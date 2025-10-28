Planlægning
Hvordan får man komplette klasser til at fungere med en enkelt reservationsside?
Hvis du underviser i gruppeklasser i sundhedssektoren, er din kalender fyldt med mere end sessioner. Du skal også håndtere spørgsmål om optagelse, forsikring eller kontant betaling, påmindelser og ændringer i sidste øjeblik. Hver ekstra e-mail eller telefonopkald betyder færre deltagere i undervisningen og mere spildtid.
Der er en enklere måde at holde din liste fuld på. Med en bookingside kan du dele et enkelt link overalt, lade patienterne vælge en tid, der passer dem, og opkræve betaling, når det er nødvendigt. Tilføj smarte påmindelser, og du vil se færre huller og bedre resultater.
I denne guide lærer du, hvordan du opretter en bookingside til dine gruppeprogrammer, bruger den som dit centrale link og parrer den med Doodle-værktøjer, der holder dig organiseret.
Denne drejebog fungerer til diabetesundervisning, fødselsforberedelse, hjerterehabiliteringsgrupper, rygestop og faldforebyggelsesworkshops. Du får klare trin, tips til beskyttelse af personlige oplysninger og eksempler, du kan kopiere i dag.
Udfordringen for professionelle gruppeundervisere
Din uge er en blanding af undervisning og administration. Det sværeste er som regel planlægningen.
Patienter ringer for at spørge om tider og priser
Henvisende udbydere vil have en enkel måde at sende folk til dig på
Udeblivelser ødelægger dit flow og reducerer din indtjening
Du er nødt til at beskytte deltagernes privatliv og undgå at dele PHI
Du vil have enkle værktøjer, som dit team kan bruge uden træning
Uden en enkelt, nem tilmeldingsvej er det nemt for folk at falde fra. Du kan også overbooke eller underbooke, fordi du ikke kan se din reelle kapacitet på ét sted.
Hvorfor dette er vigtigt for gruppeundervisere
At fylde holdene handler ikke kun om tal - det påvirker patientresultaterne og din bundlinje.
Fyldte grupper opbygger peer support og forbedrer adherence
Færre huller betyder større indtægter pr. time
Tydelig planlægning skaber tillid hos udbydere og patienter
Mindre administration giver dig tid til forberedelse, dokumentation og hvile
En enkelt bookingside trækker folk ind i den rigtige session uden frem og tilbage. Tilføj enkle regler og beskeder, og dine timer forbliver fulde.
Opbyg en bookingside som din klasses hub
Din bookingside er det ene link, du deler på tværs af dit website, dine flyers og dine henvisninger. Sæt den op én gang, og lad den så arbejde for dig hver dag.
Trin 1: Forbind din kalender
Tilslut Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender
Vælg, hvilken kalender Doodle skal tjekke for travle tider
Hold personlige begivenheder private, mens du blokerer disse tider fra booking
Du vil aldrig tilbyde en tid, der er i konflikt med kliniktimer eller andre sessioner.
Trin 2: Kortlæg din undervisningstilgængelighed
Tilføj tilbagevendende blokke, der matcher din undervisningsplan, f.eks. tirsdag og torsdag kl. 17-18.
Indstil et bookingvindue (f.eks. 14 dage i forvejen) for at styre efterspørgslen
Tilføj buffertid før og efter undervisningen til opsætning af lokaler og noter.
Hvis du skifter emne, så tilføj det til titlen på tidsblokken (f.eks. Prenatal Basics eller Diabetes Meal Planning).
Trin 3: Skriv klare, patientvenlige detaljer
Doodle Pro indeholder AI-genererede mødebeskrivelser. Brug den til at lave udkast til instruktioner, og rediger derefter tonen, så den passer til din stemme.
Hold titlen kort og klar (f.eks. Diabetes Education Class).
Angiv, hvad du skal medbringe, og hvem klassen passer til
Tilføj noter om parkering eller tilgængelighed til personlige sessioner
Klarhed sænker angsten og reducerer antallet af spørgsmål.
