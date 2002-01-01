Pianificazione
Come far funzionare le classi complete con una sola pagina di prenotazione?
Tempo di lettura: 8 minuti
Se ti occupi di corsi di gruppo in ambito sanitario, il tuo calendario non si riempie solo di sessioni. Gestisci anche le domande di ammissione, i dettagli dell'assicurazione o dei pagamenti in contanti, i promemoria e le modifiche dell'ultimo minuto. Ogni email o telefonata in più significa meno persone in classe e più tempo sprecato.
C'è un modo più semplice per mantenere il tuo roster pieno. Con un'unica pagina di prenotazione, puoi condividere un unico link ovunque, lasciare che i pazienti scelgano l'orario che fa per loro e riscuotere il pagamento quando necessario. Aggiungi dei promemoria intelligenti e vedrai che le lacune saranno minori e i risultati migliori.
In questa guida scoprirai come impostare una pagina di prenotazione per i tuoi programmi di gruppo, come usarla come link centrale e come abbinarla agli strumenti Doodle che ti permettono di organizzarti al meglio.
Questo manuale funziona per l'educazione al diabete, i corsi pre-parto, i gruppi di riabilitazione cardiaca, la disassuefazione dal fumo e i workshop sulla prevenzione delle cadute. Avrai a disposizione passaggi chiari, consigli sulla privacy ed esempi che potrai copiare oggi stesso.
La sfida che devono affrontare i professionisti che si occupano di corsi di gruppo
La tua settimana è un mix di insegnamento e amministrazione. Le parti più difficili di solito vengono dalla programmazione.
I pazienti chiamano per chiedere informazioni su orari e prezzi
I fornitori di servizi di riferimento vogliono un modo semplice per mandare le persone da te.
I no-show interrompono il tuo flusso e riducono le entrate
Devi proteggere la privacy dei partecipanti ed evitare di condividere i dati personali.
Vuoi strumenti semplici che il tuo team possa utilizzare senza bisogno di formazione.
Senza un unico e semplice percorso di iscrizione, è facile che le persone si ritirino. Potresti anche andare in overbooking o in underfill perché non puoi vedere la tua reale capacità in un unico posto.
Perché questo è importante per gli istruttori di corsi di gruppo
Riempire le classi non è solo una questione di numeri: influisce sui risultati dei pazienti e sui tuoi profitti.
I gruppi pieni creano un supporto tra pari e migliorano l'aderenza.
Un minor numero di vuoti significa maggiori entrate per ora
Una programmazione chiara crea fiducia nei fornitori e nei pazienti
Meno amministrazione per avere tempo per la preparazione, la documentazione e il riposo
Un'unica pagina di prenotazione consente di indirizzare le persone verso la sessione giusta, senza dover fare avanti e indietro. Aggiungi semplici regole e suggerimenti e le tue classi saranno sempre piene.
Crea un'unica pagina di prenotazione come centro delle tue lezioni
La tua pagina di prenotazione è l'unico link che condividi con il tuo sito web, i volantini e le segnalazioni. Impostala una volta sola e lasciala lavorare per te ogni giorno.
Passo 1: Collega il tuo calendario
Collega Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar.
Scegli quale calendario Doodle deve controllare per verificare gli orari di lavoro.
Mantieni gli eventi personali privati e blocca gli orari di prenotazione.
Non offrirai mai uno slot in conflitto con gli orari della clinica o con altre sessioni.
Passo 2: Mappa la tua disponibilità per le lezioni
Aggiungi blocchi ricorrenti che corrispondano al tuo orario di lezione, come ad esempio Mar e Gio dalle 17.00 alle 18.00.
Imposta una finestra di prenotazione (ad esempio, 14 giorni prima) per gestire la domanda.
Aggiungi del tempo cuscinetto prima e dopo le lezioni per l'allestimento della sala e gli appunti.
Se gli argomenti vengono ruotati, aggiungilo al titolo del blocco orario (ad esempio, Nozioni di base per il parto o Pianificazione dei pasti per il diabete).
Fase 3: Scrivi dettagli chiari e adatti al paziente
Doodle Pro include descrizioni degli incontri generate dall'intelligenza artificiale. Utilizzala per redigere le istruzioni, quindi modifica il tono per adattarlo alla tua voce.
Mantieni un titolo breve e chiaro (ad esempio, Corso di educazione al diabete).
Includi cosa portare e a chi si rivolge il corso
Aggiungi note sul parcheggio o sull'accessibilità per le sessioni di persona.
La chiarezza riduce l'ansia e le domande.
Fase 4: Aggiungi le giuste domande di ammissione
Raccogli solo ciò che ti serve per inserire una persona nel gruppo giusto - evita le informazioni sanitarie protette.
Chiedi nome, cognome, telefono ed e-mail.
Includi una domanda sulla sicurezza come "Ci sono problemi di mobilità?".
Aggiungi un breve campo note per esigenze particolari (ad esempio, richiesta di un interprete).
Memorizza le informazioni cliniche nel tuo EHR, non in Doodle.
Passo 5: Attiva il pagamento quando necessario
Se il tuo corso prevede il pagamento in contanti o richiede un deposito, collega Stripe alla tua pagina di prenotazione.
Imposta una tariffa o un deposito per ridurre i no-show.
Offri opzioni di pagamento flessibili tramite Stripe
Includi una politica di rimborso o cancellazione nella descrizione.
Puoi anche utilizzare il metodo 1:1 per le valutazioni a pagamento e mantenere lo stesso account Stripe.
Passo 6: Utilizza promemoria e scadenze
Imposta promemoria automatici via e-mail 24 ore e 2 ore prima della lezione.
Aggiungi una scadenza per la prenotazione (ad esempio, 2 ore prima dell'orario di inizio)
Invia un messaggio di ringraziamento con i passi successivi o le dispense.
I promemoria riducono i no-show. Le scadenze ti aiutano a pianificare i materiali e la disposizione della sala.
Passo 7: Aggiungi la tua sede e i tuoi strumenti
Per la teleassistenza, collega Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco Webex.
Per gli incontri di persona, aggiungi l'indirizzo e il numero della sala.
Se necessario, includi un link alla mappa o le istruzioni per il parcheggio.
Doodle aggiunge automaticamente il link alla riunione o il luogo all'invito.
Trasforma un link in un elenco completo
Non hai bisogno di una dozzina di link. Una pagina di prenotazione può riempire tutte le tue classi, se è facile da trovare.
Metti il tuo link ovunque i pazienti guardino
Sito web: Aggiungi un pulsante "Prenota una classe
Poster e volantini: Usa un codice QR
Firme delle e-mail: Aggiungi alla tua e a quella della reception
Biografia sui social media
Dispense dei fornitori
Rendi le cose più semplici per i referenti
Invia la tua pagina di prenotazione via e-mail alle cliniche locali o ai responsabili dell'assistenza.
Fornisci loro un testo unico da copiare nelle istruzioni di dimissione
Crea un codice breve che il personale possa leggere ai pazienti al telefono
Traccia ciò che funziona
Utilizza i tag UTM per la tua pagina di prenotazione sul tuo sito e sui tuoi annunci.
Controlla quali sono le fonti che portano il maggior numero di prenotazioni
Concentrati sui canali più performanti
Gestisci la capacità, la privacy e la conformità
Le sessioni di gruppo hanno esigenze particolari. Queste funzioni ti aiutano a gestirle in modo efficace.
Controlla i posti per sessione con il Foglio d'iscrizione
La tua pagina di prenotazione attira le persone. Usa un foglio di iscrizione per controllare la capacità della sessione.
Crea eventi, aggiungi fasce orarie e imposta limiti di posti.
Collega il Foglio d'iscrizione alla descrizione o alla conferma della pagina di prenotazione
Blocca automaticamente le nuove iscrizioni quando sono piene
Mantieni i nomi privati nelle impostazioni del gruppo
Usa Nascondi i dettagli dei partecipanti (Doodle Pro) per garantire la privacy.
Solo il tuo nome è visibile pubblicamente
I partecipanti sono visibili solo a te
Se stampi, usa le iniziali o i numeri identificativi
Proteggi le informazioni sensibili
Non raccogliere dati personali (diagnosi, assicurazione) sulle pagine di prenotazione.
Usa il tuo EHR per un'iscrizione sicura
Doodle utilizza standard di sicurezza e conformità di livello aziendale.
Riduci i no-show e le lacune dell'ultimo minuto
Utilizza piccoli cambiamenti per migliorare la frequenza:
Richiedi un deposito tramite Stripe
Imposta regole di cancellazione chiare nella descrizione
Attiva promemoria via e-mail e SMS con Zapier
Offri liste d'attesa utilizzando i fogli d'iscrizione
Aggiungi orari alternativi alle sessioni nell'e-mail di conferma
Gestisci corsi ibridi e telesalute senza problemi
Puoi gestire sia i corsi online che quelli in presenza da un'unica pagina di prenotazione.
Utilizza i collegamenti video integrati (Zoom, Meet, Teams, Webex).
Aggiungi una nota: "Partecipa 5 minuti prima per controllare l'audio".
Per le sessioni ibride, mostra sia la posizione che le informazioni video.
I fusi orari si adattano automaticamente ai partecipanti remoti
Allega dispense o note di preparazione
Strumenti e soluzioni che permettono di lavorare in questo modo
Ecco una tabella delle funzioni di Doodle che supportano la programmazione delle lezioni di gruppo:
Strumento
Cosa ti aiuta a fare
Pagina di prenotazione
Condividi un link per far sì che i pazienti prenotino quando sei disponibile
Pagamento con Stripe
Accetta depositi o pagamenti completi al momento della prenotazione
Sincronizzazione del calendario
Collega i calendari di Google, Microsoft o Apple
Collegamenti video
Aggiungi automaticamente Zoom, Teams, Meet o Webex
Foglio di iscrizione
Imposta un limite di posti per classe e chiudi le iscrizioni automaticamente
1:1
Offri consulenze o valutazioni private prima delle lezioni di gruppo
Sondaggio di gruppo
Permetti ai pazienti di votare sugli orari migliori prima di aggiungere nuove sessioni
Descrizioni AI
Redigi rapidamente i dettagli delle lezioni con il giusto tono
Marchio personalizzato
Aggiungi il tuo logo e i tuoi colori per ottenere credibilità
Promemoria e scadenze
Riduci i no-show e migliora la pianificazione
Nascondi i dettagli dei partecipanti
Proteggi la privacy dei gruppi sensibili
Zapier
Collegati al tuo CRM, ai moduli EHR o agli strumenti SMS
Inviti via e-mail
Invia fino a 1000 persone per il lancio di un programma
Usa quello che ti serve ora - scala in seguito.
Esempi reali
Serie di corsi di formazione sul diabete
Pagina di prenotazione: Martedì alle 17.00 e sabato alle 10.00.
Stripe: raccolta di un deposito di 10 dollari
Foglio di iscrizione: 12 posti per sessione
Risultati: Meno no-show, frequenza costante alle lezioni
Fitness ed educazione prenatale
Mix di opzioni di persona e Zoom, chiaramente etichettate
Descrizione AI con tono corrispondente al marchio della clinica
Ingresso: Solo una semplice domanda sulla mobilità
Risultati: Aumento dei rinvii e delle iscrizioni rapide tramite Instagram
Gruppo per la cessazione del fumo
Sondaggio di gruppo per scegliere l'orario ideale
Zapier invia un SMS di promemoria la mattina dell'evento
Nomi dei partecipanti nascosti per privacy
Risultati: Forte affluenza e ritorno di referenze da parte dei medici di famiglia
Errori comuni da evitare
Condividere più link di prenotazione - crea confusione
Richiesta di informazioni personali sulle pagine pubbliche di iscrizione
Nascondere le tariffe o la politica di rimborso fino all'ultimo passo
Saltare i promemoria
Far indovinare ai referenti come aiutarli
Un solo link. Informazioni chiare. Processo sicuro.
Punti di forza
Un'unica pagina di prenotazione può gestire l'intero calendario del tuo programma
Utilizza Stripe per ridurre i no-show e confermare le presenze
Abbina i fogli d'iscrizione per gestire la capienza
Proteggi la privacy nascondendo i dati dei partecipanti
Mantieni il tuo sistema conforme e facile da usare per i pazienti
Iniziare a programmare meglio
Non hai bisogno di un nuovo sito web o di un grande team amministrativo per riempire il tuo prossimo corso. Crea una pagina di prenotazione, collega il tuo calendario e lascia che siano i pazienti a scegliere l'orario migliore. Doodle aggiunge i link ai video, raccoglie i pagamenti e invia i promemoria in modo che tu possa concentrarti sulle cure.
Crea la tua pagina di prenotazione oggi stesso:
Pianificazione
Come i professionisti della medicina alternativa possono automatizzare le prenotazioni in pochi minutiLeggi l'articolo
Pianificazione
Organizza velocemente corsi di gruppo: Fogli di iscrizione per i workshop sul benessereLeggi l'articolo
Pianificazione