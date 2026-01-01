Jak nagrać spotkanie w GoToMeeting

W skomplikowanym świecie wirtualnych spotkań uchwycenie cennych chwil ma kluczowe znaczenie.

GoToMeeting oferuje prostą, a jednocześnie zaawansowaną funkcję nagrywania spotkań.

Oto przewodnik krok po kroku, jak zachować te wirtualne rozmowy:

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Rozpocznij nagrywanie

Po rozpoczęciu sesji w GoToMeeting poszukaj przycisku „Nagrywaj”, który zazwyczaj znajduje się na panelu sterowania.

Kliknij przycisk „Nagrywaj”, aby rozpocząć rejestrowanie zarówno obrazu, jak i dźwięku.

Zwracaj uwagę na wskaźnik nagrywania — zazwyczaj jest to mała ikona — aby upewnić się, że sesja jest prawidłowo rejestrowana.

GoToMeeting wyświetla powiadomienie wszystkim uczestnikom, zapewniając w ten sposób przejrzystość.

Po zakończeniu spotkania zamknij sesję w zwykły sposób.

GoToMeeting automatycznie zapisuje nagrany plik, zazwyczaj w folderze wyznaczonym przez platformę.

Pobierz swoje wideo

Znajdź zapisany plik na swoim koncie GoToMeeting.

Pobierz film, aby móc z niego skorzystać w przyszłości lub udostępnić go innym.

Poniższe kroki zapewniają płynny przebieg nagrywania spotkań za pomocą GoToMeeting.

Jednak dla osób poszukujących bardziej usprawnionego sposobu planowania i prowadzenia spotkań Doodle stanowi innowacyjną alternatywę.

Zwiększ wydajność dzięki Doodle

Doodle, wiodąca na świecie internetowa platforma do planowania spotkań, zapewnia płynny proces ustalania i prowadzenia spotkań.

Dzięki zestawowi funkcji, takich jak Booking Page, Group Poll i rozmowy indywidualne, Doodle ułatwia planowanie spotkań. Zapewnia to bardziej produktywne i uporządkowane podejście do wirtualnej współpracy.