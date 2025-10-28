Opret en Doodle

Participants in a group yoga class seated on mats in a bright, peaceful studio. The instructor leads the session calmly.

Table of Contents

    Hvis du underviser i gruppeklasser i sundhedssektoren, er din kalender fyldt med mere end sessioner. Du skal også håndtere spørgsmål om optagelse, forsikring eller kontant betaling, påmindelser og ændringer i sidste øjeblik. Hver ekstra e-mail eller telefonopkald betyder færre deltagere i undervisningen og mere spildtid.

    Der er en enklere måde at holde din liste fuld på. Med en bookingside kan du dele et enkelt link overalt, lade patienterne vælge en tid, der passer dem, og opkræve betaling, når det er nødvendigt. Tilføj smarte påmindelser, og du vil se færre huller og bedre resultater.

    I denne guide lærer du, hvordan du opretter en bookingside til dine gruppeprogrammer, bruger den som dit centrale link og parrer den med Doodle-værktøjer, der holder dig organiseret.

    Denne drejebog fungerer til diabetesundervisning, fødselsforberedelse, hjerterehabiliteringsgrupper, rygestop og faldforebyggelsesworkshops. Du får klare trin, tips til beskyttelse af personlige oplysninger og eksempler, du kan kopiere i dag.

    Udfordringen for professionelle gruppeundervisere

    Din uge er en blanding af undervisning og administration. Det sværeste er som regel planlægningen.

    • Patienter ringer for at spørge om tider og priser

    • Henvisende udbydere vil have en enkel måde at sende folk til dig på

    • Udeblivelser ødelægger dit flow og reducerer din indtjening

    • Du er nødt til at beskytte deltagernes privatliv og undgå at dele PHI

    • Du vil have enkle værktøjer, som dit team kan bruge uden træning

    Uden en enkelt, nem tilmeldingsvej er det nemt for folk at falde fra. Du kan også overbooke eller underbooke, fordi du ikke kan se din reelle kapacitet på ét sted.

    Hvorfor dette er vigtigt for gruppeundervisere

    At fylde holdene handler ikke kun om tal - det påvirker patientresultaterne og din bundlinje.

    • Fyldte grupper opbygger peer support og forbedrer adherence

    • Færre huller betyder større indtægter pr. time

    • Tydelig planlægning skaber tillid hos udbydere og patienter

    • Mindre administration giver dig tid til forberedelse, dokumentation og hvile

    En enkelt bookingside trækker folk ind i den rigtige session uden frem og tilbage. Tilføj enkle regler og beskeder, og dine timer forbliver fulde.

    Opbyg en bookingside som din klasses hub

    Din bookingside er det ene link, du deler på tværs af dit website, dine flyers og dine henvisninger. Sæt den op én gang, og lad den så arbejde for dig hver dag.

    Trin 1: Forbind din kalender

    • Tilslut Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender

    • Vælg, hvilken kalender Doodle skal tjekke for travle tider

    • Hold personlige begivenheder private, mens du blokerer disse tider fra booking

    Du vil aldrig tilbyde en tid, der er i konflikt med kliniktimer eller andre sessioner.

    Trin 2: Kortlæg din undervisningstilgængelighed

    • Tilføj tilbagevendende blokke, der matcher din undervisningsplan, f.eks. tirsdag og torsdag kl. 17-18.

    • Indstil et bookingvindue (f.eks. 14 dage i forvejen) for at styre efterspørgslen

    • Tilføj buffertid før og efter undervisningen til opsætning af lokaler og noter.

    Hvis du skifter emne, så tilføj det til titlen på tidsblokken (f.eks. Prenatal Basics eller Diabetes Meal Planning).

    Trin 3: Skriv klare, patientvenlige detaljer

    Doodle Pro indeholder AI-genererede mødebeskrivelser. Brug den til at lave udkast til instruktioner, og rediger derefter tonen, så den passer til din stemme.

    • Hold titlen kort og klar (f.eks. Diabetes Education Class).

    • Angiv, hvad du skal medbringe, og hvem klassen passer til

    • Tilføj noter om parkering eller tilgængelighed til personlige sessioner

    Klarhed sænker angsten og reducerer antallet af spørgsmål.

    Trin 4: Tilføj de rigtige indgangsspørgsmål

    Indsaml kun det, du har brug for til at placere en person i den rigtige gruppe - undgå beskyttede sundhedsoplysninger.

    • Bed om fornavn, efternavn, telefon og e-mail.

    • Inkluder et sikkerhedsspørgsmål som "Har du problemer med mobiliteten?"

    • Tilføj et kort notatfelt til særlige behov (f.eks. anmodning om tolk)

    Gem kliniske oplysninger i din EPJ, ikke i Doodle.

    Trin 5: Slå betaling til, når det er nødvendigt

    Hvis din klasse kræver kontant betaling eller et depositum, skal du forbinde Stripe på din bookingside.

    • Angiv et gebyr eller et depositum for at reducere udeblivelser

    • Tilbyd fleksible betalingsmuligheder gennem Stripe

    • Inkluder en tilbagebetalings- eller afbestillingspolitik i beskrivelsen

    Du kan også bruge 1:1 til betalte evalueringer og beholde den samme Stripe-konto.

    Trin 6: Brug påmindelser og deadlines

    • Indstil automatiske e-mailpåmindelser 24 timer og 2 timer før timen

    • Tilføj en deadline for booking (f.eks. 2 timer før starttidspunkt)

    • Send en opfølgende tak med næste skridt eller uddeling af materiale

    Påmindelser reducerer antallet af udeblivelser. Deadlines hjælper dig med at planlægge materialer og lokalelayout.

    Trin 7: Tilføj din placering og dine værktøjer

    • For telesundhed, forbind Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex

    • Ved personligt fremmøde skal du tilføje adresse og lokalenummer

    • Inkluder et kortlink eller parkeringsinstruktioner, hvis det er nødvendigt

    Doodle tilføjer automatisk mødelinket eller stedet til invitationen.

    Gør et link til en fuld liste

    Du har ikke brug for et dusin links. Én bookingside kan fylde alle dine klasser - hvis den er nem at finde.

    Placer dit link overalt, hvor patienterne kigger

    • På hjemmesiden: Tilføj en "Book en time"-knap

    • Plakater og flyers: Brug en QR-kode

    • E-mail-signaturer: Tilføj til din og receptionens

    • Biografier på sociale medier

    • Udbyderens uddelinger

    Gør det nemt for henvisere

    • E-mail din bookingside til lokale klinikker eller plejepersonale

    • Giv dem en one-liner, som de kan kopiere ind i udskrivningsinstruktioner

    • Lav en kort kode, som personalet kan læse op for patienterne i telefonen

    Spor, hvad der virker

    • Brug UTM-tags til din bookingside på din hjemmeside og i dine annoncer

    • Tjek, hvilke kilder der giver flest bookinger

    • Fokuser på de bedst fungerende kanaler

    Administrer kapacitet, privatliv og compliance

    Gruppesessioner har unikke behov. Disse funktioner hjælper dig med at administrere dem effektivt.

    Styr pladser pr. session med tilmeldingsark

    Din bookingside bringer folk ind. Brug et tilmeldingsark til at styre sessionskapaciteten.

    • Opret begivenheder, tilføj tidsintervaller, og sæt pladsgrænser.

    • Link tilmeldingsarket i beskrivelsen eller bekræftelsen på din bookingside

    • Stop automatisk nye tilmeldinger, når der er fuldt hus

    Hold navne private i gruppeindstillingerne

    Brug Hide participant details (Doodle Pro) for at sikre privatlivets fred.

    • Kun dit navn vises offentligt

    • Deltagerne er kun synlige for dig

    • Brug initialer eller ID-numre, hvis du udskriver

    Beskyt følsomme oplysninger

    • Indsaml ikke PHI (diagnoser, forsikring) på bookingsiderne

    • Brug din EPJ til sikker modtagelse

    • Doodle bruger virksomhedsstandarder for sikkerhed og compliance

    Reducer udeblivelser og huller i sidste øjeblik

    Brug små ændringer til at skabe bedre fremmøde:

    • Kræv et depositum via Stripe

    • Indstil klare afbestillingsregler i beskrivelsen

    • Slå e-mailpåmindelser + SMS-påmindelser til med Zapier

    • Tilbyd ventelister ved hjælp af tilmeldingsark

    • Tilføj alternative sessionstider i din bekræftelsesmail

    Kør hybrid- og telehealth-klasser uden hovedpine

    Du kan administrere både online og personligt fra én bookingside.

    • Brug indbyggede videolinks (Zoom, Meet, Teams, Webex)

    • Tilføj en note: "Kom 5 minutter for tidligt for at tjekke lyden"

    • For hybride sessioner kan du vise både placering og videoinfo

    • Tidszoner justeres automatisk for fjerndeltagere

    • Vedhæft handouts eller forberedelsesnoter

    Værktøjer og løsninger, der får det til at fungere

    Her er en oversigt over Doodle-funktioner, der understøtter planlægning af gruppeklasser:

    Værktøj

    Hvad det hjælper dig med at gøre

    Booking-side

    Del et link, så patienterne kan booke, når du er ledig

    Stripe-betaling

    Tag imod depositum eller fuld betaling ved booking

    Synkronisering af kalender

    Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere

    Video-links

    Tilføj automatisk Zoom, Teams, Meet eller Webex

    Tilmeldingsark

    Indstil pladsgrænser pr. klasse og luk tilmeldinger automatisk

    1:1

    Tilbyd private konsultationer eller vurderinger før gruppeklasser

    Afstemning i gruppen

    Lad patienterne stemme om de bedste tidspunkter, før der tilføjes nye sessioner

    AI-beskrivelser

    Lav hurtigt udkast til holddetaljer med den rigtige tone

    Brugerdefineret branding

    Tilføj dit logo og dine farver for at øge troværdigheden

    Påmindelser og deadlines

    Reducer antallet af udeblivelser og forbedr planlægningen

    Skjul deltageroplysninger

    Beskyt privatlivets fred for følsomme grupper

    Zapier

    Opret forbindelse til dit CRM, EHR-formularer eller SMS-værktøjer

    Send invitationer via e-mail

    Send til op til 1000 personer til programlanceringer

    Brug det, du har brug for nu - skalér senere.

    Eksempler fra den virkelige verden

    Uddannelsesrække om diabetes

    • Bookingside: Tir kl. 17.00 og lør kl. 10.00

    • Stripe: Depositum på $10 indsamlet

    • Tilmeldingsark: 12 pladser pr. session

    • Resultater: Færre udeblivelser, stabilt fremmøde til timerne

    Prænatal fitness og uddannelse

    • Blanding af personlige og Zoom-muligheder, tydeligt mærket

    • AI-beskrivelse med tone, der matcher klinikkens brand

    • Optagelse: Kun enkle spørgsmål om mobilitet

    • Resultater: Øgede henvisninger og hurtige tilmeldinger via Instagram

    Gruppe til rygestop

    • Gruppeafstemning brugt til at vælge ideelt tidspunkt

    • Zapier sender påmindelses-SMS om morgenen

    • Deltagernes navne er skjult af hensyn til privatlivets fred

    • Resultater: Stærkt fremmøde og henvisninger fra PCP'er

    Almindelige fejl, der skal undgås

    • Deling af flere bookinglinks - skaber forvirring

    • At bede om PHI på offentlige tilmeldingssider

    • Skjuler gebyrer eller refusionspolitik indtil sidste trin

    • Springe påmindelser over

    • Få henvisere til at gætte, hvordan de kan hjælpe

    Ét link. Tydelig information. Sikker proces.

    Vigtige pointer

    • En enkelt bookingside kan køre hele din programplan

    • Brug Stripe til at reducere no-shows og bekræfte deltagelse

    • Par med tilmeldingsark for at styre kapaciteten

    • Beskyt privatlivets fred ved at skjule deltageroplysninger

    • Hold dit system kompatibelt og patientvenligt

    Kom i gang med bedre planlægning

    Du behøver ikke en ny hjemmeside eller et stort administrationsteam for at fylde dit næste hold. Opret en bookingside, forbind din kalender, og lad patienterne vælge det bedste tidspunkt. Doodle tilføjer videolinks, opkræver betaling og sender påmindelser, så du kan fokusere på behandlingen.

    Opret din bookingside i dag:

