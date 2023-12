Como gravar uma reunião no GoToMeeting

Na intrincada dança das reuniões virtuais, capturar momentos valiosos é essencial.

O GoToMeeting oferece um recurso simples, mas poderoso, para gravar suas reuniões.

Aqui está seu guia passo a passo para preservar essas conversas virtuais:

Iniciar a gravação

Quando a sessão do GoToMeeting começar, procure o botão "Gravar", normalmente localizado no painel de controle.

Clique em "Record" (Gravar) para começar a capturar os elementos de vídeo e áudio.

Fique de olho no indicador de gravação, geralmente um pequeno ícone, para garantir que a sessão esteja sendo capturada com êxito.

O GoToMeeting exibe uma notificação para todos os participantes, mantendo a transparência.

Quando a reunião terminar, encerre a sessão como de costume.

O GoToMeeting salva automaticamente o arquivo gravado, geralmente na pasta designada pela plataforma.

Faça o download do seu vídeo

Localize o arquivo gravado em sua conta do GoToMeeting.

Faça o download do vídeo para referência futura ou compartilhamento.

Essas etapas garantem um processo contínuo de gravação de suas reuniões com o GoToMeeting.

No entanto, para aqueles que buscam uma abordagem mais simplificada para agendar e conduzir reuniões, o Doodle oferece uma alternativa inovadora.

