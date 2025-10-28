Hvis du underviser i gruppeklasser i sundhedssektoren, er din kalender fyldt med mere end sessioner. Du skal også håndtere spørgsmål om optagelse, forsikring eller kontant betaling, påmindelser og ændringer i sidste øjeblik. Hver ekstra e-mail eller telefonopkald betyder færre deltagere i undervisningen og mere spildtid.

Der er en enklere måde at holde din liste fuld på. Med en bookingside kan du dele et enkelt link overalt, lade patienterne vælge en tid, der passer dem, og opkræve betaling, når det er nødvendigt. Tilføj smarte påmindelser, og du vil se færre huller og bedre resultater.

I denne guide lærer du, hvordan du opretter en bookingside til dine gruppeprogrammer, bruger den som dit centrale link og parrer den med Doodle-værktøjer, der holder dig organiseret.

Denne drejebog fungerer til diabetesundervisning, fødselsforberedelse, hjerterehabiliteringsgrupper, rygestop og faldforebyggelsesworkshops. Du får klare trin, tips til beskyttelse af personlige oplysninger og eksempler, du kan kopiere i dag.

Udfordringen for professionelle gruppeundervisere

Din uge er en blanding af undervisning og administration. Det sværeste er som regel planlægningen.

Patienter ringer for at spørge om tider og priser

Henvisende udbydere vil have en enkel måde at sende folk til dig på

Udeblivelser ødelægger dit flow og reducerer din indtjening

Du er nødt til at beskytte deltagernes privatliv og undgå at dele PHI

Du vil have enkle værktøjer, som dit team kan bruge uden træning

Uden en enkelt, nem tilmeldingsvej er det nemt for folk at falde fra. Du kan også overbooke eller underbooke, fordi du ikke kan se din reelle kapacitet på ét sted.

Hvorfor dette er vigtigt for gruppeundervisere

At fylde holdene handler ikke kun om tal - det påvirker patientresultaterne og din bundlinje.

Fyldte grupper opbygger peer support og forbedrer adherence

Færre huller betyder større indtægter pr. time

Tydelig planlægning skaber tillid hos udbydere og patienter

Mindre administration giver dig tid til forberedelse, dokumentation og hvile

En enkelt bookingside trækker folk ind i den rigtige session uden frem og tilbage. Tilføj enkle regler og beskeder, og dine timer forbliver fulde.

Opbyg en bookingside som din klasses hub

Din bookingside er det ene link, du deler på tværs af dit website, dine flyers og dine henvisninger. Sæt den op én gang, og lad den så arbejde for dig hver dag.

Trin 1: Forbind din kalender

Tilslut Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender

Vælg, hvilken kalender Doodle skal tjekke for travle tider

Hold personlige begivenheder private, mens du blokerer disse tider fra booking

Du vil aldrig tilbyde en tid, der er i konflikt med kliniktimer eller andre sessioner.

Trin 2: Kortlæg din undervisningstilgængelighed

Tilføj tilbagevendende blokke, der matcher din undervisningsplan, f.eks. tirsdag og torsdag kl. 17-18.

Indstil et bookingvindue (f.eks. 14 dage i forvejen) for at styre efterspørgslen

Tilføj buffertid før og efter undervisningen til opsætning af lokaler og noter.

Hvis du skifter emne, så tilføj det til titlen på tidsblokken (f.eks. Prenatal Basics eller Diabetes Meal Planning).

Trin 3: Skriv klare, patientvenlige detaljer

Doodle Pro indeholder AI-genererede mødebeskrivelser. Brug den til at lave udkast til instruktioner, og rediger derefter tonen, så den passer til din stemme.

Hold titlen kort og klar (f.eks. Diabetes Education Class).

Angiv, hvad du skal medbringe, og hvem klassen passer til

Tilføj noter om parkering eller tilgængelighed til personlige sessioner

Klarhed sænker angsten og reducerer antallet af spørgsmål.

Trin 4: Tilføj de rigtige indgangsspørgsmål

Indsaml kun det, du har brug for til at placere en person i den rigtige gruppe - undgå beskyttede sundhedsoplysninger.

Bed om fornavn, efternavn, telefon og e-mail.

Inkluder et sikkerhedsspørgsmål som "Har du problemer med mobiliteten?"

Tilføj et kort notatfelt til særlige behov (f.eks. anmodning om tolk)

Gem kliniske oplysninger i din EPJ, ikke i Doodle.

Trin 5: Slå betaling til, når det er nødvendigt

Hvis din klasse kræver kontant betaling eller et depositum, skal du forbinde Stripe på din bookingside.

Angiv et gebyr eller et depositum for at reducere udeblivelser

Tilbyd fleksible betalingsmuligheder gennem Stripe

Inkluder en tilbagebetalings- eller afbestillingspolitik i beskrivelsen

Du kan også bruge 1:1 til betalte evalueringer og beholde den samme Stripe-konto.

Trin 6: Brug påmindelser og deadlines

Indstil automatiske e-mailpåmindelser 24 timer og 2 timer før timen

Tilføj en deadline for booking (f.eks. 2 timer før starttidspunkt)

Send en opfølgende tak med næste skridt eller uddeling af materiale

Påmindelser reducerer antallet af udeblivelser. Deadlines hjælper dig med at planlægge materialer og lokalelayout.

Trin 7: Tilføj din placering og dine værktøjer

For telesundhed, forbind Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex

Ved personligt fremmøde skal du tilføje adresse og lokalenummer

Inkluder et kortlink eller parkeringsinstruktioner, hvis det er nødvendigt

Doodle tilføjer automatisk mødelinket eller stedet til invitationen.

Gør et link til en fuld liste

Du har ikke brug for et dusin links. Én bookingside kan fylde alle dine klasser - hvis den er nem at finde.

Placer dit link overalt, hvor patienterne kigger

På hjemmesiden: Tilføj en "Book en time"-knap

Plakater og flyers: Brug en QR-kode

E-mail-signaturer: Tilføj til din og receptionens

Biografier på sociale medier

Udbyderens uddelinger

Gør det nemt for henvisere

E-mail din bookingside til lokale klinikker eller plejepersonale

Giv dem en one-liner, som de kan kopiere ind i udskrivningsinstruktioner

Lav en kort kode, som personalet kan læse op for patienterne i telefonen

Spor, hvad der virker

Brug UTM-tags til din bookingside på din hjemmeside og i dine annoncer

Tjek, hvilke kilder der giver flest bookinger

Fokuser på de bedst fungerende kanaler

Administrer kapacitet, privatliv og compliance

Gruppesessioner har unikke behov. Disse funktioner hjælper dig med at administrere dem effektivt.

Styr pladser pr. session med tilmeldingsark

Din bookingside bringer folk ind. Brug et tilmeldingsark til at styre sessionskapaciteten.

Opret begivenheder, tilføj tidsintervaller, og sæt pladsgrænser.

Link tilmeldingsarket i beskrivelsen eller bekræftelsen på din bookingside

Stop automatisk nye tilmeldinger, når der er fuldt hus

Hold navne private i gruppeindstillingerne

Brug Hide participant details (Doodle Pro) for at sikre privatlivets fred.

Kun dit navn vises offentligt

Deltagerne er kun synlige for dig

Brug initialer eller ID-numre, hvis du udskriver

Beskyt følsomme oplysninger

Indsaml ikke PHI (diagnoser, forsikring) på bookingsiderne

Brug din EPJ til sikker modtagelse

Doodle bruger virksomhedsstandarder for sikkerhed og compliance

Reducer udeblivelser og huller i sidste øjeblik

Brug små ændringer til at skabe bedre fremmøde:

Kræv et depositum via Stripe

Indstil klare afbestillingsregler i beskrivelsen

Slå e-mailpåmindelser + SMS-påmindelser til med Zapier

Tilbyd ventelister ved hjælp af tilmeldingsark

Tilføj alternative sessionstider i din bekræftelsesmail

Kør hybrid- og telehealth-klasser uden hovedpine

Du kan administrere både online og personligt fra én bookingside.

Brug indbyggede videolinks (Zoom, Meet, Teams, Webex)

Tilføj en note: "Kom 5 minutter for tidligt for at tjekke lyden"

For hybride sessioner kan du vise både placering og videoinfo

Tidszoner justeres automatisk for fjerndeltagere

Vedhæft handouts eller forberedelsesnoter

Værktøjer og løsninger, der får det til at fungere

Her er en oversigt over Doodle-funktioner, der understøtter planlægning af gruppeklasser:

Værktøj Hvad det hjælper dig med at gøre Booking-side Del et link, så patienterne kan booke, når du er ledig Stripe-betaling Tag imod depositum eller fuld betaling ved booking Synkronisering af kalender Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere Video-links Tilføj automatisk Zoom, Teams, Meet eller Webex Tilmeldingsark Indstil pladsgrænser pr. klasse og luk tilmeldinger automatisk 1:1 Tilbyd private konsultationer eller vurderinger før gruppeklasser Afstemning i gruppen Lad patienterne stemme om de bedste tidspunkter, før der tilføjes nye sessioner AI-beskrivelser Lav hurtigt udkast til holddetaljer med den rigtige tone Brugerdefineret branding Tilføj dit logo og dine farver for at øge troværdigheden Påmindelser og deadlines Reducer antallet af udeblivelser og forbedr planlægningen Skjul deltageroplysninger Beskyt privatlivets fred for følsomme grupper Zapier Opret forbindelse til dit CRM, EHR-formularer eller SMS-værktøjer Send invitationer via e-mail Send til op til 1000 personer til programlanceringer

Brug det, du har brug for nu - skalér senere.

Eksempler fra den virkelige verden

Uddannelsesrække om diabetes

Bookingside: Tir kl. 17.00 og lør kl. 10.00

Stripe: Depositum på $10 indsamlet

Tilmeldingsark: 12 pladser pr. session

Resultater: Færre udeblivelser, stabilt fremmøde til timerne

Prænatal fitness og uddannelse

Blanding af personlige og Zoom-muligheder, tydeligt mærket

AI-beskrivelse med tone, der matcher klinikkens brand

Optagelse: Kun enkle spørgsmål om mobilitet

Resultater: Øgede henvisninger og hurtige tilmeldinger via Instagram

Gruppe til rygestop

Gruppeafstemning brugt til at vælge ideelt tidspunkt

Zapier sender påmindelses-SMS om morgenen

Deltagernes navne er skjult af hensyn til privatlivets fred

Resultater: Stærkt fremmøde og henvisninger fra PCP'er

Almindelige fejl, der skal undgås

Deling af flere bookinglinks - skaber forvirring

At bede om PHI på offentlige tilmeldingssider

Skjuler gebyrer eller refusionspolitik indtil sidste trin

Springe påmindelser over

Få henvisere til at gætte, hvordan de kan hjælpe

Ét link. Tydelig information. Sikker proces.

Vigtige pointer

En enkelt bookingside kan køre hele din programplan

Brug Stripe til at reducere no-shows og bekræfte deltagelse

Par med tilmeldingsark for at styre kapaciteten

Beskyt privatlivets fred ved at skjule deltageroplysninger

Hold dit system kompatibelt og patientvenligt

Kom i gang med bedre planlægning

Du behøver ikke en ny hjemmeside eller et stort administrationsteam for at fylde dit næste hold. Opret en bookingside, forbind din kalender, og lad patienterne vælge det bedste tidspunkt. Doodle tilføjer videolinks, opkræver betaling og sender påmindelser, så du kan fokusere på behandlingen.

Opret din bookingside i dag: