lass sie dann jeden Tag für dich arbeiten.

    Schritt 1: Verbinde deinen Kalender

    • Verbinde Google Kalender, Microsoft Outlook oder Apple Kalender

    • Wähle aus, welchen Kalender Doodle auf belegte Zeiten prüfen soll

    • Behalte persönliche Termine für dich und sperre diese Zeiten für die Buchung

    Du wirst nie einen Termin anbieten, der mit den Sprechstunden oder anderen Veranstaltungen kollidiert.

    Schritt 2: Zeichne die Verfügbarkeit deiner Kurse ein

    • Füge wiederkehrende Blöcke hinzu, die deinem Stundenplan entsprechen, z.B. Di und Do 17-18 Uhr.

    • Lege ein Buchungsfenster fest (z. B. 14 Tage im Voraus), um die Nachfrage zu steuern

    • Füge Pufferzeit vor und nach dem Unterricht für die Einrichtung des Raums und für Notizen hinzu.

    Wenn du die Themen wechselst, füge das zum Titel des Zeitblocks hinzu (z.B. Grundlagen der Schwangerschaft oder Diabetes-Mahlzeiten).

    Schritt 3: Schreibe klare, patientenfreundliche Details

    Doodle Pro enthält KI-generierte Sitzungsbeschreibungen. Nutze sie, um Anweisungen zu verfassen, und passe den Tonfall dann an deine Stimme an.

    • Halte den Titel kurz und klar (z. B. Diabetes-Aufklärungskurs)

    • Gib an, was du mitbringen sollst und für wen der Kurs geeignet ist

    • Füge Hinweise zum Parken oder zur Erreichbarkeit hinzu, wenn du persönlich teilnimmst.

    Klarheit baut Ängste ab und reduziert Fragen.

    Schritt 4: Füge die richtigen Aufnahmefragen hinzu

    Erfasse nur das, was du brauchst, um jemanden in die richtige Gruppe einzuordnen - vermeide geschützte Gesundheitsinformationen.

    • Frag nach Vorname, Nachname, Telefon und E-Mail

    • Füge eine Sicherheitsfrage hinzu, z. B. "Gibt es Probleme mit der Mobilität?".

    • Füge ein kurzes Notizfeld für besondere Bedürfnisse hinzu (z.B. Wunsch nach einem Dolmetscher)

    Speichere die klinischen Daten in deiner elektronischen Patientenakte, nicht in Doodle.

    Schritt 5: Aktiviere bei Bedarf die Zahlungsfunktion

    Wenn dein Kurs bar bezahlt wird oder eine Anzahlung erfordert, binde Stripe auf deiner Buchungsseite ein.

    • Lege eine Gebühr oder eine Anzahlung fest, um No-Shows zu reduzieren

    • Biete flexible Zahlungsoptionen über Stripe an

    • Füge eine Erstattungs- oder Stornierungsrichtlinie in die Beschreibung ein

    Du kannst auch 1:1 für bezahlte Bewertungen verwenden und dasselbe Stripe-Konto behalten.

    Schritt 6: Verwende Erinnerungen und Fristen

    • Stelle automatische E-Mail-Erinnerungen 24 Stunden und 2 Stunden vor dem Unterricht ein

    • Füge eine Buchungsfrist hinzu (z. B. 2 Stunden vor Beginn)

    • Sende ein Dankeschön mit den nächsten Schritten oder Handouts

    Erinnerungen verringern das Nichterscheinen. Fristen helfen dir bei der Planung der Materialien und der Raumaufteilung.

    Schritt 7: Füge deinen Standort und deine Tools hinzu

    • Für Telemedizin: Verbinde Zoom, Google Meet, Microsoft Teams oder Cisco Webex

    • Für persönliche Treffen gib die Adresse und die Raumnummer an.

    • Füge bei Bedarf einen Link zu einer Karte oder Anweisungen zum Parken hinzu.

    Doodle fügt den Link oder den Ort des Meetings automatisch in die Einladung ein.

    Verwandle einen Link in einen vollständigen Dienstplan

    Du brauchst nicht ein Dutzend Links. Eine Buchungsseite kann alle deine Klassen füllen - wenn sie leicht zu finden ist.

    Platziere deinen Link überall, wo Patienten hinschauen

    • Website: Füge einen "Klasse buchen"-Button hinzu

    • Plakate und Flugblätter: Verwende einen QR-Code

    • E-Mail-Signaturen: Ergänze deine und die der Rezeption

    • Biografien in den sozialen Medien

    • Handouts für Anbieter

    Mach es Überweisern leicht

    • Sende deine Buchungsseite per E-Mail an lokale Kliniken oder Pflegemanager

    • Gib ihnen einen Einzeiler, den sie in die Entlassungsanweisungen kopieren können

    • Erstelle einen Kurzcode, den das Personal den Patienten am Telefon vorlesen kann

    Verfolge, was funktioniert

    • Verwende UTM-Tags für deine Buchungsseite auf deiner Website und in deinen Anzeigen

    • Prüfe, welche Quellen die meisten Buchungen bringen

    • Konzentriere dich auf die Kanäle mit den besten Ergebnissen

    Verwalte Kapazitäten, Datenschutz und Compliance

    Gruppensitzungen haben besondere Anforderungen. Diese Funktionen helfen dir, sie effektiv zu verwalten.

    Kontrolliere die Sitzplätze pro Sitzung mit der Anmeldeseite

    Deine Buchungsseite lockt die Leute an. Verwende einen Anmeldebogen, um die Sitzungskapazität zu kontrollieren.

    • Erstelle Veranstaltungen, füge Zeitfenster hinzu und lege Sitzplatzgrenzen fest.

    • Verlinke den Anmeldebogen in der Beschreibung oder Bestätigung deiner Buchungsseite

    • Stoppe neue Anmeldungen automatisch, wenn sie voll sind

    Halte die Namen in den Gruppeneinstellungen privat

    Verwende die Funktion Teilnehmerdetails verbergen (Doodle Pro), um die Privatsphäre zu schützen.

    • Nur dein Name wird öffentlich angezeigt

    • Die Teilnehmer sind nur für dich sichtbar

    • Wenn du druckst, verwende Initialen oder ID-Nummern

    Schütze sensible Informationen

    • Erfasse keine PHI-Daten (Diagnosen, Versicherungen) auf Buchungsseiten

    • Verwende dein EHR für eine sichere Aufnahme

    • Doodle verwendet Sicherheits- und Compliance-Standards auf Unternehmensniveau

    Reduziere Nichterscheinen und Lücken in letzter Minute

    Verwende kleine Änderungen, um die Anwesenheit zu verbessern:

    • Erfordere eine Anzahlung über Stripe

    • Lege klare Stornierungsregeln in der Beschreibung fest

    • Aktiviere E-Mail-Erinnerungen und SMS-Erinnerungen mit Zapier

    • Biete Wartelisten mit Sign-up Sheets an

    • Füge in deiner Bestätigungs-E-Mail alternative Unterrichtszeiten hinzu

    Hybrid- und Telehealth-Kurse ohne Kopfschmerzen durchführen

    Du kannst sowohl Online- als auch Präsenzkurse von einer Buchungsseite aus verwalten.

    • Nutze integrierte Videolinks (Zoom, Meet, Teams, Webex)

    • Füge eine Notiz hinzu: "Komm 5 Minuten früher, um den Ton zu prüfen".

    • Zeige bei hybriden Sitzungen sowohl den Ort als auch die Videoinformationen an

    • Zeitzonen werden für Teilnehmer aus der Ferne automatisch angepasst

    • Handouts oder Vorbereitungsnotizen anhängen

    Tools und Lösungen, mit denen das funktioniert

    Hier ist eine Tabelle mit Doodle-Funktionen, die die Planung von Gruppenunterricht unterstützen:

    Tool

    Was es dir hilft

    Buchungsseite

    Gib einen Link frei, damit Patienten buchen können, wenn du verfügbar bist

    Stripe-Zahlung

    Nimm Anzahlungen oder vollständige Zahlungen bei der Buchung an

    Kalender-Synchronisation

    Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender

    Video-Links

    Automatisches Hinzufügen von Zoom, Teams, Meet oder Webex

    Anmeldeformular

    Sitzplatzlimits pro Klasse festlegen und Anmeldungen automatisch schließen

    1:1

    Biete private Beratungen oder Bewertungen vor dem Gruppenunterricht an

    Gruppenumfrage

    Lass die Patienten über die besten Zeiten abstimmen, bevor du neue Sitzungen hinzufügst

