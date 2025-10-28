Wie du Gruppenkurse mit nur einer Booking Page füllst

Wenn du Gruppenunterricht im Gesundheitswesen gibst, füllt sich dein Kalender nicht nur mit Sitzungen. Du kümmerst dich auch um Fragen zur Anmeldung, Details zu Versicherung oder Barzahlung, Erinnerungen und Änderungen in letzter Minute. Jede zusätzliche E-Mail oder jeder zusätzliche Telefonanruf bedeutet weniger Teilnehmer und mehr Zeitaufwand.

Es gibt einen einfacheren Weg, deinen Dienstplan voll zu halten. Mit einer Buchungsseite kannst du einen einzigen Link für alle freigeben, deine Kunden einen passenden Termin wählen lassen und bei Bedarf die Zahlung einfordern. Füge intelligente Erinnerungen hinzu, und du wirst weniger Lücken und bessere Ergebnisse sehen.

In diesem Leitfaden erfährst du, wie du eine Buchungsseite für deine Gruppenprogramme einrichtest, sie als zentralen Link verwendest und sie mit Doodle-Tools kombinierst, die für Ordnung sorgen.

Dieses Handbuch eignet sich für Diabetesaufklärung, Geburtsvorbereitungskurse, Herz-Reha-Gruppen, Raucherentwöhnung und Workshops zur Sturzprävention. Du bekommst klare Schritte, Tipps zum Datenschutz und Beispiele, die du heute schon nachmachen kannst.

Die Herausforderung für Gruppenkursleiter/innen

Deine Woche ist eine Mischung aus Unterricht und Verwaltung. Das Schwierigste ist meist die Terminplanung.

Patienten rufen an und fragen nach Zeiten und Preisen

Überweisende Anbieter wollen eine einfache Möglichkeit, Leute zu dir zu schicken

Unentschuldigtes Fernbleiben unterbricht deinen Fluss und schmälert deine Einnahmen

Du musst die Privatsphäre der Teilnehmer schützen und die Weitergabe von PHI vermeiden

Du willst einfache Tools, die dein Team ohne Schulung nutzen kann

Ohne einen einzigen, einfachen Anmeldepfad ist es für die Teilnehmer leicht, abzubrechen. Außerdem kann es zu Über- oder Unterbelegungen kommen, weil du deine tatsächliche Kapazität nicht auf einen Blick sehen kannst.

Warum das für Gruppenkursleiter/innen wichtig ist

Bei vollen Kursen geht es nicht nur um Zahlen - sie wirken sich auch auf das Ergebnis für die Patienten und deinen Gewinn aus.

Volle Gruppen fördern die gegenseitige Unterstützung und verbessern die Therapietreue

Weniger Lücken bedeuten mehr Einnahmen pro Stunde

Eine klare Terminplanung schafft Vertrauen bei Anbietern und Patienten

Weniger Verwaltungsaufwand gibt dir Zeit für die Vorbereitung, Dokumentation und Erholung

Eine einzige Buchungsseite führt die Teilnehmer ohne langes Hin und Her in die richtige Sitzung. Füge einfache Regeln und Aufforderungen hinzu, und deine Kurse bleiben voll.

Erstelle eine Buchungsseite als Drehscheibe für deine Kurse

Deine Buchungsseite ist der einzige Link, den du auf deiner Website, in Flyern und auf Empfehlungsschreiben verwendest. Richte sie einmal ein und lass sie dann jeden Tag für dich arbeiten.

Schritt 1: Verbinde deinen Kalender

Verbinde Google Kalender, Microsoft Outlook oder Apple Kalender

Wähle aus, welchen Kalender Doodle auf belegte Zeiten prüfen soll

Behalte persönliche Termine für dich und sperre diese Zeiten für die Buchung

Du wirst nie einen Termin anbieten, der mit den Sprechstunden oder anderen Veranstaltungen kollidiert.

Schritt 2: Zeichne die Verfügbarkeit deiner Kurse ein

Füge wiederkehrende Blöcke hinzu, die deinem Stundenplan entsprechen, z.B. Di und Do 17-18 Uhr.

Lege ein Buchungsfenster fest (z. B. 14 Tage im Voraus), um die Nachfrage zu steuern

Füge Pufferzeit vor und nach dem Unterricht für die Einrichtung des Raums und für Notizen hinzu.

Wenn du die Themen wechselst, füge das zum Titel des Zeitblocks hinzu (z.B. Grundlagen der Schwangerschaft oder Diabetes-Mahlzeiten).

Schritt 3: Schreibe klare, patientenfreundliche Details

Doodle Pro enthält KI-generierte Sitzungsbeschreibungen. Nutze sie, um Anweisungen zu verfassen, und passe den Tonfall dann an deine Stimme an.

Halte den Titel kurz und klar (z. B. Diabetes-Aufklärungskurs)

Gib an, was du mitbringen sollst und für wen der Kurs geeignet ist

Füge Hinweise zum Parken oder zur Erreichbarkeit hinzu, wenn du persönlich teilnimmst.

Klarheit baut Ängste ab und reduziert Fragen.

Schritt 4: Füge die richtigen Aufnahmefragen hinzu

Erfasse nur das, was du brauchst, um jemanden in die richtige Gruppe einzuordnen - vermeide geschützte Gesundheitsinformationen.

Frag nach Vorname, Nachname, Telefon und E-Mail

Füge eine Sicherheitsfrage hinzu, z. B. "Gibt es Probleme mit der Mobilität?".

Füge ein kurzes Notizfeld für besondere Bedürfnisse hinzu (z.B. Wunsch nach einem Dolmetscher)

Speichere die klinischen Daten in deiner elektronischen Patientenakte, nicht in Doodle.

Schritt 5: Aktiviere bei Bedarf die Zahlungsfunktion

Wenn dein Kurs bar bezahlt wird oder eine Anzahlung erfordert, binde Stripe auf deiner Buchungsseite ein.

Lege eine Gebühr oder eine Anzahlung fest, um No-Shows zu reduzieren

Biete flexible Zahlungsoptionen über Stripe an

Füge eine Erstattungs- oder Stornierungsrichtlinie in die Beschreibung ein

Du kannst auch 1:1 für bezahlte Bewertungen verwenden und dasselbe Stripe-Konto behalten.

Schritt 6: Verwende Erinnerungen und Fristen

Stelle automatische E-Mail-Erinnerungen 24 Stunden und 2 Stunden vor dem Unterricht ein

Füge eine Buchungsfrist hinzu (z. B. 2 Stunden vor Beginn)

Sende ein Dankeschön mit den nächsten Schritten oder Handouts

Erinnerungen verringern das Nichterscheinen. Fristen helfen dir bei der Planung der Materialien und der Raumaufteilung.

Schritt 7: Füge deinen Standort und deine Tools hinzu

Für Telemedizin: Verbinde Zoom, Google Meet, Microsoft Teams oder Cisco Webex

Für persönliche Treffen gib die Adresse und die Raumnummer an.

Füge bei Bedarf einen Link zu einer Karte oder Anweisungen zum Parken hinzu.

Doodle fügt den Link oder den Ort des Meetings automatisch in die Einladung ein.

Verwandle einen Link in einen vollständigen Dienstplan

Du brauchst nicht ein Dutzend Links. Eine Buchungsseite kann alle deine Klassen füllen - wenn sie leicht zu finden ist.

Platziere deinen Link überall, wo Patienten hinschauen

Website: Füge einen "Klasse buchen"-Button hinzu

Plakate und Flugblätter: Verwende einen QR-Code

E-Mail-Signaturen: Ergänze deine und die der Rezeption

Biografien in den sozialen Medien

Handouts für Anbieter

Mach es Überweisern leicht

Sende deine Buchungsseite per E-Mail an lokale Kliniken oder Pflegemanager

Gib ihnen einen Einzeiler, den sie in die Entlassungsanweisungen kopieren können

Erstelle einen Kurzcode, den das Personal den Patienten am Telefon vorlesen kann

Verfolge, was funktioniert

Verwende UTM-Tags für deine Buchungsseite auf deiner Website und in deinen Anzeigen

Prüfe, welche Quellen die meisten Buchungen bringen

Konzentriere dich auf die Kanäle mit den besten Ergebnissen

Verwalte Kapazitäten, Datenschutz und Compliance

Gruppensitzungen haben besondere Anforderungen. Diese Funktionen helfen dir, sie effektiv zu verwalten.

Kontrolliere die Sitzplätze pro Sitzung mit der Anmeldeseite

Deine Buchungsseite lockt die Leute an. Verwende einen Anmeldebogen, um die Sitzungskapazität zu kontrollieren.

Erstelle Veranstaltungen, füge Zeitfenster hinzu und lege Sitzplatzgrenzen fest.

Verlinke den Anmeldebogen in der Beschreibung oder Bestätigung deiner Buchungsseite

Stoppe neue Anmeldungen automatisch, wenn sie voll sind

Halte die Namen in den Gruppeneinstellungen privat

Verwende die Funktion Teilnehmerdetails verbergen (Doodle Pro), um die Privatsphäre zu schützen.

Nur dein Name wird öffentlich angezeigt

Die Teilnehmer sind nur für dich sichtbar

Wenn du druckst, verwende Initialen oder ID-Nummern

Schütze sensible Informationen

Erfasse keine PHI-Daten (Diagnosen, Versicherungen) auf Buchungsseiten

Verwende dein EHR für eine sichere Aufnahme

Doodle verwendet Sicherheits- und Compliance-Standards auf Unternehmensniveau

Reduziere Nichterscheinen und Lücken in letzter Minute

Verwende kleine Änderungen, um die Anwesenheit zu verbessern:

Erfordere eine Anzahlung über Stripe

Lege klare Stornierungsregeln in der Beschreibung fest

Aktiviere E-Mail-Erinnerungen und SMS-Erinnerungen mit Zapier

Biete Wartelisten mit Sign-up Sheets an

Füge in deiner Bestätigungs-E-Mail alternative Unterrichtszeiten hinzu

Hybrid- und Telehealth-Kurse ohne Kopfschmerzen durchführen

Du kannst sowohl Online- als auch Präsenzkurse von einer Buchungsseite aus verwalten.

Nutze integrierte Videolinks (Zoom, Meet, Teams, Webex)

Füge eine Notiz hinzu: "Komm 5 Minuten früher, um den Ton zu prüfen".

Zeige bei hybriden Sitzungen sowohl den Ort als auch die Videoinformationen an

Zeitzonen werden für Teilnehmer aus der Ferne automatisch angepasst

Handouts oder Vorbereitungsnotizen anhängen

Tools und Lösungen, mit denen das funktioniert

Hier ist eine Tabelle mit Doodle-Funktionen, die die Planung von Gruppenunterricht unterstützen:

Tool Was es dir hilft Buchungsseite Gib einen Link frei, damit Patienten buchen können, wenn du verfügbar bist Stripe-Zahlung Nimm Anzahlungen oder vollständige Zahlungen bei der Buchung an Kalender-Synchronisation Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender Video-Links Automatisches Hinzufügen von Zoom, Teams, Meet oder Webex Anmeldeformular Sitzplatzlimits pro Klasse festlegen und Anmeldungen automatisch schließen 1:1 Biete private Beratungen oder Bewertungen vor dem Gruppenunterricht an Gruppenumfrage Lass die Patienten über die besten Zeiten abstimmen, bevor du neue Sitzungen hinzufügst KI-Beschreibungen Erstelle schnell Details zu den Kursen mit dem richtigen Ton Individuelles Branding Füge dein Logo und deine Farben für mehr Glaubwürdigkeit hinzu Erinnerungen & Fristen Reduziere das Nichterscheinen und verbessere die Planung Teilnehmerdetails verbergen Schütze die Privatsphäre für sensible Gruppen Zapier Verbinde dich mit deinem CRM, EHR-Formularen oder SMS-Tools Einladungen per E-Mail Versand an bis zu 1000 Personen für Programmstarts

Nutze das, was du jetzt brauchst - und erweitere es später.

Beispiele aus der Praxis

Diabetes-Aufklärungsreihe

Buchungsseite: Di um 17 Uhr und Sa um 10 Uhr

Stripe: $10 Anzahlung gesammelt

Anmeldungsblatt: 12 Plätze pro Sitzung

Ergebnisse: Weniger Absagen, konstante Teilnahme am Kurs

Pränatale Fitness und Bildung

Mischung aus Präsenz- und Zoom-Optionen, klar beschriftet

KI-Beschreibung mit dem Ton der Klinikmarke

Aufnahme: Nur einfache Fragen zur Mobilität

Ergebnisse: Mehr Überweisungen und schnelle Anmeldungen über Instagram

Gruppe zur Raucherentwöhnung

Gruppenumfrage zur Auswahl des idealen Zeitpunkts

Zapier sendet Erinnerungs-SMS am Morgen vor der Veranstaltung

Namen der Teilnehmer zum Schutz der Privatsphäre versteckt

Ergebnisse: Hohe Teilnehmerzahl und Rücküberweisungen von Hausärzten

Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

Gemeinsame Nutzung mehrerer Buchungslinks - das schafft Verwirrung

Auf öffentlichen Anmeldeseiten nach PHI fragen

Verschweigen von Gebühren oder Erstattungsrichtlinien bis zum letzten Schritt

Überspringen von Erinnerungen

Empfehlungsgeber raten lassen, wie sie helfen können

Ein Link. Klare Informationen. Sicherer Prozess.

Das Wichtigste in Kürze

Eine einzige Buchungsseite kann dein gesamtes Programm abwickeln

Nutze Stripe, um Absagen zu vermeiden und die Teilnahme zu bestätigen

Kombiniere sie mit Anmeldebögen, um die Kapazität zu verwalten

Schütze die Privatsphäre durch Ausblenden der Teilnehmerdaten

Halte dein System compliant und patientenfreundlich

Beginnen Sie mit einer besseren Terminplanung

Du brauchst weder eine neue Website noch ein großes Verwaltungsteam, um deinen nächsten Kurs zu füllen. Erstelle eine Buchungsseite, verbinde deinen Kalender und lass deine Patienten die beste Zeit auswählen. Doodle fügt Videolinks hinzu, kassiert Zahlungen und sendet Erinnerungen, damit du dich auf die Betreuung konzentrieren kannst.