Trin 4: Tilføj de rigtige indgangsspørgsmål
Indsaml kun det, du har brug for til at placere en person i den rigtige gruppe - undgå beskyttede sundhedsoplysninger.
Bed om fornavn, efternavn, telefon og e-mail.
Inkluder et sikkerhedsspørgsmål som "Har du problemer med mobiliteten?"
Tilføj et kort notatfelt til særlige behov (f.eks. anmodning om tolk)
Gem kliniske oplysninger i din EPJ, ikke i Doodle.
Trin 5: Slå betaling til, når det er nødvendigt
Hvis din klasse kræver kontant betaling eller et depositum, skal du forbinde Stripe på din bookingside.
Angiv et gebyr eller et depositum for at reducere udeblivelser
Tilbyd fleksible betalingsmuligheder gennem Stripe
Inkluder en tilbagebetalings- eller afbestillingspolitik i beskrivelsen
Du kan også bruge 1:1 til betalte evalueringer og beholde den samme Stripe-konto.
Trin 6: Brug påmindelser og deadlines
Indstil automatiske e-mailpåmindelser 24 timer og 2 timer før timen
Tilføj en deadline for booking (f.eks. 2 timer før starttidspunkt)
Send en opfølgende tak med næste skridt eller uddeling af materiale
Påmindelser reducerer antallet af udeblivelser. Deadlines hjælper dig med at planlægge materialer og lokalelayout.
Trin 7: Tilføj din placering og dine værktøjer
For telesundhed, forbind Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex
Ved personligt fremmøde skal du tilføje adresse og lokalenummer
Inkluder et kortlink eller parkeringsinstruktioner, hvis det er nødvendigt
Doodle tilføjer automatisk mødelinket eller stedet til invitationen.
Gør et link til en fuld liste
Du har ikke brug for et dusin links. Én bookingside kan fylde alle dine klasser - hvis den er nem at finde.
Placer dit link overalt, hvor patienterne kigger
På hjemmesiden: Tilføj en "Book en time"-knap
Plakater og flyers: Brug en QR-kode
E-mail-signaturer: Tilføj til din og receptionens
Biografier på sociale medier
Udbyderens uddelinger
Gør det nemt for henvisere
E-mail din bookingside til lokale klinikker eller plejepersonale
Giv dem en one-liner, som de kan kopiere ind i udskrivningsinstruktioner
Lav en kort kode, som personalet kan læse op for patienterne i telefonen
Spor, hvad der virker
Brug UTM-tags til din bookingside på din hjemmeside og i dine annoncer
Tjek, hvilke kilder der giver flest bookinger
Fokuser på de bedst fungerende kanaler
Administrer kapacitet, privatliv og compliance
Gruppesessioner har unikke behov. Disse funktioner hjælper dig med at administrere dem effektivt.
Styr pladser pr. session med tilmeldingsark
Din bookingside bringer folk ind. Brug et tilmeldingsark til at styre sessionskapaciteten.
Opret begivenheder, tilføj tidsintervaller, og sæt pladsgrænser.
Link tilmeldingsarket i beskrivelsen eller bekræftelsen på din bookingside
Stop automatisk nye tilmeldinger, når der er fuldt hus
Hold navne private i gruppeindstillingerne
Brug Hide participant details (Doodle Pro) for at sikre privatlivets fred.
Kun dit navn vises offentligt
Deltagerne er kun synlige for dig
Brug initialer eller ID-numre, hvis du udskriver
Beskyt følsomme oplysninger
Indsaml ikke PHI (diagnoser, forsikring) på bookingsiderne
Brug din EPJ til sikker modtagelse
Doodle bruger virksomhedsstandarder for sikkerhed og compliance
Reducer udeblivelser og huller i sidste øjeblik
Brug små ændringer til at skabe bedre fremmøde:
Kræv et depositum via Stripe
Indstil klare afbestillingsregler i beskrivelsen
Slå e-mailpåmindelser + SMS-påmindelser til med Zapier
Tilbyd ventelister ved hjælp af tilmeldingsark
Tilføj alternative sessionstider i din bekræftelsesmail
Kør hybrid- og telehealth-klasser uden hovedpine
Du kan administrere både online og personligt fra én bookingside.
Brug indbyggede videolinks (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Tilføj en note: "Kom 5 minutter for tidligt for at tjekke lyden"
For hybride sessioner kan du vise både placering og videoinfo
Tidszoner justeres automatisk for fjerndeltagere
Vedhæft handouts eller forberedelsesnoter
Værktøjer og løsninger, der får det til at fungere
Her er en oversigt over Doodle-funktioner, der understøtter planlægning af gruppeklasser:
Værktøj
Hvad det hjælper dig med at gøre
Booking-side
Del et link, så patienterne kan booke, når du er ledig
Stripe-betaling
Tag imod depositum eller fuld betaling ved booking
Synkronisering af kalender
Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere
Video-links
Tilføj automatisk Zoom, Teams, Meet eller Webex
Tilmeldingsark
Indstil pladsgrænser pr. klasse og luk tilmeldinger automatisk
1:1
Tilbyd private konsultationer eller vurderinger før gruppeklasser
Afstemning i gruppen
Lad patienterne stemme om de bedste tidspunkter, før der tilføjes nye sessioner
AI-beskrivelser
Lav hurtigt udkast til holddetaljer med den rigtige tone
Brugerdefineret branding
Tilføj dit logo og dine farver for at øge troværdigheden
Påmindelser og deadlines
Reducer antallet af udeblivelser og forbedr planlægningen
Skjul deltageroplysninger
Beskyt privatlivets fred for følsomme grupper
Zapier
Opret forbindelse til dit CRM, EHR-formularer eller SMS-værktøjer
Send invitationer via e-mail
Send til op til 1000 personer til programlanceringer
Brug det, du har brug for nu - skalér senere.
Eksempler fra den virkelige verden
Uddannelsesrække om diabetes
Bookingside: Tir kl. 17.00 og lør kl. 10.00
Stripe: Depositum på $10 indsamlet
Tilmeldingsark: 12 pladser pr. session
Resultater: Færre udeblivelser, stabilt fremmøde til timerne
Prænatal fitness og uddannelse
Blanding af personlige og Zoom-muligheder, tydeligt mærket
AI-beskrivelse med tone, der matcher klinikkens brand
Optagelse: Kun enkle spørgsmål om mobilitet
Resultater: Øgede henvisninger og hurtige tilmeldinger via Instagram
Gruppe til rygestop
Gruppeafstemning brugt til at vælge ideelt tidspunkt
Zapier sender påmindelses-SMS om morgenen
Deltagernes navne er skjult af hensyn til privatlivets fred
Resultater: Stærkt fremmøde og henvisninger fra PCP'er
Almindelige fejl, der skal undgås
Deling af flere bookinglinks - skaber forvirring
At bede om PHI på offentlige tilmeldingssider
Skjuler gebyrer eller refusionspolitik indtil sidste trin
Springe påmindelser over
Få henvisere til at gætte, hvordan de kan hjælpe
Ét link. Tydelig information. Sikker proces.
Vigtige pointer
En enkelt bookingside kan køre hele din programplan
Brug Stripe til at reducere no-shows og bekræfte deltagelse
Par med tilmeldingsark for at styre kapaciteten
Beskyt privatlivets fred ved at skjule deltageroplysninger
Hold dit system kompatibelt og patientvenligt
Kom i gang med bedre planlægning
Du behøver ikke en ny hjemmeside eller et stort administrationsteam for at fylde dit næste hold. Opret en bookingside, forbind din kalender, og lad patienterne vælge det bedste tidspunkt. Doodle tilføjer videolinks, opkræver betaling og sender påmindelser, så du kan fokusere på behandlingen.