    KI-Beschreibungen

    Erstelle schnell Details zu den Kursen mit dem richtigen Ton

    Individuelles Branding

    Füge dein Logo und deine Farben für mehr Glaubwürdigkeit hinzu

    Erinnerungen & Fristen

    Reduziere das Nichterscheinen und verbessere die Planung

    Teilnehmerdetails verbergen

    Schütze die Privatsphäre für sensible Gruppen

    Zapier

    Verbinde dich mit deinem CRM, EHR-Formularen oder SMS-Tools

    Einladungen per E-Mail

    Versand an bis zu 1000 Personen für Programmstarts

    Nutze das, was du jetzt brauchst - und erweitere es später.

    Beispiele aus der Praxis

    Diabetes-Aufklärungsreihe

    • Buchungsseite: Di um 17 Uhr und Sa um 10 Uhr

    • Stripe: $10 Anzahlung gesammelt

    • Anmeldungsblatt: 12 Plätze pro Sitzung

    • Ergebnisse: Weniger Absagen, konstante Teilnahme am Kurs

    Pränatale Fitness und Bildung

    • Mischung aus Präsenz- und Zoom-Optionen, klar beschriftet

    • KI-Beschreibung mit dem Ton der Klinikmarke

    • Aufnahme: Nur einfache Fragen zur Mobilität

    • Ergebnisse: Mehr Überweisungen und schnelle Anmeldungen über Instagram

    Gruppe zur Raucherentwöhnung

    • Gruppenumfrage zur Auswahl des idealen Zeitpunkts

    • Zapier sendet Erinnerungs-SMS am Morgen vor der Veranstaltung

    • Namen der Teilnehmer zum Schutz der Privatsphäre versteckt

    • Ergebnisse: Hohe Teilnehmerzahl und Rücküberweisungen von Hausärzten

    Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

    • Gemeinsame Nutzung mehrerer Buchungslinks - das schafft Verwirrung

    • Auf öffentlichen Anmeldeseiten nach PHI fragen

    • Verschweigen von Gebühren oder Erstattungsrichtlinien bis zum letzten Schritt

    • Überspringen von Erinnerungen

    • Empfehlungsgeber raten lassen, wie sie helfen können

    Ein Link. Klare Informationen. Sicherer Prozess.

    Das Wichtigste in Kürze

    • Eine einzige Buchungsseite kann dein gesamtes Programm abwickeln

    • Nutze Stripe, um Absagen zu vermeiden und die Teilnahme zu bestätigen

    • Kombiniere sie mit Anmeldebögen, um die Kapazität zu verwalten

    • Schütze die Privatsphäre durch Ausblenden der Teilnehmerdaten

    • Halte dein System compliant und patientenfreundlich

    Beginnen Sie mit einer besseren Terminplanung

    Du brauchst weder eine neue Website noch ein großes Verwaltungsteam, um deinen nächsten Kurs zu füllen. Erstelle eine Buchungsseite, verbinde deinen Kalender und lass deine Patienten die beste Zeit auswählen. Doodle fügt Videolinks hinzu, kassiert Zahlungen und sendet Erinnerungen, damit du dich auf die Betreuung konzentrieren kannst.

    Erstelle deine Buchungsseite noch heute:

    Keine Kreditkarte erforderlich

    Ähnlicher Artikel

    Alternative medicine practitioner in a client session

    Terminplanung

    Wie Heilpraktiker Buchungen in Minutenschnelle automatisieren können

    Geschrieben von Limara Schellenberg

    Artikel lesen
    Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

    Terminplanung

    Richte schnell Gruppenunterricht ein: Anmeldeformulare für Wellness-Workshops

    Geschrieben von Limara Schellenberg

    Artikel lesen
    Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

    Terminplanung

    Weniger Nichterscheinen mit Erinnerungen und Zahlungen für ganzheitliche Pflege

    Geschrieben von Limara Schellenberg

    Artikel lesen

    Löse das Terminplanungsrätsel mit Doodle