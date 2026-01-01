Aufzeichnung einer Besprechung in GoToMeeting

Im komplizierten Tanz der virtuellen Meetings ist das Festhalten wertvoller Momente unerlässlich.

GoToMeeting bietet eine einfache, aber leistungsstarke Funktion zur Aufzeichnung Ihrer Meetings.

Hier ist Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung, um diese virtuellen Gespräche festzuhalten:

Aufzeichnung initiieren

Sobald Ihre GoToMeeting-Sitzung beginnt, suchen Sie nach der Schaltfläche "Aufzeichnen", die sich normalerweise im Bedienfeld befindet.

Klicken Sie auf "Aufzeichnen", um mit der Aufnahme von Video- und Audioelementen zu beginnen.

Ein Doodle erstellen

Achten Sie auf die Aufzeichnungsanzeige, normalerweise ein kleines Symbol, um sicherzustellen, dass die Sitzung erfolgreich aufgezeichnet wird.

GoToMeeting zeigt eine Benachrichtigung für alle Teilnehmer an und sorgt so für Transparenz.

Sobald die Besprechung beendet ist, beenden Sie die Sitzung wie gewohnt.

GoToMeeting speichert die aufgezeichnete Datei automatisch, normalerweise in dem von der Plattform festgelegten Ordner.

Video herunterladen

Suchen Sie die aufgezeichnete Datei in Ihrem GoToMeeting-Konto.

Laden Sie das Video herunter, um es später anzusehen oder weiterzugeben.

Diese Schritte gewährleisten einen nahtlosen Prozess für die Aufzeichnung Ihrer Meetings mit GoToMeeting.

Für diejenigen, die einen effizienteren Ansatz für die Planung und Durchführung von Meetings suchen, bietet Doodle eine innovative Alternative.

Ein Doodle erstellen

Produktivität steigern mit Doodle

Doodle, die weltweit führende Plattform für die Online-Terminplanung, bietet ein nahtloses Erlebnis für die Festlegung und Durchführung von Meetings.

Mit einer Reihe von Funktionen wie Buchungsseite, Gruppenabfrage und 1:1 vereinfacht Doodle den Planungsprozess von Meetings. Für eine produktivere und organisiertere Herangehensweise an Ihre virtuelle Zusammenarbeit.

In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der virtuellen Meetings ist die Aufzeichnung von Sitzungen in GoToMeeting ein wertvolles Werkzeug. Da die Technologie jedoch immer weiter fortschreitet, sollten Sie Alternativen wie Doodle ausprobieren. Doodle kann Ihr Meeting-Erlebnis verbessern und die Planung und Zusammenarbeit mühelos effizient machen.