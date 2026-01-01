एक बुकिंग पेज से पूरी कक्षाएँ कैसे चलाएँ

यदि आप स्वास्थ्य सेवा में समूह कक्षाएं पढ़ाते हैं, तो आपका कैलेंडर केवल सत्रों से कहीं अधिक चीज़ों से भर जाता है। आप प्रवेश संबंधी प्रश्नों, बीमा या नकद भुगतान के विवरण, अनुस्मारकों और अंतिम समय में होने वाले बदलावों का भी प्रबंधन करते हैं। हर अतिरिक्त ईमेल या फोन कॉल का मतलब कक्षा में कम लोग और अधिक समय बर्बाद होना है।

अपना रोस्टर भरकर रखने का एक सरल तरीका है। एक बुकिंग पेज के साथ, आप एक ही लिंक हर जगह साझा कर सकते हैं, मरीजों को उनके अनुकूल समय चुनने दे सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर भुगतान एकत्र कर सकते हैं। स्मार्ट रिमाइंडर जोड़ें, और आप कम अंतराल और बेहतर परिणाम देखेंगे।

इस गाइड में, आप जानेंगे कि अपने समूह कार्यक्रमों के लिए बुकिंग पेज कैसे सेट करें, इसे अपनी केंद्रीय लिंक के रूप में कैसे उपयोग करें, और इसे व्यवस्थित रखने वाले Doodle टूल्स के साथ कैसे जोड़ें।

यह प्लेबुक मधुमेह शिक्षा, प्रसवपूर्व कक्षाएं, हृदय पुनर्वास समूह, धूम्रपान त्याग और गिरने से बचाव कार्यशालाओं के लिए काम करती है। आपको स्पष्ट चरण, गोपनीयता टिप्स और आज ही कॉपी किए जा सकने वाले उदाहरण मिलेंगे।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

समूह कक्षा प्रशिक्षक पेशेवरों के सामने चुनौती

आपका सप्ताह शिक्षण और प्रशासन का मिश्रण है। सबसे कठिन हिस्से आमतौर पर समय-सारिणी बनाने से आते हैं।

मरीज़ समय और कीमतों के बारे में पूछने के लिए कॉल करते हैं।

रेफर करने वाले प्रदाता लोगों को आपके पास भेजने का एक सरल तरीका चाहते हैं।

नो-शो आपके प्रवाह को बाधित करते हैं और राजस्व घटाते हैं।

आपको प्रतिभागी की गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए और पीएचआई साझा करने से बचना चाहिए।

आप सरल उपकरण चाहते हैं जिन्हें आपकी टीम बिना प्रशिक्षण के उपयोग कर सके।

एक ही सरल साइन-अप मार्ग के बिना, लोग आसानी से बीच में ही छोड़ सकते हैं। आप ओवरबुक या कम भर सकते हैं क्योंकि आप अपनी वास्तविक क्षमता एक ही जगह नहीं देख सकते।

समूह कक्षा प्रशिक्षक के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

क्लास भरना सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है — यह मरीजों के परिणामों और आपकी आय पर असर डालता है।

पूर्ण समूह सहकर्मी समर्थन का निर्माण करते हैं और अनुपालन में सुधार करते हैं।

कम अंतराल का मतलब प्रति घंटे अधिक राजस्व है।

स्पष्ट समय-निर्धारण प्रदाताओं और रोगियों के बीच विश्वास पैदा करता है।

कम प्रशासनिक काम आपको तैयारी, दस्तावेज़ीकरण और आराम के लिए समय देता है।

एक ही बुकिंग पेज लोगों को बिना किसी आदान-प्रदान के सही सत्र में ले आता है। सरल नियम और संकेत जोड़ें, और आपकी कक्षाएं हमेशा भरी रहेंगी।

अपनी कक्षा केंद्र के रूप में एक बुकिंग पेज बनाएं।

आपका बुकिंग पेज वह एकमात्र लिंक है जिसे आप अपनी वेबसाइट, फ्लायर्स और रेफ़रल्स में साझा करते हैं। इसे एक बार सेट करें, फिर इसे हर दिन आपके लिए काम करने दें।

चरण 1: अपना कैलेंडर कनेक्ट करें

Google कैलेंडर, Microsoft Outlook, या Apple कैलेंडर कनेक्ट करें

चुनें कि Doodle को व्यस्त समय के लिए कौन सा कैलेंडर जांचना चाहिए।

व्यक्तिगत कार्यक्रमों को निजी रखें और उन समयों को बुकिंग से ब्लॉक करें।

आप कभी भी ऐसा स्लॉट प्रदान नहीं करेंगे जो क्लिनिक के समय या अन्य सत्रों के साथ टकराता हो।

चरण 2: अपनी कक्षा की उपलब्धता का मानचित्रण करें

अपनी कक्षा की समय-सारणी से मेल खाने वाले आवर्ती ब्लॉक जोड़ें, जैसे मंगलवार और गुरुवार शाम 5–6 बजे।

मांग को प्रबंधित करने के लिए एक बुकिंग विंडो (जैसे, 14 दिन पहले) निर्धारित करें।

कक्षाओं से पहले और बाद में कमरे की व्यवस्था और नोट्स के लिए बफर समय जोड़ें।

यदि आप विषयों को बदलते हैं, तो इसे समय-खंड के शीर्षक में जोड़ें (उदाहरण के लिए, प्रसवपूर्व मूल बातें या मधुमेह भोजन योजना)।

चरण 3: स्पष्ट, रोगी-अनुकूल विवरण लिखें

Doodle Pro में AI-जनित मीटिंग विवरण शामिल हैं। इसका उपयोग निर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए करें, फिर अपनी आवाज़ के अनुरूप टोन संपादित करें।

शीर्षक को संक्षिप्त और स्पष्ट रखें (उदाहरण के लिए, मधुमेह शिक्षा कक्षा)

क्या लाना है और यह कक्षा किसके लिए उपयुक्त है, शामिल करें।

व्यक्तिगत सत्रों के लिए पार्किंग या पहुँच संबंधी नोट्स जोड़ें।

स्पष्टता चिंता को कम करती है और प्रश्नों को घटाती है।

चरण 4: सही प्रवेश प्रश्न जोड़ें

किसी को सही समूह में रखने के लिए केवल वही जानकारी एकत्र करें जिसकी आपको आवश्यकता है — संरक्षित स्वास्थ्य जानकारी से बचें।

पहला नाम, अंतिम नाम, फोन और ईमेल मांगें।

एक सुरक्षा प्रश्न शामिल करें जैसे "क्या कोई गतिशीलता संबंधी चिंताएँ हैं?"

विशेष आवश्यकताओं (जैसे दुभाषिया अनुरोध) के लिए एक संक्षिप्त टिप्पणी क्षेत्र जोड़ें।

अपनी EHR में नैदानिक जानकारी संग्रहीत करें, Doodle में नहीं।

चरण 5: आवश्यकता पड़ने पर भुगतान चालू करें

यदि आपकी कक्षा नकद भुगतान वाली है या जमा राशि की आवश्यकता है, तो अपने बुकिंग पेज में Stripe कनेक्ट करें।

नो-शो को कम करने के लिए शुल्क या जमा राशि निर्धारित करें।

Stripe के माध्यम से लचीले भुगतान विकल्प प्रदान करें

विवरण में रिफंड या रद्दीकरण नीति शामिल करें।

आप सशुल्क मूल्यांकनों के लिए भी 1:1 का उपयोग कर सकते हैं और वही Stripe खाता रख सकते हैं।

चरण 6: अनुस्मारक और समय-सीमा का उपयोग करें

क्लास से 24 घंटे पहले और 2 घंटे पहले स्वचालित ईमेल रिमाइंडर सेट करें।

बुक करने की अंतिम तिथि जोड़ें (उदाहरण के लिए, शुरू होने के समय से 2 घंटे पहले)

अगले कदमों या हैंडआउट्स के साथ एक फॉलो-अप धन्यवाद भेजें।

रिमाइंडर अनुपस्थितियों को कम करते हैं। समय-सीमाएँ आपको सामग्री और कक्ष की व्यवस्था की योजना बनाने में मदद करती हैं।

चरण 7: अपना स्थान और उपकरण जोड़ें

टेलीहेल्थ के लिए, ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, या सिस्को वेबएक्स कनेक्ट करें।

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए, पता और कमरे का नंबर जोड़ें।

यदि आवश्यक हो तो नक्शा लिंक या पार्किंग के निर्देश शामिल करें।

Doodle स्वचालित रूप से निमंत्रण में मीटिंग लिंक या स्थान जोड़ता है।

एक लिंक को पूरे रोस्टर में बदलें

आपको दर्जन भर लिंक की ज़रूरत नहीं है। एक बुकिंग पेज आपकी सभी कक्षाएँ भर सकता है — बशर्ते उसे ढूँढना आसान हो।

जहाँ भी मरीज देखें, अपना लिंक वहाँ लगाएँ।

वेबसाइट: "Book a Class" बटन जोड़ें

पोस्टर और फ्लायर: क्यूआर कोड का उपयोग करें

ईमेल हस्ताक्षर: अपने और फ्रंट डेस्क के हस्ताक्षर में जोड़ें।

सोशल मीडिया बायो

प्रदाता हैंडआउट्स

रेफर करने वालों के लिए इसे आसान बनाएं

अपने बुकिंग पेज को स्थानीय क्लीनिकों या केयर मैनेजरों को ईमेल करें

उन्हें एक संक्षिप्त वाक्य दें जिसे वे डिस्चार्ज निर्देशों में कॉपी कर सकें।

एक संक्षिप्त कोड बनाएँ जिसे कर्मचारी फोन पर मरीजों को पढ़कर सुना सकें।

जो काम करता है उसे ट्रैक करें

अपनी साइट पर बुकिंग पेज और विज्ञापनों के लिए UTM टैग का उपयोग करें।

जाँचें कि कौन से स्रोत सबसे अधिक बुकिंग लाते हैं।

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चैनलों पर ध्यान केंद्रित करें

क्षमता, गोपनीयता और अनुपालन प्रबंधित करें

समूह सत्रों की अनूठी आवश्यकताएँ होती हैं। ये सुविधाएँ आपको उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती हैं।

साइन-अप शीट के साथ प्रति सत्र सीटों को नियंत्रित करें

आपका बुकिंग पेज लोगों को आकर्षित करता है। सत्र क्षमता नियंत्रित करने के लिए साइन-अप शीट का उपयोग करें।

इवेंट बनाएँ, समय स्लॉट जोड़ें, और सीट सीमाएँ निर्धारित करें

अपने बुकिंग पेज के विवरण या पुष्टिकरण में साइन-अप शीट का लिंक दें।

भरा होने पर नए साइन-अप स्वचालित रूप से बंद कर दें

समूह सेटिंग्स में नाम निजी रखें

गोपनीयता के लिए प्रतिभागी विवरण छिपाएँ (Doodle Pro) का उपयोग करें।

केवल आपका नाम सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है।

प्रतिभागी केवल आपको ही दिखाई देते हैं।

यदि प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रारंभिक अक्षर या आईडी नंबरों का उपयोग करें।

संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करें

बुकिंग पेजों पर पीएचआई (निदान, बीमा) न एकत्र करें।

सुरक्षित इनटेक के लिए अपने ईएचआर का उपयोग करें

Doodle एंटरप्राइज़-ग्रेड सुरक्षा और अनुपालन मानकों का उपयोग करता है।

नो-शो और आखिरी समय की खाली जगहों को कम करें

बेहतर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए छोटे बदलाव करें:

Stripe के माध्यम से जमा राशि की आवश्यकता

विवरण में स्पष्ट रद्दीकरण नियम निर्धारित करें।

ज़ेपियर के साथ ईमेल रिमाइंडर + एसएमएस रिमाइंडर चालू करें

साइन-अप शीट्स का उपयोग करके प्रतीक्षा सूचियाँ प्रदान करें

अपने पुष्टि ईमेल में वैकल्पिक सत्र समय जोड़ें।

बिना किसी झंझट के हाइब्रिड और टेलीहेल्थ क्लासेज़ चलाएँ

आप एक ही बुकिंग पेज से ऑनलाइन और व्यक्तिगत दोनों का प्रबंधन कर सकते हैं।

बिल्ट-इन वीडियो लिंक (ज़ूम, मीट, टीम्स, वेबएक्स) का उपयोग करें

एक नोट जोड़ें: "Join 5 minutes early to check audio"

हाइब्रिड सत्रों के लिए, स्थान और वीडियो जानकारी दोनों दिखाएँ।

दूरस्थ प्रतिभागियों के लिए समय क्षेत्र स्वचालित रूप से समायोजित हो जाते हैं।

हैंडआउट या तैयारी नोट्स संलग्न करें

ऐसे उपकरण और समाधान जो इसे संभव बनाते हैं

यहाँ समूह कक्षा अनुसूचीकरण का समर्थन करने वाली Doodle सुविधाओं की एक तालिका है:

उपकरण यह आपको क्या करने में मदद करता है बुकिंग पेज एक लिंक साझा करें ताकि मरीज आपकी उपलब्धता के अनुसार बुक कर सकें। स्ट्राइप भुगतान बुकिंग के समय जमा राशि या पूरी भुगतान लें। कैलेंडर सिंक Google, Microsoft, या Apple कैलेंडर कनेक्ट करें वीडियो लिंक ज़ूम, टीम्स, मीट, या वेबएक्स स्वचालित रूप से जोड़ें साइन-अप शीट प्रत्येक कक्षा के लिए सीट सीमाएँ निर्धारित करें और पंजीकरण स्वचालित रूप से बंद करें। एक-से-एक समूह कक्षाओं से पहले निजी परामर्श या मूल्यांकन की पेशकश करें। ग्रुप पोल नए सत्र जोड़ने से पहले मरीजों को सर्वोत्तम समयों पर मतदान करने दें। एआई विवरण उचित लहजे में क्लास का विवरण जल्दी से तैयार करें कस्टम ब्रांडिंग विश्वसनीयता के लिए अपना लोगो और रंग जोड़ें। स्मरणपत्र और समय-सीमाएँ नो-शो की संख्या कम करें और योजना में सुधार करें प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ संवेदनशील समूहों की गोपनीयता की रक्षा करें ज़ैपियर अपने CRM, EHR फॉर्म, या SMS टूल्स से कनेक्ट करें ईमेल निमंत्रण कार्यक्रम लॉन्च के लिए 1000 लोगों तक भेजें

अभी जो आपको चाहिए, उसका उपयोग करें — बाद में विस्तार करें।

वास्तविक दुनिया के उदाहरण

मधुमेह शिक्षा श्रृंखला

बुकिंग पेज: मंगलवार शाम 5 बजे और शनिवार सुबह 10 बजे

Stripe: $10 जमा प्राप्त हुआ

पंजीकरण पत्रक: प्रति सत्र 12 सीटें

परिणाम: कम अनुपस्थिति, कक्षा में नियमित उपस्थिति

प्रसवपूर्व फिटनेस और शिक्षा

व्यक्तिगत और ज़ूम विकल्पों का मिश्रण, स्पष्ट रूप से लेबल किया गया

क्लिनिक ब्रांड के टोन से मेल खाने वाला एआई विवरण

प्रवेश: केवल सरल गतिशीलता प्रश्न

परिणाम: इंस्टाग्राम के माध्यम से बढ़े हुए रेफ़रल और तेज़ साइन-अप

धूम्रपान त्याग समूह

आदर्श समय चुनने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग किया गया।

ज़ैपियर कार्यक्रम वाले दिन सुबह रिमाइंडर एसएमएस भेजता है।

गोपनीयता के लिए प्रतिभागियों के नाम छिपाए गए हैं।

परिणाम: प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों से मजबूत उपस्थिति और पुनः रेफरल

बचने के लिए सामान्य गलतियाँ

कई बुकिंग लिंक साझा करने से भ्रम पैदा होता है।

सार्वजनिक साइन-अप पृष्ठों पर पीएचआई मांगना

अंतिम चरण तक शुल्क या रिफंड नीति छिपाना

रिमाइंडर छोड़ना

रेफर करने वालों को यह अनुमान लगाना पड़ता है कि कैसे मदद करें।

एक लिंक। स्पष्ट जानकारी। सुरक्षित प्रक्रिया।

मुख्य बातें

एक ही बुकिंग पेज आपके पूरे कार्यक्रम अनुसूची को चला सकता है।

Stripe का उपयोग करके अनुपस्थितियों को कम करें और उपस्थिति की पुष्टि करें।

क्षमता प्रबंधित करने के लिए साइन-अप शीट्स के साथ जोड़ें

प्रतिभागी विवरण छिपाकर गोपनीयता की रक्षा करें

अपने सिस्टम को नियम-अनुरूप और रोगी-अनुकूल बनाए रखें।

बेहतर शेड्यूलिंग के साथ शुरुआत करें

आपको अपनी अगली क्लास भरने के लिए नई वेबसाइट या बड़ी एडमिन टीम की ज़रूरत नहीं है। एक बुकिंग पेज बनाएँ, अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, और मरीज़ों को सबसे अच्छा समय चुनने दें। Doodle वीडियो लिंक जोड़ता है, भुगतान एकत्र करता है, और रिमाइंडर भेजता है ताकि आप देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

आज ही अपना बुकिंग पेज बनाएँ: