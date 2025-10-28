Planificación
Cómo hacer funcionar clases completas con una sola página de reserva
Tiempo de lectura: 8 minutos
Si impartes clases en grupo en el sector sanitario, tu calendario se llena con algo más que sesiones. También gestionas preguntas de admisión, detalles sobre seguros o pagos en efectivo, recordatorios y cambios de última hora. Cada correo electrónico o llamada extra significa menos gente en clase y más tiempo quemado.
Hay una forma más sencilla de mantener tu lista llena. Con una Página de Reservas, puedes compartir un único enlace en todas partes, dejar que los pacientes elijan la hora que más les convenga y cobrar cuando sea necesario. Añade recordatorios inteligentes, y verás menos huecos y mejores resultados.
En esta guía, aprenderás a configurar una Página de Reservas para tus programas de grupo, a utilizarla como enlace central y a emparejarla con herramientas Doodle que te mantengan organizado.
Esta guía sirve para la educación diabética, las clases prenatales, los grupos de rehabilitación cardiaca, los talleres para dejar de fumar y los de prevención de caídas. Tendrás pasos claros, consejos sobre privacidad y ejemplos que puedes copiar hoy mismo.
El reto al que se enfrentan los profesionales instructores de clases colectivas
Tu semana es una mezcla de enseñanza y administración. Las partes más difíciles suelen venir de la programación.
Los pacientes llaman para preguntar sobre horarios y precios
Los proveedores de referencia quieren una forma sencilla de enviarte gente
Las ausencias rompen tu flujo y reducen los ingresos
Necesitas proteger la privacidad de los participantes y evitar compartir la PHI
Quieres herramientas sencillas que tu equipo pueda utilizar sin formación
Sin una vía de inscripción única y sencilla, es fácil que la gente abandone. También es posible que sobre o falte gente porque no puedes ver tu capacidad real en un solo lugar.
Por qué es importante para el instructor de clases en grupo
Llenar las clases no es sólo cuestión de números: afecta a los resultados de los pacientes y a tu cuenta de resultados.
Los grupos llenos crean apoyo entre compañeros y mejoran la adherencia
Menos huecos significan más ingresos por hora
Una programación clara genera confianza entre proveedores y pacientes
Menos administración te da tiempo para la preparación, la documentación y el descanso
Una única Página de Reservas lleva a las personas a la sesión correcta sin idas y venidas. Añade reglas y avisos sencillos, y tus clases se mantendrán llenas.
Crea una Página de Reservas como centro de tus clases
Tu Página de Reservas es el único enlace que compartes en tu sitio web, folletos y referencias. Configúrala una vez y deja que trabaje para ti todos los días.
Paso 1: Conecta tu calendario
Conecta Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar
Elige qué calendario debe consultar Doodle para los momentos de mayor actividad
Mantén los eventos personales en privado mientras bloqueas esas horas para que no se puedan reservar
Nunca ofrecerás un hueco que entre en conflicto con las horas de la clínica u otras sesiones.
Paso 2: Asigna la disponibilidad de tus clases
Añade bloques recurrentes que coincidan con tu horario de clases, como Mar y Jue de 5 a 6 p.m.
Establece una ventana de reserva (por ejemplo, con 14 días de antelación) para gestionar la demanda
Añade tiempo de reserva antes y después de las clases para preparar la sala y tomar notas
Si vas rotando los temas, añádelo al título del bloque de horas (por ejemplo, Conceptos básicos prenatales o Planificación de comidas para diabéticos).
Paso 3: Escribe detalles claros y adaptados al paciente
Doodle Pro incluye descripciones de reuniones generadas por IA. Utilízala para redactar las instrucciones, y luego edita el tono para que se adapte a tu voz.
Mantén el título corto y claro (por ejemplo, Clase de educación diabética)
Incluye qué hay que llevar y a quién va dirigida la clase
Añade notas sobre aparcamiento o accesibilidad para las sesiones presenciales
La claridad disminuye la ansiedad y reduce las preguntas.
Paso 4: Añade las preguntas de admisión adecuadas
Recoge sólo lo que necesites para ubicar a alguien en el grupo adecuado: evita la información sanitaria protegida.
Pide nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico
Incluye una pregunta de seguridad como "¿Algún problema de movilidad?"
Añade un campo de nota breve para necesidades especiales (por ejemplo, solicitud de intérprete)
Almacena la información clínica en tu HCE, no en Doodle.
Paso 5: Activa el pago cuando sea necesario
Si tu clase es de pago en efectivo o requiere un depósito, conecta Stripe en tu Página de Reserva.
Establece una cuota o cantidad de depósito para reducir las ausencias
Ofrece opciones de pago flexibles a través de Stripe
Incluye una política de reembolso o cancelación en la descripción
También puedes utilizar 1:1 para las evaluaciones de pago y mantener la misma cuenta de Stripe.
Paso 6: Utiliza recordatorios y plazos
Establece recordatorios automáticos por correo electrónico 24 horas y 2 horas antes de la clase
Añade una fecha límite de reserva (por ejemplo, 2 horas antes de la hora de inicio)
Envía un agradecimiento de seguimiento con los siguientes pasos o folletos
Los recordatorios reducen las ausencias. Las fechas límite te ayudan a planificar los materiales y la distribución de la sala.
Paso 7: Añade tu ubicación y herramientas
Para telesalud, conecta Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco Webex
Si es en persona, añade la dirección y el número de la sala
Incluye un enlace a un mapa o instrucciones para aparcar si es necesario
Doodle añade el enlace de la reunión o la ubicación a la invitación automáticamente.
Convierte un enlace en una lista completa
No necesitas una docena de enlaces. Una Página de Reservas puede llenar todas tus clases, si es fácil de encontrar.
Pon tu enlace dondequiera que miren los pacientes
Página web: Añade un botón "Reservar una clase
Carteles y folletos: Utiliza un código QR
Firmas de correo electrónico: Añádela a la tuya y a la de la recepción
Biografías en redes sociales
Folletos para proveedores
Pónselo fácil a los remitentes
Envía por correo electrónico tu Página de Reservas a las clínicas locales o a los gestores sanitarios
Dales un texto que puedan copiar en las instrucciones de alta
Crea un código corto que el personal pueda leer a los pacientes por teléfono
Haz un seguimiento de lo que funciona
Utiliza etiquetas UTM para tu Página de Reservas en tu sitio web y anuncios
Comprueba qué fuentes generan más reservas
Céntrate en los canales con mejores resultados
Gestiona la capacidad, la privacidad y el cumplimiento
Las sesiones de grupo tienen necesidades únicas. Estas funciones te ayudan a gestionarlas eficazmente.
Controla las plazas por sesión con la Hoja de Inscripción
Tu Página de Reservas atrae a la gente. Utiliza una Hoja de Inscripción para controlar la capacidad de la sesión.
Crea eventos, añade franjas horarias y establece límites de plazas
Enlaza la Hoja de Inscripción en la descripción o confirmación de tu Página de Reservas
Detén automáticamente las nuevas inscripciones cuando se llenen
Mantén los nombres privados en la configuración del grupo
Utiliza Ocultar detalles del participante (Doodle Pro) para mayor privacidad.
Sólo tu nombre se muestra públicamente
Los asistentes sólo son visibles para ti
Si imprimes, utiliza iniciales o números de identificación
Protege la información sensible
No recopiles PHI (diagnósticos, seguros) en las Páginas de Inscripción
Utiliza tu HCE para una admisión segura
Doodle utiliza normas de seguridad y cumplimiento de nivel empresarial
Reduce las ausencias y las lagunas de última hora
Utiliza pequeños cambios para mejorar la asistencia:
Exige un depósito a través de Stripe
Establece normas claras de cancelación en la descripción
Activa recordatorios por correo electrónico + SMS con Zapier
Ofrece listas de espera utilizando Hojas de Inscripción
Añade horarios de sesión alternativos en tu correo electrónico de confirmación
Organiza clases híbridas y telesalud sin quebraderos de cabeza
Puedes gestionar tanto las clases online como las presenciales desde una Página de Reserva.
Utiliza enlaces de vídeo integrados (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Añade una nota: "Únete 5 minutos antes para comprobar el audio"
Para sesiones híbridas, muestra tanto la ubicación como la información de vídeo
Las zonas horarias se ajustan automáticamente para los asistentes remotos
Adjunta folletos o notas preparatorias
Herramientas y soluciones que hacen que esto funcione
Aquí tienes una tabla de las funciones de Doodle que permiten programar clases en grupo:
Herramienta
Qué te ayuda a hacer
Página de reservas
Comparte un enlace para que los pacientes reserven cuando estés disponible
Pago con Stripe
Acepta depósitos o pagos completos en la reserva
Sincronización de calendarios
Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple
Enlaces de vídeo
Añade automáticamente Zoom, Teams, Meet o Webex
Hoja de inscripción
Establece límites de plazas por clase y cierra las inscripciones automáticamente
1:1
Ofrece consultas o evaluaciones privadas antes de las clases en grupo
Encuesta de grupo
Deja que los pacientes voten las mejores horas antes de añadir nuevas sesiones
Descripciones AI
Redacta rápidamente los detalles de la clase con el tono adecuado
Marca personalizada
Añade tu logotipo y colores para dar credibilidad
Recordatorios y plazos
Reduce las ausencias y mejora la planificación
Oculta los datos de los participantes
Protege la privacidad de los grupos sensibles
Zapier
Conecta con tu CRM, formularios de HCE o herramientas de SMS
Invitaciones por correo electrónico
Envíalas hasta a 1000 personas para el lanzamiento de programas
Utiliza lo que necesites ahora - amplíalo después.
Ejemplos reales
Serie educativa sobre diabetes
Página de reservas: Martes a las 17 h y sábados a las 10 h
Stripe: 10 $ de depósito
Hoja de inscripción: 12 plazas por sesión
Resultados: Menos ausencias, asistencia constante a clase
Preparación física y educación prenatal
Mezcla de opciones presenciales y Zoom, claramente etiquetadas
Descripción de IA con tono acorde con la marca de la clínica
Admisión: Sólo una pregunta de movilidad sencilla
Resultados: Aumento de las derivaciones e inscripciones rápidas a través de Instagram
Grupo para dejar de fumar
Encuesta de grupo para elegir la hora ideal
Zapier envía un SMS recordatorio por la mañana
Nombres de los participantes ocultos por privacidad
Resultados: Gran asistencia y remisiones por parte de los médicos de cabecera
Errores comunes a evitar
Compartir varios enlaces de reserva: crea confusión
Pedir PHI en páginas públicas de inscripción
Ocultar las tarifas o la política de reembolso hasta el último paso
Omitir recordatorios
Hacer que los remitentes adivinen cómo ayudar
Un enlace. Información clara. Proceso seguro.
Puntos clave
Una sola Página de Reservas puede gestionar toda la agenda de tu programa
Utiliza Stripe para reducir las ausencias y confirmar la asistencia
Emparéjala con las Hojas de Inscripción para gestionar el aforo
Protege la privacidad ocultando los datos de los participantes
Haz que tu sistema cumpla la normativa y sea fácil de usar para los pacientes
Empieza a programar mejor
No necesitas un nuevo sitio web ni un gran equipo administrativo para llenar tu próxima clase. Crea una Página de Reservas, conecta tu calendario y deja que los pacientes elijan la mejor hora. Doodle añade enlaces de vídeo, cobra y envía recordatorios para que puedas centrarte en la atención.
Crea hoy tu Página de Reservas:
Planificación
Cómo los profesionales de la medicina alternativa pueden automatizar las reservas en cuestión de minutosLeer el artículo
Planificación