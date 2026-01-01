Cómo grabar una reunión en GoToMeeting

En la intrincada danza de las reuniones virtuales, captar momentos valiosos es esencial.

GoToMeeting ofrece una función sencilla pero potente para grabar sus reuniones.

Aquí tienes una guía paso a paso para conservar esas conversaciones virtuales:

Iniciar grabación

Una vez iniciada la sesión de GoToMeeting, busque el botón "Grabar" que suele encontrarse en el panel de control.

Haga clic en "Grabar" para iniciar la captura de elementos de vídeo y audio.

Crea un Doodle

No pierda de vista el indicador de grabación, normalmente un pequeño icono, para asegurarse de que la sesión se está capturando correctamente.

GoToMeeting muestra una notificación a todos los participantes, manteniendo la transparencia.

Una vez concluida la reunión, finalice la sesión como de costumbre.

GoToMeeting guarda automáticamente el archivo grabado, normalmente en la carpeta designada de la plataforma.

Descargue su vídeo

Localice el archivo grabado en su cuenta de GoToMeeting.

Descargue el vídeo para consultarlo o compartirlo en el futuro.

Estos pasos garantizan un proceso fluido para grabar sus reuniones con GoToMeeting.

Sin embargo, para aquellos que buscan un enfoque más ágil para programar y llevar a cabo reuniones, Doodle ofrece una alternativa innovadora.

Crea un Doodle

Mejora la productividad con Doodle

Doodle, la plataforma de programación en línea líder en el mundo, ofrece una experiencia perfecta para organizar y llevar a cabo reuniones.

Con un conjunto de funciones como Booking Page, Group Poll y 1:1s, Doodle simplifica el proceso de planificación de reuniones. Para un enfoque más productivo y organizado de tus colaboraciones virtuales.

En el panorama en constante evolución de las reuniones virtuales, grabar las sesiones en GoToMeeting es una herramienta valiosa. Sin embargo, a medida que avanza la tecnología, prueba a explorar alternativas como Doodle. Puede mejorar tu experiencia de reunión, haciendo que la programación y la colaboración sean eficientes sin esfuerzo.