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कैसे करें

GoToMeeting में मीटिंग कैसे रिकॉर्ड करें

पढ़ने का समय: 3 मिनट

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

A composite image with the Doodle and GotoMeeting logos in front of a group meeting

आभासी बैठकों के जटिल नृत्य में, मूल्यवान क्षणों को कैद करना आवश्यक है।

GoToMeeting आपकी बैठकों को रिकॉर्ड करने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली सुविधा प्रदान करता है।

यहाँ उन आभासी वार्तालापों को संरक्षित करने के लिए आपका चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका है:

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

रिकॉर्डिंग शुरू करें

एक बार आपका GoToMeeting सत्र शुरू हो जाने पर, आमतौर पर नियंत्रण पैनल में स्थित "Record" बटन देखें।

वीडियो और ऑडियो दोनों तत्वों की रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए "Record" पर क्लिक करें।

रिकॉर्डिंग संकेतक, जो आमतौर पर एक छोटा आइकन होता है, पर नज़र रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सत्र सफलतापूर्वक रिकॉर्ड हो रहा है।

GoToMeeting पारदर्शिता बनाए रखते हुए सभी प्रतिभागियों को एक सूचना प्रदर्शित करता है।

एक बार बैठक समाप्त हो जाने पर, सत्र को सामान्य रूप से समाप्त करें।

GoToMeeting स्वचालित रूप से रिकॉर्ड की गई फ़ाइल को आमतौर पर प्लेटफ़ॉर्म के निर्दिष्ट फ़ोल्डर में सहेजता है।

अपना वीडियो डाउनलोड करें

अपने GoToMeeting खाते में रिकॉर्ड की गई फ़ाइल का पता लगाएँ।

भविष्य के संदर्भ या साझा करने के लिए वीडियो डाउनलोड करें।

ये चरण GoToMeeting के साथ आपकी बैठकों को रिकॉर्ड करने के लिए एक निर्बाध प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं।

हालाँकि, जो लोग बैठकों को निर्धारित करने और संचालित करने के लिए एक अधिक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की तलाश में हैं, उनके लिए Doodle एक अभिनव विकल्प प्रदान करता है।

Doodle के साथ उत्पादकता बढ़ाएँ

Doodle, दुनिया का अग्रणी ऑनलाइन शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म, बैठकों को निर्धारित करने और आयोजित करने के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करता है।

बुकिंग पेज, ग्रुप पोल और 1:1 जैसी सुविधाओं के साथ, Doodle मीटिंग की योजना बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। आपके वर्चुअल सहयोग के लिए एक अधिक उत्पादक और संगठित दृष्टिकोण।

वर्चुअल मीटिंग्स के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में, GoToMeeting में सत्र रिकॉर्ड करना एक मूल्यवान उपकरण है। हालांकि, जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, Doodle जैसे विकल्पों का अन्वेषण करें। यह आपके मीटिंग अनुभव को बेहतर बना सकता है, जिससे अनुसूचीकरण और सहयोग सहजता से कुशल।

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