Så här hanterar du fullbokade klasser med en enda Booking Page

Om du håller gruppklasser inom hälso- och sjukvården fylls din kalender inte bara med pass. Du hanterar också frågor från nya deltagare, uppgifter om försäkring eller kontantbetalning, påminnelser och ändringar i sista minuten. Varje extra e-postmeddelande eller telefonsamtal innebär färre deltagare i klassen och mer tid som går åt.

Det finns ett enklare sätt att se till att din bokningskalender är full. Med en enda Booking Page kan du dela en enda länk överallt, låta patienterna välja en tid som passar dem och ta emot betalning när det behövs. Lägg till smarta påminnelser så kommer du att se färre luckor i kalendern och bättre resultat.

I den här guiden får du lära dig hur du skapar en Booking Page för dina gruppprogram, använder den som din centrala länk och kopplar ihop den med Doodle-verktyg som hjälper dig att hålla ordning.

Den här handboken passar för diabetesutbildning, förlossningsförberedelsekurser, hjärtrehabiliteringsgrupper, rökavvänjning och kurser i fallförebyggande åtgärder. Här får du tydliga steg-för-steg-anvisningar, tips om integritet och exempel som du kan använda redan idag.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Den utmaning som professionella instruktörer inom gruppträning står inför

Din vecka består av en blandning av undervisning och administrativa uppgifter. Det svåraste är oftast att planera schemat.

Patienter ringer för att fråga om tider och priser

Remitterande vårdgivare vill ha ett enkelt sätt att hänvisa patienter till dig

Uteblivna kunder stör arbetsrytmen och minskar intäkterna

Du måste skydda deltagarnas integritet och undvika att dela personuppgifter av medicinsk karaktär (PHI)

Du vill ha enkla verktyg som ditt team kan använda utan utbildning

Utan en enkel och smidig registreringsprocess är det lätt att deltagarna hoppar av. Det kan också hända att du överbokar eller inte fyller platserna fullt ut, eftersom du inte kan se din faktiska kapacitet på ett och samma ställe.

Varför detta är viktigt för instruktörer som håller gruppklasser

Att fylla kurserna handlar inte bara om siffror – det påverkar både patienternas resultat och ditt resultat.

Fullständiga grupper stärker kamratstödet och förbättrar följsamheten

Färre luckor innebär högre intäkter per timme

En tydlig schemaläggning skapar förtroende hos vårdgivare och patienter

Mindre administration ger dig tid för förberedelser, dokumentation och vila

En enda Booking Page leder deltagarna direkt till rätt pass utan att de behöver klicka fram och tillbaka. Lägg till enkla regler och anvisningar så förblir dina kurser fullbokade.

Skapa en Booking Page som samlingspunkt för din kurs

Din Booking Page är den enda länken som du delar på din webbplats, i flygblad och vid vidarebefordringar. Ställ in den en gång, så sköter den resten åt dig varje dag.

Steg 1: Anslut din kalender

Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender

Välj vilken kalender Doodle ska kontrollera för att se om det finns upptagna tider

Håll privata evenemang hemliga och blockera samtidigt dessa tider från bokning

Du kommer aldrig att erbjuda en tid som krockar med klinikens öppettider eller andra behandlingar.

Steg 2: Ange när du har lediga tider för dina lektioner

Lägg till återkommande tidsblock som passar ditt lektionsschema, till exempel tisdagar och torsdagar kl. 17–18.

Ange ett bokningsfönster (t.ex. 14 dagar i förväg) för att hantera efterfrågan

Lägg till tid före och efter lektionerna för att förbereda lokalen och göra anteckningar

Om du växlar mellan olika ämnen, ange detta i rubriken för tidsblocket (t.ex. Grunder i graviditetsvård eller Måltidsplanering vid diabetes).

Steg 3: Skriv tydliga och patientvänliga beskrivningar

Doodle Pro innehåller AI-genererade mötesbeskrivningar. Använd det för att skapa utkast till instruktioner och redigera sedan tonen så att den passar din stil.

Se till att rubriken är kort och tydlig (t.ex. Kurs i diabetesutbildning)

Ange vad man ska ta med sig och vilka som kursen passar för

Lägg till information om parkering eller tillgänglighet för fysiska sessioner

Tydlighet minskar ångest och ger upphov till färre frågor.

Steg 4: Lägg till lämpliga inledande frågor

Samla endast in den information som behövs för att placera en person i rätt grupp – undvik skyddad hälsoinformation.

Be om förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress

Lägg till en säkerhetsfråga, till exempel ”Har du några problem med rörligheten?”

Lägg till ett fält för korta anteckningar om särskilda behov (t.ex. begäran om tolk)

Spara klinisk information i din elektroniska patientjournal, inte i Doodle.

Steg 5: Aktivera betalningsfunktionen när det behövs

Om din kurs betalas kontant eller kräver en handpenning ska du koppla Stripe till din Booking Page.

Ange en avgift eller ett depositionsbelopp för att minska antalet uteblivna besökare

Erbjud flexibla betalningsalternativ via Stripe

Ange villkoren för återbetalning och avbokning i beskrivningen

Du kan också använda 1:1 för betalda utvärderingar och behålla samma Stripe-konto.

Steg 6: Använd påminnelser och tidsfrister

Ställ in automatiska påminnelser via e-post 24 timmar och 2 timmar före lektionen

Ange en bokningsfrist (t.ex. 2 timmar före starttiden)

Skicka ett uppföljande tackmeddelande med information om nästa steg eller informationsmaterial

Påminnelser minskar antalet uteblivna besökare. Tidsfrister underlättar planeringen av material och lokalens utformning.

Steg 7: Ange din plats och dina verktyg

För telemedicin kan du ansluta via Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex

Vid personligt besök, ange adress och rumsnummer

Lägg till en länk till en karta eller parkeringsanvisningar om det behövs

Doodle lägger automatiskt till mötets länk eller plats i inbjudan.

Förvandla en länk till en fullständig lista

Du behöver inte ett dussin länkar. En enda Booking Page kan fylla alla dina kurser – om den är lätt att hitta.

Placera din länk överallt där patienterna tittar

Webbplats: Lägg till en knapp med texten ”Boka en kurs”

Affischer och flygblad: Använd en QR-kod

E-postsignaturer: Lägg till i din egen och i receptionen

Biografier på sociala medier

Informationsblad för vårdgivare

Gör det enkelt för dem som rekommenderar

Skicka din Booking Page via e-post till lokala kliniker eller vårdansvariga

Ge dem en kort fras som de kan kopiera in i utskrivningsinstruktionerna

Skapa en kort kod som personalen kan läsa upp för patienterna per telefon

Håll koll på vad som fungerar

Använd UTM-taggar för din Booking Page på din webbplats och i dina annonser

Se vilka källor som genererar flest bokningar

Fokusera på de kanaler som ger bäst resultat

Hantera kapacitet, integritet och efterlevnad

Gruppmöten har sina egna särskilda behov. Dessa funktioner hjälper dig att hantera dem på ett effektivt sätt.

Håll koll på antalet platser per session med hjälp av Sign-up Sheet

Din Booking Page lockar besökare. Använd en Sign-up Sheet för att reglera antalet deltagare per tillfälle.

Skapa evenemang, lägg till tidsintervall och ange antal platser

Lägg in en länk till Sign-up Sheet-formuläret i beskrivningen eller bekräftelsen på din Booking Page

Stoppa automatiskt nya registreringar när kapaciteten är full

Håll namnen hemliga i gruppsammanhang

Använd funktionen ”Dölj deltagaruppgifter” (Doodle Pro) för att skydda integriteten.

Det är bara ditt namn som visas offentligt

Endast du kan se deltagarna

Vid utskrift, använd initialer eller ID-nummer

Skydda känslig information

Samla inte in personuppgifter av medicinsk karaktär (diagnoser, försäkringsuppgifter) på Booking Pages

Använd din elektroniska patientjournal för säker patientregistrering

Doodle använder säkerhets- och efterlevnadsstandarder av företagsklass

Minska antalet uteblivna besök och luckor i sista minuten

Använd små förändringar för att öka närvaron:

Kräv en deposition via Stripe

Ange tydliga avbokningsregler i beskrivningen

Aktivera e-postpåminnelser och SMS-påminnelser med Zapier

Skapa väntelistor med hjälp av Sign-up Sheets

Lägg till alternativa sessionstider i ditt bekräftelsemejl

Genomför hybrid- och telemedicinska lektioner utan krångel

Du kan hantera både onlinebokningar och bokningar på plats från en och samma Booking Page.

Använd inbyggda videolänkar (Zoom, Meet, Teams, Webex)

Lägg till en anteckning: ”Kom 5 minuter tidigare för att testa ljudet”

För hybridsessioner ska både plats- och videoinformation visas

Tidszoner anpassas automatiskt för deltagare som deltar på distans

Bifoga utdelningsmaterial eller förberedelseanteckningar

Verktyg och lösningar som gör detta möjligt

Här är en tabell över Doodle-funktioner som stöder schemaläggning av grupplektioner:

Verktyg Vad det hjälper dig att göra Booking Page Dela en länk så att patienterna kan boka tid när du är ledig Betalning via Stripe Ta emot depositioner eller full betalning vid bokningen Kalendersynkronisering Anslut kalendrar från Google, Microsoft eller Apple Videolänkar Lägg automatiskt till Zoom, Teams, Meet eller Webex Sign-up Sheet Ställ in antalet platser per klass och stäng anmälningarna automatiskt 1:1 Erbjud privata konsultationer eller utvärderingar före gruppträningen Group Poll Låt patienterna rösta fram de bästa tiderna innan nya pass läggs till Beskrivningar av AI Skriv snabbt ett utkast till kursbeskrivningen med rätt ton Skräddarsydd varumärkesprofilering Lägg till din logotyp och dina färger för att skapa trovärdighet Påminnelser och tidsfrister Minska antalet uteblivna besök och förbättra planeringen Dölj deltagaruppgifter Skydda integriteten för utsatta grupper Zapier Anslut till ditt CRM-system, dina EHR-formulär eller dina SMS-verktyg Inbjudningar via e-post Skicka till upp till 1 000 personer i samband med programlanseringar

Använd det du behöver just nu – skala upp senare.

Exempel från verkligheten

Utbildningsserie om diabetes

Booking Page: tisdagar kl. 17.00 och lördagar kl. 10.00

Stripe: Insättning på 10 dollar har mottagits

Sign-up Sheet: 12 platser per tillfälle

Resultat: Färre som uteblir, jämn närvaro på lektionerna

Träning och utbildning under graviditeten

En kombination av fysiska möten och Zoom-möten, tydligt markerade

Beskrivning av AI med ton som stämmer överens med klinikens varumärke

Förfrågan: Endast en enkel fråga om rörlighet

Resultat: Fler vidarehänvisningar och snabba registreringar via Instagram

Grupp för rökavvänjning

Group Poll för att välja den bästa tidpunkten

Zapier skickar ett påminnelses-SMS samma morgon

Deltagarnas namn har utelämnats av integritetsskäl

Resultat: Högt deltagande och återremisser från primärvårdsläkare

Vanliga misstag som man bör undvika

Att dela flera bokningslänkar — skapar förvirring

Begäran om personuppgifter på offentliga registreringssidor

Att dölja avgifter eller återbetalningsvillkor fram till sista steget

Påminnelser om att hoppa över

Att få de som hänvisar att gissa hur de kan hjälpa till

En länk. Tydlig information. Säker process.

Viktiga slutsatser

En enda Booking Page kan hantera hela ditt programutbud

Använd Stripe för att minska antalet uteblivna och bekräfta närvaro

Använd tillsammans med Sign-up Sheets för att hantera kapaciteten

Skydda integriteten med funktionen ”Dölj deltagaruppgifter”

Se till att ditt system uppfyller gällande krav och är patientvänligt

Kom igång med bättre schemaläggning

Du behöver varken en ny webbplats eller ett stort administrativt team för att fylla din nästa kurs. Skapa en Booking Page, koppla ihop den med din kalender och låt patienterna välja den tid som passar dem bäst. Doodle lägger till videolänkar, hanterar betalningar och skickar påminnelser så att du kan fokusera på vården.

Skapa din Booking Page redan idag: