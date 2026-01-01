Så här spelar du in ett möte i GoToMeeting

I den invecklade dansen som virtuella möten utgör är det avgörande att fånga värdefulla ögonblick.

GoToMeeting erbjuder en enkel men ändå kraftfull funktion för att spela in dina möten.

Här är en steg-för-steg-guide till hur du sparar dina virtuella konversationer:

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Starta inspelning

När ditt GoToMeeting-möte har börjat letar du efter knappen ”Spela in”, som vanligtvis finns i kontrollpanelen.

Klicka på ”Spela in” för att börja spela in både video och ljud.

Håll koll på inspelningsindikatorn, oftast en liten ikon, för att försäkra dig om att sessionen spelas in som den ska.

GoToMeeting visar ett meddelande till alla deltagare, vilket säkerställer öppenhet.

När mötet är avslutat avslutar du sessionen som vanligt.

GoToMeeting sparar automatiskt den inspelade filen, vanligtvis i plattformens angivna mapp.

Ladda ner din video

Leta reda på den inspelade filen i ditt GoToMeeting-konto.

Ladda ner videon så att du kan titta på den senare eller dela den.

Dessa steg säkerställer en smidig process för inspelning av dina möten med GoToMeeting.

För dem som söker ett mer effektivt sätt att planera och genomföra möten erbjuder Doodle dock ett innovativt alternativ.

Öka produktiviteten med Doodle

Doodle, världens ledande plattform för tidsbokning online, erbjuder en smidig upplevelse när det gäller att boka och genomföra möten.

Med en rad funktioner som Booking Page, Group Poll och 1:1-möten förenklar Doodle mötesplaneringen. För ett mer produktivt och välorganiserat tillvägagångssätt när det gäller ditt virtuella samarbete.