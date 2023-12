Come registrare una riunione in GoToMeeting

Nell'intricata danza delle riunioni virtuali, catturare momenti preziosi è essenziale.

GoToMeeting offre una funzione semplice ma potente per registrare le riunioni.

Ecco una guida passo passo per conservare le conversazioni virtuali:

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Iniziare la registrazione

Una volta iniziata la sessione di GoToMeeting, cercate il pulsante "Registra", solitamente presente nel pannello di controllo.

Fare clic su "Registra" per iniziare a catturare elementi video e audio.

Tenete d'occhio l'indicatore di registrazione, di solito una piccola icona, per assicurarvi che la sessione venga catturata correttamente.

GoToMeeting visualizza una notifica a tutti i partecipanti, mantenendo la trasparenza.

Una volta conclusa la riunione, terminare la sessione come di consueto.

GoToMeeting salva automaticamente il file registrato, di solito nella cartella designata dalla piattaforma.

Scaricare il video

Individuare il file registrato nell'account GoToMeeting.

Scaricare il video per riferimenti futuri o per condividerlo.

Questi passaggi assicurano un processo continuo di registrazione delle riunioni con GoToMeeting.

Tuttavia, per coloro che cercano un approccio più snello alla pianificazione e alla conduzione delle riunioni, Doodle offre un'alternativa innovativa.

Migliorare la produttività con Doodle

Doodle, la piattaforma di pianificazione online leader nel mondo, offre un'esperienza senza soluzione di continuità per l'organizzazione e la conduzione di riunioni.

Grazie a una serie di funzioni come la pagina di prenotazione, il sondaggio di gruppo e le riunioni 1:1, Doodle semplifica il processo di pianificazione delle riunioni. Per un approccio più produttivo e organizzato alle vostre collaborazioni virtuali.

Nel panorama in continua evoluzione delle riunioni virtuali, la registrazione delle sessioni in GoToMeeting è uno strumento prezioso. Con l'avanzare della tecnologia, tuttavia, provate a esplorare alternative come Doodle. Può elevare la vostra esperienza di riunione, rendendo efficiente la programmazione e la collaborazione senza sforzo.