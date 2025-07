Hvordan man organiserer og tjener penge på gruppecoaching-events

Gruppecoaching lyder som en god idé - indtil det ikke er det. Du har fem personer, der spørger: "Hvad tid skal vi mødes igen?", tre mere, der ikke har bekræftet, og en, der stadig ikke har betalt. Alt dette, før du overhovedet er begyndt på den egentlige coaching-del.

Sandheden er, at det kan føles som et ekstra job at organisere en gruppesession. Men med et par smarte træk (og de rigtige værktøjer) kan du slippe for kaos, få betaling på forhånd og faktisk nyde at lede din gruppe.

Se her, hvordan du gør det uden regneark, stress eller jagten på folk.

Definer dit emne og dit resultat

Første skridt: vær specifik. Hvad er det, folk melder sig til, og hvorfor er det vigtigt? Klare resultater hjælper de rigtige mennesker med at sige ja. Et par eksempler:

En 3-ugers nulstillingsgruppe for udbrændte stiftere

En lørdags-bootcamp om at sætte grænser på arbejdet

En månedlig støttecirkel for kreative iværksættere

Undgå vage løfter. Fortæl dem præcis, hvad de kan forvente, og hvad de får med sig hjem.

Vælg format og størrelse

Før du starter, skal du beslutte, hvordan gruppen skal køre:

Engangsworkshop eller løbende serie?

Lille gruppe (5-6) eller større publikum (20+)?

Undervisningstungt eller diskussionsbaseret?

Kun live eller med optagelser?

Mindre grupper fungerer bedst til interaktiv coaching. Større grupper kan være gode til at undervise og nå ud, men har måske brug for mere struktur.

Vælg et tidspunkt, der fungerer for gruppen

At vælge et tidspunkt er en af de sværeste dele, især når alles tilgængelighed er forskellig. Brug en gruppeafstemning til at give deltagerne en stemme i planlægningen. Bare indtast et par mulige tidspunkter, del linket, og lad dem stemme. Du vil hurtigt se, hvad der fungerer bedst for de fleste - uden frem og tilbage. Du kan også sætte en deadline, så folk svarer i tide.

Tilbyd flere sessionsmuligheder med et tilmeldingsark

Hvis du ikke behøver at blive enig om et tidspunkt og bare vil tilbyde et par sessioner, som din gruppe kan vælge imellem, kan du springe gruppeafstemningen over og i stedet oprette et tilmeldingsark.

Det giver folk mulighed for at vælge den session, der fungerer bedst for dem - mens du bevarer kontrollen over:

Hvor mange pladser der er til rådighed

Hvilke datoer eller tidspunkter der tilbydes

Hvem der deltager i hver session

Det passer godt til tilbagevendende grupper, flere tidszonemuligheder, eller når du vil køre den samme session mere end én gang uden at overkomplicere det.

Tjen penge med en bookingside + Stripe

Kører du en betalt gruppesession? Du har ikke brug for komplekse betalingssystemer. Opret en bookingside med det ledige tidsrum, og forbind Stripe for at opkræve betaling, når folk booker.

Det fungerer sådan her:

Du deler linket til bookingsiden

Hver deltager booker og betaler i ét trin

Du får en klar oversigt over, hvem der har bekræftet.

Det er en god mulighed for trænere, der vil tilbyde gruppeoplevelser, men stadig holde betalingerne enkle og pr. person.

Gør det nemt at deltage

Lad ikke logistikken være grunden til, at folk dropper ud. Uanset hvilket værktøj du bruger, gruppeafstemning, tilmeldingsark eller bookingside, skal du sørge for, at det er nemt at deltage. Skriv alt, hvad folk har brug for på forhånd: hvad sessionen handler om, hvor længe den varer, og hvordan man tilmelder sig (Zoom-link osv.).

Når tingene er klare, dukker folk op klar - ikke forvirrede.

Promover din begivenhed (uden at overkomplicere den)

Du behøver ikke en salgstragt eller annoncer for at fylde din gruppe.

Start simpelt:

Læg tilmeldings- eller bookinglinket ud på dine sociale kanaler

Send en e-mail til tidligere kunder eller folk på din liste

Spørg dit eksisterende netværk om henvisninger

Fokuser på klarhed, ikke på hype. Hvad det er, hvem det er for, hvornår det er, og hvordan man tilmelder sig - det er alt, hvad folk virkelig har brug for.

Hold det enkelt, så du kan fokusere på coaching

Gruppecoaching behøver ikke at være ensbetydende med gruppekaos. Med de rigtige værktøjer kan du organisere sessioner, administrere tilmeldinger og endda få betaling - alt sammen uden at miste din weekend til administrativt arbejde.

Gruppeafstemning : Find et tidspunkt, der fungerer for alle

Tilmeldingsark : Begræns og administrer deltagelse

Bookingside + Stripe: Indsaml betalinger i ét trin

Det er det hele. Ingen kompliceret platform. Ingen rodet logistik. Bare en nemmere måde at drive og tjene penge på din gruppecoaching.