Comment organiser et monétiser des événements de coaching de groupe ?

Le coaching de groupe semble être une excellente idée - jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Vous avez cinq personnes qui vous demandent "À quelle heure on se retrouve ?", trois autres qui n'ont pas confirmé et quelqu'un qui n'a toujours pas payé. Tout cela avant même d'avoir commencé la partie coaching proprement dite.

La vérité est que l'organisation d'une session de groupe peut ressembler à un second travail. Mais en prenant quelques mesures intelligentes (et en utilisant les bons outils), vous pouvez mettre fin au chaos, être payé d'avance et prendre plaisir à diriger votre groupe.

Voici comment y parvenir, sans feuilles de calcul, sans stress et sans courir après les gens.

Définissez votre sujet et votre résultat

Première étape : soyez précis. Des résultats clairs aident les bonnes personnes à dire oui. Quelques exemples :

Un groupe de réinitialisation de 3 semaines pour les fondateurs épuisés

Un camp d'entraînement du samedi sur la définition des limites au travail

Un cercle de soutien mensuel pour les entrepreneurs créatifs

Évitez les promesses vagues. Dites-leur exactement à quoi s'attendre et ce qu'ils en retireront.

Choisissez le format et la taille de votre groupe

Avant de vous lancer, décidez du mode de fonctionnement du groupe :

Atelier unique ou série continue ?

Petit groupe (5-6) ou public plus large (20+) ?

Enseignement ou discussion ?

En direct ou avec des enregistrements ?

Les petits groupes se prêtent mieux au coaching interactif. Les groupes plus importants peuvent être parfaits pour l'enseignement et la communication, mais peuvent avoir besoin de plus de structure.

Choisissez un moment qui convient au groupe

Le choix d'une heure est l'une des parties les plus difficiles, surtout lorsque les disponibilités de chacun sont différentes. Utilisez un sondage de groupe pour donner aux participants la possibilité de s'exprimer sur la programmation. Il suffit d'indiquer quelques créneaux horaires possibles, de partager le lien et de laisser les participants voter. Vous verrez rapidement ce qui convient le mieux à la plupart des participants, sans qu'il soit nécessaire de faire des allers-retours. Vous pouvez également fixer une date limite pour que les participants répondent à temps.

Proposez plusieurs options de session à l'aide d'une feuille d'inscription

Si vous n'avez pas besoin de vous mettre d'accord sur une heure et que vous souhaitez simplement proposer plusieurs sessions à votre groupe, ignorez le sondage de groupe et créez plutôt une feuille d'inscription.

Cela permet aux participants de choisir la session qui leur convient le mieux, tout en gardant le contrôle :

le nombre de places disponibles

les dates et heures proposées

les participants à chaque session.

C'est une solution idéale pour les groupes récurrents, les options de fuseaux horaires multiples ou lorsque vous souhaitez organiser la même session plusieurs fois sans trop la compliquer.

Monétiser avec une page de réservation + Stripe

Vous organisez une session de groupe payante ? Vous n'avez pas besoin de systèmes de paiement complexes. Créez une page de réservation avec le créneau horaire disponible, et connectez Stripe pour collecter les paiements au fur et à mesure que les gens réservent.

Le fonctionnement est le suivant :

Vous partagez le lien de la page de réservation

Chaque participant réserve et paie en une seule étape

Vous obtenez un enregistrement clair et immédiat des personnes qui ont confirmé leur participation.

C'est une excellente option pour les coachs qui veulent offrir des expériences de groupe tout en gardant les paiements simples et par personne.

Faciliter l'inscription

Ne laissez pas la logistique être la raison pour laquelle les gens abandonnent. Quel que soit l'outil que vous utilisez, sondage de groupe, feuille d'inscription ou page de réservation, assurez-vous qu'il est facile de participer. Indiquez d'emblée tout ce dont les participants ont besoin : le contenu de la session, sa durée et les modalités de participation (lien Zoom, etc.).

Lorsque les choses sont claires, les gens arrivent prêts, et non confus.

Faites la promotion de votre événement (sans le compliquer à l'excès)

Vous n'avez pas besoin d'un entonnoir de vente ou de publicités pour remplir votre groupe.

Commencez simplement :

Postez le lien d'inscription ou de réservation sur vos canaux sociaux.

Envoyez un e-mail à vos anciens clients ou aux personnes figurant sur votre liste.

Demandez à votre réseau existant de vous recommander à d'autres personnes.

Mettez l'accent sur la clarté, pas sur le battage médiatique. De quoi s'agit-il, à qui cela s'adresse-t-il, quand est-ce que c'est, et comment s'inscrire - c'est tout ce dont les gens ont besoin.

Restez simple pour pouvoir vous concentrer sur le coaching

Le coaching de groupe n'est pas forcément synonyme de chaos. Avec les bons outils, vous pouvez organiser des sessions, gérer les inscriptions et même vous faire payer, le tout sans perdre votre week-end à faire de l'administration.

Sondage de groupe : trouver une heure qui convienne à tout le monde

Feuille d'inscription : Limitez et gérez la participation

Page de réservation + Stripe: collectez les paiements en une seule étape

C'est tout. Pas de plateforme compliquée. Pas de logistique compliquée. Juste un moyen plus facile de gérer et de rentabiliser votre coaching de groupe.