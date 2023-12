Comment enregistrer une réunion dans GoToMeeting ?

Dans la danse complexe des réunions virtuelles, il est essentiel de capturer les moments précieux.

GoToMeeting propose une fonction simple mais puissante pour enregistrer vos réunions.

Voici un guide étape par étape pour préserver ces conversations virtuelles :

Lancer l'enregistrement

Lorsque votre session GoToMeeting commence, cherchez le bouton "Enregistrer" qui se trouve généralement dans le panneau de configuration.

Cliquez sur "Enregistrer" pour commencer à capturer les éléments vidéo et audio.

Gardez un œil sur l'indicateur d'enregistrement, généralement une petite icône, pour vous assurer que la session est bien capturée.

GoToMeeting affiche une notification à tous les participants, afin de maintenir la transparence.

Une fois la réunion terminée, mettez fin à la session comme d'habitude.

GoToMeeting sauvegarde automatiquement le fichier enregistré, généralement dans le dossier désigné par la plateforme.

Télécharger votre vidéo

Localisez le fichier enregistré dans votre compte GoToMeeting.

Téléchargez la vidéo pour pouvoir la consulter ou la partager ultérieurement.

Ces étapes garantissent un processus transparent d'enregistrement de vos réunions avec GoToMeeting.

Cependant, pour ceux qui recherchent une approche plus rationnelle de la planification et de la conduite des réunions, Doodle offre une alternative innovante.

Améliorer la productivité avec Doodle

Doodle, la première plateforme de planification en ligne au monde, offre une expérience transparente pour l'organisation et la conduite de réunions.

Avec une suite de fonctionnalités telles que la page de réservation, le sondage de groupe et les réunions individuelles, Doodle simplifie le processus de planification des réunions. Pour une approche plus productive et organisée de vos collaborations virtuelles.

Dans le paysage en constante évolution des réunions virtuelles, l'enregistrement des sessions dans GoToMeeting est un outil précieux. Toutefois, à mesure que la technologie progresse, essayez d'explorer d'autres solutions comme Doodle. Il peut améliorer votre expérience de réunion, en rendant scheduling et la collaboration efficaces et sans effort.