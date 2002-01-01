Se ti occupi di corsi di gruppo in ambito sanitario, il tuo calendario non si riempie solo di sessioni. Gestisci anche le domande di ammissione, i dettagli dell'assicurazione o dei pagamenti in contanti, i promemoria e le modifiche dell'ultimo minuto. Ogni email o telefonata in più significa meno persone in classe e più tempo sprecato.

C'è un modo più semplice per mantenere il tuo roster pieno. Con un'unica pagina di prenotazione, puoi condividere un unico link ovunque, lasciare che i pazienti scelgano l'orario che fa per loro e riscuotere il pagamento quando necessario. Aggiungi dei promemoria intelligenti e vedrai che le lacune saranno minori e i risultati migliori.

In questa guida scoprirai come impostare una pagina di prenotazione per i tuoi programmi di gruppo, come usarla come link centrale e come abbinarla agli strumenti Doodle che ti permettono di organizzarti al meglio.

Questo manuale funziona per l'educazione al diabete, i corsi pre-parto, i gruppi di riabilitazione cardiaca, la disassuefazione dal fumo e i workshop sulla prevenzione delle cadute. Avrai a disposizione passaggi chiari, consigli sulla privacy ed esempi che potrai copiare oggi stesso.

La sfida che devono affrontare i professionisti che si occupano di corsi di gruppo

La tua settimana è un mix di insegnamento e amministrazione. Le parti più difficili di solito vengono dalla programmazione.

I pazienti chiamano per chiedere informazioni su orari e prezzi

I fornitori di servizi di riferimento vogliono un modo semplice per mandare le persone da te.

I no-show interrompono il tuo flusso e riducono le entrate

Devi proteggere la privacy dei partecipanti ed evitare di condividere i dati personali.

Vuoi strumenti semplici che il tuo team possa utilizzare senza bisogno di formazione.

Senza un unico e semplice percorso di iscrizione, è facile che le persone si ritirino. Potresti anche andare in overbooking o in underfill perché non puoi vedere la tua reale capacità in un unico posto.

Perché questo è importante per gli istruttori di corsi di gruppo

Riempire le classi non è solo una questione di numeri: influisce sui risultati dei pazienti e sui tuoi profitti.

I gruppi pieni creano un supporto tra pari e migliorano l'aderenza.

Un minor numero di vuoti significa maggiori entrate per ora

Una programmazione chiara crea fiducia nei fornitori e nei pazienti

Meno amministrazione per avere tempo per la preparazione, la documentazione e il riposo

Un'unica pagina di prenotazione consente di indirizzare le persone verso la sessione giusta, senza dover fare avanti e indietro. Aggiungi semplici regole e suggerimenti e le tue classi saranno sempre piene.

Crea un'unica pagina di prenotazione come centro delle tue lezioni

La tua pagina di prenotazione è l'unico link che condividi con il tuo sito web, i volantini e le segnalazioni. Impostala una volta sola e lasciala lavorare per te ogni giorno.

Passo 1: Collega il tuo calendario

Collega Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar.

Scegli quale calendario Doodle deve controllare per verificare gli orari di lavoro.

Mantieni gli eventi personali privati e blocca gli orari di prenotazione.

Non offrirai mai uno slot in conflitto con gli orari della clinica o con altre sessioni.

Passo 2: Mappa la tua disponibilità per le lezioni

Aggiungi blocchi ricorrenti che corrispondano al tuo orario di lezione, come ad esempio Mar e Gio dalle 17.00 alle 18.00.

Imposta una finestra di prenotazione (ad esempio, 14 giorni prima) per gestire la domanda.

Aggiungi del tempo cuscinetto prima e dopo le lezioni per l'allestimento della sala e gli appunti.

Se gli argomenti vengono ruotati, aggiungilo al titolo del blocco orario (ad esempio, Nozioni di base per il parto o Pianificazione dei pasti per il diabete).

Fase 3: Scrivi dettagli chiari e adatti al paziente

Doodle Pro include descrizioni degli incontri generate dall'intelligenza artificiale. Utilizzala per redigere le istruzioni, quindi modifica il tono per adattarlo alla tua voce.

Mantieni un titolo breve e chiaro (ad esempio, Corso di educazione al diabete).

Includi cosa portare e a chi si rivolge il corso

Aggiungi note sul parcheggio o sull'accessibilità per le sessioni di persona.

La chiarezza riduce l'ansia e le domande.

Fase 4: Aggiungi le giuste domande di ammissione

Raccogli solo ciò che ti serve per inserire una persona nel gruppo giusto - evita le informazioni sanitarie protette.

Chiedi nome, cognome, telefono ed e-mail.

Includi una domanda sulla sicurezza come "Ci sono problemi di mobilità?".

Aggiungi un breve campo note per esigenze particolari (ad esempio, richiesta di un interprete).

Memorizza le informazioni cliniche nel tuo EHR, non in Doodle.

Passo 5: Attiva il pagamento quando necessario

Se il tuo corso prevede il pagamento in contanti o richiede un deposito, collega Stripe alla tua pagina di prenotazione.

Imposta una tariffa o un deposito per ridurre i no-show.

Offri opzioni di pagamento flessibili tramite Stripe

Includi una politica di rimborso o cancellazione nella descrizione.

Puoi anche utilizzare il metodo 1:1 per le valutazioni a pagamento e mantenere lo stesso account Stripe.

Passo 6: Utilizza promemoria e scadenze

Imposta promemoria automatici via e-mail 24 ore e 2 ore prima della lezione.

Aggiungi una scadenza per la prenotazione (ad esempio, 2 ore prima dell'orario di inizio)

Invia un messaggio di ringraziamento con i passi successivi o le dispense.

I promemoria riducono i no-show. Le scadenze ti aiutano a pianificare i materiali e la disposizione della sala.

Passo 7: Aggiungi la tua sede e i tuoi strumenti

Per la teleassistenza, collega Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco Webex.

Per gli incontri di persona, aggiungi l'indirizzo e il numero della sala.

Se necessario, includi un link alla mappa o le istruzioni per il parcheggio.

Doodle aggiunge automaticamente il link alla riunione o il luogo all'invito.

Trasforma un link in un elenco completo

Non hai bisogno di una dozzina di link. Una pagina di prenotazione può riempire tutte le tue classi, se è facile da trovare.

Metti il tuo link ovunque i pazienti guardino

Sito web: Aggiungi un pulsante "Prenota una classe

Poster e volantini: Usa un codice QR

Firme delle e-mail: Aggiungi alla tua e a quella della reception

Biografia sui social media

Dispense dei fornitori

Rendi le cose più semplici per i referenti

Invia la tua pagina di prenotazione via e-mail alle cliniche locali o ai responsabili dell'assistenza.

Fornisci loro un testo unico da copiare nelle istruzioni di dimissione

Crea un codice breve che il personale possa leggere ai pazienti al telefono

Traccia ciò che funziona

Utilizza i tag UTM per la tua pagina di prenotazione sul tuo sito e sui tuoi annunci.

Controlla quali sono le fonti che portano il maggior numero di prenotazioni

Concentrati sui canali più performanti

Gestisci la capacità, la privacy e la conformità

Le sessioni di gruppo hanno esigenze particolari. Queste funzioni ti aiutano a gestirle in modo efficace.

Controlla i posti per sessione con il Foglio d'iscrizione

La tua pagina di prenotazione attira le persone. Usa un foglio di iscrizione per controllare la capacità della sessione.

Crea eventi, aggiungi fasce orarie e imposta limiti di posti.

Collega il Foglio d'iscrizione alla descrizione o alla conferma della pagina di prenotazione

Blocca automaticamente le nuove iscrizioni quando sono piene

Mantieni i nomi privati nelle impostazioni del gruppo

Usa Nascondi i dettagli dei partecipanti (Doodle Pro) per garantire la privacy.

Solo il tuo nome è visibile pubblicamente

I partecipanti sono visibili solo a te

Se stampi, usa le iniziali o i numeri identificativi

Proteggi le informazioni sensibili

Non raccogliere dati personali (diagnosi, assicurazione) sulle pagine di prenotazione.

Usa il tuo EHR per un'iscrizione sicura

Doodle utilizza standard di sicurezza e conformità di livello aziendale.

Riduci i no-show e le lacune dell'ultimo minuto

Utilizza piccoli cambiamenti per migliorare la frequenza:

Richiedi un deposito tramite Stripe

Imposta regole di cancellazione chiare nella descrizione

Attiva promemoria via e-mail e SMS con Zapier

Offri liste d'attesa utilizzando i fogli d'iscrizione

Aggiungi orari alternativi alle sessioni nell'e-mail di conferma

Gestisci corsi ibridi e telesalute senza problemi

Puoi gestire sia i corsi online che quelli in presenza da un'unica pagina di prenotazione.

Utilizza i collegamenti video integrati (Zoom, Meet, Teams, Webex).

Aggiungi una nota: "Partecipa 5 minuti prima per controllare l'audio".

Per le sessioni ibride, mostra sia la posizione che le informazioni video.

I fusi orari si adattano automaticamente ai partecipanti remoti

Allega dispense o note di preparazione

Strumenti e soluzioni che permettono di lavorare in questo modo

Ecco una tabella delle funzioni di Doodle che supportano la programmazione delle lezioni di gruppo:

Strumento Cosa ti aiuta a fare Pagina di prenotazione Condividi un link per far sì che i pazienti prenotino quando sei disponibile Pagamento con Stripe Accetta depositi o pagamenti completi al momento della prenotazione Sincronizzazione del calendario Collega i calendari di Google, Microsoft o Apple Collegamenti video Aggiungi automaticamente Zoom, Teams, Meet o Webex Foglio di iscrizione Imposta un limite di posti per classe e chiudi le iscrizioni automaticamente 1:1 Offri consulenze o valutazioni private prima delle lezioni di gruppo Sondaggio di gruppo Permetti ai pazienti di votare sugli orari migliori prima di aggiungere nuove sessioni Descrizioni AI Redigi rapidamente i dettagli delle lezioni con il giusto tono Marchio personalizzato Aggiungi il tuo logo e i tuoi colori per ottenere credibilità Promemoria e scadenze Riduci i no-show e migliora la pianificazione Nascondi i dettagli dei partecipanti Proteggi la privacy dei gruppi sensibili Zapier Collegati al tuo CRM, ai moduli EHR o agli strumenti SMS Inviti via e-mail Invia fino a 1000 persone per il lancio di un programma

Usa quello che ti serve ora - scala in seguito.

Esempi reali

Serie di corsi di formazione sul diabete

Pagina di prenotazione: Martedì alle 17.00 e sabato alle 10.00.

Stripe: raccolta di un deposito di 10 dollari

Foglio di iscrizione: 12 posti per sessione

Risultati: Meno no-show, frequenza costante alle lezioni

Fitness ed educazione prenatale

Mix di opzioni di persona e Zoom, chiaramente etichettate

Descrizione AI con tono corrispondente al marchio della clinica

Ingresso: Solo una semplice domanda sulla mobilità

Risultati: Aumento dei rinvii e delle iscrizioni rapide tramite Instagram

Gruppo per la cessazione del fumo

Sondaggio di gruppo per scegliere l'orario ideale

Zapier invia un SMS di promemoria la mattina dell'evento

Nomi dei partecipanti nascosti per privacy

Risultati: Forte affluenza e ritorno di referenze da parte dei medici di famiglia

Errori comuni da evitare

Condividere più link di prenotazione - crea confusione

Richiesta di informazioni personali sulle pagine pubbliche di iscrizione

Nascondere le tariffe o la politica di rimborso fino all'ultimo passo

Saltare i promemoria

Far indovinare ai referenti come aiutarli

Un solo link. Informazioni chiare. Processo sicuro.

Punti di forza

Un'unica pagina di prenotazione può gestire l'intero calendario del tuo programma

Utilizza Stripe per ridurre i no-show e confermare le presenze

Abbina i fogli d'iscrizione per gestire la capienza

Proteggi la privacy nascondendo i dati dei partecipanti

Mantieni il tuo sistema conforme e facile da usare per i pazienti

Iniziare a programmare meglio

Non hai bisogno di un nuovo sito web o di un grande team amministrativo per riempire il tuo prossimo corso. Crea una pagina di prenotazione, collega il tuo calendario e lascia che siano i pazienti a scegliere l'orario migliore. Doodle aggiunge i link ai video, raccoglie i pagamenti e invia i promemoria in modo che tu possa concentrarti sulle cure.

Crea la tua pagina di prenotazione oggi stesso: