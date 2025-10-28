Wie du Gruppenkurse mit nur einer Booking Page füllst

Wenn du Gruppenunterricht im Gesundheitswesen gibst, füllt sich dein Kalender nicht nur mit Sitzungen. Du kümmerst dich auch um Fragen zur Anmeldung, Details zu Versicherung oder Barzahlung, Erinnerungen und Änderungen in letzter Minute. Jede zusätzliche E-Mail oder jeder zusätzliche Telefonanruf bedeutet weniger Teilnehmer und mehr Zeitaufwand.
Es gibt einen einfacheren Weg, deinen Dienstplan voll zu halten. Mit einer Buchungsseite kannst du einen einzigen Link für alle freigeben, deine Kunden einen passenden Termin wählen lassen und bei Bedarf die Zahlung einfordern. Füge intelligente Erinnerungen hinzu, und du wirst weniger Lücken und bessere Ergebnisse sehen.
In diesem Leitfaden erfährst du, wie du eine Buchungsseite für deine Gruppenprogramme einrichtest, sie als zentralen Link verwendest und sie mit Doodle-Tools kombinierst, die für Ordnung sorgen.
Dieses Handbuch eignet sich für Diabetesaufklärung, Geburtsvorbereitungskurse, Herz-Reha-Gruppen, Raucherentwöhnung und Workshops zur Sturzprävention. Du bekommst klare Schritte, Tipps zum Datenschutz und Beispiele, die du heute schon nachmachen kannst.
Die Herausforderung für Gruppenkursleiter/innen
Deine Woche ist eine Mischung aus Unterricht und Verwaltung. Das Schwierigste ist meist die Terminplanung.
Patienten rufen an und fragen nach Zeiten und Preisen
Überweisende Anbieter wollen eine einfache Möglichkeit, Leute zu dir zu schicken
Unentschuldigtes Fernbleiben unterbricht deinen Fluss und schmälert deine Einnahmen
Du musst die Privatsphäre der Teilnehmer schützen und die Weitergabe von PHI vermeiden
Du willst einfache Tools, die dein Team ohne Schulung nutzen kann
Ohne einen einzigen, einfachen Anmeldepfad ist es für die Teilnehmer leicht, abzubrechen. Außerdem kann es zu Über- oder Unterbelegungen kommen, weil du deine tatsächliche Kapazität nicht auf einen Blick sehen kannst.
Warum das für Gruppenkursleiter/innen wichtig ist
Bei vollen Kursen geht es nicht nur um Zahlen - sie wirken sich auch auf das Ergebnis für die Patienten und deinen Gewinn aus.
Volle Gruppen fördern die gegenseitige Unterstützung und verbessern die Therapietreue
Weniger Lücken bedeuten mehr Einnahmen pro Stunde
Eine klare Terminplanung schafft Vertrauen bei Anbietern und Patienten
Weniger Verwaltungsaufwand gibt dir Zeit für die Vorbereitung, Dokumentation und Erholung
Eine einzige Buchungsseite führt die Teilnehmer ohne langes Hin und Her in die richtige Sitzung. Füge einfache Regeln und Aufforderungen hinzu, und deine Kurse bleiben voll.
Erstelle eine Buchungsseite als Drehscheibe für deine Kurse
Deine Buchungsseite ist der einzige Link, den du auf deiner Website, in Flyern und auf Empfehlungsschreiben verwendest. Richte sie einmal ein und lass sie dann jeden Tag für dich arbeiten.
Schritt 1: Verbinde deinen Kalender
Verbinde Google Kalender, Microsoft Outlook oder Apple Kalender
Wähle aus, welchen Kalender Doodle auf belegte Zeiten prüfen soll
Behalte persönliche Termine für dich und sperre diese Zeiten für die Buchung
Du wirst nie einen Termin anbieten, der mit den Sprechstunden oder anderen Veranstaltungen kollidiert.
Schritt 2: Zeichne die Verfügbarkeit deiner Kurse ein
Füge wiederkehrende Blöcke hinzu, die deinem Stundenplan entsprechen, z.B. Di und Do 17-18 Uhr.
Lege ein Buchungsfenster fest (z. B. 14 Tage im Voraus), um die Nachfrage zu steuern
Füge Pufferzeit vor und nach dem Unterricht für die Einrichtung des Raums und für Notizen hinzu.
Wenn du die Themen wechselst, füge das zum Titel des Zeitblocks hinzu (z.B. Grundlagen der Schwangerschaft oder Diabetes-Mahlzeiten).
Schritt 3: Schreibe klare, patientenfreundliche Details
Doodle Pro enthält KI-generierte Sitzungsbeschreibungen. Nutze sie, um Anweisungen zu verfassen, und passe den Tonfall dann an deine Stimme an.
Halte den Titel kurz und klar (z. B. Diabetes-Aufklärungskurs)
Gib an, was du mitbringen sollst und für wen der Kurs geeignet ist
Füge Hinweise zum Parken oder zur Erreichbarkeit hinzu, wenn du persönlich teilnimmst.
Klarheit baut Ängste ab und reduziert Fragen.
Schritt 4: Füge die richtigen Aufnahmefragen hinzu
Erfasse nur das, was du brauchst, um jemanden in die richtige Gruppe einzuordnen - vermeide geschützte Gesundheitsinformationen.
Frag nach Vorname, Nachname, Telefon und E-Mail
Füge eine Sicherheitsfrage hinzu, z. B. "Gibt es Probleme mit der Mobilität?".
Füge ein kurzes Notizfeld für besondere Bedürfnisse hinzu (z.B. Wunsch nach einem Dolmetscher)
Speichere die klinischen Daten in deiner elektronischen Patientenakte, nicht in Doodle.
Schritt 5: Aktiviere bei Bedarf die Zahlungsfunktion
Wenn dein Kurs bar bezahlt wird oder eine Anzahlung erfordert, binde Stripe auf deiner Buchungsseite ein.
Lege eine Gebühr oder eine Anzahlung fest, um No-Shows zu reduzieren
Biete flexible Zahlungsoptionen über Stripe an
Füge eine Erstattungs- oder Stornierungsrichtlinie in die Beschreibung ein
Du kannst auch 1:1 für bezahlte Bewertungen verwenden und dasselbe Stripe-Konto behalten.
Schritt 6: Verwende Erinnerungen und Fristen
Stelle automatische E-Mail-Erinnerungen 24 Stunden und 2 Stunden vor dem Unterricht ein
Füge eine Buchungsfrist hinzu (z. B. 2 Stunden vor Beginn)
Sende ein Dankeschön mit den nächsten Schritten oder Handouts
Erinnerungen verringern das Nichterscheinen. Fristen helfen dir bei der Planung der Materialien und der Raumaufteilung.
Schritt 7: Füge deinen Standort und deine Tools hinzu
Für Telemedizin: Verbinde Zoom, Google Meet, Microsoft Teams oder Cisco Webex
Für persönliche Treffen gib die Adresse und die Raumnummer an.
Füge bei Bedarf einen Link zu einer Karte oder Anweisungen zum Parken hinzu.
Doodle fügt den Link oder den Ort des Meetings automatisch in die Einladung ein.
Verwandle einen Link in einen vollständigen Dienstplan
Du brauchst nicht ein Dutzend Links. Eine Buchungsseite kann alle deine Klassen füllen - wenn sie leicht zu finden ist.
Platziere deinen Link überall, wo Patienten hinschauen
Website: Füge einen "Klasse buchen"-Button hinzu
Plakate und Flugblätter: Verwende einen QR-Code
E-Mail-Signaturen: Ergänze deine und die der Rezeption
Biografien in den sozialen Medien
Handouts für Anbieter
Mach es Überweisern leicht
Sende deine Buchungsseite per E-Mail an lokale Kliniken oder Pflegemanager
Gib ihnen einen Einzeiler, den sie in die Entlassungsanweisungen kopieren können
Erstelle einen Kurzcode, den das Personal den Patienten am Telefon vorlesen kann
Verfolge, was funktioniert
Verwende UTM-Tags für deine Buchungsseite auf deiner Website und in deinen Anzeigen
Prüfe, welche Quellen die meisten Buchungen bringen
Konzentriere dich auf die Kanäle mit den besten Ergebnissen
Verwalte Kapazitäten, Datenschutz und Compliance
Gruppensitzungen haben besondere Anforderungen. Diese Funktionen helfen dir, sie effektiv zu verwalten.
Kontrolliere die Sitzplätze pro Sitzung mit der Anmeldeseite
Deine Buchungsseite lockt die Leute an. Verwende einen Anmeldebogen, um die Sitzungskapazität zu kontrollieren.
Erstelle Veranstaltungen, füge Zeitfenster hinzu und lege Sitzplatzgrenzen fest.
Verlinke den Anmeldebogen in der Beschreibung oder Bestätigung deiner Buchungsseite
Stoppe neue Anmeldungen automatisch, wenn sie voll sind
Halte die Namen in den Gruppeneinstellungen privat
Verwende die Funktion Teilnehmerdetails verbergen (Doodle Pro), um die Privatsphäre zu schützen.
Nur dein Name wird öffentlich angezeigt
Die Teilnehmer sind nur für dich sichtbar
Wenn du druckst, verwende Initialen oder ID-Nummern
Schütze sensible Informationen
Erfasse keine PHI-Daten (Diagnosen, Versicherungen) auf Buchungsseiten
Verwende dein EHR für eine sichere Aufnahme
Doodle verwendet Sicherheits- und Compliance-Standards auf Unternehmensniveau
Reduziere Nichterscheinen und Lücken in letzter Minute
Verwende kleine Änderungen, um die Anwesenheit zu verbessern:
Erfordere eine Anzahlung über Stripe
Lege klare Stornierungsregeln in der Beschreibung fest
Aktiviere E-Mail-Erinnerungen und SMS-Erinnerungen mit Zapier
Biete Wartelisten mit Sign-up Sheets an
Füge in deiner Bestätigungs-E-Mail alternative Unterrichtszeiten hinzu
Hybrid- und Telehealth-Kurse ohne Kopfschmerzen durchführen
Du kannst sowohl Online- als auch Präsenzkurse von einer Buchungsseite aus verwalten.
Nutze integrierte Videolinks (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Füge eine Notiz hinzu: "Komm 5 Minuten früher, um den Ton zu prüfen".
Zeige bei hybriden Sitzungen sowohl den Ort als auch die Videoinformationen an
Zeitzonen werden für Teilnehmer aus der Ferne automatisch angepasst
Handouts oder Vorbereitungsnotizen anhängen
Tools und Lösungen, mit denen das funktioniert
Hier ist eine Tabelle mit Doodle-Funktionen, die die Planung von Gruppenunterricht unterstützen:
Tool
Was es dir hilft
Buchungsseite
Gib einen Link frei, damit Patienten buchen können, wenn du verfügbar bist
Stripe-Zahlung
Nimm Anzahlungen oder vollständige Zahlungen bei der Buchung an
Kalender-Synchronisation
Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender
Video-Links
Automatisches Hinzufügen von Zoom, Teams, Meet oder Webex
Anmeldeformular
Sitzplatzlimits pro Klasse festlegen und Anmeldungen automatisch schließen
1:1
Biete private Beratungen oder Bewertungen vor dem Gruppenunterricht an
Gruppenumfrage
Lass die Patienten über die besten Zeiten abstimmen, bevor du neue Sitzungen hinzufügst
KI-Beschreibungen
Erstelle schnell Details zu den Kursen mit dem richtigen Ton
Individuelles Branding
Füge dein Logo und deine Farben für mehr Glaubwürdigkeit hinzu
Erinnerungen & Fristen
Reduziere das Nichterscheinen und verbessere die Planung
Teilnehmerdetails verbergen
Schütze die Privatsphäre für sensible Gruppen
Zapier
Verbinde dich mit deinem CRM, EHR-Formularen oder SMS-Tools
Einladungen per E-Mail
Versand an bis zu 1000 Personen für Programmstarts
Nutze das, was du jetzt brauchst - und erweitere es später.
Beispiele aus der Praxis
Diabetes-Aufklärungsreihe
Buchungsseite: Di um 17 Uhr und Sa um 10 Uhr
Stripe: $10 Anzahlung gesammelt
Anmeldungsblatt: 12 Plätze pro Sitzung
Ergebnisse: Weniger Absagen, konstante Teilnahme am Kurs
Pränatale Fitness und Bildung
Mischung aus Präsenz- und Zoom-Optionen, klar beschriftet
KI-Beschreibung mit dem Ton der Klinikmarke
Aufnahme: Nur einfache Fragen zur Mobilität
Ergebnisse: Mehr Überweisungen und schnelle Anmeldungen über Instagram
Gruppe zur Raucherentwöhnung
Gruppenumfrage zur Auswahl des idealen Zeitpunkts
Zapier sendet Erinnerungs-SMS am Morgen vor der Veranstaltung
Namen der Teilnehmer zum Schutz der Privatsphäre versteckt
Ergebnisse: Hohe Teilnehmerzahl und Rücküberweisungen von Hausärzten
Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt
Gemeinsame Nutzung mehrerer Buchungslinks - das schafft Verwirrung
Auf öffentlichen Anmeldeseiten nach PHI fragen
Verschweigen von Gebühren oder Erstattungsrichtlinien bis zum letzten Schritt
Überspringen von Erinnerungen
Empfehlungsgeber raten lassen, wie sie helfen können
Ein Link. Klare Informationen. Sicherer Prozess.
Das Wichtigste in Kürze
Eine einzige Buchungsseite kann dein gesamtes Programm abwickeln
Nutze Stripe, um Absagen zu vermeiden und die Teilnahme zu bestätigen
Kombiniere sie mit Anmeldebögen, um die Kapazität zu verwalten
Schütze die Privatsphäre durch Ausblenden der Teilnehmerdaten
Halte dein System compliant und patientenfreundlich
Beginnen Sie mit einer besseren Terminplanung
Du brauchst weder eine neue Website noch ein großes Verwaltungsteam, um deinen nächsten Kurs zu füllen. Erstelle eine Buchungsseite, verbinde deinen Kalender und lass deine Patienten die beste Zeit auswählen. Doodle fügt Videolinks hinzu, kassiert Zahlungen und sendet Erinnerungen, damit du dich auf die Betreuung konzentrieren kannst.
Erstelle deine Buchungsseite noch heute:
