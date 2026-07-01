Så här hanterar du fullbokade klasser med en enda Booking Page
Updated: 1 juli 2026
Om du håller gruppklasser inom hälso- och sjukvården fylls din kalender inte bara med pass. Du hanterar också frågor från nya deltagare, uppgifter om försäkring eller kontantbetalning, påminnelser och ändringar i sista minuten. Varje extra e-postmeddelande eller telefonsamtal innebär färre deltagare i klassen och mer tid som går åt.
Det finns ett enklare sätt att se till att din bokningskalender är full. Med en enda Booking Page kan du dela en enda länk överallt, låta patienterna välja en tid som passar dem och ta emot betalning när det behövs. Lägg till smarta påminnelser så kommer du att se färre luckor i kalendern och bättre resultat.
I den här guiden får du lära dig hur du skapar en Booking Page för dina gruppprogram, använder den som din centrala länk och kopplar ihop den med Doodle-verktyg som hjälper dig att hålla ordning.
Den här handboken passar för diabetesutbildning, förlossningsförberedelsekurser, hjärtrehabiliteringsgrupper, rökavvänjning och kurser i fallförebyggande åtgärder. Här får du tydliga steg-för-steg-anvisningar, tips om integritet och exempel som du kan använda redan idag.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som professionella instruktörer inom gruppträning står inför
Din vecka består av en blandning av undervisning och administrativa uppgifter. Det svåraste är oftast att planera schemat.
Patienter ringer för att fråga om tider och priser
Remitterande vårdgivare vill ha ett enkelt sätt att hänvisa patienter till dig
Uteblivna kunder stör arbetsrytmen och minskar intäkterna
Du måste skydda deltagarnas integritet och undvika att dela personuppgifter av medicinsk karaktär (PHI)
Du vill ha enkla verktyg som ditt team kan använda utan utbildning
Utan en enkel och smidig registreringsprocess är det lätt att deltagarna hoppar av. Det kan också hända att du överbokar eller inte fyller platserna fullt ut, eftersom du inte kan se din faktiska kapacitet på ett och samma ställe.
Varför detta är viktigt för instruktörer som håller gruppklasser
Att fylla kurserna handlar inte bara om siffror – det påverkar både patienternas resultat och ditt resultat.
Fullständiga grupper stärker kamratstödet och förbättrar följsamheten
Färre luckor innebär högre intäkter per timme
En tydlig schemaläggning skapar förtroende hos vårdgivare och patienter
Mindre administration ger dig tid för förberedelser, dokumentation och vila
En enda Booking Page leder deltagarna direkt till rätt pass utan att de behöver klicka fram och tillbaka. Lägg till enkla regler och anvisningar så förblir dina kurser fullbokade.
Skapa en Booking Page som samlingspunkt för din kurs
Din Booking Page är den enda länken som du delar på din webbplats, i flygblad och vid vidarebefordringar. Ställ in den en gång, så sköter den resten åt dig varje dag.
Steg 1: Anslut din kalender
Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender
Välj vilken kalender Doodle ska kontrollera för att se om det finns upptagna tider
Håll privata evenemang hemliga och blockera samtidigt dessa tider från bokning
Du kommer aldrig att erbjuda en tid som krockar med klinikens öppettider eller andra behandlingar.
Steg 2: Ange när du har lediga tider för dina lektioner
Lägg till återkommande tidsblock som passar ditt lektionsschema, till exempel tisdagar och torsdagar kl. 17–18.
Ange ett bokningsfönster (t.ex. 14 dagar i förväg) för att hantera efterfrågan
Lägg till tid före och efter lektionerna för att förbereda lokalen och göra anteckningar
Om du växlar mellan olika ämnen, ange detta i rubriken för tidsblocket (t.ex. Grunder i graviditetsvård eller Måltidsplanering vid diabetes).
Steg 3: Skriv tydliga och patientvänliga beskrivningar
Doodle Pro innehåller AI-genererade mötesbeskrivningar. Använd det för att skapa utkast till instruktioner och redigera sedan tonen så att den passar din stil.
Se till att rubriken är kort och tydlig (t.ex. Kurs i diabetesutbildning)
Ange vad man ska ta med sig och vilka som kursen passar för
Lägg till information om parkering eller tillgänglighet för fysiska sessioner
Tydlighet minskar ångest och ger upphov till färre frågor.
Steg 4: Lägg till lämpliga inledande frågor
Samla endast in den information som behövs för att placera en person i rätt grupp – undvik skyddad hälsoinformation.
Be om förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress
Lägg till en säkerhetsfråga, till exempel ”Har du några problem med rörligheten?”
Lägg till ett fält för korta anteckningar om särskilda behov (t.ex. begäran om tolk)
Spara klinisk information i din elektroniska patientjournal, inte i Doodle.
Steg 5: Aktivera betalningsfunktionen när det behövs
Om din kurs betalas kontant eller kräver en handpenning ska du koppla Stripe till din Booking Page.
Ange en avgift eller ett depositionsbelopp för att minska antalet uteblivna besökare
Erbjud flexibla betalningsalternativ via Stripe
Ange villkoren för återbetalning och avbokning i beskrivningen
Du kan också använda 1:1 för betalda utvärderingar och behålla samma Stripe-konto.
Steg 6: Använd påminnelser och tidsfrister
Ställ in automatiska påminnelser via e-post 24 timmar och 2 timmar före lektionen
Ange en bokningsfrist (t.ex. 2 timmar före starttiden)
Skicka ett uppföljande tackmeddelande med information om nästa steg eller informationsmaterial
Påminnelser minskar antalet uteblivna besökare. Tidsfrister underlättar planeringen av material och lokalens utformning.
Steg 7: Ange din plats och dina verktyg
För telemedicin kan du ansluta via Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex
Vid personligt besök, ange adress och rumsnummer
Lägg till en länk till en karta eller parkeringsanvisningar om det behövs
Doodle lägger automatiskt till mötets länk eller plats i inbjudan.
Förvandla en länk till en fullständig lista
Du behöver inte ett dussin länkar. En enda Booking Page kan fylla alla dina kurser – om den är lätt att hitta.
Placera din länk överallt där patienterna tittar
Webbplats: Lägg till en knapp med texten ”Boka en kurs”
Affischer och flygblad: Använd en QR-kod
E-postsignaturer: Lägg till i din egen och i receptionen
Biografier på sociala medier
Informationsblad för vårdgivare
Gör det enkelt för dem som rekommenderar
Skicka din Booking Page via e-post till lokala kliniker eller vårdansvariga
Ge dem en kort fras som de kan kopiera in i utskrivningsinstruktionerna
Skapa en kort kod som personalen kan läsa upp för patienterna per telefon
Håll koll på vad som fungerar
Använd UTM-taggar för din Booking Page på din webbplats och i dina annonser
Se vilka källor som genererar flest bokningar
Fokusera på de kanaler som ger bäst resultat
Hantera kapacitet, integritet och efterlevnad
Gruppmöten har sina egna särskilda behov. Dessa funktioner hjälper dig att hantera dem på ett effektivt sätt.
Håll koll på antalet platser per session med hjälp av Sign-up Sheet
Din Booking Page lockar besökare. Använd en Sign-up Sheet för att reglera antalet deltagare per tillfälle.
Skapa evenemang, lägg till tidsintervall och ange antal platser
Lägg in en länk till Sign-up Sheet-formuläret i beskrivningen eller bekräftelsen på din Booking Page
Stoppa automatiskt nya registreringar när kapaciteten är full
Håll namnen hemliga i gruppsammanhang
Använd funktionen ”Dölj deltagaruppgifter” (Doodle Pro) för att skydda integriteten.
Det är bara ditt namn som visas offentligt
Endast du kan se deltagarna
Vid utskrift, använd initialer eller ID-nummer
Skydda känslig information
Samla inte in personuppgifter av medicinsk karaktär (diagnoser, försäkringsuppgifter) på Booking Pages
Använd din elektroniska patientjournal för säker patientregistrering
Doodle använder säkerhets- och efterlevnadsstandarder av företagsklass
Minska antalet uteblivna besök och luckor i sista minuten
Använd små förändringar för att öka närvaron:
Kräv en deposition via Stripe
Ange tydliga avbokningsregler i beskrivningen
Aktivera e-postpåminnelser och SMS-påminnelser med Zapier
Skapa väntelistor med hjälp av Sign-up Sheets
Lägg till alternativa sessionstider i ditt bekräftelsemejl
Genomför hybrid- och telemedicinska lektioner utan krångel
Du kan hantera både onlinebokningar och bokningar på plats från en och samma Booking Page.
Använd inbyggda videolänkar (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Lägg till en anteckning: ”Kom 5 minuter tidigare för att testa ljudet”
För hybridsessioner ska både plats- och videoinformation visas
Tidszoner anpassas automatiskt för deltagare som deltar på distans
Bifoga utdelningsmaterial eller förberedelseanteckningar
Verktyg och lösningar som gör detta möjligt
Här är en tabell över Doodle-funktioner som stöder schemaläggning av grupplektioner:
Verktyg
Vad det hjälper dig att göra
Booking Page
Dela en länk så att patienterna kan boka tid när du är ledig
Betalning via Stripe
Ta emot depositioner eller full betalning vid bokningen
Kalendersynkronisering
Anslut kalendrar från Google, Microsoft eller Apple
Videolänkar
Lägg automatiskt till Zoom, Teams, Meet eller Webex
Sign-up Sheet
Ställ in antalet platser per klass och stäng anmälningarna automatiskt
1:1
Erbjud privata konsultationer eller utvärderingar före gruppträningen
Group Poll
Låt patienterna rösta fram de bästa tiderna innan nya pass läggs till
Beskrivningar av AI
Skriv snabbt ett utkast till kursbeskrivningen med rätt ton
Skräddarsydd varumärkesprofilering
Lägg till din logotyp och dina färger för att skapa trovärdighet
Påminnelser och tidsfrister
Minska antalet uteblivna besök och förbättra planeringen
Dölj deltagaruppgifter
Skydda integriteten för utsatta grupper
Zapier
Anslut till ditt CRM-system, dina EHR-formulär eller dina SMS-verktyg
Inbjudningar via e-post
Skicka till upp till 1 000 personer i samband med programlanseringar
Använd det du behöver just nu – skala upp senare.
Exempel från verkligheten
Utbildningsserie om diabetes
Booking Page: tisdagar kl. 17.00 och lördagar kl. 10.00
Stripe: Insättning på 10 dollar har mottagits
Sign-up Sheet: 12 platser per tillfälle
Resultat: Färre som uteblir, jämn närvaro på lektionerna
Träning och utbildning under graviditeten
En kombination av fysiska möten och Zoom-möten, tydligt markerade
Beskrivning av AI med ton som stämmer överens med klinikens varumärke
Förfrågan: Endast en enkel fråga om rörlighet
Resultat: Fler vidarehänvisningar och snabba registreringar via Instagram
Grupp för rökavvänjning
Group Poll för att välja den bästa tidpunkten
Zapier skickar ett påminnelses-SMS samma morgon
Deltagarnas namn har utelämnats av integritetsskäl
Resultat: Högt deltagande och återremisser från primärvårdsläkare
Vanliga misstag som man bör undvika
Att dela flera bokningslänkar — skapar förvirring
Begäran om personuppgifter på offentliga registreringssidor
Att dölja avgifter eller återbetalningsvillkor fram till sista steget
Påminnelser om att hoppa över
Att få de som hänvisar att gissa hur de kan hjälpa till
En länk. Tydlig information. Säker process.
Viktiga slutsatser
En enda Booking Page kan hantera hela ditt programutbud
Använd Stripe för att minska antalet uteblivna och bekräfta närvaro
Använd tillsammans med Sign-up Sheets för att hantera kapaciteten
Skydda integriteten med funktionen ”Dölj deltagaruppgifter”
Se till att ditt system uppfyller gällande krav och är patientvänligt
Kom igång med bättre schemaläggning
Du behöver varken en ny webbplats eller ett stort administrativt team för att fylla din nästa kurs. Skapa en Booking Page, koppla ihop den med din kalender och låt patienterna välja den tid som passar dem bäst. Doodle lägger till videolänkar, hanterar betalningar och skickar påminnelser så att du kan fokusera på vården.
Skapa din Booking Page redan idag:
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