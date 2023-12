Sådan optager du et møde i GoToMeeting

I den indviklede dans af virtuelle møder er det vigtigt at fange værdifulde øjeblikke.

GoToMeeting tilbyder en enkel, men effektiv funktion til at optage dine møder.

Her er din trin-for-trin-guide til at bevare de virtuelle samtaler:

Påbegynd optagelse

Når din GoToMeeting-session begynder, skal du kigge efter knappen "Optag", som typisk findes i kontrolpanelet.

Klik på "Optag" for at begynde at optage både video- og lydelementer.

Hold øje med optagelsesindikatoren, som regel et lille ikon, for at sikre, at sessionen bliver optaget korrekt.

GoToMeeting viser en notifikation til alle deltagere, så gennemsigtigheden opretholdes.

Når mødet er slut, afsluttes sessionen som normalt.

GoToMeeting gemmer automatisk den optagede fil, som regel i den mappe, der er angivet på platformen.

Download din video

Find den optagede fil på din GoToMeeting-konto.

Download videoen til fremtidig reference eller deling.

Disse trin sikrer en problemfri proces til optagelse af dine møder med GoToMeeting.

Men for dem, der søger en mere strømlinet tilgang til planlægning og afholdelse af møder, tilbyder Doodle et innovativt alternativ.

Øg produktiviteten med Doodle

Doodle, verdens førende online planlægningsplatform, giver en problemfri oplevelse, når man skal planlægge og afholde møder.

Med en række funktioner som Booking Page, Group Poll og 1:1s forenkler Doodle mødeplanlægningsprocessen. For en mere produktiv og organiseret tilgang til dit virtuelle samarbejde.

I det evigt udviklende landskab af virtuelle møder er optagelse af sessioner i GoToMeeting et værdifuldt værktøj. Men efterhånden som teknologien udvikler sig, kan du prøve at udforske alternativer som Doodle. Det kan løfte din mødeoplevelse og gøre planlægning og samarbejde ubesværet effektivt.