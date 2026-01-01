Jak zorganizować i zarabiać na grupowych sesjach coachingowych

Coaching grupowy wydaje się świetnym pomysłem – dopóki nie przestaje nim być. Pięć osób pyta: „O której się spotykamy?”, trzy kolejne jeszcze nie potwierdziły udziału, a jedna osoba wciąż nie zapłaciła. A to wszystko jeszcze zanim w ogóle zaczęłaś właściwą sesję coachingową.

Prawda jest taka, że organizowanie sesji grupowej może wydawać się jak druga praca. Jednak dzięki kilku sprytnym posunięciom (i odpowiednim narzędziom) możesz ograniczyć chaos, otrzymać zapłatę z góry i naprawdę czerpać radość z prowadzenia grupy.

Oto jak to zrobić bez arkuszy kalkulacyjnych, stresu i biegania za ludźmi.

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Określ temat i oczekiwany rezultat

Pierwszy krok: określ konkretne cele. Na co ludzie się zapisują i dlaczego ma to znaczenie? Jasno określone wyniki pomagają odpowiednim osobom podjąć pozytywną decyzję. Oto kilka przykładów:

3-tygodniowa grupa regeneracyjna dla wyczerpanych założycieli firm

Sobotni warsztat poświęcony wyznaczaniu granic w pracy

Comiesięczne spotkanie grupy wsparcia dla kreatywnych przedsiębiorców

Unikaj niejasnych obietnic. Powiedz im dokładnie, czego mogą się spodziewać i co z tego wyniosą.

Wybierz format i rozmiar

Zanim zaczniesz, zdecyduj, jak będzie funkcjonować grupa:

Jednorazowe warsztaty czy cykliczne zajęcia?

Mała grupa (5–6 osób) czy większa publiczność (20+ osób)?

Zajęcia oparte głównie na wykładach czy na dyskusjach?

Tylko na żywo czy z nagraniami?

Mniejsze grupy najlepiej sprawdzają się w przypadku interaktywnego coachingu. Większe grupy mogą być świetnym rozwiązaniem pod względem nauczania i zasięgu, ale mogą wymagać bardziej ustrukturyzowanego podejścia.

Wybierz termin, który odpowiada całej grupie

Wybór terminu to jedna z najtrudniejszych spraw, zwłaszcza gdy każdy ma inny harmonogram. Skorzystaj z Group Poll aby dać uczestnikom możliwość wypowiedzenia się w sprawie ustalenia harmonogramu. Wystarczy wpisać kilka możliwych terminów, udostępnić link i pozwolić im zagłosować. Szybko zobaczysz, co najbardziej odpowiada większości osób — bez zbędnych dyskusji. Możesz też wyznaczyć termin, aby uczestnicy odpowiedzieli na czas.

Zaproponuj różne opcje sesji, korzystając z Sign-up Sheet

Jeśli nie musisz ustalać konkretnej godziny i chcesz po prostu zaproponować grupie kilka terminów do wyboru, pomiń Group Poll i utwórz Sign-up Sheet zamiast tego.

Dzięki temu użytkownicy mogą wybrać sesję, która najbardziej im odpowiada — a Ty zachowujesz kontrolę nad:

Ile jest wolnych miejsc?

Jakie terminy lub godziny są dostępne?

Kto bierze udział w poszczególnych sesjach

To świetne rozwiązanie dla grup spotykających się regularnie, w różnych strefach czasowych, a także wtedy, gdy chcesz przeprowadzić tę samą sesję więcej niż raz, nie komplikując jej nadmiernie.

Zarabiaj dzięki Booking Page i Stripe

Organizujesz płatną sesję grupową? Nie potrzebujesz skomplikowanych systemów płatności. Utwórz Booking Page z dostępnym przedziałem czasowym i nawiązać połączenie Pasek w celu pobierania opłat w momencie dokonywania rezerwacji.

Działa to w następujący sposób:

Udostępniasz link do Booking Page

Każdy uczestnik dokonuje rezerwacji i opłaty w jednym kroku

Otrzymujesz przejrzysty, z góry dostępny wykaz osób, które potwierdziły swój udział

To świetna opcja dla trenerów, którzy chcą organizować zajęcia grupowe, a jednocześnie chcą, aby rozliczenia były proste i oparte na opłatach od osoby.

Ułatw proces dołączania

Nie pozwól, by kwestie logistyczne były przyczyną rezygnacji uczestników. Niezależnie od tego, jakiego narzędzia używasz, Group Poll, Sign-up Sheet, albo Booking Page, Upewnij się, że dołączenie do sesji jest łatwe. Od razu podaj wszystkie niezbędne informacje: temat sesji, czas trwania oraz sposób dołączenia (link do Zoom itp.).

Kiedy wszystko jest jasne, ludzie przychodzą przygotowani — a nie zdezorientowani.

Promuj swoje wydarzenie (bez zbędnego komplikowania sprawy)

Nie potrzebujesz lejka sprzedażowego ani reklam, żeby zapełnić swoją grupę.

Zacznij od czegoś prostego:

Opublikuj link do rejestracji lub rezerwacji na swoich profilach w mediach społecznościowych

Wyślij e-mail do byłych klientów lub osób z Twojej listy

Poproś osoby ze swojej sieci kontaktów o polecenie

Skup się na jasności, a nie na szumie medialnym. Co to jest, dla kogo jest przeznaczone, kiedy się odbędzie i jak wziąć w nim udział — to wszystko, czego ludzie naprawdę potrzebują.

Postaraj się, by wszystko było proste, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na coachingu

Coaching grupowy nie musi oznaczać chaosu w grupie. Dzięki odpowiednim narzędziom możesz organizować sesje, zarządzać zapisami, a nawet otrzymywać wynagrodzenie — a wszystko to bez poświęcania weekendu na prace administracyjne.

Group Poll : Znajdź termin, który wszystkim odpowiada

Sign-up Sheet : Ograniczanie i zarządzanie frekwencją

Booking Page + Stripe: Pobieraj płatności w jednym kroku

To wszystko. Żadnych skomplikowanych platform. Żadnych kłopotliwych kwestii logistycznych. Po prostu sprawniejszy sposób na prowadzenie i monetyzację coachingu grupowego.